Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7319732073217322 Додано: Вів 15 чер, 2021 05:48 Війна з Росією може прийти в домівки американців, заявив телеканалу CBS News Президент України Володимир Зеленський.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в репортажі телеканалу, який на запрошення Зеленського відвідав лінію фронту на сході України.

«За кілька днів до саміту Президента США Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна, під час якого Україна займатиме одне з перших місць порядку денного, - зазначають автори репортажу, - Ми запитали Зеленського, чому простих американців має хвилювати конфлікт у його країні, яка знаходиться за тисячі миль від їхньої власної. «Вона може бути завтра в їхніх домівках», - сказав він».

https://www.cbsnews.com/news/biden-puti ... ar-russia/ Як передає Укрінформ, про це йдеться в репортажі телеканалу, який на запрошення Зеленського відвідав лінію фронту на сході України.«За кілька днів до саміту Президента США Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна, під час якого Україна займатиме одне з перших місць порядку денного, - зазначають автори репортажу, - Ми запитали Зеленського, чому простих американців має хвилювати конфлікт у його країні, яка знаходиться за тисячі миль від їхньої власної. «Вона може бути завтра в їхніх домівках», - сказав він». Ukrainian

Повідомлень: 9888 З нами з: 18.06.08 Подякував: 33 раз. Подякували: 682 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 08:20 Будівельник

В реаліях трошки інше. Є реалізація. Факт.

Гляньте навкруги, побачите, що соціалістичні ідеї добре реалізовані в різних формах, наприклад, в скандинавських соціалізмом, сучасним китайським.

Те, що радянські та деякі інші реалізували негативно, то це їх форма.



Але до чого ви зараз ще й соціалізм причепили?

Якщо мова йшла абсолютно про інше.

Про капіталізм.

Але не печерний, який вже пройшли, а наступні його стадії розвитку.



Ринок -- це люди. Тільки не просто люди, а відношення між людьми. Економічні. Про них і мова.



Що ще негативного додати зможете?))

Щоб не по колу. detroytred

Повідомлень: 24321 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 10:07 detroytred написав: Будівельник

В реаліях трошки інше. Є реалізація. Факт.

Гляньте навкруги, побачите, що соціалістичні ідеї добре реалізовані в різних формах, наприклад, в скандинавських соціалізмом, сучасним китайським.

Те, що радянські та деякі інші реалізували негативно, то це їх форма.



Але до чого ви зараз ще й соціалізм причепили?

Якщо мова йшла абсолютно про інше.

Про капіталізм.

Але не печерний, який вже пройшли, а наступні його стадії розвитку.



Ринок -- це люди. Тільки не просто люди, а відношення між людьми. Економічні. Про них і мова.



Що ще негативного додати зможете?))

Щоб не по колу. БудівельникВ реаліях трошки інше. Є реалізація. Факт.Гляньте навкруги, побачите, що соціалістичні ідеї добре реалізовані в різних формах, наприклад, в скандинавських соціалізмом, сучасним китайським.Те, що радянські та деякі інші реалізували негативно, то це їх форма.Але до чого ви зараз ще й соціалізм причепили?Якщо мова йшла абсолютно про інше.Про капіталізм.Але не печерний, який вже пройшли, а наступні його стадії розвитку.Ринок -- це люди. Тільки не просто люди, а відношення між людьми. Економічні. Про них і мова.Що ще негативного додати зможете?))Щоб не по колу.



Как относится к следующим тезам ?



Капитализм враг конкуренции.



Конкуренция - это удел проигравших; это для неудачников, лузеров. Цель любой компании монополизм. (Питер Тиль) Как относится к следующим тезам ?Капитализм враг конкуренции.Конкуренция - это удел проигравших; это для неудачников, лузеров. Цель любой компании монополизм. (Питер Тиль) tumos Повідомлень: 1719 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 10:35 detroytred написав: Куди нас виведе Рінат, Беня і т.д. Або таі сьогоднішні мільйонери малого, середнього бізнесу???

Тільки самі трохи збагатяться і усе. Ривка по якості й приблизно не буде. Буде так, як і було. Куди нас виведе Рінат, Беня і т.д. Або таі сьогоднішні мільйонери малого, середнього бізнесу???Тільки самі трохи збагатяться і усе. Ривка по якості й приблизно не буде. Буде так, як і було.

