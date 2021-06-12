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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7317731873197320> Додано: Нед 13 чер, 2021 11:54 Hotab

Официально поздравляю!

https://www.ukrinform.ua/rubric-technol ... -mi24.html

Технологии из ЮАР, я так понимаю ставят теперь под сомнение целесообразность продажи устаревших вертолётов?(утративших свой ресурс)?

Теперь и Украина имеет свой комплекс вертолётостроения?

Или Китай? Официально поздравляю!Технологии из ЮАР, я так понимаю ставят теперь под сомнение целесообразность продажи устаревших вертолётов?(утративших свой ресурс)?Теперь и Украина имеет свой комплекс вертолётостроения?Или Китай? Kudrjavuy

Повідомлень: 8812 З нами з: 20.09.12 Подякував: 708 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 12:29 detroytred написав: А якщо в генерала нема бажання, мети, то в рядового воно швидко не з'явиться.

Форд бажав, мав мету ... Тому конвейер.

Яка мета в Ріната?...



От мав мету зробити суперклуб футбольний. Зробив.

А от суперпідприємство, для себе, для роботяги - так і не має. Такої мети. А якщо в генерала нема бажання, мети, то в рядового воно швидко не з'явиться.Форд бажав, мав мету ... Тому конвейер.Яка мета в Ріната?...От мав мету зробити суперклуб футбольний. Зробив.А от суперпідприємство, для себе, для роботяги - так і не має. Такої мети.

Кстати, почему?

У Форда была немного другая ситуация - он ориентировался на бурный рост автомобильного рынка для пересичного потребителя.

На что рассчитывать Ринату с его сырьевым производством? погнаться за журавлем в небе, полностью перепрофилироваться и начать с нуля? Замутить очередной Тикток? Кстати, почему?У Форда была немного другая ситуация - он ориентировался на бурный рост автомобильного рынка для пересичного потребителя.На что рассчитывать Ринату с его сырьевым производством? погнаться за журавлем в небе, полностью перепрофилироваться и начать с нуля? Замутить очередной Тикток? Starikan 2 Повідомлень: 18171 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2175 раз. Подякували: 2970 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 12:45 Starikan написав: detroytred написав: А якщо в генерала нема бажання, мети, то в рядового воно швидко не з'явиться.

Форд бажав, мав мету ... Тому конвейер.

Яка мета в Ріната?...



От мав мету зробити суперклуб футбольний. Зробив.

А от суперпідприємство, для себе, для роботяги - так і не має. Такої мети. А якщо в генерала нема бажання, мети, то в рядового воно швидко не з'явиться.Форд бажав, мав мету ... Тому конвейер.Яка мета в Ріната?...От мав мету зробити суперклуб футбольний. Зробив.А от суперпідприємство, для себе, для роботяги - так і не має. Такої мети.

Кстати, почему?

У Форда была немного другая ситуация - он ориентировался на бурный рост автомобильного рынка для пересичного потребителя.

На что рассчитывать Ринату с его сырьевым производством? погнаться за журавлем в небе, полностью перепрофилироваться и начать с нуля? Кстати, почему?У Форда была немного другая ситуация - он ориентировался на бурный рост автомобильного рынка для пересичного потребителя.На что рассчитывать Ринату с его сырьевым производством? погнаться за журавлем в небе, полностью перепрофилироваться и начать с нуля?

Под СКМ финансовый контроль "энергетики Украины" - замкнутого цикла как в тепло, ветро, солнечной, линий их передачи,...

- везде где есть деньги и... электроэнергия.

За исключением ряда изготовления солнечных панелей и ветрогенераторов.

- О каком сырьевом производстве Вы ведёте речь?





Это и машиностроение, металлургия, транспорт, Ж/Д, химия, коксо-химия, генерация, ГМК, НИИ, .....- "Хребта" Государства.



