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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7320732173227323 Додано: Вів 15 чер, 2021 15:04 Starikan написав: detroytred написав: Куди нас виведе Рінат, Беня і т.д. Або таі сьогоднішні мільйонери малого, середнього бізнесу???

Тільки самі трохи збагатяться і усе. Ривка по якості й приблизно не буде. Буде так, як і було. Куди нас виведе Рінат, Беня і т.д. Або таі сьогоднішні мільйонери малого, середнього бізнесу???Тільки самі трохи збагатяться і усе. Ривка по якості й приблизно не буде. Буде так, як і було.

"Других миллионеров у меня для вас нет"



Что вы предлагаете конкретно?

Я уже много лет на форуме и всё время задаю вопрос: в чем должны состоять реформы?

Которые, в частности, нам навязывает опостылевший (мне лично) МВФ с его тупым бухгалтерским подходом, из-за которого, в частности, у нас тарифная проблема и люди просто перестают платить? О "борьбе с коррупцией" даже не буду говорить, уже тошнит от этих слов. Даже вступление в НАТО "западные партнеры" ухитряются увязывать с коррупцией - имхо полный бред Коррупция заложена в человеческой природе. Победить коррупцию = воспитать строителя коммунизма.



Люстрацию "чинуш и судей" мы уже проходили - абсолютно беззаконное мероприятие, которое закономерно сдохло.

То же с декларациями.

Теперь хотят "прищучить олигархов", да еще и грозят сделать это через референдум, результат которого очевиден. Тоже абсолютно беззаконно и бессмысленно, во всем мире у руля государства де-факто стоит крупный бизнес, иначе и быть не может - это основа экономики, крупнейшие налогоплательщики и работодатели. В том числе и косвенные - куда бы делась сфера услуг и прочий мелкий-средний бизнес без крупного?



Да, всё перечисленное можно сделать, но только в условиях жесткой диктатуры (Китай, Сингапур, Корея, Чили, даже Франко и Салазара можно вспомнить), которая для нашего народа совершенно неприемлема. "Других миллионеров у меня для вас нет"Что вы предлагаете конкретно?Я уже много лет на форуме и всё время задаю вопрос: в чем должны состоять реформы?Которые, в частности, нам навязывает опостылевший (мне лично) МВФ с его тупым бухгалтерским подходом, из-за которого, в частности, у нас тарифная проблема и люди просто перестают платить? О "борьбе с коррупцией" даже не буду говорить, уже тошнит от этих слов. Даже вступление в НАТО "западные партнеры" ухитряются увязывать с коррупцией - имхо полный бредКоррупция заложена в человеческой природе. Победить коррупцию = воспитать строителя коммунизма.Люстрацию "чинуш и судей" мы уже проходили - абсолютно беззаконное мероприятие, которое закономерно сдохло.То же с декларациями.Теперь хотят "прищучить олигархов", да еще и грозят сделать это через референдум, результат которого очевиден. Тоже абсолютно беззаконно и бессмысленно, во всем мире у руля государства де-факто стоит крупный бизнес, иначе и быть не может - это основа экономики, крупнейшие налогоплательщики и работодатели. В том числе и косвенные - куда бы делась сфера услуг и прочий мелкий-средний бизнес без крупного?Да, всё перечисленное можно сделать, но только в условиях жесткой диктатуры (Китай, Сингапур, Корея, Чили, даже Франко и Салазара можно вспомнить), которая для нашего народа совершенно неприемлема.

Теперь с точки зрения экономиста-финансиста:

https://strana.ua/articles/special/3376 ... trany.html

Я ене зря Вам указывал, что Украина уже напоминает Мексику, где живёт только Мехико.



Остальное разгул криминала, сросшегося с государственной властью.



Это уже не перспектива - это ФАКТ!

Сотен городов Украины.

Где экономически сверх перспективный город-завод, С/Х,...

- Но кому то выгодно было всё разрушить - не знаете, зачем?



А цены на сахар зашкаливают.



И только Лукашенко вёл борьбу с оранизованным криминалом в это галузи с четырьмя "заводчиками".

Отсюда маленькая Белорусь - экспортирует качественный сахар, а все кричат, какой бацька плохой!

Воровать не даёт.

Всё в хату тянет. Теперь с точки зрения экономиста-финансиста:Я ене зря Вам указывал, что Украина уже напоминает Мексику, где живёт только Мехико.Остальное разгул криминала, сросшегося с государственной властью.Это уже не перспектива - это ФАКТ!Сотен городов Украины.Где экономически сверх перспективный город-завод, С/Х,...- Но кому то выгодно было всё разрушить - не знаете, зачем?И только Лукашенко вёл борьбу с оранизованным криминалом в это галузи с четырьмя "заводчиками".Отсюда маленькая Белорусь - экспортирует качественный сахар, а все кричат, какой бацька плохой!Воровать не даёт.Всё в хату тянет. Kudrjavuy

Повідомлень: 8818 З нами з: 20.09.12 Подякував: 708 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 15:17 detroytred написав: Капіталізм - це ринок. Обмін. В умовах перевищення пропозиції над попитом. Тобто конкуренція -- це невід'ємний елемент капіталізму.

Капіталізм-то і з'явився на базі підняття виробничості, приватної власності на капітал, доступності товарів.

Монополія ж по суті -- це та ж сама роздача по карткам товару. Тільки прикрита красивіше.



В умовах недоброї (чи як там) конкуренції можуть утворюватися монополії. З часом. З розвитком ринку.

Так на те і регуляція ринку на відміну від "невидимой руки рынка". Капіталізм - це ринок. Обмін. В умовах перевищення пропозиції над попитом. Тобто конкуренція -- це невід'ємний елемент капіталізму.Капіталізм-то і з'явився на базі підняття виробничості, приватної власності на капітал, доступності товарів.Монополія ж по суті -- це та ж сама роздача по карткам товару. Тільки прикрита красивіше.В умовах недоброї (чи як там) конкуренції можуть утворюватися монополії. З часом. З розвитком ринку.Так на те і регуляція ринку на відміну від "невидимой руки рынка".



Тиль полагает, что конкуренция и капитализм противоположны друг другу. Конкуренция лишает бизнес прибыли, а монополист может заработать по-настоящему большие деньги. В условиях рыночной конкуренции компания вынуждена постоянно думать о краткосрочной прибыли, из-за чего страдает долгосрочное планирование. А монополист может не беспокоиться о том, как избежать убытков. Монополии являются основным двигателем прогресса, поскольку перспектива получения огромной прибыли в течение длительного времени стимулирует инновационную деятельность. Тиль полагает, что конкуренция и капитализм противоположны друг другу. Конкуренция лишает бизнес прибыли, а монополист может заработать по-настоящему большие деньги. В условиях рыночной конкуренции компания вынуждена постоянно думать о краткосрочной прибыли, из-за чего страдает долгосрочное планирование. А монополист может не беспокоиться о том, как избежать убытков. Монополии являются основным двигателем прогресса, поскольку перспектива получения огромной прибыли в течение длительного времени стимулирует инновационную деятельность. tumos Повідомлень: 1721 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 15:27 Schmit

Повідомлень: 2208 З нами з: 08.09.09 Подякував: 31 раз. Подякували: 211 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7320732173227323 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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