"Других миллионеров у меня для вас нет"



Что вы предлагаете конкретно?

Я уже много лет на форуме и всё время задаю вопрос: в чем должны состоять реформы?

Которые, в частности, нам навязывает опостылевший (мне лично) МВФ с его тупым бухгалтерским подходом, из-за которого, в частности, у нас тарифная проблема и люди просто перестают платить? О "борьбе с коррупцией" даже не буду говорить, уже тошнит от этих слов. Даже вступление в НАТО "западные партнеры" ухитряются увязывать с коррупцией - имхо полный бред Коррупция заложена в человеческой природе. Победить коррупцию = воспитать строителя коммунизма.



Люстрацию "чинуш и судей" мы уже проходили - абсолютно беззаконное мероприятие, которое закономерно сдохло.

То же с декларациями.

Теперь хотят "прищучить олигархов", да еще и грозят сделать это через референдум, результат которого очевиден. Тоже абсолютно беззаконно и бессмысленно, во всем мире у руля государства де-факто стоит крупный бизнес, иначе и быть не может - это основа экономики, крупнейшие налогоплательщики и работодатели. В том числе и косвенные - куда бы делась сфера услуг и прочий мелкий-средний бизнес без крупного?



Да, всё перечисленное можно сделать, но только в условиях жесткой диктатуры (Китай, Сингапур, Корея, Чили, даже Франко и Салазара можно вспомнить), которая для нашего народа совершенно неприемлема. "Других миллионеров у меня для вас нет"Что вы предлагаете конкретно?Я уже много лет на форуме и всё время задаю вопрос: в чем должны состоять реформы?Которые, в частности, нам навязывает опостылевший (мне лично) МВФ с его тупым бухгалтерским подходом, из-за которого, в частности, у нас тарифная проблема и люди просто перестают платить? О "борьбе с коррупцией" даже не буду говорить, уже тошнит от этих слов. Даже вступление в НАТО "западные партнеры" ухитряются увязывать с коррупцией - имхо полный бредКоррупция заложена в человеческой природе. Победить коррупцию = воспитать строителя коммунизма.Люстрацию "чинуш и судей" мы уже проходили - абсолютно беззаконное мероприятие, которое закономерно сдохло.То же с декларациями.Теперь хотят "прищучить олигархов", да еще и грозят сделать это через референдум, результат которого очевиден. Тоже абсолютно беззаконно и бессмысленно, во всем мире у руля государства де-факто стоит крупный бизнес, иначе и быть не может - это основа экономики, крупнейшие налогоплательщики и работодатели. В том числе и косвенные - куда бы делась сфера услуг и прочий мелкий-средний бизнес без крупного?Да, всё перечисленное можно сделать, но только в условиях жесткой диктатуры (Китай, Сингапур, Корея, Чили, даже Франко и Салазара можно вспомнить), которая для нашего народа совершенно неприемлема. Starikan 2 Повідомлень: 18176 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2175 раз. Подякували: 2970 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 12:19 Starikan написав: Что вы предлагаете конкретно?

Я уже много лет на форуме и всё время задаю вопрос: в чем должны состоять реформы?

Которые, в частности, нам навязывает опостылевший (мне лично) МВФ с его тупым бухгалтерским подходом, из-за которого, в частности, у нас тарифная проблема и люди просто перестают платить? О "борьбе с коррупцией" даже не буду говорить, уже тошнит от этих слов. Даже вступление в НАТО "западные партнеры" ухитряются увязывать с коррупцией - имхо полный бред Коррупция заложена в человеческой природе. Победить коррупцию = воспитать строителя коммунизма.

Что вы предлагаете конкретно?Я уже много лет на форуме и всё время задаю вопрос: в чем должны состоять реформы?Которые, в частности, нам навязывает опостылевший (мне лично) МВФ с его тупым бухгалтерским подходом, из-за которого, в частности, у нас тарифная проблема и люди просто перестают платить? О "борьбе с коррупцией" даже не буду говорить, уже тошнит от этих слов. Даже вступление в НАТО "западные партнеры" ухитряются увязывать с коррупцией - имхо полный бредКоррупция заложена в человеческой природе. Победить коррупцию = воспитать строителя коммунизма.

