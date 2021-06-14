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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7318731973207321
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:43

  budivelnik написав:
  detroytred написав:не дочекаєтесь ви від обивателя активності.
Треба самим можновладцям прикладати зусиль, щоб підвищити вихлоп від обивателя. Інакше ніяк.
Є конкуренція між суспільствами.
1 Я не чекаю активності від обивателя.бо за рахунок його пасивності - я виграю, при чому чим пасивніший обиватель - тим легше мені отримувати виграш
2 Про можновладців
Якщо 97% обивателів навіть в США з вашої логіки пасивні(бо програли і не стали мільонерами), то й серед можновладців такий самий відсоток активних і пасивних
3 Ніколи можновладці не створювали умови ,по яким їх послуги були б не потрібними
Тому Людовік у Франції не створював умови для буржуазіїх..Це буржуазія
а - створилась сама
б - створила умови для виникнення необхідних для її розвитку законів
4 Це саме відбувалось і при всіх інших суспільних переходах
первісно общинний до рабовласницького
рабовласницький до феодального
феодальний до буржуазного....
5 Ви вже встигли забути свої власні тези про те що є правильні і не правильні можновладці?

Мова ж не про вас особисто, а про суспільство, Україну. Ринат виграє, ви виграєте ..., а суспільство-Україна пасе задніх, не виграє.

В суспільстві активних 10-15%. Вони не рахуються в мільенерах))

Можновладці буржуа - можновладці. Отримали більше влади, зробили більше змін. Але ж не пересічні буржуа створювали умови.

Мова не про правильних неправильних можновладців, а про можновладців і пересічних. Їх роль в суспільстві.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:04

Дивились "прес-конференцію" Протасевича? Як вам?
Моя думка така - він все сказав правду.
Ну звичайно те що він поважає Луку чи що у Луки залізні яйця - це брехня.
Але все інше - правда.
Протасевича фактично кинули.
Він був ключовою людиною в Нехті, але ні слави ні грошей не получив.
Нехта заробляла сотні тисяч доларів а він сидів "на зарплаті" 1500$. Слава також на 90% діставалась Степану Путило.
А в результаті Протасевич одержав затримання і його і його дівчини + розстріляна стаття. Круто. :D :D
Ось він і всіх їх здав. Я б також точно так поступив би на його місці.
І хто там розказував що Білорусь буде друга Швейцарія? :D :D З такою опозицією Білорусь точно Швейцарією стане. :D
andrijk777
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  #<1 ... 7318731973207321
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