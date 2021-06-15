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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7321732273237324 Додано: Вів 15 чер, 2021 20:27 unicdima написав: zРадио написав: pesikot написав: unicdima, сколько городов освободил Зеленский ? , сколько городов освободил Зеленский ?



И сколько потерял, не забывай спрашивать. Освободить 5% от захваченного - не слишком большое достижение. Важнее не дать захватить. На заре войны на Донбассе ликвидировать гиркинских террористов можно было силами МВД. Даже СБУ не понадобись бы, не говоря об армии. Но кто-то был слишком увлечен легитимизацией свалившейся на них по итогам майдана власти... И сколько потерял, не забывай спрашивать. Освободить 5% от захваченного - не слишком большое достижение. Важнее не дать захватить. На заре войны на Донбассе ликвидировать гиркинских террористов можно было силами МВД. Даже СБУ не понадобись бы, не говоря об армии. Но кто-то был слишком увлечен легитимизацией свалившейся на них по итогам майдана власти...

Типа захват Мариуполя боевиками это был натуральный цирк, там было всего несколько десятков боевиков, в основном местный криминал, а ВСУ и НГ которые сидели в основном в аэропорту более 500, это не считая Азова, Омеги, ментов, СБУ и погранцов.

И по всему Донбассу в основном такие были "захваты", поэтому сказки порохоботов про освобождения катят только для тех кто совершенно не в теме. Типа захват Мариуполя боевиками это был натуральный цирк, там было всего несколько десятков боевиков, в основном местный криминал, а ВСУ и НГ которые сидели в основном в аэропорту более 500, это не считая Азова, Омеги, ментов, СБУ и погранцов.И по всему Донбассу в основном такие были "захваты", поэтому сказки порохоботов про освобождения катят только для тех кто совершенно не в теме.

zRadio

Освободить 5% от захваченного

Ты где был в 2014 году ?

Хід звільнення території України від осередків терористів протягом 1 липня — 5 вересня 2014 року



Освобождено было почти всё, но потом зашли российские войска и захватили территорию

И факт захода российских войск ни ты zRadio, ни unicdima - не осуждают



Также ни zRadio, ни unicdima не смогли ответить на простой вопрос.

Сколько населенных пунктов было освобожденно при Зеленском ?



Ответ на такой простой вопрос, оказался сложным для этих двух. Ответ у них застрял в горле и они не смогли выдавить из себя правильный ответ



А правильный ответ - НИ ОДНОГО населённого пункта не было освобождено при Зеленском



При Зеленском были потеряны населенные пункты

В штабе ООС обнародовали список населенных пунктов, которые могут оказаться в "серой зоне" на Донбассе

Согласно одному из вариантов, по информации журналистов, в "серую зону" могут войти: Широкино, Пески, Гранитное и другие подконтрольные Киеву населенные пункты. Также в демилитаризованной зоне окажутся Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Катериновка, Луганское. Частично демилитаризованными будут Талаковка и Бердянское

Отданы подконтрольные населенные пункты в серую зону



Как потом показали события - в серой зоне орки гуляют как у себя дома. Обустраивают снайперские гнёзда Ты где был в 2014 году ?Освобождено было почти всё, но потом зашли российские войска и захватили территориюИ факт захода российских войск ни ты, ни- не осуждаютТакже ни, нине смогли ответить на простой вопрос.Сколько населенных пунктов было освобожденно при Зеленском ?Ответ на такой простой вопрос, оказался сложным для этих двух. Ответ у них застрял в горле и они не смогли выдавить из себя правильный ответА правильный ответ - НИ ОДНОГО населённого пункта не было освобождено при ЗеленскомПри Зеленском были потеряны населенные пунктыОтданы подконтрольные населенные пункты в серую зонуКак потом показали события - в серой зоне орки гуляют как у себя дома. Обустраивают снайперские гнёзда pesikot

Повідомлень: 5918 З нами з: 31.08.09 Подякував: 404 раз. Подякували: 1146 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 21:50 budivelnik написав: detroytred написав: Наголошував і наголошую: посадовцям треба не тільки говорити (до речі, як правило, правильне-то говорять), а виконувати.

Мати РЕАЛЬНЕ бажання виконувати.



Я пам'ятаю Ваш контраргумент - про те, де взяти цих виконавців.

Валом, їх валом. Достатньо.

Тільки ліфти їх не підіймають.

