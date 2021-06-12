Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Ніколи не задумувались чому європейські автомобільні компанії створивши на території Китаю свої підрозділи...
Бред. Они продались китайцам, как и многие другие бренды (электроника, бытовая техника и т.д: Nokia, Philips, Motorola и прочее. Nokia так вообще по рукам пошла - сначала у майкрософта была, а потом по рукам китайцев) От многих брендов остались только шильдики
Hotab Официально поздравляю! https://www.ukrinform.ua/rubric-technol ... -mi24.html Технологии из ЮАР, я так понимаю ставят теперь под сомнение целесообразность продажи устаревших вертолётов?(утративших свой ресурс)? Теперь и Украина имеет свой комплекс вертолётостроения? Или Китай?
detroytred написав: А якщо в генерала нема бажання, мети, то в рядового воно швидко не з'явиться. Форд бажав, мав мету ... Тому конвейер. Яка мета в Ріната?...
От мав мету зробити суперклуб футбольний. Зробив. А от суперпідприємство, для себе, для роботяги - так і не має. Такої мети.
Кстати, почему? У Форда была немного другая ситуация - он ориентировался на бурный рост автомобильного рынка для пересичного потребителя. На что рассчитывать Ринату с его сырьевым производством? погнаться за журавлем в небе, полностью перепрофилироваться и начать с нуля? Замутить очередной Тикток?
detroytred написав: А якщо в генерала нема бажання, мети, то в рядового воно швидко не з'явиться. Форд бажав, мав мету ... Тому конвейер. Яка мета в Ріната?...
От мав мету зробити суперклуб футбольний. Зробив. А от суперпідприємство, для себе, для роботяги - так і не має. Такої мети.
Кстати, почему? У Форда была немного другая ситуация - он ориентировался на бурный рост автомобильного рынка для пересичного потребителя. На что рассчитывать Ринату с его сырьевым производством? погнаться за журавлем в небе, полностью перепрофилироваться и начать с нуля?
Под СКМ финансовый контроль "энергетики Украины" - замкнутого цикла как в тепло, ветро, солнечной, линий их передачи,... - везде где есть деньги и... электроэнергия. За исключением ряда изготовления солнечных панелей и ветрогенераторов. - О каком сырьевом производстве Вы ведёте речь?
Это и машиностроение, металлургия, транспорт, Ж/Д, химия, коксо-химия, генерация, ГМК, НИИ, .....- "Хребта" Государства.
Ладно, для Будівельника это дико, - ему "Польша светит", но Вы же в городе живёте.
detroytred написав:В ринку держави, в суспільстві ось оцим і повинні займатися ... можновладці.
Головне завдання можновладця - не лізти.... Я про своє думаю цілодобово.. А Ви хочете щоб можновладець ефективніше від мене думав про моє і при цьому з урахуванням стану моїх працівників? Це не можливо Совок програв бо цк компартії замінило собою і генпланом мільйони підприємців.. Але ж не я придумав Одна голова добре - а дві краще...
Тому ефективнішого механізму коли кожен більше думає про свої варіанти досягнення своєї мети - світ ще не придумав Всі спроби ощасливити - завжди закінчувались розвалом.
Ну і звідки ви вигадали й приписали думку, що можновладці повинні думати за вас або до вас лізти?!?
Про яке *ощасливити* кожного ви говорите?))
Кожен сам за себе?)) В суспільстві?! В 21 столітті?! Тому й результат за віконцем такий. Пробилися активні в мільйонери і ... живуть серед ... Це тупік. Прозябання. Печерний капіталізм.
detroytred написав:Щоб працівник зрозумів його треба стимулювати, водити по пустелі. Хто стимулює, водить????)))
Я ,як підприємець зацікавлений в тому щоб а - працівник був висококваліфікований б - щоб співвідношення кваліфікація/оплата - було найвищим... Тоді я можу створити конкурентоздатний продукт. Працівник зацікавлений у високій оплаті(йому пофіг ефективно він працює чи ні) Я зацікавлений в тому щоб кваліфікованих працівників на ринку було більше - тоді згідно правил конкуренції -їх ціна буде нижчою
Логика железная!(мелкого сельского куркуля) Только выводы:
budivelnik написав:Отже висновок Мене цікавить щоб кваліфікованих було більше...але їх на ринку мало, тому їх послуги для мене дорожчі... То що звинуватите мене що їх мало? Чи може прийдете до думки що в основної маси розуму малувато щоб зрозуміти що спасіння утопаючих справа рук самих утопаючих. Уявіть що я замість розробки технологій/станків/моделей - почну виховувати пересічного ....
За всё нужно платить! Неужели Вы не знали и не знаете, что за специалиста из ВУЗа(например) "по направлению" предприятие оплачивает услуги его подготовки. И нет негде в мире "дешевой квалифицированной рабочей силы" - это только из Галычины идёт эта "муть" За наличие кадров - оплачивайте из обучение в школе, Вузе,.... Можно поступать как в Европейский странах - за счёт финансовой дискриминации - вытягивать квалифицированный рабочий потенциал из насильно угнетаемых стран. Или выносить туда вредное производство.