Ладно, для Будівельника это дико, - ему "Польша светит", но Вы же в городе живёте. Под СКМ финансовый контроль "энергетики Украины" - замкнутого цикла как в тепло, ветро, солнечной, линий их передачи,...- везде где есть деньги и... электроэнергия.За исключением ряда изготовления солнечных панелей и ветрогенераторов.- О каком сырьевом производстве Вы ведёте речь?Это и машиностроение, металлургия, транспорт, Ж/Д, химия, коксо-химия, генерация, ГМК, НИИ, .....- "Хребта" Государства.Ладно, для Будівельника это дико, - ему "Польша светит", но Вы же в городе живёте. Kudrjavuy

Повідомлень: 8812 З нами з: 20.09.12 Подякував: 708 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 13:05 https://gordonua.com/news/worldnews/lid ... 57616.html

Интересно и больше чем перспективно!

Но Без Украины, Турции, Грузии, Казахстана, Узбекистана - это пустой звук. Интересно и больше чем перспективно!Но Без Украины, Турции, Грузии, Казахстана, Узбекистана - это пустой звук. Kudrjavuy

Повідомлень: 8812 З нами з: 20.09.12 Подякував: 708 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 13:13 budivelnik написав: detroytred написав: В ринку держави, в суспільстві ось оцим і повинні займатися ... можновладці. В ринку держави, в суспільстві ось оцим і повинні займатися ... можновладці. Головне завдання можновладця - не лізти....

Я про своє думаю цілодобово..

А Ви хочете щоб можновладець ефективніше від мене думав про моє і при цьому з урахуванням стану моїх працівників?

Це не можливо

Совок програв бо цк компартії замінило собою і генпланом мільйони підприємців..

Але ж не я придумав

Одна голова добре - а дві краще...



Тому ефективнішого механізму коли

кожен більше думає про свої варіанти досягнення своєї мети - світ ще не придумав

Всі спроби ощасливити - завжди закінчувались розвалом. Головне завдання можновладця - не лізти....Я про своє думаю цілодобово..А Ви хочете щоб можновладець ефективніше від мене думав про моє і при цьому з урахуванням стану моїх працівників?Це не можливоСовок програв бо цк компартії замінило собою і генпланом мільйони підприємців..Але ж не я придумавОдна голова добре - а дві краще...Тому ефективнішого механізму коли- світ ще не придумавВсі спроби ощасливити - завжди закінчувались розвалом.

Ну і звідки ви вигадали й приписали думку, що можновладці повинні думати за вас або до вас лізти?!?



Про яке *ощасливити* кожного ви говорите?))



Кожен сам за себе?)) В суспільстві?! В 21 столітті?!

Тому й результат за віконцем такий.

Пробилися активні в мільйонери і ... живуть серед ...

Це тупік.

Прозябання.

Печерний капіталізм. Ну і звідки ви вигадали й приписали думку, що можновладці повинні думати за вас або до вас лізти?!?Про яке *ощасливити* кожного ви говорите?))Кожен сам за себе?)) В суспільстві?! В 21 столітті?!Тому й результат за віконцем такий.Пробилися активні в мільйонери і ... живуть серед ...Це тупік.Прозябання.Печерний капіталізм. detroytred

Повідомлень: 24315 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 13:17 budivelnik написав: detroytred написав: Щоб працівник зрозумів його треба стимулювати, водити по пустелі.

Хто стимулює, водить????))) Щоб працівник зрозумів його треба стимулювати, водити по пустелі.Хто стимулює, водить????))) Я ,як підприємець зацікавлений в тому щоб

а - працівник був висококваліфікований

б - щоб співвідношення кваліфікація/оплата - було найвищим...

Тоді я можу створити конкурентоздатний продукт.

Працівник зацікавлений у високій оплаті(йому пофіг ефективно він працює чи ні)

Я зацікавлений в тому щоб кваліфікованих працівників на ринку було більше - тоді згідно правил конкуренції -їх ціна буде нижчою Я ,як підприємець зацікавлений в тому щоба - працівник був висококваліфікованийб - щоб співвідношення кваліфікація/оплата - було найвищим...Тоді я можу створити конкурентоздатний продукт.Працівник зацікавлений у високій оплаті(йому пофіг ефективно він працює чи ні)Я зацікавлений в тому щоб кваліфікованих працівників на ринку було більше - тоді згідно правил конкуренції -їх ціна буде нижчою

Логика железная!(мелкого сельского куркуля)

Только выводы:

budivelnik написав: Отже висновок

Мене цікавить щоб кваліфікованих було більше...але їх на ринку мало, тому їх послуги для мене дорожчі...

