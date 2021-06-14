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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7319732073217322>
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:43

  budivelnik написав:
  detroytred написав:не дочекаєтесь ви від обивателя активності.
Треба самим можновладцям прикладати зусиль, щоб підвищити вихлоп від обивателя. Інакше ніяк.
Є конкуренція між суспільствами.
1 Я не чекаю активності від обивателя.бо за рахунок його пасивності - я виграю, при чому чим пасивніший обиватель - тим легше мені отримувати виграш
2 Про можновладців
Якщо 97% обивателів навіть в США з вашої логіки пасивні(бо програли і не стали мільонерами), то й серед можновладців такий самий відсоток активних і пасивних
3 Ніколи можновладці не створювали умови ,по яким їх послуги були б не потрібними
Тому Людовік у Франції не створював умови для буржуазіїх..Це буржуазія
а - створилась сама
б - створила умови для виникнення необхідних для її розвитку законів
4 Це саме відбувалось і при всіх інших суспільних переходах
первісно общинний до рабовласницького
рабовласницький до феодального
феодальний до буржуазного....
5 Ви вже встигли забути свої власні тези про те що є правильні і не правильні можновладці?

Мова ж не про вас особисто, а про суспільство, Україну. Ринат виграє, ви виграєте ..., а суспільство-Україна пасе задніх, не виграє.

В суспільстві активних 10-15%. Вони не рахуються в мільенерах))

Можновладці буржуа - можновладці. Отримали більше влади, зробили більше змін. Але ж не пересічні буржуа створювали умови.

Мова не про правильних неправильних можновладців, а про можновладців і пересічних. Їх роль в суспільстві.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:04

Дивились "прес-конференцію" Протасевича? Як вам?
Моя думка така - він все сказав правду.
Ну звичайно те що він поважає Луку чи що у Луки залізні яйця - це брехня.
Але все інше - правда.
Протасевича фактично кинули.
Він був ключовою людиною в Нехті, але ні слави ні грошей не получив.
Нехта заробляла сотні тисяч доларів а він сидів "на зарплаті" 1500$. Слава також на 90% діставалась Степану Путило.
А в результаті Протасевич одержав затримання і його і його дівчини + розстріляна стаття. Круто. :D :D
Ось він і всіх їх здав. Я б також точно так поступив би на його місці.
І хто там розказував що Білорусь буде друга Швейцарія? :D :D З такою опозицією Білорусь точно Швейцарією стане. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:12

  detroytred написав:а суспільство-Україна пасе задніх, не виграє.
Десятки разів повторював
1 Чим кращий результат - тим складніше до нього дійти.
Що в спорті,що в житті
В спорті тих хто вибіг з 10 сек на 100 м приблизно - 106 осіб на 01-08-2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
А за 20 секунд це може пробігти 50% населення світу...
Мільйонерів в США - 3%
2 Ви пропонуєте щоб дбали про слабких і середньостатистичних...
А за чий рахунок - за рахунок сильних?
Так 3% сильних не витягнуть 97% інших....
Хто буде займатись спортом і як будуть визначати кращих,якщо законодавчо обмежити кращий результат на 100метрівці в 15 секунд?
Хто і по якому принципу обере з тих кількох мільйонів які пробіжать за 15 сек?

Звідси висновок
Сама по собі нерівність і створює умови для прогресу...
І саме тому, як тільки цивілязація(суспільство) досягає якоїсь рівності - з того моменту починається деградація.
Все просто
Ніхто не буде бігти 100м за 10 сек і швидше,якщо для перемоги буде достатньо 11....
Тому треба не рівняти всім умови, а створювати умови таким чином щоб 3% сильних перетворились у 4% сильних , 4% в 5%. і так до 10-15% , після досягнення цього рівня-і виникнуть передумови для якогось нового суспільного устрою....
А гнобити 3% щоб 97% стали на 5% багатшими-це проходили усі диктатури(від комуністичних до фашиських) і всі закінчили однаково - програш впритул до розвалу..
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:41

  budivelnik написав:
  detroytred написав:а суспільство-Україна пасе задніх, не виграє.
Десятки разів повторював
1 Чим кращий результат - тим складніше до нього дійти.
Що в спорті,що в житті
В спорті тих хто вибіг з 10 сек на 100 м приблизно - 106 осіб на 01-08-2015
А за 20 секунд це може пробігти 50% населення світу...
Мільйонерів в США - 3%
2 Ви пропонуєте щоб дбали про слабких і середньостатистичних...
А за чий рахунок - за рахунок сильних?
Так 3% сильних не витягнуть 97% інших....

Звідси висновок
Треба не рівняти всім умови, а створювати умови таким чином щоб 3% сильних перетворились у 4% сильних....
А не гнобити 3% щоб 97% стали на 5% багатшими.

Я пас.
Я веду мову про одне, Ви про друге.

Знов Ви якійсь негативний аспект наводите.
При покращені умов в ринку багатіє більшість. І не за рахунок багатіїв, а за рахунок збільшення, як об'єму ринку (залучення інвестицій, розширення бізнесів), так і виробничості праці в ринку (впровадження більш високих технологій, модернізація, удосконалення процесів, зростанн,я конкуренції).

При цьому ростуть статки в й самих мільйонерів. В тих, кому умови-правила розвинутого ринку не перекрили кисень в монополіях, схемах та тещо.

А Ви про якійсь примітивний перерозподіл від багатих до бідних.
Тобто повністю паплюжете мою думку.
І головне -- вже котрий рік!!! Котра дискусія!!! Один і той же сценарій.
Я Вам пояснюю, а Ви знов ... про перерозподіл, про годувати.

Звиняйте, вже набридло.
Пройде час і от тоді знов підемо по колу. Я про приємні умови для розвитку ринку, Ви - про перерозподіл та годування.

