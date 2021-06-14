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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7318731973207321 Додано: Пон 14 чер, 2021 19:43 budivelnik написав: detroytred написав: не дочекаєтесь ви від обивателя активності.

Треба самим можновладцям прикладати зусиль, щоб підвищити вихлоп від обивателя. Інакше ніяк.

Є конкуренція між суспільствами. не дочекаєтесь ви від обивателя активності.Треба самим можновладцям прикладати зусиль, щоб підвищити вихлоп від обивателя. Інакше ніяк.Є конкуренція між суспільствами. 1 Я не чекаю активності від обивателя.бо за рахунок його пасивності - я виграю, при чому чим пасивніший обиватель - тим легше мені отримувати виграш

2 Про можновладців

Якщо 97% обивателів навіть в США з вашої логіки пасивні(бо програли і не стали мільонерами), то й серед можновладців такий самий відсоток активних і пасивних

3 Ніколи можновладці не створювали умови ,по яким їх послуги були б не потрібними

Тому Людовік у Франції не створював умови для буржуазіїх..Це буржуазія

а - створилась сама

б - створила умови для виникнення необхідних для її розвитку законів

4 Це саме відбувалось і при всіх інших суспільних переходах

первісно общинний до рабовласницького

рабовласницький до феодального

феодальний до буржуазного....

5 Ви вже встигли забути свої власні тези про те що є правильні і не правильні можновладці? 1 Я не чекаю активності від обивателя.бо за рахунок його пасивності - я виграю, при чому чим пасивніший обиватель - тим легше мені отримувати виграш2 Про можновладцівЯкщо 97% обивателів навіть в США з вашої логіки пасивні(бо програли і не стали мільонерами), то й серед можновладців такий самий відсоток активних і пасивних3 Ніколи можновладці не створювали умови ,по яким їх послуги були б не потрібнимиТому Людовік у Франції не створював умови для буржуазіїх..Це буржуазіяа - створилась самаб - створила умови для виникнення необхідних для її розвитку законів4 Це саме відбувалось і при всіх інших суспільних переходахпервісно общинний до рабовласницькогорабовласницький до феодальногофеодальний до буржуазного....5 Ви вже встигли забути свої власні тези про те що є правильні і не правильні можновладці?

Мова ж не про вас особисто, а про суспільство, Україну. Ринат виграє, ви виграєте ..., а суспільство-Україна пасе задніх, не виграє.



В суспільстві активних 10-15%. Вони не рахуються в мільенерах))



Можновладці буржуа - можновладці. Отримали більше влади, зробили більше змін. Але ж не пересічні буржуа створювали умови.



Мова не про правильних неправильних можновладців, а про можновладців і пересічних. Їх роль в суспільстві. Мова ж не про вас особисто, а про суспільство, Україну. Ринат виграє, ви виграєте ..., а суспільство-Україна пасе задніх, не виграє.В суспільстві активних 10-15%. Вони не рахуються в мільенерах))Можновладці буржуа - можновладці. Отримали більше влади, зробили більше змін. Але ж не пересічні буржуа створювали умови.Мова не про правильних неправильних можновладців, а про можновладців і пересічних. Їх роль в суспільстві. detroytred

Повідомлень: 24318 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 чер, 2021 20:04

Моя думка така - він все сказав правду.

Ну звичайно те що він поважає Луку чи що у Луки залізні яйця - це брехня.

Але все інше - правда.

Протасевича фактично кинули.

Він був ключовою людиною в Нехті, але ні слави ні грошей не получив.

Нехта заробляла сотні тисяч доларів а він сидів "на зарплаті" 1500$. Слава також на 90% діставалась Степану Путило.

А в результаті Протасевич одержав затримання і його і його дівчини + розстріляна стаття. Круто.

Ось він і всіх їх здав. Я б також точно так поступив би на його місці.