То що звинуватите мене що їх мало?

Чи може прийдете до думки що в основної маси розуму малувато щоб зрозуміти що спасіння утопаючих справа рук самих утопаючих.

Уявіть що я замість розробки технологій/станків/моделей - почну виховувати пересічного .... Мене цікавить щоб кваліфікованих було більше...але їх на ринку мало, тому їх послуги для мене дорожчі...То що звинуватите мене що їх мало?Чи може прийдете до думки що в основної маси розуму малувато щоб зрозуміти що спасіння утопаючих справа рук самих утопаючих.Уявіть що я замість розробки технологій/станків/моделей - почну виховувати пересічного ....

За всё нужно платить!

Неужели Вы не знали и не знаете, что за специалиста из ВУЗа(например) "по направлению" предприятие оплачивает услуги его подготовки. И нет негде в мире "дешевой квалифицированной рабочей силы" - это только из Галычины идёт эта "муть"

За наличие кадров - оплачивайте из обучение в школе, Вузе,....

Можно поступать как в Европейский странах - за счёт финансовой дискриминации - вытягивать квалифицированный рабочий потенциал из насильно угнетаемых стран. Или выносить туда вредное производство.





То же самое, как пример:

https://patrioty.org.ua/society/z-arkhi ... 79447.html

Да, у нас в Стране - Украине отказывают официально в лечении даже по страховым случаям - только по причине отсутствия средств.

- И Врач доступно всё объяснила.

Какого хрена муть болотная разгоняет "зраду" - это к как раз и есть вопрос?

(об этом нужно было думать, когда убивали шахтёров-чернобыльцев под ПФ города Донецка.)

"Думать" - не ртом, а мозгами. и руками, если нет мозга. Логика железная!(мелкого сельского куркуля)Только выводы:За всё нужно платить!Неужели Вы не знали и не знаете, что за специалиста из ВУЗа(например) "по направлению" предприятие оплачивает услуги его подготовки. И нет негде в мире "дешевой квалифицированной рабочей силы" - это только из Галычины идёт эта "муть"За наличие кадров - оплачивайте из обучение в школе, Вузе,....Можно поступать как в Европейский странах - за счёт финансовой дискриминации - вытягивать квалифицированный рабочий потенциал из насильно угнетаемых стран. Или выносить туда вредное производство.То же самое, как пример:Да, у нас в Стране - Украине отказывают официально в лечении даже по страховым случаям - только по причине отсутствия средств.Какого хрена муть болотная разгоняет "зраду" - это к как раз и есть вопрос?, когда убивали шахтёров-чернобыльцев под ПФ города Донецка.)и руками, если нет мозга. Kudrjavuy

Повідомлень: 8812 З нами з: 20.09.12 Подякував: 708 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 13:33 budivelnik написав: detroytred написав: Будівельник

Мова про утримання зайвих робітників не йде. БудівельникМова про утримання зайвих робітників не йде. Сказали а - кажіть б...

Як бачите,я стараюсь зменшити свої затрати..і цим стати конкурентнішим...

Хто повине подумати про тих двох яких я звільню?

Як на мене - я тільки місяць-квартал ,далі ще пару місяців фонд зайнятості...і якщо за цих 6 місяців ці звільнені не набудуть якихось нових навиків...їм гаплик.

Але якщо можновладець зобовяже мене утримувати цих двох вічність..то я точно не буду мати коштів на розвиток і з часом програє все суспільство(бо інші держави будуть йти вперед)



От і виходить

Чим швидше і ефективніше розвивається підприємництво - тим більша ймовірність безробіття..і тим більше потрібно думати тим хто хоче працювати а не жити на допомогу - як себе змінити. Сказали а - кажіть б...Як бачите,я стараюсь зменшити свої затрати..і цим стати конкурентнішим...Хто повине подумати про тих двох яких я звільню?Як на мене - я тільки місяць-квартал ,далі ще пару місяців фонд зайнятості...і якщо за цих 6 місяців ці звільнені не набудуть якихось нових навиків...їм гаплик.Але якщо можновладець зобовяже мене утримувати цих двох вічність..то я точно не буду мати коштів на розвиток і з часом програє все суспільство(бо інші держави будуть йти вперед)От і виходитьЧим швидше і ефективніше розвивається підприємництво - тим більша ймовірність безробіття..і тим більше потрібно думати тим хто хоче працювати а не жити на допомогу - як себе змінити.

