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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7320732173227323
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:04

  Starikan написав:
  detroytred написав: Куди нас виведе Рінат, Беня і т.д. Або таі сьогоднішні мільйонери малого, середнього бізнесу???
Тільки самі трохи збагатяться і усе. Ривка по якості й приблизно не буде. Буде так, як і було.

"Других миллионеров у меня для вас нет"

Что вы предлагаете конкретно?
Я уже много лет на форуме и всё время задаю вопрос: в чем должны состоять реформы?
Которые, в частности, нам навязывает опостылевший (мне лично) МВФ с его тупым бухгалтерским подходом, из-за которого, в частности, у нас тарифная проблема и люди просто перестают платить? О "борьбе с коррупцией" даже не буду говорить, уже тошнит от этих слов. Даже вступление в НАТО "западные партнеры" ухитряются увязывать с коррупцией - имхо полный бред :mrgreen: :mrgreen: Коррупция заложена в человеческой природе. Победить коррупцию = воспитать строителя коммунизма.

Люстрацию "чинуш и судей" мы уже проходили - абсолютно беззаконное мероприятие, которое закономерно сдохло.
То же с декларациями.
Теперь хотят "прищучить олигархов", да еще и грозят сделать это через референдум, результат которого очевиден. Тоже абсолютно беззаконно и бессмысленно, во всем мире у руля государства де-факто стоит крупный бизнес, иначе и быть не может - это основа экономики, крупнейшие налогоплательщики и работодатели. В том числе и косвенные - куда бы делась сфера услуг и прочий мелкий-средний бизнес без крупного?

Да, всё перечисленное можно сделать, но только в условиях жесткой диктатуры (Китай, Сингапур, Корея, Чили, даже Франко и Салазара можно вспомнить), которая для нашего народа совершенно неприемлема.

Теперь с точки зрения экономиста-финансиста:
https://strana.ua/articles/special/3376 ... trany.html
Я ене зря Вам указывал, что Украина уже напоминает Мексику, где живёт только Мехико.

Остальное разгул криминала, сросшегося с государственной властью.

Это уже не перспектива - это ФАКТ!
Сотен городов Украины.
Где экономически сверх перспективный город-завод, С/Х,...
- Но кому то выгодно было всё разрушить - не знаете, зачем?

А цены на сахар зашкаливают.

И только Лукашенко вёл борьбу с оранизованным криминалом в это галузи с четырьмя "заводчиками".
Отсюда маленькая Белорусь - экспортирует качественный сахар, а все кричат, какой бацька плохой!
Воровать не даёт.
Всё в хату тянет.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:17

  detroytred написав: Капіталізм - це ринок. Обмін. В умовах перевищення пропозиції над попитом. Тобто конкуренція -- це невід'ємний елемент капіталізму.
Капіталізм-то і з'явився на базі підняття виробничості, приватної власності на капітал, доступності товарів.
Монополія ж по суті -- це та ж сама роздача по карткам товару. Тільки прикрита красивіше.

В умовах недоброї (чи як там) конкуренції можуть утворюватися монополії. З часом. З розвитком ринку.
Так на те і регуляція ринку на відміну від "невидимой руки рынка".


Тиль полагает, что конкуренция и капитализм противоположны друг другу. Конкуренция лишает бизнес прибыли, а монополист может заработать по-настоящему большие деньги. В условиях рыночной конкуренции компания вынуждена постоянно думать о краткосрочной прибыли, из-за чего страдает долгосрочное планирование. А монополист может не беспокоиться о том, как избежать убытков. Монополии являются основным двигателем прогресса, поскольку перспектива получения огромной прибыли в течение длительного времени стимулирует инновационную деятельность.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:27

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:17

  Starikan написав:
  detroytred написав: Куди нас виведе Рінат, Беня і т.д. Або таі сьогоднішні мільйонери малого, середнього бізнесу???
Тільки самі трохи збагатяться і усе. Ривка по якості й приблизно не буде. Буде так, як і було.

"Других миллионеров у меня для вас нет"

Что вы предлагаете конкретно?

При Порошенко - это было введение военного положения.
Переформатирование Экономики под интересы Государства, до восстановления его территориальной целостности.
Но получили "по настоянию США" - обратку!

  Starikan написав:Я уже много лет на форуме и всё время задаю вопрос: в чем должны состоять реформы?
Которые, в частности, нам навязывает опостылевший (мне лично) МВФ с его тупым бухгалтерским подходом, из-за которого, в частности, у нас тарифная проблема и люди просто перестают платить? О "борьбе с коррупцией" даже не буду говорить, уже тошнит от этих слов. Даже вступление в НАТО "западные партнеры" ухитряются увязывать с коррупцией - имхо полный бред :mrgreen: :mrgreen: Коррупция заложена в человеческой природе. Победить коррупцию = воспитать строителя коммунизма.

Обидно, что Вы так и не поняли.
Что Коррупция - это метод межгосударственных отношений.
Что для внутреннего потребления смерть.

  Starikan написав:Люстрацию "чинуш и судей" мы уже проходили - абсолютно беззаконное мероприятие, которое закономерно сдохло.
То же с декларациями.

Обидно, что Вы не участвуете в жизни государства.
Потребляете, то, чем Вас кормят наёмные часные СМИ.
Отыгранная клоунада - есть корм для Вашего мнения. И понимания как раз это и есть совковый путь восприятия "Ленин: Захватить первыми газеты и телеграФФ"
И Вы говорите, что учились в ВУЗе? Учили историю и "политологию"? :shock:
  Starikan написав:Теперь хотят "прищучить олигархов", да еще и грозят сделать это через референдум, результат которого очевиден. Тоже абсолютно беззаконно и бессмысленно, во всем мире у руля государства де-факто стоит крупный бизнес, иначе и быть не может - это основа экономики, крупнейшие налогоплательщики и работодатели. В том числе и косвенные - куда бы делась сфера услуг и прочий мелкий-средний бизнес без крупного?

Наоборот!!!!
Ликвидируется из "Права" низший класс - "Население".

  Starikan написав:Да, всё перечисленное можно сделать, но только в условиях жесткой диктатуры (Китай, Сингапур, Корея, Чили, даже Франко и Салазара можно вспомнить), которая для нашего народа совершенно неприемлема.

А она и происходит, только от организованного криминала, под эгидой Власти.

Вернитесь к началу(если Вы слышали от такой науке, как Экономика): почему не было введено военное Положение? Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

- Украину обнулили из списка Государств Первого уровня.
- Украина нужна только УКРАИНЦАМ.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:20

Я один не могу понять,о чем все время вещает Кудрявый?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:32

Это те же "рюкзаки Авакова", масло для танков, ..............: https://dbr.gov.ua/news/vidkati-za-post ... 9zfRn8BXZA
Один случай из миллиона где в военное Время такие "расследования"
- Более, чем неприемлемы!
- О чём Вы, говорите, о Украине?
О "Свинарчуках"?
- Это как раз тот момент, что должен решаться публично и по всей строгости украденного в военное время у голодных детей, и стариков в ....
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:33

  Hotab написав:Я один не могу понять,о чем все время вещает Кудрявый?

Начинайте с первого поста.
О сути прений.
О достижении Политики новоявленных мессий, как в Украине так и вне.
РФ в полный рост погнало "Северный поток 2".
У них со всеми всё хорошо.
И только Украина....
Так и на внутреннем Политическом поле пришла ж...па любому отношению населения с Государством.
Ссылочки даны.
Kudrjavuy
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