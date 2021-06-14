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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7321732273237324
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 20:27

  unicdima написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:unicdima, сколько городов освободил Зеленский ?


И сколько потерял, не забывай спрашивать. Освободить 5% от захваченного - не слишком большое достижение. Важнее не дать захватить. На заре войны на Донбассе ликвидировать гиркинских террористов можно было силами МВД. Даже СБУ не понадобись бы, не говоря об армии. Но кто-то был слишком увлечен легитимизацией свалившейся на них по итогам майдана власти...

Типа захват Мариуполя боевиками это был натуральный цирк, там было всего несколько десятков боевиков, в основном местный криминал, а ВСУ и НГ которые сидели в основном в аэропорту более 500, это не считая Азова, Омеги, ментов, СБУ и погранцов.
И по всему Донбассу в основном такие были "захваты", поэтому сказки порохоботов про освобождения катят только для тех кто совершенно не в теме.

zRadio
Освободить 5% от захваченного

Ты где был в 2014 году ?
Хід звільнення території України від осередків терористів протягом 1 липня — 5 вересня 2014 року

Зображення
Освобождено было почти всё, но потом зашли российские войска и захватили территорию
И факт захода российских войск ни ты zRadio, ни unicdima - не осуждают

Также ни zRadio, ни unicdima не смогли ответить на простой вопрос.
Сколько населенных пунктов было освобожденно при Зеленском ?

Ответ на такой простой вопрос, оказался сложным для этих двух. Ответ у них застрял в горле и они не смогли выдавить из себя правильный ответ

А правильный ответ - НИ ОДНОГО населённого пункта не было освобождено при Зеленском

При Зеленском были потеряны населенные пункты
В штабе ООС обнародовали список населенных пунктов, которые могут оказаться в "серой зоне" на Донбассе
Согласно одному из вариантов, по информации журналистов, в "серую зону" могут войти: Широкино, Пески, Гранитное и другие подконтрольные Киеву населенные пункты. Также в демилитаризованной зоне окажутся Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Катериновка, Луганское. Частично демилитаризованными будут Талаковка и Бердянское

Отданы подконтрольные населенные пункты в серую зону

Как потом показали события - в серой зоне орки гуляют как у себя дома. Обустраивают снайперские гнёзда
pesikot
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