От навіщо ви знов вигадуєте?

З якого дива можновладець повинен зобов'язувати вам утримувати робітників?

Невже про це йде мова?!



Робіть в своєму бізнесі, що і як бажаєте.

Мова про умови в ринку.

І от якщо можновладець зробить їх сприятливими для розвитку вашого бізнесу, то ви самі ж наймете ще працівників.





По буквах - мова про умови. Можновладці повинні створювати умови. А не якійсь плани кожному чи генплан.



О дійсно я про Фому, а ви про Єрьому.

От скажіть навіщо в кожній країні Міністерства, Ради, суди і т.д. посадовці?

От навіщо вони потрібні?

Аби не лізли, як ви кажете))



Все. Регулюється. Все.

Тільки при адміністративних методах керівництва (як при коммі та тещо) - безпосередньо, а при ринковій формі - не напряму, через умови.



Кожен рух посадовця змінює умови ... в яких ви ведете свій бізнес. От навіщо ви знов вигадуєте?З якого дива можновладець повинен зобов'язувати вам утримувати робітників?Невже про це йде мова?!Робіть в своєму бізнесі, що і як бажаєте.Мова про умови в ринку.І от якщо можновладець зробить їх сприятливими для розвитку вашого бізнесу, то ви самі ж наймете ще працівників.По буквах - мова про умови. Можновладці повинні створювати умови. А не якійсь плани кожному чи генплан.О дійсно я про Фому, а ви про Єрьому.От скажіть навіщо в кожній країні Міністерства, Ради, суди і т.д. посадовці?От навіщо вони потрібні?Аби не лізли, як ви кажете))Все. Регулюється. Все.Тільки при адміністративних методах керівництва (як при коммі та тещо) - безпосередньо, а при ринковій формі - не напряму, через умови.Кожен рух посадовця змінює умови ... в яких ви ведете свій бізнес. detroytred

Повідомлень: 24315 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 13:44 Starikan написав: detroytred написав: А якщо в генерала нема бажання, мети, то в рядового воно швидко не з'явиться.

Форд бажав, мав мету ... Тому конвейер.

Яка мета в Ріната?...



От мав мету зробити суперклуб футбольний. Зробив.

А от суперпідприємство, для себе, для роботяги - так і не має. Такої мети. А якщо в генерала нема бажання, мети, то в рядового воно швидко не з'явиться.Форд бажав, мав мету ... Тому конвейер.Яка мета в Ріната?...От мав мету зробити суперклуб футбольний. Зробив.А от суперпідприємство, для себе, для роботяги - так і не має. Такої мети.

Кстати, почему?

У Форда была немного другая ситуация - он ориентировался на бурный рост автомобильного рынка для пересичного потребителя.

На что рассчитывать Ринату с его сырьевым производством? погнаться за журавлем в небе, полностью перепрофилироваться и начать с нуля? Замутить очередной Тикток? Кстати, почему?У Форда была немного другая ситуация - он ориентировался на бурный рост автомобильного рынка для пересичного потребителя.На что рассчитывать Ринату с его сырьевым производством? погнаться за журавлем в небе, полностью перепрофилироваться и начать с нуля? Замутить очередной Тикток?

Як мінімум модернізувати.

Налагоджувати сумісні з західними високотехнологічним капіталом підприємства у себе в Україні.

Йому відніше в чому і як конкретно.



Головатим по бізнесу, по розвитку був Щербань, я так розумію. Як мінімум модернізувати.Налагоджувати сумісні з західними високотехнологічним капіталом підприємства у себе в Україні.Йому відніше в чому і як конкретно.Головатим по бізнесу, по розвитку був Щербань, я так розумію. detroytred

Повідомлень: 24315 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 14:49 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: В ринку держави, в суспільстві ось оцим і повинні займатися ... можновладці. В ринку держави, в суспільстві ось оцим і повинні займатися ... можновладці. Головне завдання можновладця - не лізти....

Я про своє думаю цілодобово..

А Ви хочете щоб можновладець ефективніше від мене думав про моє і при цьому з урахуванням стану моїх працівників?

Це не можливо

Совок програв бо цк компартії замінило собою і генпланом мільйони підприємців..

Але ж не я придумав

Одна голова добре - а дві краще...



Тому ефективнішого механізму коли

кожен більше думає про свої варіанти досягнення своєї мети - світ ще не придумав

Всі спроби ощасливити - завжди закінчувались розвалом. Головне завдання можновладця - не лізти....Я про своє думаю цілодобово..А Ви хочете щоб можновладець ефективніше від мене думав про моє і при цьому з урахуванням стану моїх працівників?Це не можливоСовок програв бо цк компартії замінило собою і генпланом мільйони підприємців..Але ж не я придумавОдна голова добре - а дві краще...Тому ефективнішого механізму коли- світ ще не придумавВсі спроби ощасливити - завжди закінчувались розвалом. Ну і звідки ви вигадали й приписали думку, що можновладці повинні думати за вас або до вас лізти?!?



Про яке *ощасливити* кожного ви говорите?))



Кожен сам за себе?)) В суспільстві?! В 21 столітті?!

Тому й результат за віконцем такий.

Пробилися активні в мільйонери і ... живуть серед ...

Це тупік.

Прозябання.

Печерний капіталізм. Ну і звідки ви вигадали й приписали думку, що можновладці повинні думати за вас або до вас лізти?!?Про яке *ощасливити* кожного ви говорите?))Кожен сам за себе?)) В суспільстві?! В 21 столітті?!Тому й результат за віконцем такий.Пробилися активні в мільйонери і ... живуть серед ...Це тупік.Прозябання.Печерний капіталізм. По колу

В США що?

Печерний капіталізм?

Чи створені умови для працівників з середнім річним доходом на сімю по країні в 53000+доларів?

І чому там 3% мільйонерів..а 97% не дотягують?

Чому серед мільонерів -13% багатші від 87% в пять разів

а 0,8% багатші від 13% в 5 разів, і від 99,2% у 20 разів?



Тому поясню ще раз

Жоден чиновник не може краще від підприємця знати що треба робити підприємцю...бо якби він знав то замість офіційної зарплати в 20000 грн/місяць(99% чиновників не мають хабарів які разом з зарплатою перевищать цю величину) - вони б йшли у підприємці з доходом від 1 млн(а таких підприємців більше ніж кількість чиновників)

Саме тому чиновники не можуть нічого створити...

Прописати правила до вже створеного(побачили що створили підприємці і підігнали під створене закони - можуть,яскравий приклад НЕП або Закон про кооперативу в СРСР)

Але ніколи не навпаки.

Правда було навпаки..

СРСР - колгоспи.....нагадати де ми зерно потім купували? По колуВ США що?Печерний капіталізм?Чи створені умови для працівників з середнім річним доходом на сімю по країні в 53000+доларів?І чому там 3% мільйонерів..а 97% не дотягують?Чому серед мільонерів -13% багатші від 87% в пять разіва 0,8% багатші від 13% в 5 разів, і від 99,2% у 20 разів?Тому поясню ще разЖоден чиновник не може краще від підприємця знати що треба робити підприємцю...бо якби він знав то замість офіційної зарплати в 20000 грн/місяць(99% чиновників не мають хабарів які разом з зарплатою перевищать цю величину) - вони б йшли у підприємці з доходом від 1 млн(а таких підприємців більше ніж кількість чиновників)Саме тому чиновники не можуть нічого створити...Прописати правила до вже створеного(побачили що створили підприємці і підігнали під створене закони - можуть,яскравий приклад НЕП або Закон про кооперативу в СРСР)Але ніколи не навпаки.Правда було навпаки..СРСР - колгоспи.....нагадати де ми зерно потім купували? budivelnik

Повідомлень: 24519 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 16:25

Будет реакция МИД и СНБО? Ирландия и Польша на своих трансляциях обозначили сборную Украины российским флагом.Будет реакция МИД и СНБО? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14711 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8014 раз. Подякували: 3885 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 7317731873197320> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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