Якщо грубо, то МВФ(Захід) хоче щоб наша "система" була аналогічна їхній.

Вони вважають свою "систему" ідеальною, і хочуть щоб така ж була в усіх країнах. Якщо грубо, то МВФ(Захід) хоче щоб наша "система" була аналогічна їхній.Вони вважають свою "систему" ідеальною, і хочуть щоб така ж була в усіх країнах. andrijk777

Повідомлень: 3096 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 13:36 Starikan написав: detroytred написав: Куди нас виведе Рінат, Беня і т.д. Або таі сьогоднішні мільйонери малого, середнього бізнесу???

Тільки самі трохи збагатяться і усе. Ривка по якості й приблизно не буде. Буде так, як і було. Куди нас виведе Рінат, Беня і т.д. Або таі сьогоднішні мільйонери малого, середнього бізнесу???Тільки самі трохи збагатяться і усе. Ривка по якості й приблизно не буде. Буде так, як і було.

"Других миллионеров у меня для вас нет"



Что вы предлагаете конкретно?

Я уже много лет на форуме и всё время задаю вопрос: в чем должны состоять реформы?

Которые, в частности, нам навязывает опостылевший (мне лично) МВФ с его тупым бухгалтерским подходом, из-за которого, в частности, у нас тарифная проблема и люди просто перестают платить? О "борьбе с коррупцией" даже не буду говорить, уже тошнит от этих слов. Даже вступление в НАТО "западные партнеры" ухитряются увязывать с коррупцией - имхо полный бред Коррупция заложена в человеческой природе. Победить коррупцию = воспитать строителя коммунизма.



Люстрацию "чинуш и судей" мы уже проходили - абсолютно беззаконное мероприятие, которое закономерно сдохло.

То же с декларациями.

Теперь хотят "прищучить олигархов", да еще и грозят сделать это через референдум, результат которого очевиден. Тоже абсолютно беззаконно и бессмысленно, во всем мире у руля государства де-факто стоит крупный бизнес, иначе и быть не может - это основа экономики, крупнейшие налогоплательщики и работодатели. В том числе и косвенные - куда бы делась сфера услуг и прочий мелкий-средний бизнес без крупного?



Да, всё перечисленное можно сделать, но только в условиях жесткой диктатуры (Китай, Сингапур, Корея, Чили, даже Франко и Салазара можно вспомнить), которая для нашего народа совершенно неприемлема. "Других миллионеров у меня для вас нет"Что вы предлагаете конкретно?Я уже много лет на форуме и всё время задаю вопрос: в чем должны состоять реформы?Которые, в частности, нам навязывает опостылевший (мне лично) МВФ с его тупым бухгалтерским подходом, из-за которого, в частности, у нас тарифная проблема и люди просто перестают платить? О "борьбе с коррупцией" даже не буду говорить, уже тошнит от этих слов. Даже вступление в НАТО "западные партнеры" ухитряются увязывать с коррупцией - имхо полный бредКоррупция заложена в человеческой природе. Победить коррупцию = воспитать строителя коммунизма.Люстрацию "чинуш и судей" мы уже проходили - абсолютно беззаконное мероприятие, которое закономерно сдохло.То же с декларациями.Теперь хотят "прищучить олигархов", да еще и грозят сделать это через референдум, результат которого очевиден. Тоже абсолютно беззаконно и бессмысленно, во всем мире у руля государства де-факто стоит крупный бизнес, иначе и быть не может - это основа экономики, крупнейшие налогоплательщики и работодатели. В том числе и косвенные - куда бы делась сфера услуг и прочий мелкий-средний бизнес без крупного?Да, всё перечисленное можно сделать, но только в условиях жесткой диктатуры (Китай, Сингапур, Корея, Чили, даже Франко и Салазара можно вспомнить), которая для нашего народа совершенно неприемлема.

Конкретно я пропоную теж саме, що пропонують МВФ-фи, Бальцерович, Каладзе. Да навіть наші можновладці.

Теж саме.



В нас проблема-то в чому?

Не в рішеннях, напрямку, пропозиціях, а саме в реалізації.



