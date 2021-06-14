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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7321732273237324 Додано: Вів 15 чер, 2021 20:27 unicdima написав: zРадио написав: pesikot написав: unicdima, сколько городов освободил Зеленский ? , сколько городов освободил Зеленский ?



И сколько потерял, не забывай спрашивать. Освободить 5% от захваченного - не слишком большое достижение. Важнее не дать захватить. На заре войны на Донбассе ликвидировать гиркинских террористов можно было силами МВД. Даже СБУ не понадобись бы, не говоря об армии. Но кто-то был слишком увлечен легитимизацией свалившейся на них по итогам майдана власти... И сколько потерял, не забывай спрашивать. Освободить 5% от захваченного - не слишком большое достижение. Важнее не дать захватить. На заре войны на Донбассе ликвидировать гиркинских террористов можно было силами МВД. Даже СБУ не понадобись бы, не говоря об армии. Но кто-то был слишком увлечен легитимизацией свалившейся на них по итогам майдана власти...

Типа захват Мариуполя боевиками это был натуральный цирк, там было всего несколько десятков боевиков, в основном местный криминал, а ВСУ и НГ которые сидели в основном в аэропорту более 500, это не считая Азова, Омеги, ментов, СБУ и погранцов.

И по всему Донбассу в основном такие были "захваты", поэтому сказки порохоботов про освобождения катят только для тех кто совершенно не в теме. Типа захват Мариуполя боевиками это был натуральный цирк, там было всего несколько десятков боевиков, в основном местный криминал, а ВСУ и НГ которые сидели в основном в аэропорту более 500, это не считая Азова, Омеги, ментов, СБУ и погранцов.И по всему Донбассу в основном такие были "захваты", поэтому сказки порохоботов про освобождения катят только для тех кто совершенно не в теме.

zRadio

Освободить 5% от захваченного

Ты где был в 2014 году ?

Хід звільнення території України від осередків терористів протягом 1 липня — 5 вересня 2014 року



Освобождено было почти всё, но потом зашли российские войска и захватили территорию

И факт захода российских войск ни ты zRadio, ни unicdima - не осуждают



Также ни zRadio, ни unicdima не смогли ответить на простой вопрос.

Сколько населенных пунктов было освобожденно при Зеленском ?



Ответ на такой простой вопрос, оказался сложным для этих двух. Ответ у них застрял в горле и они не смогли выдавить из себя правильный ответ



А правильный ответ - НИ ОДНОГО населённого пункта не было освобождено при Зеленском



При Зеленском были потеряны населенные пункты

В штабе ООС обнародовали список населенных пунктов, которые могут оказаться в "серой зоне" на Донбассе

Согласно одному из вариантов, по информации журналистов, в "серую зону" могут войти: Широкино, Пески, Гранитное и другие подконтрольные Киеву населенные пункты. Также в демилитаризованной зоне окажутся Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Катериновка, Луганское. Частично демилитаризованными будут Талаковка и Бердянское

Отданы подконтрольные населенные пункты в серую зону



Как потом показали события - в серой зоне орки гуляют как у себя дома. Обустраивают снайперские гнёзда Ты где был в 2014 году ?Освобождено было почти всё, но потом зашли российские войска и захватили территориюИ факт захода российских войск ни ты, ни- не осуждаютТакже ни, нине смогли ответить на простой вопрос.Сколько населенных пунктов было освобожденно при Зеленском ?Ответ на такой простой вопрос, оказался сложным для этих двух. Ответ у них застрял в горле и они не смогли выдавить из себя правильный ответА правильный ответ - НИ ОДНОГО населённого пункта не было освобождено при ЗеленскомПри Зеленском были потеряны населенные пунктыОтданы подконтрольные населенные пункты в серую зонуКак потом показали события - в серой зоне орки гуляют как у себя дома. Обустраивают снайперские гнёзда pesikot

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