І хто там розказував що Білорусь буде друга Швейцарія? З такою опозицією Білорусь точно Швейцарією стане. Дивились "прес-конференцію" Протасевича? Як вам?Моя думка така - він все сказав правду.Ну звичайно те що він поважає Луку чи що у Луки залізні яйця - це брехня.Але все інше - правда.Протасевича фактично кинули.Він був ключовою людиною в Нехті, але ні слави ні грошей не получив.Нехта заробляла сотні тисяч доларів а він сидів "на зарплаті" 1500$. Слава також на 90% діставалась Степану Путило.А в результаті Протасевич одержав затримання і його і його дівчини + розстріляна стаття. Круто.Ось він і всіх їх здав. Я б також точно так поступив би на його місці.І хто там розказував що Білорусь буде друга Швейцарія?З такою опозицією Білорусь точно Швейцарією стане. andrijk777

Повідомлень: 3095 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 чер, 2021 20:12 detroytred написав: а суспільство-Україна пасе задніх, не виграє. а суспільство-Україна пасе задніх, не виграє. Десятки разів повторював

1 Чим кращий результат - тим складніше до нього дійти.

Що в спорті,що в житті

В спорті тих хто вибіг з 10 сек на 100 м приблизно - 106 осіб на 01-08-2015

https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80

А за 20 секунд це може пробігти 50% населення світу...

Мільйонерів в США - 3%

2 Ви пропонуєте щоб дбали про слабких і середньостатистичних...

А за чий рахунок - за рахунок сильних?

Так 3% сильних не витягнуть 97% інших....

Хто буде займатись спортом і як будуть визначати кращих,якщо законодавчо обмежити кращий результат на 100метрівці в 15 секунд?

Хто і по якому принципу обере з тих кількох мільйонів які пробіжать за 15 сек?



Звідси висновок

Сама по собі нерівність і створює умови для прогресу...

І саме тому, як тільки цивілязація(суспільство) досягає якоїсь рівності - з того моменту починається деградація.

Все просто

Ніхто не буде бігти 100м за 10 сек і швидше,якщо для перемоги буде достатньо 11....

Тому треба не рівняти всім умови, а створювати умови таким чином щоб 3% сильних перетворились у 4% сильних , 4% в 5%. і так до 10-15% , після досягнення цього рівня-і виникнуть передумови для якогось нового суспільного устрою....

А гнобити 3% щоб 97% стали на 5% багатшими-це проходили усі диктатури(від комуністичних до фашиських) і всі закінчили однаково - програш впритул до розвалу.. Десятки разів повторював1 Чим кращий результат - тим складніше до нього дійти.Що в спорті,що в життіВ спорті тих хто вибіг з 10 сек на 100 м приблизно - 106 осіб на 01-08-2015А за 20 секунд це може пробігти 50% населення світу...Мільйонерів в США - 3%2 Ви пропонуєте щоб дбали про слабких і середньостатистичних...А за чий рахунок - за рахунок сильних?Так 3% сильних не витягнуть 97% інших....Хто буде займатись спортом і як будуть визначати кращих,якщо законодавчо обмежити кращий результат на 100метрівці в 15 секунд?Хто і по якому принципу обере з тих кількох мільйонів які пробіжать за 15 сек?Звідси висновокСама по собі нерівність і створює умови для прогресу...І саме тому, як тільки цивілязація(суспільство) досягає якоїсь рівності - з того моменту починається деградація.Все простоНіхто не буде бігти 100м за 10 сек і швидше,якщо для перемоги буде достатньо 11....Тому треба не рівняти всім умови, а створювати умови таким чином щоб 3% сильних перетворились у 4% сильних , 4% в 5%. і так до 10-15% , після досягнення цього рівня-і виникнуть передумови для якогось нового суспільного устрою....А гнобити 3% щоб 97% стали на 5% багатшими-це проходили усі диктатури(від комуністичних до фашиських) і всі закінчили однаково - програш впритул до розвалу.. budivelnik

Повідомлень: 24524 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 чер, 2021 20:41 budivelnik написав: detroytred написав: а суспільство-Україна пасе задніх, не виграє. а суспільство-Україна пасе задніх, не виграє. Десятки разів повторював

1 Чим кращий результат - тим складніше до нього дійти.

Що в спорті,що в житті

В спорті тих хто вибіг з 10 сек на 100 м приблизно - 106 осіб на 01-08-2015

А за 20 секунд це може пробігти 50% населення світу...

Мільйонерів в США - 3%

2 Ви пропонуєте щоб дбали про слабких і середньостатистичних...

А за чий рахунок - за рахунок сильних?

Так 3% сильних не витягнуть 97% інших....



Звідси висновок

Треба не рівняти всім умови, а створювати умови таким чином щоб 3% сильних перетворились у 4% сильних....

