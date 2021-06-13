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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7317731873197320
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 16:27

Re: Політичні дискусії

Мариуполь празднует день освобождения от оккупантов. В городе прошел марш: фото, видео
Сегодня, 13 июня, в Мариуполе отмечают День освобождения от пророссийских террористов.

unicdima, сколько городов освободил Зеленский ?

И вот ещё
ГБР должно открыть дело против Зеленского из-за гибели бойца на Донбассе - решение Печерского суда
Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть производство против президента Владимира Зеленского из-за гибели военного Ярослава Журавля на Донбассе
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 17:17

  pesikot написав:unicdima, сколько городов освободил Зеленский ?


И сколько потерял, не забывай спрашивать. Освободить 5% от захваченного - не слишком большое достижение. Важнее не дать захватить. На заре войны на Донбассе ликвидировать гиркинских террористов можно было силами МВД. Даже СБУ не понадобись бы, не говоря об армии. Но кто-то был слишком увлечен легитимизацией свалившейся на них по итогам майдана власти...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 17:34

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:можно было силами МВД

МВД хотели зарплат как у росгвардии. "У Крыма же получилось"(с). И совершенно не желали выполнять свои обязанности.
Из Чернигова на Донбасс в мае 2014 приезжало подразделение, типа местным ментам не было ж доверия. Так эти ушлепки , черниговские, в забарикадированном помещении типа "отстреливались до последнего патрона", а потом оставили оружие и под гарантии личной безопасности вышли из здания и уехали домой. В результате "долгого боя" никто ни с одной стороны не пострадал, ответственность тоже никто не понес. А кучу оружия потеряли. Вот такие менты у нас были. Или есть, хз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 17:49

  Hotab написав:
  zРадио написав:можно было силами МВД

МВД хотели зарплат как у росгвардии. "У Крыма же получилось"(с). И совершенно не желали выполнять свои обязанности.
Из Чернигова на Донбасс в мае 2014 приезжало подразделение, типа местным ментам не было ж доверия. Так эти ушлепки , черниговские, в забарикадированном помещении типа "отстреливались до последнего патрона", а потом оставили оружие и под гарантии личной безопасности вышли из здания и уехали домой. В результате "долгого боя" никто ни с одной стороны не пострадал, ответственность тоже никто не понес. А кучу оружия потеряли. Вот такие менты у нас были. Или есть, хз.


Не берусь спорить - наверняка, вы лучше меня осведомлены в этих деталях. Но в таком случае придется признать, что всеобщая поддержка идеалов майдана - не более, чем красивый миф, раз на всю страну не нашлось патриотичных силовиков, не пожелавших разобраться с небольшой (вначале) группировкой российских наемников и пророссийских сепаратистов. И это после аннексии Крыма, как вы сами верно отметили...

А о том, что сперва уровень жизни, который люди захотят защищать, а лишь затем - призыв к долгу, еще Маннергейм говорил, если не ошибаюсь. Черниговских ментов это не оправдывает. Но для центральной власти - хороший урок. Усвоенный, хотелось бы верить...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 21:16

  zРадио написав:
  pesikot написав:unicdima, сколько городов освободил Зеленский ?


И сколько потерял, не забывай спрашивать. Освободить 5% от захваченного - не слишком большое достижение. Важнее не дать захватить. На заре войны на Донбассе ликвидировать гиркинских террористов можно было силами МВД. Даже СБУ не понадобись бы, не говоря об армии. Но кто-то был слишком увлечен легитимизацией свалившейся на них по итогам майдана власти...

Типа захват Мариуполя боевиками это был натуральный цирк, там было всего несколько десятков боевиков, в основном местный криминал, а ВСУ и НГ которые сидели в основном в аэропорту более 500, это не считая Азова, Омеги, ментов, СБУ и погранцов.
И по всему Донбассу в основном такие были "захваты", поэтому сказки порохоботов про освобождения катят только для тех кто совершенно не в теме.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 22:27

  Hotab написав:
  zРадио написав:можно было силами МВД

МВД хотели зарплат как у росгвардии. "У Крыма же получилось"(с). И совершенно не желали выполнять свои обязанности.
Из Чернигова на Донбасс в мае 2014 приезжало подразделение, типа местным ментам не было ж доверия. Так эти ушлепки , черниговские, в забарикадированном помещении типа "отстреливались до последнего патрона", а потом оставили оружие и под гарантии личной безопасности вышли из здания и уехали домой. В результате "долгого боя" никто ни с одной стороны не пострадал, ответственность тоже никто не понес. А кучу оружия потеряли. Вот такие менты у нас были. Или есть, хз.

