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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7317731873197320
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 16:27

Re: Політичні дискусії

Мариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видео
Сегодня, 13 июня, в Мариуполе отмечают День освобождения от пророссийских террористов.

unicdima, сколько городов освободил Зеленский ?

И вот ещё
ГБР должно открыть дело против Зеленского из-за гибели бойца на Донбассе - решение Печерского суда
Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть производство против президента Владимира Зеленского из-за гибели военного Ярослава Журавля на Донбассе
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 17:05

Ітогі подвєдьом. 2021-06-13

Ітогі подвєдьом. 2021-06-13

1) У Зеленского прокомментировали опубликованную запись разговора между Ермаком, Джулиани и Волкером
По словам Подоляка, главной целью Ермака в этом разговоре стала попытка вернуть Джулиани в плоскость традиционной конструктивной дипломатии

Сам Зеленский говорил в разговоре с Трампом, что у него будет 100% свой прокурор, поэтому дело против Байдена будет. Ермак повторил тот же тезис
Это оказывается вернуть "в плоскость традиционной дипломатии"

Не трындите, Зеленский и Ермак чётко обозначили, что хотят мочить Байдена

2) Вашингтон разочарован поведением Банковой после беседы Байдена с Зеленским - СМИ
«По словам наших источников, в Вашингтоне не верят в то, что искажение информации было случайным «эксцессом исполнителя», склонны расценивать это как сознательную манипуляцию Банковой и ставят под сомнения надежность Украины как партнера Соединенных Штатов”,

А что ещё ожидать от Зеленского и Ермака ?
Только сейчас Зеленский представляет Украину во всё мире
И представляет откровенно хуёво

3) Дело MH17. Суд отклонил версию о запуске ракеты из зоны ВСУ
Кроме того, как стало известно из заседания суда, Совместная следственная группа также не нашла каких-либо свидетельств о том, что ракета была выпущена с подконтрольной на то время Украине Амвросиевки

4) Электорат | Выдвижение Зеленского на второй срок не поддерживают более 50% украинцев – опрос КМИС
Выдвижение президента Владимира Зеленского на второй срок не поддерживают более 54,5% украинцев. Об этом говорится в результатах соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС)

Да кто там будет учитывать мнение украинцев, когда

5) ЦИК зарегистрировала Вирастюка народным депутатом
За регистрацию Вирастюка депутатом проголосовали все присутствовавшие на заседании члены Комиссии

Протащили Васю в депутаты. Это была репитиция, чтобы понять как протаскивать Зеленского на второй срок
Так и будут Зеленского протаскивать - тупо, нагло

Это и есть узурпация власти. Но хомячки молчат, команды не было

6) Киборг "Рахман" не услышал на записях Bihus.info, чтобы Медведчук тормозил обмен
По мнению "Рахмана", попытки его друга Алексея Мочанова договориться с боевиками об освобождении были важны, но оно бы не состоялось без помилования пятым президентом Петром Порошенко российского майора Владимира Старкова.

Бигуса, в очередной раз, использовали как сливной бочок дезинформации

Впрочем, тем кто умеет анализировать, первого слива Бигуса о Свинаручках было достаточно, что Бигус - брехло

7) Суд ЕС "разморозил" активы Януковича и его сына
При Порошенко блокировали активы Януковича и его семьи.
А при Зеленском уже разблокируют

unicdima, что там тебе знакомые "дипломаты" рассказывают ?

8) Зеленский утвердил Стратегию развития системы правосудия и судопроизводства
В частности, формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия будет происходить по результатам открытого конкурса, проведенного с участием международных экспертов

Учитывая, как выпиливают иностранцев из наб.советов гос.предприятий - у меня большие сомнения
Предусматривается введение механизма защиты судей Конституционного суда от политического и иного давления при принятии решений и выводов

Да ты шо

А когда КСУ нагнули для роспуска Верховной Рады - это не было политическое давление ?
Когда Тупицкого незаконно отстраниили - это не было политическое давление ?
Или когда из ОП давят - то это кошерно

А когда проводят протесты с лозунгами "Да вы охуели" - это уже политическое давление

9) Зеленский хочет зарплату $4000 для преподавателей президентского университета – Шкарлет
Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы у преподавателей анонсированного им президентского университета, была зарплата 4000 долларов или евро

Учителям уже "сделали" зарплаты по 4000 долларов

Блядь, они опять насцали в уши. Даже не новой мочой, а бережно собрали старую мочу и насцали старой мочой
Пиздец.

