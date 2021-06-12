Додано: Нед 13 чер, 2021 17:05

По словам Подоляка, главной целью Ермака в этом разговоре стала попытка вернуть Джулиани в плоскость традиционной конструктивной дипломатии

«По словам наших источников, в Вашингтоне не верят в то, что искажение информации было случайным «эксцессом исполнителя», склонны расценивать это как сознательную манипуляцию Банковой и ставят под сомнения надежность Украины как партнера Соединенных Штатов”,

Кроме того, как стало известно из заседания суда, Совместная следственная группа также не нашла каких-либо свидетельств о том, что ракета была выпущена с подконтрольной на то время Украине Амвросиевки

Выдвижение президента Владимира Зеленского на второй срок не поддерживают более 54,5% украинцев. Об этом говорится в результатах соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС)

За регистрацию Вирастюка депутатом проголосовали все присутствовавшие на заседании члены Комиссии

По мнению "Рахмана", попытки его друга Алексея Мочанова договориться с боевиками об освобождении были важны, но оно бы не состоялось без помилования пятым президентом Петром Порошенко российского майора Владимира Старкова.



В частности, формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия будет происходить по результатам открытого конкурса, проведенного с участием международных экспертов

Предусматривается введение механизма защиты судей Конституционного суда от политического и иного давления при принятии решений и выводов

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы у преподавателей анонсированного им президентского университета, была зарплата 4000 долларов или евро

Ітогі подвєдьом. 2021-06-13Сам Зеленский говорил в разговоре с Трампом, что у него будет 100% свой прокурор, поэтому дело против Байдена будет. Ермак повторил тот же тезисЭто оказывается вернуть "в плоскость традиционной дипломатии"Не трындите, Зеленский и Ермак чётко обозначили, что хотят мочить БайденаА что ещё ожидать от Зеленского и Ермака ?Только сейчас Зеленский представляет Украину во всё миреИ представляет откровенно хуёвоДа кто там будет учитывать мнение украинцев, когдаПротащили Васю в депутаты. Это была репитиция, чтобы понять как протаскивать Зеленского на второй срокТак и будут Зеленского протаскивать - тупо, наглоЭто и есть узурпация власти. Но хомячки молчат, команды не былоБигуса, в очередной раз, использовали как сливной бочок дезинформацииВпрочем, тем кто умеет анализировать, первого слива Бигуса о Свинаручках было достаточно, что Бигус - брехлоПри Порошенко блокировали активы Януковича и его семьи.А при Зеленском уже разблокируют, что там тебе знакомые "дипломаты" рассказывают ?Учитывая, как выпиливают иностранцев из наб.советов гос.предприятий - у меня большие сомненияДа ты шоА когда КСУ нагнули для роспуска Верховной Рады - это не было политическое давление ?Когда Тупицкого незаконно отстраниили - это не было политическое давление ?Или когда из ОП давят - то это кошерноА когда проводят протесты с лозунгами "Да вы охуели" - это уже политическое давлениеУчителям уже "сделали" зарплаты по 4000 долларовБлядь, они опять насцали в уши. Даже не новой мочой, а бережно собрали старую мочу и насцали старой мочойПиздец.Но опять же, подчёркиваю, хомячки не против. Значит, поддерживают