Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Війна з Росією може прийти в домівки американців, заявив телеканалу CBS News Президент України Володимир Зеленський. Як передає Укрінформ, про це йдеться в репортажі телеканалу, який на запрошення Зеленського відвідав лінію фронту на сході України. «За кілька днів до саміту Президента США Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна, під час якого Україна займатиме одне з перших місць порядку денного, - зазначають автори репортажу, - Ми запитали Зеленського, чому простих американців має хвилювати конфлікт у його країні, яка знаходиться за тисячі миль від їхньої власної. «Вона може бути завтра в їхніх домівках», - сказав він». https://www.cbsnews.com/news/biden-puti ... ar-russia/
Будівельник В реаліях трошки інше. Є реалізація. Факт. Гляньте навкруги, побачите, що соціалістичні ідеї добре реалізовані в різних формах, наприклад, в скандинавських соціалізмом, сучасним китайським. Те, що радянські та деякі інші реалізували негативно, то це їх форма.
Але до чого ви зараз ще й соціалізм причепили? Якщо мова йшла абсолютно про інше. Про капіталізм. Але не печерний, який вже пройшли, а наступні його стадії розвитку.
Ринок -- це люди. Тільки не просто люди, а відношення між людьми. Економічні. Про них і мова.
Що ще негативного додати зможете?)) Щоб не по колу.
detroytred написав:Будівельник В реаліях трошки інше. Є реалізація. Факт. Гляньте навкруги, побачите, що соціалістичні ідеї добре реалізовані в різних формах, наприклад, в скандинавських соціалізмом, сучасним китайським. Те, що радянські та деякі інші реалізували негативно, то це їх форма.
Але до чого ви зараз ще й соціалізм причепили? Якщо мова йшла абсолютно про інше. Про капіталізм. Але не печерний, який вже пройшли, а наступні його стадії розвитку.
Ринок -- це люди. Тільки не просто люди, а відношення між людьми. Економічні. Про них і мова.
Що ще негативного додати зможете?)) Щоб не по колу.
Как относится к следующим тезам ?
Капитализм враг конкуренции.
Конкуренция - это удел проигравших; это для неудачников, лузеров. Цель любой компании монополизм. (Питер Тиль)
detroytred написав: Куди нас виведе Рінат, Беня і т.д. Або таі сьогоднішні мільйонери малого, середнього бізнесу??? Тільки самі трохи збагатяться і усе. Ривка по якості й приблизно не буде. Буде так, як і було.
"Других миллионеров у меня для вас нет"
Что вы предлагаете конкретно? Я уже много лет на форуме и всё время задаю вопрос: в чем должны состоять реформы? Которые, в частности, нам навязывает опостылевший (мне лично) МВФ с его тупым бухгалтерским подходом, из-за которого, в частности, у нас тарифная проблема и люди просто перестают платить? О "борьбе с коррупцией" даже не буду говорить, уже тошнит от этих слов. Даже вступление в НАТО "западные партнеры" ухитряются увязывать с коррупцией - имхо полный бред Коррупция заложена в человеческой природе. Победить коррупцию = воспитать строителя коммунизма.
Люстрацию "чинуш и судей" мы уже проходили - абсолютно беззаконное мероприятие, которое закономерно сдохло. То же с декларациями. Теперь хотят "прищучить олигархов", да еще и грозят сделать это через референдум, результат которого очевиден. Тоже абсолютно беззаконно и бессмысленно, во всем мире у руля государства де-факто стоит крупный бизнес, иначе и быть не может - это основа экономики, крупнейшие налогоплательщики и работодатели. В том числе и косвенные - куда бы делась сфера услуг и прочий мелкий-средний бизнес без крупного?
Да, всё перечисленное можно сделать, но только в условиях жесткой диктатуры (Китай, Сингапур, Корея, Чили, даже Франко и Салазара можно вспомнить), которая для нашего народа совершенно неприемлема.
Starikan написав:Что вы предлагаете конкретно? Я уже много лет на форуме и всё время задаю вопрос: в чем должны состоять реформы? Которые, в частности, нам навязывает опостылевший (мне лично) МВФ с его тупым бухгалтерским подходом, из-за которого, в частности, у нас тарифная проблема и люди просто перестают платить? О "борьбе с коррупцией" даже не буду говорить, уже тошнит от этих слов. Даже вступление в НАТО "западные партнеры" ухитряются увязывать с коррупцией - имхо полный бред Коррупция заложена в человеческой природе. Победить коррупцию = воспитать строителя коммунизма.
Якщо грубо, то МВФ(Захід) хоче щоб наша "система" була аналогічна їхній. Вони вважають свою "систему" ідеальною, і хочуть щоб така ж була в усіх країнах.
detroytred написав: Куди нас виведе Рінат, Беня і т.д. Або таі сьогоднішні мільйонери малого, середнього бізнесу??? Тільки самі трохи збагатяться і усе. Ривка по якості й приблизно не буде. Буде так, як і було.
"Других миллионеров у меня для вас нет"
Что вы предлагаете конкретно? Я уже много лет на форуме и всё время задаю вопрос: в чем должны состоять реформы? Которые, в частности, нам навязывает опостылевший (мне лично) МВФ с его тупым бухгалтерским подходом, из-за которого, в частности, у нас тарифная проблема и люди просто перестают платить? О "борьбе с коррупцией" даже не буду говорить, уже тошнит от этих слов. Даже вступление в НАТО "западные партнеры" ухитряются увязывать с коррупцией - имхо полный бред Коррупция заложена в человеческой природе. Победить коррупцию = воспитать строителя коммунизма.