А не гнобити 3% щоб 97% стали на 5% багатшими. Десятки разів повторював1 Чим кращий результат - тим складніше до нього дійти.Що в спорті,що в життіВ спорті тих хто вибіг з 10 сек на 100 м приблизно - 106 осіб на 01-08-2015А за 20 секунд це може пробігти 50% населення світу...Мільйонерів в США - 3%2 Ви пропонуєте щоб дбали про слабких і середньостатистичних...А за чий рахунок - за рахунок сильних?Так 3% сильних не витягнуть 97% інших....Звідси висновокТреба не рівняти всім умови, а створювати умови таким чином щоб 3% сильних перетворились у 4% сильних....А не гнобити 3% щоб 97% стали на 5% багатшими.

Я пас.

Я веду мову про одне, Ви про друге.



Знов Ви якійсь негативний аспект наводите.

При покращені умов в ринку багатіє більшість. І не за рахунок багатіїв, а за рахунок збільшення, як об'єму ринку (залучення інвестицій, розширення бізнесів), так і виробничості праці в ринку (впровадження більш високих технологій, модернізація, удосконалення процесів, зростанн,я конкуренції).



При цьому ростуть статки в й самих мільйонерів. В тих, кому умови-правила розвинутого ринку не перекрили кисень в монополіях, схемах та тещо.



А Ви про якійсь примітивний перерозподіл від багатих до бідних.

Тобто повністю паплюжете мою думку.

І головне -- вже котрий рік!!! Котра дискусія!!! Один і той же сценарій.

Я Вам пояснюю, а Ви знов ... про перерозподіл, про годувати.



Звиняйте, вже набридло.

Пройде час і от тоді знов підемо по колу. Я про приємні умови для розвитку ринку, Ви - про перерозподіл та годування.



Зи. Ваша пропозиція про різні умови не нова. Нормальна гарна пропозиція. Давно реалізується в світі. Створюються сприятливі умови, наприклад, технопарки, зони вільної торгівлі. Або для якихось бізнесів.

Он в нас, наприклад, зеленій енергетиці.



О тільки в Кореї чеболі вивели країну-ринок на світову орбіту, в Японії - зайбацу, а в нас що. Який супер вплив на розвиток ринку від цього. Куди нас виведе Рінат, Беня і т.д. Або таі сьогоднішні мільйонери малого, середнього бізнесу???

Тільки самі трохи збагатяться і усе. Ривка по якості й приблизно не буде. Буде так, як і було. Я пас.Я веду мову про одне, Ви про друге.Знов Ви якійсь негативний аспект наводите.При покращені умов в ринку багатіє більшість. І не за рахунок багатіїв, а за рахунок збільшення, як об'єму ринку (залучення інвестицій, розширення бізнесів), так і виробничості праці в ринку (впровадження більш високих технологій, модернізація, удосконалення процесів, зростанн,я конкуренції).При цьому ростуть статки в й самих мільйонерів. В тих, кому умови-правила розвинутого ринку не перекрили кисень в монополіях, схемах та тещо.А Ви про якійсь примітивний перерозподіл від багатих до бідних.Тобто повністю паплюжете мою думку.І головне -- вже котрий рік!!! Котра дискусія!!! Один і той же сценарій.Я Вам пояснюю, а Ви знов ... про перерозподіл, про годувати.Звиняйте, вже набридло.Пройде час і от тоді знов підемо по колу. Я про приємні умови для розвитку ринку, Ви - про перерозподіл та годування.Зи. Ваша пропозиція про різні умови не нова. Нормальна гарна пропозиція. Давно реалізується в світі. Створюються сприятливі умови, наприклад, технопарки, зони вільної торгівлі. Або для якихось бізнесів.Он в нас, наприклад, зеленій енергетиці.О тільки в Кореї чеболі вивели країну-ринок на світову орбіту, в Японії - зайбацу, а в нас що. Який супер вплив на розвиток ринку від цього. Куди нас виведе Рінат, Беня і т.д. Або таі сьогоднішні мільйонери малого, середнього бізнесу???Тільки самі трохи збагатяться і усе. Ривка по якості й приблизно не буде. Буде так, як і було. Востаннє редагувалось detroytred в Пон 14 чер, 2021 21:03, всього редагувалось 2 разів. detroytred

Повідомлень: 24318 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 чер, 2021 21:19 detroytred написав: О тільки в Кореї чеболі вивели країну-ринок на світову орбіту, а в нас що. О тільки в Кореї чеболі вивели країну-ринок на світову орбіту, а в нас що.