Наголошував і наголошую: посадовцям треба не тільки говорити (до речі, як правило, правильне-то говорять), а виконувати.

Мати РЕАЛЬНЕ бажання виконувати.



Я пам'ятаю Ваш контраргумент - про те, де взяти цих виконавців.

Валом, їх валом. Достатньо.

Тільки ліфти їх не підіймають.

Ліфти повністю в руках можновладців.



Які замість професійного призначають на посаду за іншим принципом - від лояльного собі до за гроші, кума.

І самі не вимагають з підлеглих правильного повного виконання обов'язків.

Бо їм це невигідно. Їм корисні інші та інше.





Тому я стверджую -- що причина саме в можновладцях. В їх реальниз бажаннях та інтересах.



Вони такі, як є? Добре, я й вказую на цю причину.

Ще раз нагадаю відповідь Мортимера а питання "що можна зробити пересічним? Що робити?" - "Самим захопити владу."

Тобто, зрозуміло, що ніхто з нас і не збирається захоплювати владу. Тому нічого не зробиш.

Але ще раз -- мова про причину.

Визначити правильно причину та вказати не неї -- можна.





Жорсткі заходи, якщо це треба і необхідно -- подивіться на заходи по несплаті податків та тещо в США.

І ніхто не вважає це диктатурою.





Я не сумніваюся, що піднімуть, введуть в нас податки на нерухомість, кущик на дачі, будуть виселяти і багато чого іншого звичайного на Заході -- і будуть усі сплачувати, нікуди не дінуться.



І це все можна було зробити раніше.

Як підняття цін на гас.

О тільки наші можновладці умисно!!! криво роблять. Не комплексно. Не повністю. Бо не зацікавлені в результаті.

Один елемент зроблять (да ще той, що їх влаштовує) і все.



Головне ліфти. А в цьому деградація повна. Повний "Беспредел".

Коли ж підростуть дітки оцих посадовців-"беспрелельщиков", то буде ще зашкваріше.

Мені дійсно цікаво -- до якого ступеню оце може деградувати...



З.И. Ви ж не вважаєте, що люстратори судей і т.д. дійсно бажали, мали мету змінити систему, стан???

Або сьогоднішні деолігархатори дійсно бажають обмежити вплив великого капіталу або ввести його в цивілізовані рамки, форму???



Всі тілорухи направлені лише на одне -- отримати додатковий інструмент впливу собі коханому...



Це інструменти. Лише інструменти. Додаються нові дієвіші - добре.

Може колись в майбутньому можновладці й скористуються ними з метою, яка на користь Україні та суспільству. Конкретно я пропоную теж саме, що пропонують МВФ-фи, Бальцерович, Каладзе. Да навіть наші можновладці.Теж саме.В нас проблема-то в чому?Не в рішеннях, напрямку, пропозиціях, а саме в реалізації.Наголошував і наголошую: посадовцям треба не тільки говорити (до речі, як правило, правильне-то говорять), а виконувати.Мати РЕАЛЬНЕ бажання виконувати.Я пам'ятаю Ваш контраргумент - про те, де взяти цих виконавців.Валом, їх валом. Достатньо.Тільки ліфти їх не підіймають.Ліфти повністю в руках можновладців.Які замість професійного призначають на посаду за іншим принципом - від лояльного собі до за гроші, кума.І самі не вимагають з підлеглих правильного повного виконання обов'язків.Бо їм це невигідно. Їм корисні інші та інше.Тому я стверджую -- що причина саме в можновладцях. В їх реальниз бажаннях та інтересах.Вони такі, як є? Добре, я й вказую на цю причину.Ще раз нагадаю відповідь Мортимера а питання "що можна зробити пересічним? Що робити?" - "Самим захопити владу."Тобто, зрозуміло, що ніхто з нас і не збирається захоплювати владу. Тому нічого не зробиш.Але ще раз -- мова про причину.Визначити правильно причину та вказати не неї -- можна.Жорсткі заходи, якщо це треба і необхідно -- подивіться на заходи по несплаті податків та тещо в США.І ніхто не вважає це диктатурою.Я не сумніваюся, що піднімуть, введуть в нас податки на нерухомість, кущик на дачі, будуть виселяти і багато чого іншого звичайного на Заході -- і будуть усі сплачувати, нікуди не дінуться.І це все можна було зробити раніше.Як підняття цін на гас.О тільки наші можновладці умисно!!! криво роблять. Не комплексно. Не повністю. Бо не зацікавлені в результаті.Один елемент зроблять (да ще той, що їх влаштовує) і все.Головне ліфти. А в цьому деградація повна. Повний "Беспредел".Коли ж підростуть дітки оцих посадовців-"беспрелельщиков", то буде ще зашкваріше.Мені дійсно цікаво -- до якого ступеню оце може деградувати...З.И. Ви ж не вважаєте, що люстратори судей і т.д. дійсно бажали, мали мету змінити систему, стан???Або сьогоднішні деолігархатори дійсно бажають обмежити вплив великого капіталу або ввести його в цивілізовані рамки, форму???Всі тілорухи направлені лише на одне -- отримати додатковий інструмент впливу собі коханому...Це інструменти. Лише інструменти. Додаються нові дієвіші - добре.Може колись в майбутньому можновладці й скористуються ними з метою, яка на користь Україні та суспільству. Востаннє редагувалось detroytred в Вів 15 чер, 2021 14:01, всього редагувалось 2 разів. detroytred

