budivelnik написав:1 Я не чекаю активності від обивателя.бо за рахунок його пасивності - я виграю, при чому чим пасивніший обиватель - тим легше мені отримувати виграш
2 Про можновладців
Якщо 97% обивателів навіть в США з вашої логіки пасивні(бо програли і не стали мільонерами), то й серед можновладців такий самий відсоток активних і пасивних
3 Ніколи можновладці не створювали умови ,по яким їх послуги були б не потрібними
Тому Людовік у Франції не створював умови для буржуазіїх..Це буржуазія
а - створилась сама
б - створила умови для виникнення необхідних для її розвитку законів
4 Це саме відбувалось і при всіх інших суспільних переходах
первісно общинний до рабовласницького
рабовласницький до феодального
феодальний до буржуазного....
5 Ви вже встигли забути свої власні тези про те що є правильні і не правильні можновладці?
Мова ж не про вас особисто, а про суспільство, Україну. Ринат виграє, ви виграєте ..., а суспільство-Україна пасе задніх, не виграє.
В суспільстві активних 10-15%. Вони не рахуються в мільенерах))
Можновладці буржуа - можновладці. Отримали більше влади, зробили більше змін. Але ж не пересічні буржуа створювали умови.
Мова не про правильних неправильних можновладців, а про можновладців і пересічних. Їх роль в суспільстві.