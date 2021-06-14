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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7318731973207321 Додано: Пон 14 чер, 2021 19:43 budivelnik написав: detroytred написав: не дочекаєтесь ви від обивателя активності.

Треба самим можновладцям прикладати зусиль, щоб підвищити вихлоп від обивателя. Інакше ніяк.

Є конкуренція між суспільствами. не дочекаєтесь ви від обивателя активності.Треба самим можновладцям прикладати зусиль, щоб підвищити вихлоп від обивателя. Інакше ніяк.Є конкуренція між суспільствами. 1 Я не чекаю активності від обивателя.бо за рахунок його пасивності - я виграю, при чому чим пасивніший обиватель - тим легше мені отримувати виграш

2 Про можновладців

Якщо 97% обивателів навіть в США з вашої логіки пасивні(бо програли і не стали мільонерами), то й серед можновладців такий самий відсоток активних і пасивних

3 Ніколи можновладці не створювали умови ,по яким їх послуги були б не потрібними

Тому Людовік у Франції не створював умови для буржуазіїх..Це буржуазія

а - створилась сама

б - створила умови для виникнення необхідних для її розвитку законів

4 Це саме відбувалось і при всіх інших суспільних переходах

первісно общинний до рабовласницького

рабовласницький до феодального

феодальний до буржуазного....

5 Ви вже встигли забути свої власні тези про те що є правильні і не правильні можновладці? 1 Я не чекаю активності від обивателя.бо за рахунок його пасивності - я виграю, при чому чим пасивніший обиватель - тим легше мені отримувати виграш2 Про можновладцівЯкщо 97% обивателів навіть в США з вашої логіки пасивні(бо програли і не стали мільонерами), то й серед можновладців такий самий відсоток активних і пасивних3 Ніколи можновладці не створювали умови ,по яким їх послуги були б не потрібнимиТому Людовік у Франції не створював умови для буржуазіїх..Це буржуазіяа - створилась самаб - створила умови для виникнення необхідних для її розвитку законів4 Це саме відбувалось і при всіх інших суспільних переходахпервісно общинний до рабовласницькогорабовласницький до феодальногофеодальний до буржуазного....5 Ви вже встигли забути свої власні тези про те що є правильні і не правильні можновладці?

Мова ж не про вас особисто, а про суспільство, Україну. Ринат виграє, ви виграєте ..., а суспільство-Україна пасе задніх, не виграє.



В суспільстві активних 10-15%. Вони не рахуються в мільенерах))



Можновладці буржуа - можновладці. Отримали більше влади, зробили більше змін. Але ж не пересічні буржуа створювали умови.



Мова не про правильних неправильних можновладців, а про можновладців і пересічних. Їх роль в суспільстві. Мова ж не про вас особисто, а про суспільство, Україну. Ринат виграє, ви виграєте ..., а суспільство-Україна пасе задніх, не виграє.В суспільстві активних 10-15%. Вони не рахуються в мільенерах))Можновладці буржуа - можновладці. Отримали більше влади, зробили більше змін. Але ж не пересічні буржуа створювали умови.Мова не про правильних неправильних можновладців, а про можновладців і пересічних. Їх роль в суспільстві. detroytred

Повідомлень: 24317 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 чер, 2021 20:04

Моя думка така - він все сказав правду.

Ну звичайно те що він поважає Луку чи що у Луки залізні яйця - це брехня.

Але все інше - правда.

Протасевича фактично кинули.

Він був ключовою людиною в Нехті, але ні слави ні грошей не получив.

Нехта заробляла сотні тисяч доларів а він сидів "на зарплаті" 1500$. Слава також на 90% діставалась Степану Путило.

А в результаті Протасевич одержав затримання і його і його дівчини + розстріляна стаття. Круто.

Ось він і всіх їх здав. Я б також точно так поступив би на його місці.

І хто там розказував що Білорусь буде друга Швейцарія? З такою опозицією Білорусь точно Швейцарією стане. Дивились "прес-конференцію" Протасевича? Як вам?Моя думка така - він все сказав правду.Ну звичайно те що він поважає Луку чи що у Луки залізні яйця - це брехня.Але все інше - правда.Протасевича фактично кинули.Він був ключовою людиною в Нехті, але ні слави ні грошей не получив.Нехта заробляла сотні тисяч доларів а він сидів "на зарплаті" 1500$. Слава також на 90% діставалась Степану Путило.А в результаті Протасевич одержав затримання і його і його дівчини + розстріляна стаття. Круто.Ось він і всіх їх здав. Я б також точно так поступив би на його місці.І хто там розказував що Білорусь буде друга Швейцарія?З такою опозицією Білорусь точно Швейцарією стане. andrijk777

Повідомлень: 3095 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7318731973207321 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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