Повідомлень: 24321 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 13:46 tumos написав: detroytred написав: Будівельник

В реаліях трошки інше. Є реалізація. Факт.

Гляньте навкруги, побачите, що соціалістичні ідеї добре реалізовані в різних формах, наприклад, в скандинавських соціалізмом, сучасним китайським.

Те, що радянські та деякі інші реалізували негативно, то це їх форма.



Але до чого ви зараз ще й соціалізм причепили?

Якщо мова йшла абсолютно про інше.

Про капіталізм.

Але не печерний, який вже пройшли, а наступні його стадії розвитку.



Ринок -- це люди. Тільки не просто люди, а відношення між людьми. Економічні. Про них і мова.



Що ще негативного додати зможете?))

Щоб не по колу. БудівельникВ реаліях трошки інше. Є реалізація. Факт.Гляньте навкруги, побачите, що соціалістичні ідеї добре реалізовані в різних формах, наприклад, в скандинавських соціалізмом, сучасним китайським.Те, що радянські та деякі інші реалізували негативно, то це їх форма.Але до чого ви зараз ще й соціалізм причепили?Якщо мова йшла абсолютно про інше.Про капіталізм.Але не печерний, який вже пройшли, а наступні його стадії розвитку.Ринок -- це люди. Тільки не просто люди, а відношення між людьми. Економічні. Про них і мова.Що ще негативного додати зможете?))Щоб не по колу.



Как относится к следующим тезам ?



Капитализм враг конкуренции.



Конкуренция - это удел проигравших; это для неудачников, лузеров. Цель любой компании монополизм. (Питер Тиль) Как относится к следующим тезам ?Капитализм враг конкуренции.Конкуренция - это удел проигравших; это для неудачников, лузеров. Цель любой компании монополизм. (Питер Тиль)

Капіталізм - це ринок. Обмін. В умовах перевищення пропозиції над попитом. Тобто конкуренція -- це невід'ємний елемент капіталізму.

Капіталізм-то і з'явився на базі підняття виробничості, приватної власності на капітал, доступності товарів.

Монополія ж по суті -- це та ж сама роздача по карткам товару. Тільки прикрита красивіше.



В умовах недоброї (чи як там) конкуренції можуть утворюватися монополії. З часом. З розвитком ринку.

Так на те і регуляція ринку на відміну від "невидимой руки рынка". Капіталізм - це ринок. Обмін. В умовах перевищення пропозиції над попитом. Тобто конкуренція -- це невід'ємний елемент капіталізму.Капіталізм-то і з'явився на базі підняття виробничості, приватної власності на капітал, доступності товарів.Монополія ж по суті -- це та ж сама роздача по карткам товару. Тільки прикрита красивіше.В умовах недоброї (чи як там) конкуренції можуть утворюватися монополії. З часом. З розвитком ринку.Так на те і регуляція ринку на відміну від "невидимой руки рынка". detroytred

Повідомлень: 24321 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7319732073217322 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор