Starikan написав:

detroytred написав: Куди нас виведе Рінат, Беня і т.д. Або таі сьогоднішні мільйонери малого, середнього бізнесу???

Тільки самі трохи збагатяться і усе. Ривка по якості й приблизно не буде. Буде так, як і було. Куди нас виведе Рінат, Беня і т.д. Або таі сьогоднішні мільйонери малого, середнього бізнесу???Тільки самі трохи збагатяться і усе. Ривка по якості й приблизно не буде. Буде так, як і було.

"Других миллионеров у меня для вас нет"Что вы предлагаете конкретно?Я уже много лет на форуме и всё время задаю вопрос: в чем должны состоять реформы?Которые, в частности, нам навязывает опостылевший (мне лично) МВФ с его тупым бухгалтерским подходом, из-за которого, в частности, у нас тарифная проблема и люди просто перестают платить? О "борьбе с коррупцией" даже не буду говорить, уже тошнит от этих слов. Даже вступление в НАТО "западные партнеры" ухитряются увязывать с коррупцией - имхо полный бредКоррупция заложена в человеческой природе. Победить коррупцию = воспитать строителя коммунизма.Люстрацию "чинуш и судей" мы уже проходили - абсолютно беззаконное мероприятие, которое закономерно сдохло.То же с декларациями.Теперь хотят "прищучить олигархов", да еще и грозят сделать это через референдум, результат которого очевиден. Тоже абсолютно беззаконно и бессмысленно, во всем мире у руля государства де-факто стоит крупный бизнес, иначе и быть не может - это основа экономики, крупнейшие налогоплательщики и работодатели. В том числе и косвенные - куда бы делась сфера услуг и прочий мелкий-средний бизнес без крупного?Да, всё перечисленное можно сделать, но только в условиях жесткой диктатуры (Китай, Сингапур, Корея, Чили, даже Франко и Салазара можно вспомнить), которая для нашего народа совершенно неприемлема.