Зи. Ваша пропозиція про різні умови не нова. Нормальна гарна пропозиція. Давно реалізується в світі. Створюються сприятливі умови, наприклад, технопарки, зони вільної торгівлі. Або для якихось бізнесів.
Он в нас, наприклад, зеленій енергетиці.

О тільки в Кореї чеболі вивели країну-ринок на світову орбіту, в Японії - зайбацу, а в нас що. Який супер вплив на розвиток ринку від цього. Куди нас виведе Рінат, Беня і т.д. Або таі сьогоднішні мільйонери малого, середнього бізнесу???
Тільки самі трохи збагатяться і усе. Ривка по якості й приблизно не буде. Буде так, як і було.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 14 чер, 2021 21:03, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 21:19

  detroytred написав: О тільки в Кореї чеболі вивели країну-ринок на світову орбіту, а в нас що.

Имхо, пытаться строить общественные и экономические отношения на опыте других стран бессмысленно.
Мы никогда не будем ни второй Францией, ни второй Кореей, ни вторым Сингапуром.
У нас своя история, менталитет, религия, свои внешние условия. Свой путь эволюции. Климат и география, в конце концов.

Мы такие, как мы есть, и из этого нужно исходить, а не строить иллюзии, глядя жадными глазами на золотой миллиард и разных восточных тигров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 21:37

  Schmit написав:
Ну вот, систему питания в армии уже вернули в 2014 год. Глядишь, и к финалу зезеденства все ненавистные порохоботские реформы взад откатают.
"Затонепорошенко".
Так и живем все 30 лет независимости - шаг вперёд, два взад.
А потом некоторые удивляются "а чому ми ще не в НАТО?, чому Польща змогла, а ми - ні?..., у нас же всьо було на старті в 90-х". Мозгов у вас не было, изначально.

А за какие шиши тогда у Тищенко столоваться?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 22:02

  Starikan написав:Имхо, пытаться строить общественные и экономические отношения на опыте других стран бессмысленно.
Мы никогда не будем ни второй Францией, ни второй Кореей, ни вторым Сингапуром.
У нас своя история, менталитет, религия, свои внешние условия. Свой путь эволюции. Климат и география, в конце концов.

Мы такие, как мы есть, и из этого нужно исходить, а не строить иллюзии, глядя жадными глазами на золотой миллиард и разных восточных тигров.


Правильные слова.
Тем не менее, после 2014 власти нас упорно ведут по пути Прибалтики/Польши, по которому они шли в 90-х. Хотя помимо другой географии - и время уже другое: другие ЕС, Россия, Китай, другая мировая экономика и геополитика.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 22:34

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Тем не менее, после 2014 власти нас упорно ведут по пути Прибалтики/Польши, по которому они шли в 90-х. Хотя помимо другой географии - и время уже другое: другие ЕС, Россия, Китай, другая мировая экономика и геополитика.
Не вихлюпуйте воду з дитиною..
1 Рівняти нас з Китаєм,Японією чи азійськими тиграми - не варто - тут дійсно менталітет і умови не ті
2 Рівняти нас з США,Британією чи Францією,станом на сьогодні - також не варто - різні рівні економічного розвитку+столітні ідеї буржуазії..
3 А от рівняти нас з Прибалтикою чи Польщею - потрібно
Тут і ментальність між нами і поляками - мінімальна
між нами і Прибалтами - 70 років в соцтаборі
Площа,корисні копалини - практично індентична з Польщею
І ми і поляки сільськогосподарські країни, які є транзитними коридорами...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 22:42

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Знов Ви якійсь негативний аспект наводите.
При покращені умов в ринку багатіє більшість.
Ви як комуністи
Ідею - придумали
А як її реалізувати навіть в урізаному соціалістичному вигляді - не знаєте..
Що таке ринок?
Набір букв?
Набір законів?
Чи набір людей,яким потрібні саме такі а не інші закони?

Ми яскравий приклад того , що наші закони відповідають нашому баченню ринку...
Нас влаштовує одночасно відсутність корупції..і щоб кум все порішав...

Ми віримо що справедливий розподіл - це відібрати від багатих
І поки ми в таке віримо - доти основна більшість пальцем об палець не вдарить щоб напрягатись і створювати..бо навіщо? адже справедливість - це коли розкуркулюють(розолігархіють) багатих..
То навіщо багато працювати, і ставати багатим? для того щоб сусід алконавт з допомогою соцзаконів відібрав?

Тому ще раз
Чим вище - тим складніше
Таким чином щоб прискорити розвиток - треба давати пільги тим хто попереду, а не тим хто позаду чи посередині.
Бо якщо перші(сильні) дорогу не прокладуть - слабкі(бідні) в ту сторону не підуть точно.

Висновок
Хочете щоб жах закінчився швидше - дайте можливість його пройти..
Хочете щоб жах продовжувався постіно - вирубайте перших і середина буде бовтатись як гімно в ополонці,поки не виплекає собі нового лідера...але він то буде кращий з середніх....а тому суспільство буде приречене покри не виховається нова еліта.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 05:41

Telegram грозит штраф в 55 млн евро из-за отсутствия контактного лица для общения с государством и распространения контента, нарушающего законы. Если компания откажется от сотрудничества с властями ФРГ, мессенджер в стране могут заблокировать.

Об этом сообщил Der Spiegel, передает Скептик.

Министерство юстиции Германии требует, чтобы мессенджер оперативно удалял незаконное содержание в постах и активно делился пользовательскими данными, необходимыми для расследований, отмечает издание.

Федеральное управление юстиции, подконтрольное министерству, уже возбудило в отношении Telegram производство.
Ukrainian
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