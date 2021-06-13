Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:unicdima, сколько городов освободил Зеленский ?
И сколько потерял, не забывай спрашивать. Освободить 5% от захваченного - не слишком большое достижение. Важнее не дать захватить. На заре войны на Донбассе ликвидировать гиркинских террористов можно было силами МВД. Даже СБУ не понадобись бы, не говоря об армии. Но кто-то был слишком увлечен легитимизацией свалившейся на них по итогам майдана власти...
МВД хотели зарплат как у росгвардии. "У Крыма же получилось"(с). И совершенно не желали выполнять свои обязанности. Из Чернигова на Донбасс в мае 2014 приезжало подразделение, типа местным ментам не было ж доверия. Так эти ушлепки , черниговские, в забарикадированном помещении типа "отстреливались до последнего патрона", а потом оставили оружие и под гарантии личной безопасности вышли из здания и уехали домой. В результате "долгого боя" никто ни с одной стороны не пострадал, ответственность тоже никто не понес. А кучу оружия потеряли. Вот такие менты у нас были. Или есть, хз.
МВД хотели зарплат как у росгвардии. "У Крыма же получилось"(с). И совершенно не желали выполнять свои обязанности. Из Чернигова на Донбасс в мае 2014 приезжало подразделение, типа местным ментам не было ж доверия. Так эти ушлепки , черниговские, в забарикадированном помещении типа "отстреливались до последнего патрона", а потом оставили оружие и под гарантии личной безопасности вышли из здания и уехали домой. В результате "долгого боя" никто ни с одной стороны не пострадал, ответственность тоже никто не понес. А кучу оружия потеряли. Вот такие менты у нас были. Или есть, хз.
Не берусь спорить - наверняка, вы лучше меня осведомлены в этих деталях. Но в таком случае придется признать, что всеобщая поддержка идеалов майдана - не более, чем красивый миф, раз на всю страну не нашлось патриотичных силовиков, не пожелавших разобраться с небольшой (вначале) группировкой российских наемников и пророссийских сепаратистов. И это после аннексии Крыма, как вы сами верно отметили...
А о том, что сперва уровень жизни, который люди захотят защищать, а лишь затем - призыв к долгу, еще Маннергейм говорил, если не ошибаюсь. Черниговских ментов это не оправдывает. Но для центральной власти - хороший урок. Усвоенный, хотелось бы верить...
pesikot написав:unicdima, сколько городов освободил Зеленский ?
И сколько потерял, не забывай спрашивать. Освободить 5% от захваченного - не слишком большое достижение. Важнее не дать захватить. На заре войны на Донбассе ликвидировать гиркинских террористов можно было силами МВД. Даже СБУ не понадобись бы, не говоря об армии. Но кто-то был слишком увлечен легитимизацией свалившейся на них по итогам майдана власти...
Типа захват Мариуполя боевиками это был натуральный цирк, там было всего несколько десятков боевиков, в основном местный криминал, а ВСУ и НГ которые сидели в основном в аэропорту более 500, это не считая Азова, Омеги, ментов, СБУ и погранцов. И по всему Донбассу в основном такие были "захваты", поэтому сказки порохоботов про освобождения катят только для тех кто совершенно не в теме.
МВД хотели зарплат как у росгвардии. "У Крыма же получилось"(с). И совершенно не желали выполнять свои обязанности. Из Чернигова на Донбасс в мае 2014 приезжало подразделение, типа местным ментам не было ж доверия. Так эти ушлепки , черниговские, в забарикадированном помещении типа "отстреливались до последнего патрона", а потом оставили оружие и под гарантии личной безопасности вышли из здания и уехали домой. В результате "долгого боя" никто ни с одной стороны не пострадал, ответственность тоже никто не понес. А кучу оружия потеряли. Вот такие менты у нас были. Или есть, хз.
