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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7319732073217322
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 05:48

Війна з Росією може прийти в домівки американців, заявив телеканалу CBS News Президент України Володимир Зеленський.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в репортажі телеканалу, який на запрошення Зеленського відвідав лінію фронту на сході України.
«За кілька днів до саміту Президента США Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна, під час якого Україна займатиме одне з перших місць порядку денного, - зазначають автори репортажу, - Ми запитали Зеленського, чому простих американців має хвилювати конфлікт у його країні, яка знаходиться за тисячі миль від їхньої власної. «Вона може бути завтра в їхніх домівках», - сказав він».
https://www.cbsnews.com/news/biden-puti ... ar-russia/
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:20

Будівельник
В реаліях трошки інше. Є реалізація. Факт.
Гляньте навкруги, побачите, що соціалістичні ідеї добре реалізовані в різних формах, наприклад, в скандинавських соціалізмом, сучасним китайським.
Те, що радянські та деякі інші реалізували негативно, то це їх форма.

Але до чого ви зараз ще й соціалізм причепили?
Якщо мова йшла абсолютно про інше.
Про капіталізм.
Але не печерний, який вже пройшли, а наступні його стадії розвитку.

Ринок -- це люди. Тільки не просто люди, а відношення між людьми. Економічні. Про них і мова.

Що ще негативного додати зможете?))
Щоб не по колу.
detroytred
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  #<1 ... 7319732073217322
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