Имхо, пытаться строить общественные и экономические отношения на опыте других стран бессмысленно.

Мы никогда не будем ни второй Францией, ни второй Кореей, ни вторым Сингапуром.

У нас своя история, менталитет, религия, свои внешние условия. Свой путь эволюции. Климат и география, в конце концов.



Мы такие, как мы есть, и из этого нужно исходить, а не строить иллюзии, глядя жадными глазами на золотой миллиард и разных восточных тигров. Имхо, пытаться строить общественные и экономические отношения на опыте других стран бессмысленно.Мы никогда не будем ни второй Францией, ни второй Кореей, ни вторым Сингапуром.У нас своя история, менталитет, религия, свои внешние условия. Свой путь эволюции. Климат и география, в конце концов.Мы такие, как мы есть, и из этого нужно исходить, а не строить иллюзии, глядя жадными глазами на золотой миллиард и разных восточных тигров. Starikan 2 Повідомлень: 18173 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2175 раз. Подякували: 2970 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 чер, 2021 21:37 Schmit написав:

Ну вот, систему питания в армии уже вернули в 2014 год. Глядишь, и к финалу зезеденства все ненавистные порохоботские реформы взад откатают.

"Затонепорошенко".

Так и живем все 30 лет независимости - шаг вперёд, два взад.

А потом некоторые удивляются "а чому ми ще не в НАТО?, чому Польща змогла, а ми - ні?..., у нас же всьо було на старті в 90-х". Мозгов у вас не было, изначально. Ну вот, систему питания в армии уже вернули в 2014 год. Глядишь, и к финалу зезеденства все ненавистные порохоботские реформы взад откатают."Затонепорошенко".Так и живем все 30 лет независимости - шаг вперёд, два взад.А потом некоторые удивляются "а чому ми ще не в НАТО?, чому Польща змогла, а ми - ні?..., у нас же всьо було на старті в 90-х". Мозгов у вас не было, изначально.

А за какие шиши тогда у Тищенко столоваться? А за какие шиши тогда у Тищенко столоваться? Kudrjavuy

Повідомлень: 8814 З нами з: 20.09.12 Подякував: 708 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 чер, 2021 22:02 Starikan написав: Имхо, пытаться строить общественные и экономические отношения на опыте других стран бессмысленно.

Мы никогда не будем ни второй Францией, ни второй Кореей, ни вторым Сингапуром.

У нас своя история, менталитет, религия, свои внешние условия. Свой путь эволюции. Климат и география, в конце концов.



Мы такие, как мы есть, и из этого нужно исходить, а не строить иллюзии, глядя жадными глазами на золотой миллиард и разных восточных тигров. Имхо, пытаться строить общественные и экономические отношения на опыте других стран бессмысленно.Мы никогда не будем ни второй Францией, ни второй Кореей, ни вторым Сингапуром.У нас своя история, менталитет, религия, свои внешние условия. Свой путь эволюции. Климат и география, в конце концов.Мы такие, как мы есть, и из этого нужно исходить, а не строить иллюзии, глядя жадными глазами на золотой миллиард и разных восточных тигров.



Правильные слова.

Тем не менее, после 2014 власти нас упорно ведут по пути Прибалтики/Польши, по которому они шли в 90-х. Хотя помимо другой географии - и время уже другое: другие ЕС, Россия, Китай, другая мировая экономика и геополитика. Правильные слова.Тем не менее, после 2014 власти нас упорно ведут по пути Прибалтики/Польши, по которому они шли в 90-х. Хотя помимо другой географии - и время уже другое: другие ЕС, Россия, Китай, другая мировая экономика и геополитика. Tegularius Повідомлень: 1547 З нами з: 11.02.14 Подякував: 206 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 чер, 2021 22:34 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: Тем не менее, после 2014 власти нас упорно ведут по пути Прибалтики/Польши, по которому они шли в 90-х. Хотя помимо другой географии - и время уже другое: другие ЕС, Россия, Китай, другая мировая экономика и геополитика. Тем не менее, после 2014 власти нас упорно ведут по пути Прибалтики/Польши, по которому они шли в 90-х. Хотя помимо другой географии - и время уже другое: другие ЕС, Россия, Китай, другая мировая экономика и геополитика. Не вихлюпуйте воду з дитиною..

