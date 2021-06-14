Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав: Куди нас виведе Рінат, Беня і т.д. Або таі сьогоднішні мільйонери малого, середнього бізнесу??? Тільки самі трохи збагатяться і усе. Ривка по якості й приблизно не буде. Буде так, як і було.
"Других миллионеров у меня для вас нет"
Что вы предлагаете конкретно? Я уже много лет на форуме и всё время задаю вопрос: в чем должны состоять реформы? Которые, в частности, нам навязывает опостылевший (мне лично) МВФ с его тупым бухгалтерским подходом, из-за которого, в частности, у нас тарифная проблема и люди просто перестают платить? О "борьбе с коррупцией" даже не буду говорить, уже тошнит от этих слов. Даже вступление в НАТО "западные партнеры" ухитряются увязывать с коррупцией - имхо полный бред Коррупция заложена в человеческой природе. Победить коррупцию = воспитать строителя коммунизма.
Люстрацию "чинуш и судей" мы уже проходили - абсолютно беззаконное мероприятие, которое закономерно сдохло. То же с декларациями. Теперь хотят "прищучить олигархов", да еще и грозят сделать это через референдум, результат которого очевиден. Тоже абсолютно беззаконно и бессмысленно, во всем мире у руля государства де-факто стоит крупный бизнес, иначе и быть не может - это основа экономики, крупнейшие налогоплательщики и работодатели. В том числе и косвенные - куда бы делась сфера услуг и прочий мелкий-средний бизнес без крупного?
Да, всё перечисленное можно сделать, но только в условиях жесткой диктатуры (Китай, Сингапур, Корея, Чили, даже Франко и Салазара можно вспомнить), которая для нашего народа совершенно неприемлема.
Остальное разгул криминала, сросшегося с государственной властью.
Это уже не перспектива - это ФАКТ! Сотен городов Украины. Где экономически сверх перспективный город-завод, С/Х,... - Но кому то выгодно было всё разрушить - не знаете, зачем?
А цены на сахар зашкаливают.
И только Лукашенко вёл борьбу с оранизованным криминалом в это галузи с четырьмя "заводчиками". Отсюда маленькая Белорусь - экспортирует качественный сахар, а все кричат, какой бацька плохой! Воровать не даёт. Всё в хату тянет.
detroytred написав: Капіталізм - це ринок. Обмін. В умовах перевищення пропозиції над попитом. Тобто конкуренція -- це невід'ємний елемент капіталізму. Капіталізм-то і з'явився на базі підняття виробничості, приватної власності на капітал, доступності товарів. Монополія ж по суті -- це та ж сама роздача по карткам товару. Тільки прикрита красивіше.
В умовах недоброї (чи як там) конкуренції можуть утворюватися монополії. З часом. З розвитком ринку. Так на те і регуляція ринку на відміну від "невидимой руки рынка".
Тиль полагает, что конкуренция и капитализм противоположны друг другу. Конкуренция лишает бизнес прибыли, а монополист может заработать по-настоящему большие деньги. В условиях рыночной конкуренции компания вынуждена постоянно думать о краткосрочной прибыли, из-за чего страдает долгосрочное планирование. А монополист может не беспокоиться о том, как избежать убытков. Монополии являются основным двигателем прогресса, поскольку перспектива получения огромной прибыли в течение длительного времени стимулирует инновационную деятельность.
detroytred написав: Куди нас виведе Рінат, Беня і т.д. Або таі сьогоднішні мільйонери малого, середнього бізнесу??? Тільки самі трохи збагатяться і усе. Ривка по якості й приблизно не буде. Буде так, як і було.
"Других миллионеров у меня для вас нет"
Что вы предлагаете конкретно?
При Порошенко - это было введение военного положения. Переформатирование Экономики под интересы Государства, до восстановления его территориальной целостности. Но получили "по настоянию США" - обратку!
Starikan написав:Я уже много лет на форуме и всё время задаю вопрос: в чем должны состоять реформы? Которые, в частности, нам навязывает опостылевший (мне лично) МВФ с его тупым бухгалтерским подходом, из-за которого, в частности, у нас тарифная проблема и люди просто перестают платить? О "борьбе с коррупцией" даже не буду говорить, уже тошнит от этих слов. Даже вступление в НАТО "западные партнеры" ухитряются увязывать с коррупцией - имхо полный бред Коррупция заложена в человеческой природе. Победить коррупцию = воспитать строителя коммунизма.
Обидно, что Вы так и не поняли. Что Коррупция - это метод межгосударственных отношений. Что для внутреннего потребления смерть.
Starikan написав:Люстрацию "чинуш и судей" мы уже проходили - абсолютно беззаконное мероприятие, которое закономерно сдохло. То же с декларациями.
Обидно, что Вы не участвуете в жизни государства. Потребляете, то, чем Вас кормят наёмные часные СМИ. Отыгранная клоунада - есть корм для Вашего мнения. И понимания как раз это и есть совковый путь восприятия "Ленин: Захватить первыми газеты и телеграФФ" И Вы говорите, что учились в ВУЗе? Учили историю и "политологию"?
Starikan написав:Теперь хотят "прищучить олигархов", да еще и грозят сделать это через референдум, результат которого очевиден. Тоже абсолютно беззаконно и бессмысленно, во всем мире у руля государства де-факто стоит крупный бизнес, иначе и быть не может - это основа экономики, крупнейшие налогоплательщики и работодатели. В том числе и косвенные - куда бы делась сфера услуг и прочий мелкий-средний бизнес без крупного?
Наоборот!!!! Ликвидируется из "Права" низший класс - "Население".
Starikan написав:Да, всё перечисленное можно сделать, но только в условиях жесткой диктатуры (Китай, Сингапур, Корея, Чили, даже Франко и Салазара можно вспомнить), которая для нашего народа совершенно неприемлема.
А она и происходит, только от организованного криминала, под эгидой Власти.
Это те же "рюкзаки Авакова", масло для танков, ..............: https://dbr.gov.ua/news/vidkati-za-post ... 9zfRn8BXZA Один случай из миллиона где в военное Время такие "расследования" - Более, чем неприемлемы! - О чём Вы, говорите, о Украине? О "Свинарчуках"? - Это как раз тот момент, что должен решаться публично и по всей строгости украденного в военное время у голодных детей, и стариков в ....
Hotab написав:Я один не могу понять,о чем все время вещает Кудрявый?
Начинайте с первого поста. О сути прений. О достижении Политики новоявленных мессий, как в Украине так и вне. РФ в полный рост погнало "Северный поток 2". У них со всеми всё хорошо. И только Украина.... Так и на внутреннем Политическом поле пришла ж...па любому отношению населения с Государством. Ссылочки даны.