Ліфти повністю в руках можновладців. Наголошував і наголошую: посадовцям треба не тільки говорити (до речі, як правило, правильне-то говорять), а виконувати.Мати РЕАЛЬНЕ бажання виконувати.Я пам'ятаю Ваш контраргумент - про те, де взяти цих виконавців.Валом, їх валом. Достатньо.Тільки ліфти їх не підіймають.Ліфти повністю в руках можновладців. Якщо на вході в ліфт перукарі з фотографами і блогерами відтіснили професійних політиків...то як швидку чи високо ліфт не підніметься..на верхньому поверсі вийдуть перкарі з фотографами,бо саме знаходження в ліфті чи навіть на трьохденних курортних курсах не перетворили фотографа/перукаря/блогера/безробітного на професіонала в сфері Державного керування..

Тому

Як писав Старікан...других олігархів у нас для Вас не має..

так само і з середовища в 97% примітивів вийде тільки 97% примітивів...



Таким чином

Поки примітиви,рухаючись драбиною еволюції не перетворяться в шведів..доти жоден олігарх чи можновладець не буде спроможний збудувати Швецію...

По тій простій причині,що в племені в Африці, головне кількість голів худоби...тому вождь там буде не айтішником а найбагатшим худобовласником..

В Колумбії до влади будуть приходити наркоторговці...доти поки торгівля наркотиками буде вигіднішими від інших видів діяльності. Якщо на вході в ліфт перукарі з фотографами і блогерами відтіснили професійних політиків...то як швидку чи високо ліфт не підніметься..на верхньому поверсі вийдуть перкарі з фотографами,бо саме знаходження в ліфті чи навіть на трьохденних курортних курсах не перетворили фотографа/перукаря/блогера/безробітного на професіонала в сфері Державного керування..ТомуЯк писав Старікан...других олігархів у нас для Вас не має..так само і з середовища в 97% примітивів вийде тільки 97% примітивів...Таким чиномПоки примітиви,рухаючись драбиною еволюції не перетворяться в шведів..доти жоден олігарх чи можновладець не буде спроможний збудувати Швецію...По тій простій причині,що в племені в Африці, головне кількість голів худоби...тому вождь там буде не айтішником а найбагатшим худобовласником..В Колумбії до влади будуть приходити наркоторговці...доти поки торгівля наркотиками буде вигіднішими від інших видів діяльності.



Ключове -- на мою думку не перукарі з фотографами на вході в ліфти витіснили професіоналів!!!!!!!!!!

Ні!!!!!!!!!!!!



Коло входу в ліфт стоять усі: й перукарі, й фотографи, й блогери, й гробовщики, повії, ... й професіонали.

Вони всі бажають, мають мету піднятися ліфтом вище.

Це нормальна ситуація.



Головне - це, що відбувається далі. Як працює ліфт.

А він працює так -- хто потрібен ліфтеру (можновладцям. Які саме й визначають процес в різний спосіб -- від банального прямого призначення на посаду (вирішив начальник або "комісія" що таког-то призначити й призначив-підняв на посаду. Потрібна йому на посаді повія, буде повія. Потрібні гроші за посаду, призначить за гроші. Потрібен кум, буде кум. Потрібен спеціаліст, професіонал, то його й підніме).

До допомоги призначитися на посаду. Від прямого впливу на призначення до непрямої допомоги -- фільм про Слугу, заява дипломата США, що буде антиросійським будь-який, свої канали з гостями, що співають підтримку. І т.д.



А от якщо потрібен спеціаліст-професіонал, то ... фотографи навіть коло ліфту не стоять, бо чудово знають, що НЕ ПОТРІБНІ ВОНИ на посадах тим, хто призначає, піднімає, допомагає.

От коли потрібні спеціалісти, то тоді тільки спеціалісти конкурують між собою. І призначають, піднімають вище дійсно кращого за фахом.



З.и. да мізер залежить від нижчестоячих коло ліфту.

В пивній або університеті, міністерстві (на якійсь посаді) постійно є аля фюрер, аля Голобородько, аля Рузвельт, аля на будь-який смак, який має фашистську ідеологію, популістичну народну, державо-творчу, націоналістичну, соціалістичну і т.д.



А от хто буде потрібен узагальненому Круппу та тещо, от той і буде підніматися.

І ліфти так налаштують -- або на спеціалістів (бо той же фашизм треба побудувати міцним...), або на фотографів (бо вони чудово не мішають збагачення. Потрібні саме такі).





