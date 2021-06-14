unicdima написав:zРадио написав:
И сколько потерял, не забывай спрашивать. Освободить 5% от захваченного - не слишком большое достижение. Важнее не дать захватить. На заре войны на Донбассе ликвидировать гиркинских террористов можно было силами МВД. Даже СБУ не понадобись бы, не говоря об армии. Но кто-то был слишком увлечен легитимизацией свалившейся на них по итогам майдана власти...
Типа захват Мариуполя боевиками это был натуральный цирк, там было всего несколько десятков боевиков, в основном местный криминал, а ВСУ и НГ которые сидели в основном в аэропорту более 500, это не считая Азова, Омеги, ментов, СБУ и погранцов.
И по всему Донбассу в основном такие были "захваты", поэтому сказки порохоботов про освобождения катят только для тех кто совершенно не в теме.
zRadio
Освободить 5% от захваченного
Ты где был в 2014 году ?
Хід звільнення території України від осередків терористів протягом 1 липня — 5 вересня 2014 року
Освобождено было почти всё, но потом зашли российские войска и захватили территорию
И факт захода российских войск ни ты zRadio, ни unicdima - не осуждают
Также ни zRadio, ни unicdima не смогли ответить на простой вопрос.
Сколько населенных пунктов было освобожденно при Зеленском ?
Ответ на такой простой вопрос, оказался сложным для этих двух. Ответ у них застрял в горле и они не смогли выдавить из себя правильный ответ
А правильный ответ - НИ ОДНОГО населённого пункта не было освобождено при Зеленском
При Зеленском были потеряны населенные пункты
Согласно одному из вариантов, по информации журналистов, в "серую зону" могут войти: Широкино, Пески, Гранитное и другие подконтрольные Киеву населенные пункты. Также в демилитаризованной зоне окажутся Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Катериновка, Луганское. Частично демилитаризованными будут Талаковка и Бердянское
Отданы подконтрольные населенные пункты в серую зону
Как потом показали события - в серой зоне орки гуляют как у себя дома. Обустраивают снайперские гнёзда