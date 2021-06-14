Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Війна з Росією може прийти в домівки американців, заявив телеканалу CBS News Президент України Володимир Зеленський. Як передає Укрінформ, про це йдеться в репортажі телеканалу, який на запрошення Зеленського відвідав лінію фронту на сході України. «За кілька днів до саміту Президента США Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна, під час якого Україна займатиме одне з перших місць порядку денного, - зазначають автори репортажу, - Ми запитали Зеленського, чому простих американців має хвилювати конфлікт у його країні, яка знаходиться за тисячі миль від їхньої власної. «Вона може бути завтра в їхніх домівках», - сказав він». https://www.cbsnews.com/news/biden-puti ... ar-russia/
Будівельник В реаліях трошки інше. Є реалізація. Факт. Гляньте навкруги, побачите, що соціалістичні ідеї добре реалізовані в різних формах, наприклад, в скандинавських соціалізмом, сучасним китайським. Те, що радянські та деякі інші реалізували негативно, то це їх форма.
Але до чого ви зараз ще й соціалізм причепили? Якщо мова йшла абсолютно про інше. Про капіталізм. Але не печерний, який вже пройшли, а наступні його стадії розвитку.
Ринок -- це люди. Тільки не просто люди, а відношення між людьми. Економічні. Про них і мова.
Що ще негативного додати зможете?)) Щоб не по колу.
detroytred написав:Будівельник В реаліях трошки інше. Є реалізація. Факт. Гляньте навкруги, побачите, що соціалістичні ідеї добре реалізовані в різних формах, наприклад, в скандинавських соціалізмом, сучасним китайським. Те, що радянські та деякі інші реалізували негативно, то це їх форма.
Але до чого ви зараз ще й соціалізм причепили? Якщо мова йшла абсолютно про інше. Про капіталізм. Але не печерний, який вже пройшли, а наступні його стадії розвитку.
Ринок -- це люди. Тільки не просто люди, а відношення між людьми. Економічні. Про них і мова.
Що ще негативного додати зможете?)) Щоб не по колу.
Как относится к следующим тезам ?
Капитализм враг конкуренции.
Конкуренция - это удел проигравших; это для неудачников, лузеров. Цель любой компании монополизм. (Питер Тиль)
detroytred написав: Куди нас виведе Рінат, Беня і т.д. Або таі сьогоднішні мільйонери малого, середнього бізнесу??? Тільки самі трохи збагатяться і усе. Ривка по якості й приблизно не буде. Буде так, як і було.
"Других миллионеров у меня для вас нет"
Что вы предлагаете конкретно? Я уже много лет на форуме и всё время задаю вопрос: в чем должны состоять реформы? Которые, в частности, нам навязывает опостылевший (мне лично) МВФ с его тупым бухгалтерским подходом, из-за которого у нас тарифная проблема и люди просто перестают платить?
Люстрацию "чинуш и судей" мы уже проходили - абсолютно беззаконное мероприятие, которое закономерно сдохло. То же с декларациями. Теперь хотят "прищучить олигархов", да еще и грозят сделать это через референдум, результат которого очевиден. Тоже абсолютно беззаконно и бессмысленно, во всем мире у руля государства де-факто стоит крупный бизнес, иначе и быть не может - это основа экономики, крупнейшие налогоплательщики и работодатели. В том числе и косвенные - куда бы делась сфера услуг и прочий мелкий-средний бизнес без крупного?
Да, всё перечисленное можно сделать, но только в условиях жесткой диктатуры (Китай, Сингапур, Корея, Чили, даже Франко и Салазара можно вспомнить), которая для нашего народа совершенно неприемлема.
О "борьбе с коррупцией" даже не буду говорить, уже тошнит от этих слов. Коррупция заложена в человеческой природе. Победить коррупцию = воспитать строителя коммунизма.