Но опять же, подчёркиваю, хомячки не против. Значит, поддерживают
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 17:17

  pesikot написав:unicdima, сколько городов освободил Зеленский ?


И сколько потерял, не забывай спрашивать. Освободить 5% от захваченного - не слишком большое достижение. Важнее не дать захватить. На заре войны на Донбассе ликвидировать гиркинских террористов можно было силами МВД. Даже СБУ не понадобись бы, не говоря об армии. Но кто-то был слишком увлечен легитимизацией свалившейся на них по итогам майдана власти...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 17:34

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:можно было силами МВД

МВД хотели зарплат как у росгвардии. "У Крыма же получилось"(с). И совершенно не желали выполнять свои обязанности.
Из Чернигова на Донбасс в мае 2014 приезжало подразделение, типа местным ментам не было ж доверия. Так эти ушлепки , черниговские, в забарикадированном помещении типа "отстреливались до последнего патрона", а потом оставили оружие и под гарантии личной безопасности вышли из здания и уехали домой. В результате "долгого боя" никто ни с одной стороны не пострадал, ответственность тоже никто не понес. А кучу оружия потеряли. Вот такие менты у нас были. Или есть, хз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 17:49

  Hotab написав:
  zРадио написав:можно было силами МВД

МВД хотели зарплат как у росгвардии. "У Крыма же получилось"(с). И совершенно не желали выполнять свои обязанности.
Из Чернигова на Донбасс в мае 2014 приезжало подразделение, типа местным ментам не было ж доверия. Так эти ушлепки , черниговские, в забарикадированном помещении типа "отстреливались до последнего патрона", а потом оставили оружие и под гарантии личной безопасности вышли из здания и уехали домой. В результате "долгого боя" никто ни с одной стороны не пострадал, ответственность тоже никто не понес. А кучу оружия потеряли. Вот такие менты у нас были. Или есть, хз.


Не берусь спорить - наверняка, вы лучше меня осведомлены в этих деталях. Но в таком случае придется признать, что всеобщая поддержка идеалов майдана - не более, чем красивый миф, раз на всю страну не нашлось патриотичных силовиков, не пожелавших разобраться с небольшой (вначале) группировкой российских наемников и пророссийских сепаратистов. И это после аннексии Крыма, как вы сами верно отметили...

А о том, что сперва уровень жизни, который люди захотят защищать, а лишь затем - призыв к долгу, еще Маннергейм говорил, если не ошибаюсь. Черниговских ментов это не оправдывает. Но для центральной власти - хороший урок. Усвоенный, хотелось бы верить...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 21:16

  zРадио написав:
  pesikot написав:unicdima, сколько городов освободил Зеленский ?


И сколько потерял, не забывай спрашивать. Освободить 5% от захваченного - не слишком большое достижение. Важнее не дать захватить. На заре войны на Донбассе ликвидировать гиркинских террористов можно было силами МВД. Даже СБУ не понадобись бы, не говоря об армии. Но кто-то был слишком увлечен легитимизацией свалившейся на них по итогам майдана власти...

Типа захват Мариуполя боевиками это был натуральный цирк, там было всего несколько десятков боевиков, в основном местный криминал, а ВСУ и НГ которые сидели в основном в аэропорту более 500, это не считая Азова, Омеги, ментов, СБУ и погранцов.
И по всему Донбассу в основном такие были "захваты", поэтому сказки порохоботов про освобождения катят только для тех кто совершенно не в теме.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 22:27

  Hotab написав:
  zРадио написав:можно было силами МВД

МВД хотели зарплат как у росгвардии. "У Крыма же получилось"(с). И совершенно не желали выполнять свои обязанности.
Из Чернигова на Донбасс в мае 2014 приезжало подразделение, типа местным ментам не было ж доверия. Так эти ушлепки , черниговские, в забарикадированном помещении типа "отстреливались до последнего патрона", а потом оставили оружие и под гарантии личной безопасности вышли из здания и уехали домой. В результате "долгого боя" никто ни с одной стороны не пострадал, ответственность тоже никто не понес. А кучу оружия потеряли. Вот такие менты у нас были. Или есть, хз.