Продавали ВСЕ.
Пол города точили ножи против продавателей, но ...
- Ближайший кто озвучил возможность такового - Семён Семенченко.
Вот до Песчанки добраться, под Новомосковском...
А то, что происходило в Городе - большинство даже не представляет суть .
Мусорня собирала у всех зарегистрированное оружие...
СБУшники переодетые в лохмотья с нарезкой арматуры, за спиной наёмных бабушек брали - СБУ, только теперь с оккупационными лозунгами.
Бабушки подлохматились, получили по 200грн за раз. То ли за 1000 работать месяц, то ли 200 за день и сразу. Валюту вербовщики меняли по всей округе - гривневая наличка кончилась.
..................................................................
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 22:37

Будівельник
Точно по колу))
Ще раз -- чиновник і не повинен лізти до підприємця з вказівками, як зробити.
Він повинен створювати приємні умови для розвитку підприємництва.
Які саме він може ЗНАТИ.
Вивчаючи досвід інших ринків, консультуючись з посадовцями та ж самими підприємцями, які мають результати, досвід.
Як приклад -- той же Бальцерович з Каладзе вчили, що і як треба робити нашим посадовцям.
Як приклад -- конференції підприємців самі звертаються з проблемами і радять, що їм заважає (от тільки чиновники не поспішають допомагати).
Той же МВФ та ін. радять, що треба робити можновладцям.


І ви упустили головне -- щоб отримати результат, підприємцю, окрема знати, треба ще ВМІТИ.
Тому чиновник цілком може знати, але не мати здібностей до вміння реалізувати і з цієї причини не йде в підприємці.

Як простіший приклад -- людина може відмінно знати, як зробити такий-то бізнес. Але не має абсолютно здібностей керувати робітниками, працювати з людьми або "домовлятися" з податківцями, пожежниками.
Звісно вона не піде і не стане підприємцем хоч з стомільйонним доходом.

От ви ніяк не бажаєте уявити, що в спільній справі виробництва в ринку держави кожен повинен займатися своєю справою. Для максималізації результату кожного. Згідно здібностей.

%% проценти ж такі по мільенерам -- бо це ринок. Конкуренція. Обмеження попитом. Обмеження кількості місць -- хоч мільйонерів, хоч ні.
Умовно -- Зайняв Форд місце і усе. Інші в прольті. Дюпон. Рокфеллер.
І так на всіх рівнях нижче.
Призових місць тільки три на усіх, хто приймає участь у змаганні. Селища, району, міста ... Олімпіади.

Хоча ви знов пішли вбік. Мова з мого боку була, що не дочекаєтесь ви від обивателя активності.
Треба самим можновладцям прикладати зусиль, щоб підвищити вихлоп від обивателя. Інакше ніяк.
Є конкуренція між суспільствами.
Суспільство - це єдине ціле.
І отой обиватель не сам по собі, а частина одного з вашим тіла. Частина, яка тормозить.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 22:50

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:не дочекаєтесь ви від обивателя активності.
Треба самим можновладцям прикладати зусиль, щоб підвищити вихлоп від обивателя. Інакше ніяк.
Є конкуренція між суспільствами.
1 Я не чекаю активності від обивателя.бо за рахунок його пасивності - я виграю, при чому чим пасивніший обиватель - тим легше мені отримувати виграш
2 Про можновладців
Якщо 97% обивателів навіть в США з вашої логіки пасивні(бо програли і не стали мільонерами), то й серед можновладців такий самий відсоток активних і пасивних
3 Ніколи можновладці не створювали умови ,по яким їх послуги були б не потрібними
Тому Людовік у Франції не створював умови для буржуазіїх..Це буржуазія
а - створилась сама
б - створила умови для виникнення необхідних для її розвитку законів
4 Це саме відбувалось і при всіх інших суспільних переходах
первісно общинний до рабовласницького
рабовласницький до феодального
феодальний до буржуазного....
5 Ви вже встигли забути свої власні тези про те що є правильні і не правильні можновладці?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:36


Ну вот, систему питания в армии уже вернули в 2014 год. Глядишь, и к финалу зезеденства все ненавистные порохоботские реформы взад откатают.
"Затонепорошенко".
Так и живем все 30 лет независимости - шаг вперёд, два взад.
А потом некоторые удивляются "а чому ми ще не в НАТО?, чому Польща змогла, а ми - ні?..., у нас же всьо було на старті в 90-х". Мозгов у вас не было, изначально.
Schmit
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