Додано: Нед 13 чер, 2021 17:49

Hotab написав: zРадио написав: можно было силами МВД можно было силами МВД

МВД хотели зарплат как у росгвардии. "У Крыма же получилось"(с). И совершенно не желали выполнять свои обязанности.

Из Чернигова на Донбасс в мае 2014 приезжало подразделение, типа местным ментам не было ж доверия. Так эти ушлепки , черниговские, в забарикадированном помещении типа "отстреливались до последнего патрона", а потом оставили оружие и под гарантии личной безопасности вышли из здания и уехали домой. В результате "долгого боя" никто ни с одной стороны не пострадал, ответственность тоже никто не понес. А кучу оружия потеряли. Вот такие менты у нас были. Или есть, хз. МВД хотели зарплат как у росгвардии. "У Крыма же получилось"(с). И совершенно не желали выполнять свои обязанности.Из Чернигова на Донбасс в мае 2014 приезжало подразделение, типа местным ментам не было ж доверия. Так эти ушлепки , черниговские, в забарикадированном помещении типа "отстреливались до последнего патрона", а потом оставили оружие и под гарантии личной безопасности вышли из здания и уехали домой. В результате "долгого боя" никто ни с одной стороны не пострадал, ответственность тоже никто не понес. А кучу оружия потеряли. Вот такие менты у нас были. Или есть, хз.

Не берусь спорить - наверняка, вы лучше меня осведомлены в этих деталях. Но в таком случае придется признать, что всеобщая поддержка идеалов майдана - не более, чем красивый миф, раз на всю страну не нашлось патриотичных силовиков, не пожелавших разобраться с небольшой (вначале) группировкой российских наемников и пророссийских сепаратистов. И это после аннексии Крыма, как вы сами верно отметили...А о том, что сперва уровень жизни, который люди захотят защищать, а лишь затем - призыв к долгу, еще Маннергейм говорил, если не ошибаюсь. Черниговских ментов это не оправдывает. Но для центральной власти - хороший урок. Усвоенный, хотелось бы верить...