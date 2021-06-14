Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:не дочекаєтесь ви від обивателя активності. Треба самим можновладцям прикладати зусиль, щоб підвищити вихлоп від обивателя. Інакше ніяк. Є конкуренція між суспільствами.
1 Я не чекаю активності від обивателя.бо за рахунок його пасивності - я виграю, при чому чим пасивніший обиватель - тим легше мені отримувати виграш 2 Про можновладців Якщо 97% обивателів навіть в США з вашої логіки пасивні(бо програли і не стали мільонерами), то й серед можновладців такий самий відсоток активних і пасивних 3 Ніколи можновладці не створювали умови ,по яким їх послуги були б не потрібними Тому Людовік у Франції не створював умови для буржуазіїх..Це буржуазія а - створилась сама б - створила умови для виникнення необхідних для її розвитку законів 4 Це саме відбувалось і при всіх інших суспільних переходах первісно общинний до рабовласницького рабовласницький до феодального феодальний до буржуазного.... 5 Ви вже встигли забути свої власні тези про те що є правильні і не правильні можновладці?
Мова ж не про вас особисто, а про суспільство, Україну. Ринат виграє, ви виграєте ..., а суспільство-Україна пасе задніх, не виграє.
В суспільстві активних 10-15%. Вони не рахуються в мільенерах))
Можновладці буржуа - можновладці. Отримали більше влади, зробили більше змін. Але ж не пересічні буржуа створювали умови.
Мова не про правильних неправильних можновладців, а про можновладців і пересічних. Їх роль в суспільстві.
Дивились "прес-конференцію" Протасевича? Як вам? Моя думка така - він все сказав правду. Ну звичайно те що він поважає Луку чи що у Луки залізні яйця - це брехня. Але все інше - правда. Протасевича фактично кинули. Він був ключовою людиною в Нехті, але ні слави ні грошей не получив. Нехта заробляла сотні тисяч доларів а він сидів "на зарплаті" 1500$. Слава також на 90% діставалась Степану Путило. А в результаті Протасевич одержав затримання і його і його дівчини + розстріляна стаття. Круто. Ось він і всіх їх здав. Я б також точно так поступив би на його місці. І хто там розказував що Білорусь буде друга Швейцарія? З такою опозицією Білорусь точно Швейцарією стане.
detroytred написав:а суспільство-Україна пасе задніх, не виграє.
Десятки разів повторював 1 Чим кращий результат - тим складніше до нього дійти. Що в спорті,що в житті В спорті тих хто вибіг з 10 сек на 100 м приблизно - 106 осіб на 01-08-2015 https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80 А за 20 секунд це може пробігти 50% населення світу... Мільйонерів в США - 3% 2 Ви пропонуєте щоб дбали про слабких і середньостатистичних... А за чий рахунок - за рахунок сильних? Так 3% сильних не витягнуть 97% інших.... Хто буде займатись спортом і як будуть визначати кращих,якщо законодавчо обмежити кращий результат на 100метрівці в 15 секунд? Хто і по якому принципу обере з тих кількох мільйонів які пробіжать за 15 сек?
Звідси висновок Сама по собі нерівність і створює умови для прогресу... І саме тому, як тільки цивілязація(суспільство) досягає якоїсь рівності - з того моменту починається деградація. Все просто Ніхто не буде бігти 100м за 10 сек і швидше,якщо для перемоги буде достатньо 11.... Тому треба не рівняти всім умови, а створювати умови таким чином щоб 3% сильних перетворились у 4% сильних , 4% в 5%. і так до 10-15% , після досягнення цього рівня-і виникнуть передумови для якогось нового суспільного устрою.... А гнобити 3% щоб 97% стали на 5% багатшими-це проходили усі диктатури(від комуністичних до фашиських) і всі закінчили однаково - програш впритул до розвалу..
detroytred написав:а суспільство-Україна пасе задніх, не виграє.
Десятки разів повторював 1 Чим кращий результат - тим складніше до нього дійти. Що в спорті,що в житті В спорті тих хто вибіг з 10 сек на 100 м приблизно - 106 осіб на 01-08-2015 А за 20 секунд це може пробігти 50% населення світу... Мільйонерів в США - 3% 2 Ви пропонуєте щоб дбали про слабких і середньостатистичних... А за чий рахунок - за рахунок сильних? Так 3% сильних не витягнуть 97% інших....
Звідси висновок Треба не рівняти всім умови, а створювати умови таким чином щоб 3% сильних перетворились у 4% сильних.... А не гнобити 3% щоб 97% стали на 5% багатшими.
Я пас. Я веду мову про одне, Ви про друге.
Знов Ви якійсь негативний аспект наводите. При покращені умов в ринку багатіє більшість. І не за рахунок багатіїв, а за рахунок збільшення, як об'єму ринку (залучення інвестицій, розширення бізнесів), так і виробничості праці в ринку (впровадження більш високих технологій, модернізація, удосконалення процесів, зростанн,я конкуренції).
При цьому ростуть статки в й самих мільйонерів. В тих, кому умови-правила розвинутого ринку не перекрили кисень в монополіях, схемах та тещо.
А Ви про якійсь примітивний перерозподіл від багатих до бідних. Тобто повністю паплюжете мою думку. І головне -- вже котрий рік!!! Котра дискусія!!! Один і той же сценарій. Я Вам пояснюю, а Ви знов ... про перерозподіл, про годувати.
Звиняйте, вже набридло. Пройде час і от тоді знов підемо по колу. Я про приємні умови для розвитку ринку, Ви - про перерозподіл та годування.
Зи. Ваша пропозиція про різні умови не нова. Нормальна гарна пропозиція. Давно реалізується в світі. Створюються сприятливі умови, наприклад, технопарки, зони вільної торгівлі. Або для якихось бізнесів. Он в нас, наприклад, зеленій енергетиці.
О тільки в Кореї чеболі вивели країну-ринок на світову орбіту, в Японії - зайбацу, а в нас що. Який супер вплив на розвиток ринку від цього. Куди нас виведе Рінат, Беня і т.д. Або таі сьогоднішні мільйонери малого, середнього бізнесу??? Тільки самі трохи збагатяться і усе. Ривка по якості й приблизно не буде. Буде так, як і було.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 14 чер, 2021 21:03, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав: О тільки в Кореї чеболі вивели країну-ринок на світову орбіту, а в нас що.
Имхо, пытаться строить общественные и экономические отношения на опыте других стран бессмысленно. Мы никогда не будем ни второй Францией, ни второй Кореей, ни вторым Сингапуром. У нас своя история, менталитет, религия, свои внешние условия. Свой путь эволюции. Климат и география, в конце концов.
Мы такие, как мы есть, и из этого нужно исходить, а не строить иллюзии, глядя жадными глазами на золотой миллиард и разных восточных тигров.
Schmit написав: Ну вот, систему питания в армии уже вернули в 2014 год. Глядишь, и к финалу зезеденства все ненавистные порохоботские реформы взад откатают. "Затонепорошенко". Так и живем все 30 лет независимости - шаг вперёд, два взад. А потом некоторые удивляются "а чому ми ще не в НАТО?, чому Польща змогла, а ми - ні?..., у нас же всьо було на старті в 90-х". Мозгов у вас не было, изначально.