То же самое, как пример: https://patrioty.org.ua/society/z-arkhi ... 79447.html Да, у нас в Стране - Украине отказывают официально в лечении даже по страховым случаям - только по причине отсутствия средств. - И Врач доступно всё объяснила. Какого хрена муть болотная разгоняет "зраду" - это к как раз и есть вопрос? (об этом нужно было думать, когда убивали шахтёров-чернобыльцев под ПФ города Донецка.) "Думать" - не ртом, а мозгами. и руками, если нет мозга.
detroytred написав:Будівельник Мова про утримання зайвих робітників не йде.
Сказали а - кажіть б... Як бачите,я стараюсь зменшити свої затрати..і цим стати конкурентнішим... Хто повине подумати про тих двох яких я звільню? Як на мене - я тільки місяць-квартал ,далі ще пару місяців фонд зайнятості...і якщо за цих 6 місяців ці звільнені не набудуть якихось нових навиків...їм гаплик. Але якщо можновладець зобовяже мене утримувати цих двох вічність..то я точно не буду мати коштів на розвиток і з часом програє все суспільство(бо інші держави будуть йти вперед)
От і виходить Чим швидше і ефективніше розвивається підприємництво - тим більша ймовірність безробіття..і тим більше потрібно думати тим хто хоче працювати а не жити на допомогу - як себе змінити.
От навіщо ви знов вигадуєте? З якого дива можновладець повинен зобов'язувати вам утримувати робітників? Невже про це йде мова?!
Робіть в своєму бізнесі, що і як бажаєте. Мова про умови в ринку. І от якщо можновладець зробить їх сприятливими для розвитку вашого бізнесу, то ви самі ж наймете ще працівників.
По буквах - мова про умови. Можновладці повинні створювати умови. А не якійсь плани кожному чи генплан.
О дійсно я про Фому, а ви про Єрьому. От скажіть навіщо в кожній країні Міністерства, Ради, суди і т.д. посадовці? От навіщо вони потрібні? Аби не лізли, як ви кажете))
Все. Регулюється. Все. Тільки при адміністративних методах керівництва (як при коммі та тещо) - безпосередньо, а при ринковій формі - не напряму, через умови.
Кожен рух посадовця змінює умови ... в яких ви ведете свій бізнес.
detroytred написав: А якщо в генерала нема бажання, мети, то в рядового воно швидко не з'явиться. Форд бажав, мав мету ... Тому конвейер. Яка мета в Ріната?...
От мав мету зробити суперклуб футбольний. Зробив. А от суперпідприємство, для себе, для роботяги - так і не має. Такої мети.
Кстати, почему? У Форда была немного другая ситуация - он ориентировался на бурный рост автомобильного рынка для пересичного потребителя. На что рассчитывать Ринату с его сырьевым производством? погнаться за журавлем в небе, полностью перепрофилироваться и начать с нуля? Замутить очередной Тикток?
Як мінімум модернізувати. Налагоджувати сумісні з західними високотехнологічним капіталом підприємства у себе в Україні. Йому відніше в чому і як конкретно.
Головатим по бізнесу, по розвитку був Щербань, я так розумію.
detroytred написав:В ринку держави, в суспільстві ось оцим і повинні займатися ... можновладці.
Головне завдання можновладця - не лізти.... Я про своє думаю цілодобово.. А Ви хочете щоб можновладець ефективніше від мене думав про моє і при цьому з урахуванням стану моїх працівників? Це не можливо Совок програв бо цк компартії замінило собою і генпланом мільйони підприємців.. Але ж не я придумав Одна голова добре - а дві краще...
Тому ефективнішого механізму коли кожен більше думає про свої варіанти досягнення своєї мети - світ ще не придумав Всі спроби ощасливити - завжди закінчувались розвалом.
Ну і звідки ви вигадали й приписали думку, що можновладці повинні думати за вас або до вас лізти?!?
Про яке *ощасливити* кожного ви говорите?))
Кожен сам за себе?)) В суспільстві?! В 21 столітті?! Тому й результат за віконцем такий. Пробилися активні в мільйонери і ... живуть серед ... Це тупік. Прозябання. Печерний капіталізм.
По колу В США що? Печерний капіталізм? Чи створені умови для працівників з середнім річним доходом на сімю по країні в 53000+доларів? І чому там 3% мільйонерів..а 97% не дотягують? Чому серед мільонерів -13% багатші від 87% в пять разів а 0,8% багатші від 13% в 5 разів, і від 99,2% у 20 разів?
Тому поясню ще раз Жоден чиновник не може краще від підприємця знати що треба робити підприємцю...бо якби він знав то замість офіційної зарплати в 20000 грн/місяць(99% чиновників не мають хабарів які разом з зарплатою перевищать цю величину) - вони б йшли у підприємці з доходом від 1 млн(а таких підприємців більше ніж кількість чиновників) Саме тому чиновники не можуть нічого створити... Прописати правила до вже створеного(побачили що створили підприємці і підігнали під створене закони - можуть,яскравий приклад НЕП або Закон про кооперативу в СРСР) Але ніколи не навпаки. Правда було навпаки.. СРСР - колгоспи.....нагадати де ми зерно потім купували?