Продавали ВСЕ.
Пол города точили ножи против продавателей, но ...
- Ближайший кто озвучил возможность такового - Семён Семенченко.
Вот до Песчанки добраться, под Новомосковском...
А то, что происходило в Городе - большинство даже не представляет суть .
Мусорня собирала у всех зарегистрированное оружие...
СБУшники переодетые в лохмотья с нарезкой арматуры, за спиной наёмных бабушек брали - СБУ, только теперь с оккупационными лозунгами.
Бабушки подлохматились, получили по 200грн за раз. То ли за 1000 работать месяц, то ли 200 за день и сразу. Валюту вербовщики меняли по всей округе - гривневая наличка кончилась.
..................................................................
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 22:37

Будівельник
Точно по колу))
Ще раз -- чиновник і не повинен лізти до підприємця з вказівками, як зробити.
Він повинен створювати приємні умови для розвитку підприємництва.
Які саме він може ЗНАТИ.
Вивчаючи досвід інших ринків, консультуючись з посадовцями та ж самими підприємцями, які мають результати, досвід.
Як приклад -- той же Бальцерович з Каладзе вчили, що і як треба робити нашим посадовцям.
Як приклад -- конференції підприємців самі звертаються з проблемами і радять, що їм заважає (от тільки чиновники не поспішають допомагати).
Той же МВФ та ін. радять, що треба робити можновладцям.


І ви упустили головне -- щоб отримати результат, підприємцю, окрема знати, треба ще ВМІТИ.
Тому чиновник цілком може знати, але не мати здібностей до вміння реалізувати і з цієї причини не йде в підприємці.

Як простіший приклад -- людина може відмінно знати, як зробити такий-то бізнес. Але не має абсолютно здібностей керувати робітниками, працювати з людьми або "домовлятися" з податківцями, пожежниками.
Звісно вона не піде і не стане підприємцем хоч з стомільйонним доходом.

От ви ніяк не бажаєте уявити, що в спільній справі виробництва в ринку держави кожен повинен займатися своєю справою. Для максималізації результату кожного. Згідно здібностей.

%% проценти ж такі по мільенерам -- бо це ринок. Конкуренція. Обмеження попитом. Обмеження кількості місць -- хоч мільйонерів, хоч ні.
Умовно -- Зайняв Форд місце і усе. Інші в прольті. Дюпон. Рокфеллер.
І так на всіх рівнях нижче.
Призових місць тільки три на усіх, хто приймає участь у змаганні. Селища, району, міста ... Олімпіади.

Хоча ви знов пішли вбік. Мова з мого боку була, що не дочекаєтесь ви від обивателя активності.
Треба самим можновладцям прикладати зусиль, щоб підвищити вихлоп від обивателя. Інакше ніяк.
Є конкуренція між суспільствами.
Суспільство - це єдине ціле.
І отой обиватель не сам по собі, а частина одного з вашим тіла. Частина, яка тормозить.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 22:50

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:не дочекаєтесь ви від обивателя активності.
Треба самим можновладцям прикладати зусиль, щоб підвищити вихлоп від обивателя. Інакше ніяк.
Є конкуренція між суспільствами.
1 Я не чекаю активності від обивателя.бо за рахунок його пасивності - я виграю, при чому чим пасивніший обиватель - тим легше мені отримувати виграш
2 Про можновладців
Якщо 97% обивателів навіть в США з вашої логіки пасивні(бо програли і не стали мільонерами), то й серед можновладців такий самий відсоток активних і пасивних
3 Ніколи можновладці не створювали умови ,по яким їх послуги були б не потрібними
Тому Людовік у Франції не створював умови для буржуазіїх..Це буржуазія
а - створилась сама
б - створила умови для виникнення необхідних для її розвитку законів
4 Це саме відбувалось і при всіх інших суспільних переходах
первісно общинний до рабовласницького
рабовласницький до феодального
феодальний до буржуазного....
5 Ви вже встигли забути свої власні тези про те що є правильні і не правильні можновладці?
budivelnik
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