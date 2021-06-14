Додано: Вів 15 чер, 2021 13:36

Starikan написав: detroytred написав: Куди нас виведе Рінат, Беня і т.д. Або таі сьогоднішні мільйонери малого, середнього бізнесу???

Тільки самі трохи збагатяться і усе. Ривка по якості й приблизно не буде. Буде так, як і було. Куди нас виведе Рінат, Беня і т.д. Або таі сьогоднішні мільйонери малого, середнього бізнесу???Тільки самі трохи збагатяться і усе. Ривка по якості й приблизно не буде. Буде так, як і було.

"Других миллионеров у меня для вас нет"



Что вы предлагаете конкретно?

Я уже много лет на форуме и всё время задаю вопрос: в чем должны состоять реформы?

Которые, в частности, нам навязывает опостылевший (мне лично) МВФ с его тупым бухгалтерским подходом, из-за которого, в частности, у нас тарифная проблема и люди просто перестают платить? О "борьбе с коррупцией" даже не буду говорить, уже тошнит от этих слов. Даже вступление в НАТО "западные партнеры" ухитряются увязывать с коррупцией - имхо полный бред Коррупция заложена в человеческой природе. Победить коррупцию = воспитать строителя коммунизма.



Люстрацию "чинуш и судей" мы уже проходили - абсолютно беззаконное мероприятие, которое закономерно сдохло.

То же с декларациями.

Теперь хотят "прищучить олигархов", да еще и грозят сделать это через референдум, результат которого очевиден. Тоже абсолютно беззаконно и бессмысленно, во всем мире у руля государства де-факто стоит крупный бизнес, иначе и быть не может - это основа экономики, крупнейшие налогоплательщики и работодатели. В том числе и косвенные - куда бы делась сфера услуг и прочий мелкий-средний бизнес без крупного?



Да, всё перечисленное можно сделать, но только в условиях жесткой диктатуры (Китай, Сингапур, Корея, Чили, даже Франко и Салазара можно вспомнить), которая для нашего народа совершенно неприемлема. "Других миллионеров у меня для вас нет"Что вы предлагаете конкретно?Я уже много лет на форуме и всё время задаю вопрос: в чем должны состоять реформы?Которые, в частности, нам навязывает опостылевший (мне лично) МВФ с его тупым бухгалтерским подходом, из-за которого, в частности, у нас тарифная проблема и люди просто перестают платить? О "борьбе с коррупцией" даже не буду говорить, уже тошнит от этих слов. Даже вступление в НАТО "западные партнеры" ухитряются увязывать с коррупцией - имхо полный бредКоррупция заложена в человеческой природе. Победить коррупцию = воспитать строителя коммунизма.Люстрацию "чинуш и судей" мы уже проходили - абсолютно беззаконное мероприятие, которое закономерно сдохло.То же с декларациями.Теперь хотят "прищучить олигархов", да еще и грозят сделать это через референдум, результат которого очевиден. Тоже абсолютно беззаконно и бессмысленно, во всем мире у руля государства де-факто стоит крупный бизнес, иначе и быть не может - это основа экономики, крупнейшие налогоплательщики и работодатели. В том числе и косвенные - куда бы делась сфера услуг и прочий мелкий-средний бизнес без крупного?Да, всё перечисленное можно сделать, но только в условиях жесткой диктатуры (Китай, Сингапур, Корея, Чили, даже Франко и Салазара можно вспомнить), которая для нашего народа совершенно неприемлема.

Конкретно я пропоную теж саме, що пропонують МВФ-фи, Бальцерович, Каладзе. Да навіть наші можновладці.Теж саме.В нас проблема-то в чому?Не в рішеннях, напрямку, пропозиціях, а саме в реалізації.Наголошував і наголошую: посадовцям треба не тільки говорити (до речі, як правило, правильне-то говорять), а виконувати.Мати РЕАЛЬНЕ бажання виконувати.Я пам'ятаю Ваш контраргумент - про те, де взяти цих виконавців.Валом, їх валом. Достатньо.Тільки ліфти їх не підіймають.Ліфти повністю в руках можновладців.Які замість професійного призначають на посаду за іншим принципом - від лояльного собі до за гроші, кума.І самі не вимагають з підлеглих правильного повного виконання обов'язків.Бо їм це невигідно. Їм корисні інші та інше.Тому я стверджую -- що причина саме в можновладцях. В їх реальниз бажаннях та інтересах.Вони такі, як є? Добре, я й вказую на цю причину.Ще раз нагадаю відповідь Мортимера а питання "що можна зробити пересічним? Що робити?" - "Самим захопити владу."Тобто, зрозуміло, що ніхто з нас і не збирається захоплювати владу. Тому нічого не зробиш.Але ще раз -- мова про причину.Визначити правильно причину та вказати не неї -- можна.Жорсткі заходи, якщо це треба і необхідно -- подивіться на заходи по несплаті податків та тещо в США.І ніхто не вважає це диктатурою.Я не сумніваюся, що піднімуть, введуть в нас податки на нерухомість, кущик на дачі, будуть виселяти і багато чого іншого звичайного на Заході -- і будуть усі сплачувати, нікуди не дінуться.І це все можна було зробити раніше.Як підняття цін на гас.О тільки наші можновладці умисно!!! криво роблять. Не комплексно. Не повністю. Бо не зацікавлені в результаті.Один елемент зроблять (да ще той, що їх влаштовує) і все.Головне ліфти. А в цьому деградація повна. Повний "Беспредел".Коли ж підростуть дітки оцих посадовців-"беспрелельщиков", то буде ще зашкваріше.Мені дійсно цікаво -- до якого ступеню оце може деградувати...З.И. Ви ж не вважаєте, що люстратори судей і т.д. дійсно бажали, мали мету змінити систему, стан???Або сьогоднішні деолігархатори дійсно бажають обмежити вплив великого капіталу або ввести його в цивілізовані рамки, форму???Всі тілорухи направлені лише на одне -- отримати додатковий інструмент впливу собі коханому...Це інструменти. Лише інструменти. Додаються нові дієвіші - добре.Може колись в майбутньому можновладці й скористуються ними з метою, яка на користь Україні та суспільству.