Продавали ВСЕ. Пол города точили ножи против продавателей, но ... - Ближайший кто озвучил возможность такового - Семён Семенченко. Вот до Песчанки добраться, под Новомосковском... А то, что происходило в Городе - большинство даже не представляет суть . Мусорня собирала у всех зарегистрированное оружие... СБУшники переодетые в лохмотья с нарезкой арматуры, за спиной наёмных бабушек брали - СБУ, только теперь с оккупационными лозунгами. Бабушки подлохматились, получили по 200грн за раз. То ли за 1000 работать месяц, то ли 200 за день и сразу. Валюту вербовщики меняли по всей округе - гривневая наличка кончилась. ..................................................................
Будівельник Точно по колу)) Ще раз -- чиновник і не повинен лізти до підприємця з вказівками, як зробити. Він повинен створювати приємні умови для розвитку підприємництва. Які саме він може ЗНАТИ. Вивчаючи досвід інших ринків, консультуючись з посадовцями та ж самими підприємцями, які мають результати, досвід. Як приклад -- той же Бальцерович з Каладзе вчили, що і як треба робити нашим посадовцям. Як приклад -- конференції підприємців самі звертаються з проблемами і радять, що їм заважає (от тільки чиновники не поспішають допомагати). Той же МВФ та ін. радять, що треба робити можновладцям.
І ви упустили головне -- щоб отримати результат, підприємцю, окрема знати, треба ще ВМІТИ. Тому чиновник цілком може знати, але не мати здібностей до вміння реалізувати і з цієї причини не йде в підприємці.
Як простіший приклад -- людина може відмінно знати, як зробити такий-то бізнес. Але не має абсолютно здібностей керувати робітниками, працювати з людьми або "домовлятися" з податківцями, пожежниками. Звісно вона не піде і не стане підприємцем хоч з стомільйонним доходом.
От ви ніяк не бажаєте уявити, що в спільній справі виробництва в ринку держави кожен повинен займатися своєю справою. Для максималізації результату кожного. Згідно здібностей.
%% проценти ж такі по мільенерам -- бо це ринок. Конкуренція. Обмеження попитом. Обмеження кількості місць -- хоч мільйонерів, хоч ні. Умовно -- Зайняв Форд місце і усе. Інші в прольті. Дюпон. Рокфеллер. І так на всіх рівнях нижче. Призових місць тільки три на усіх, хто приймає участь у змаганні. Селища, району, міста ... Олімпіади.
Хоча ви знов пішли вбік. Мова з мого боку була, що не дочекаєтесь ви від обивателя активності. Треба самим можновладцям прикладати зусиль, щоб підвищити вихлоп від обивателя. Інакше ніяк. Є конкуренція між суспільствами. Суспільство - це єдине ціле. І отой обиватель не сам по собі, а частина одного з вашим тіла. Частина, яка тормозить.
detroytred написав:не дочекаєтесь ви від обивателя активності. Треба самим можновладцям прикладати зусиль, щоб підвищити вихлоп від обивателя. Інакше ніяк. Є конкуренція між суспільствами.
1 Я не чекаю активності від обивателя.бо за рахунок його пасивності - я виграю, при чому чим пасивніший обиватель - тим легше мені отримувати виграш 2 Про можновладців Якщо 97% обивателів навіть в США з вашої логіки пасивні(бо програли і не стали мільонерами), то й серед можновладців такий самий відсоток активних і пасивних 3 Ніколи можновладці не створювали умови ,по яким їх послуги були б не потрібними Тому Людовік у Франції не створював умови для буржуазіїх..Це буржуазія а - створилась сама б - створила умови для виникнення необхідних для її розвитку законів 4 Це саме відбувалось і при всіх інших суспільних переходах первісно общинний до рабовласницького рабовласницький до феодального феодальний до буржуазного.... 5 Ви вже встигли забути свої власні тези про те що є правильні і не правильні можновладці?
Ну вот, систему питания в армии уже вернули в 2014 год. Глядишь, и к финалу зезеденства все ненавистные порохоботские реформы взад откатают. "Затонепорошенко". Так и живем все 30 лет независимости - шаг вперёд, два взад. А потом некоторые удивляются "а чому ми ще не в НАТО?, чому Польща змогла, а ми - ні?..., у нас же всьо було на старті в 90-х". Мозгов у вас не было, изначально.