1 Рівняти нас з Китаєм,Японією чи азійськими тиграми - не варто - тут дійсно менталітет і умови не ті

2 Рівняти нас з США,Британією чи Францією,станом на сьогодні - також не варто - різні рівні економічного розвитку+столітні ідеї буржуазії..

3 А от рівняти нас з Прибалтикою чи Польщею - потрібно

Тут і ментальність між нами і поляками - мінімальна

між нами і Прибалтами - 70 років в соцтаборі

Площа,корисні копалини - практично індентична з Польщею

І ми і поляки сільськогосподарські країни, які є транзитними коридорами... Не вихлюпуйте воду з дитиною..1 Рівняти нас з Китаєм,Японією чи азійськими тиграми - не варто - тут дійсно менталітет і умови не ті2 Рівняти нас з США,Британією чи Францією,станом на сьогодні - також не варто - різні рівні економічного розвитку+столітні ідеї буржуазії..3 А от рівняти нас з Прибалтикою чи Польщею - потрібноТут і ментальність між нами і поляками - мінімальнаміж нами і Прибалтами - 70 років в соцтаборіПлоща,корисні копалини - практично індентична з ПольщеюІ ми і поляки сільськогосподарські країни, які є транзитними коридорами... budivelnik

Повідомлень: 24524 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 чер, 2021 22:42 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Знов Ви якійсь негативний аспект наводите.

При покращені умов в ринку багатіє більшість. Знов Ви якійсь негативний аспект наводите.При покращені умов в ринку багатіє більшість. Ви як комуністи

Ідею - придумали

А як її реалізувати навіть в урізаному соціалістичному вигляді - не знаєте..

Що таке ринок?

Набір букв?

Набір законів?

Чи набір людей,яким потрібні саме такі а не інші закони?



Ми яскравий приклад того , що наші закони відповідають нашому баченню ринку...

Нас влаштовує одночасно відсутність корупції..і щоб кум все порішав...



Ми віримо що справедливий розподіл - це відібрати від багатих

І поки ми в таке віримо - доти основна більшість пальцем об палець не вдарить щоб напрягатись і створювати..бо навіщо? адже справедливість - це коли розкуркулюють(розолігархіють) багатих..

То навіщо багато працювати, і ставати багатим? для того щоб сусід алконавт з допомогою соцзаконів відібрав?



Тому ще раз

Чим вище - тим складніше

Таким чином щоб прискорити розвиток - треба давати пільги тим хто попереду, а не тим хто позаду чи посередині.

Бо якщо перші(сильні) дорогу не прокладуть - слабкі(бідні) в ту сторону не підуть точно.



Висновок

Хочете щоб жах закінчився швидше - дайте можливість його пройти..

Хочете щоб жах продовжувався постіно - вирубайте перших і середина буде бовтатись як гімно в ополонці,поки не виплекає собі нового лідера...але він то буде кращий з середніх....а тому суспільство буде приречене покри не виховається нова еліта. Ви як комуністиІдею - придумалиА як її реалізувати навіть в урізаному соціалістичному вигляді - не знаєте..Що таке ринок?Набір букв?Набір законів?Чи набір людей,яким потрібні саме такі а не інші закони?Ми яскравий приклад того , що наші закони відповідають нашому баченню ринку...Нас влаштовує одночасно відсутність корупції..і щоб кум все порішав...Ми віримо що справедливий розподіл - це відібрати від багатихІ поки ми в таке віримо - доти основна більшість пальцем об палець не вдарить щоб напрягатись і створювати..бо навіщо? адже справедливість - це коли розкуркулюють(розолігархіють) багатих..То навіщо багато працювати, і ставати багатим? для того щоб сусід алконавт з допомогою соцзаконів відібрав?Тому ще разЧим вище - тим складнішеТаким чином щоб прискорити розвиток - треба давати пільги тим хто попереду, а не тим хто позаду чи посередині.Бо якщо перші(сильні) дорогу не прокладуть - слабкі(бідні) в ту сторону не підуть точно.ВисновокХочете щоб жах закінчився швидше - дайте можливість його пройти..Хочете щоб жах продовжувався постіно - вирубайте перших і середина буде бовтатись як гімно в ополонці,поки не виплекає собі нового лідера...але він то буде кращий з середніх....а тому суспільство буде приречене покри не виховається нова еліта. budivelnik

Повідомлень: 24524 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7318731973207321 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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