Люстрацию "чинуш и судей" мы уже проходили - абсолютно беззаконное мероприятие, которое закономерно сдохло. То же с декларациями. Теперь хотят "прищучить олигархов", да еще и грозят сделать это через референдум, результат которого очевиден. Тоже абсолютно беззаконно и бессмысленно, во всем мире у руля государства де-факто стоит крупный бизнес, иначе и быть не может - это основа экономики, крупнейшие налогоплательщики и работодатели. В том числе и косвенные - куда бы делась сфера услуг и прочий мелкий-средний бизнес без крупного?
Да, всё перечисленное можно сделать, но только в условиях жесткой диктатуры (Китай, Сингапур, Корея, Чили, даже Франко и Салазара можно вспомнить), которая для нашего народа совершенно неприемлема.
Конкретно я пропоную теж саме, що пропонують МВФ-фи, Бальцерович, Каладзе. Да навіть наші можновладці. Теж саме.
В нас проблема-то в чому? Не в рішеннях, напрямку, пропозиціях, а саме в реалізації.
Наголошував і наголошую: посадовцям треба не тільки говорити (до речі, як правило, правильне-то говорять), а виконувати. Мати РЕАЛЬНЕ бажання виконувати.
Я пам'ятаю Ваш контраргумент - про те, де взяти цих виконавців. Валом, їх валом. Достатньо. Тільки ліфти їх не підіймають. Ліфти повністю в руках можновладців.
Які замість професійного призначають на посаду за іншим принципом - від лояльного собі до за гроші, кума. І самі не вимагають з підлеглих правильного повного виконання обов'язків. Бо їм це невигідно. Їм корисні інші та інше.
Тому я стверджую -- що причина саме в можновладцях. В їх реальниз бажаннях та інтересах.
Вони такі, як є? Добре, я й вказую на цю причину. Ще раз нагадаю відповідь Мортимера а питання "що можна зробити пересічним? Що робити?" - "Самим захопити владу." Тобто, зрозуміло, що ніхто з нас і не збирається захоплювати владу. Тому нічого не зробиш. Але ще раз -- мова про причину. Визначити правильно причину та вказати не неї -- можна.
Жорсткі заходи, якщо це треба і необхідно -- подивіться на заходи по несплаті податків та тещо в США. І ніхто не вважає це диктатурою.
Я не сумніваюся, що піднімуть, введуть в нас податки на нерухомість, кущик на дачі, будуть виселяти і багато чого іншого звичайного на Заході -- і будуть усі сплачувати, нікуди не дінуться.
І це все можна було зробити раніше. Як підняття цін на гас. О тільки наші можновладці умисно!!! криво роблять. Не комплексно. Не повністю. Бо не зацікавлені в результаті. Один елемент зроблять (да ще той, що їх влаштовує) і все.
Головне ліфти. А в цьому деградація повна. Повний "Беспредел". Коли ж підростуть дітки оцих посадовців-"беспрелельщиков", то буде ще зашкваріше. Мені дійсно цікаво -- до якого ступеню оце може деградувати...
З.И. Ви ж не вважаєте, що люстратори судей і т.д. дійсно бажали, мали мету змінити систему, стан??? Або сьогоднішні деолігархатори дійсно бажають обмежити вплив великого капіталу або ввести його в цивілізовані рамки, форму???
Всі тілорухи направлені лише на одне -- отримати додатковий інструмент впливу собі коханому...
Це інструменти. Лише інструменти. Додаються нові дієвіші - добре. Може колись в майбутньому можновладці й скористуються ними з метою, яка на користь Україні та суспільству.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 15 чер, 2021 14:01, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Будівельник В реаліях трошки інше. Є реалізація. Факт. Гляньте навкруги, побачите, що соціалістичні ідеї добре реалізовані в різних формах, наприклад, в скандинавських соціалізмом, сучасним китайським. Те, що радянські та деякі інші реалізували негативно, то це їх форма.
Але до чого ви зараз ще й соціалізм причепили? Якщо мова йшла абсолютно про інше. Про капіталізм. Але не печерний, який вже пройшли, а наступні його стадії розвитку.
Ринок -- це люди. Тільки не просто люди, а відношення між людьми. Економічні. Про них і мова.
Що ще негативного додати зможете?)) Щоб не по колу.
Как относится к следующим тезам ?
Капитализм враг конкуренции.
Конкуренция - это удел проигравших; это для неудачников, лузеров. Цель любой компании монополизм. (Питер Тиль)
Капіталізм - це ринок. Обмін. В умовах перевищення пропозиції над попитом. Тобто конкуренція -- це невід'ємний елемент капіталізму. Капіталізм-то і з'явився на базі підняття виробничості, приватної власності на капітал, доступності товарів. Монополія ж по суті -- це та ж сама роздача по карткам товару. Тільки прикрита красивіше.
В умовах недоброї (чи як там) конкуренції можуть утворюватися монополії. З часом. З розвитком ринку. Так на те і регуляція ринку на відміну від "невидимой руки рынка".