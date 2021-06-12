Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
По словам Подоляка, главной целью Ермака в этом разговоре стала попытка вернуть Джулиани в плоскость традиционной конструктивной дипломатии
Сам Зеленский говорил в разговоре с Трампом, что у него будет 100% свой прокурор, поэтому дело против Байдена будет. Ермак повторил тот же тезис Это оказывается вернуть "в плоскость традиционной дипломатии"
Не трындите, Зеленский и Ермак чётко обозначили, что хотят мочить Байдена
«По словам наших источников, в Вашингтоне не верят в то, что искажение информации было случайным «эксцессом исполнителя», склонны расценивать это как сознательную манипуляцию Банковой и ставят под сомнения надежность Украины как партнера Соединенных Штатов”,
А что ещё ожидать от Зеленского и Ермака ? Только сейчас Зеленский представляет Украину во всё мире И представляет откровенно хуёво
По мнению "Рахмана", попытки его друга Алексея Мочанова договориться с боевиками об освобождении были важны, но оно бы не состоялось без помилования пятым президентом Петром Порошенко российского майора Владимира Старкова.
Бигуса, в очередной раз, использовали как сливной бочок дезинформации
Впрочем, тем кто умеет анализировать, первого слива Бигуса о Свинаручках было достаточно, что Бигус - брехло
pesikot написав:unicdima, сколько городов освободил Зеленский ?
И сколько потерял, не забывай спрашивать. Освободить 5% от захваченного - не слишком большое достижение. Важнее не дать захватить. На заре войны на Донбассе ликвидировать гиркинских террористов можно было силами МВД. Даже СБУ не понадобись бы, не говоря об армии. Но кто-то был слишком увлечен легитимизацией свалившейся на них по итогам майдана власти...
МВД хотели зарплат как у росгвардии. "У Крыма же получилось"(с). И совершенно не желали выполнять свои обязанности. Из Чернигова на Донбасс в мае 2014 приезжало подразделение, типа местным ментам не было ж доверия. Так эти ушлепки , черниговские, в забарикадированном помещении типа "отстреливались до последнего патрона", а потом оставили оружие и под гарантии личной безопасности вышли из здания и уехали домой. В результате "долгого боя" никто ни с одной стороны не пострадал, ответственность тоже никто не понес. А кучу оружия потеряли. Вот такие менты у нас были. Или есть, хз.
МВД хотели зарплат как у росгвардии. "У Крыма же получилось"(с). И совершенно не желали выполнять свои обязанности. Из Чернигова на Донбасс в мае 2014 приезжало подразделение, типа местным ментам не было ж доверия. Так эти ушлепки , черниговские, в забарикадированном помещении типа "отстреливались до последнего патрона", а потом оставили оружие и под гарантии личной безопасности вышли из здания и уехали домой. В результате "долгого боя" никто ни с одной стороны не пострадал, ответственность тоже никто не понес. А кучу оружия потеряли. Вот такие менты у нас были. Или есть, хз.
Не берусь спорить - наверняка, вы лучше меня осведомлены в этих деталях. Но в таком случае придется признать, что всеобщая поддержка идеалов майдана - не более, чем красивый миф, раз на всю страну не нашлось патриотичных силовиков, не пожелавших разобраться с небольшой (вначале) группировкой российских наемников и пророссийских сепаратистов. И это после аннексии Крыма, как вы сами верно отметили...
А о том, что сперва уровень жизни, который люди захотят защищать, а лишь затем - призыв к долгу, еще Маннергейм говорил, если не ошибаюсь. Черниговских ментов это не оправдывает. Но для центральной власти - хороший урок. Усвоенный, хотелось бы верить...