Звісно, що мінімум повинен бути. Але! Навіть фотографи його забезпечують!

Тому й кажу що -- по мінімуму...



Звісно, що є ризики ... з фотографами)). Да й взагалі цей принцип по мінімуму є ризиковим.

Але тих, хто замовляє музику, ліфтерів-можновладців, хіба це бентежить?!



Якщо в армії в умовах, коли армія дійсно потрібна, на посаду інструктора призначають випускника лейтенанта (от чому він навчить на цій посаді, коли сам тільки диплом отримав), то фотограф -- з тієї ж опери.

Хто потрібен, тих і піднімають ліфти. А спеціалісти ... рибалять, обслуговують Аербаси-Боїнги у парижах, охоронцями підпрацьовують.

Тому що потреби держави-суспільства і потреби ліфтерів-можновладців дуже різні.



Ну це ж пипець, коли посадовець в розквіті сил учора відмінно керував в навчаннях з НАТО бригадного рівня, а сьогодні охоронником звичайнісіньким.

А на його місці ...



Ззи.Ви досить прикольно 97% (тобто ті, хто не мільенери) записуєте в примітиви.

Прикольні у Вас критерії. Власні. Ключове -- на мою думку не перукарі з фотографами на вході в ліфти витіснили професіоналів!!!!!!!!!!Ні!!!!!!!!!!!!Коло входу в ліфт стоять усі: й перукарі, й фотографи, й блогери, й гробовщики, повії, ... й професіонали.Вони всі бажають, мають мету піднятися ліфтом вище.Це нормальна ситуація.Головне - це, що відбувається далі. Як працює ліфт.А він працює так -- хто потрібен ліфтеру (можновладцям. Які саме й визначають процес в різний спосіб -- від банального прямого призначення на посаду (вирішив начальник або "комісія" що таког-то призначити й призначив-підняв на посаду. Потрібна йому на посаді повія, буде повія. Потрібні гроші за посаду, призначить за гроші. Потрібен кум, буде кум. Потрібен спеціаліст, професіонал, то його й підніме).До допомоги призначитися на посаду. Від прямого впливу на призначення до непрямої допомоги -- фільм про Слугу, заява дипломата США, що буде антиросійським будь-який, свої канали з гостями, що співають підтримку. І т.д.А от якщо потрібен спеціаліст-професіонал, то ... фотографи навіть коло ліфту не стоять, бо чудово знають, що НЕ ПОТРІБНІ ВОНИ на посадах тим, хто призначає, піднімає, допомагає.От коли потрібні спеціалісти, то тоді тільки спеціалісти конкурують між собою. І призначають, піднімають вище дійсно кращого за фахом.З.и. да мізер залежить від нижчестоячих коло ліфту.В пивній або університеті, міністерстві (на якійсь посаді) постійно є аля фюрер, аля Голобородько, аля Рузвельт, аля на будь-який смак, який має фашистську ідеологію, популістичну народну, державо-творчу, націоналістичну, соціалістичну і т.д.А от хто буде потрібен узагальненому Круппу та тещо, от той і буде підніматися.І ліфти так налаштують -- або на спеціалістів (бо той же фашизм треба побудувати міцним...), або на фотографів (бо вони чудово не мішають збагачення. Потрібні саме такі).Звісно, що мінімум повинен бути. Але! Навіть фотографи його забезпечують!Тому й кажу що -- по мінімуму...Звісно, що є ризики ... з фотографами)). Да й взагалі цей принцип по мінімуму є ризиковим.Але тих, хто замовляє музику, ліфтерів-можновладців, хіба це бентежить?!Якщо в армії в умовах, коли армія дійсно потрібна, на посаду інструктора призначають випускника лейтенанта (от чому він навчить на цій посаді, коли сам тільки диплом отримав), то фотограф -- з тієї ж опери.Хто потрібен, тих і піднімають ліфти. А спеціалісти ... рибалять, обслуговують Аербаси-Боїнги у парижах, охоронцями підпрацьовують.Тому що потреби держави-суспільства і потреби ліфтерів-можновладців дуже різні.Ну це ж пипець, коли посадовець в розквіті сил учора відмінно керував в навчаннях з НАТО бригадного рівня, а сьогодні охоронником звичайнісіньким.А на його місці ...Ззи.Ви досить прикольно 97% (тобто ті, хто не мільенери) записуєте в примітиви.Прикольні у Вас критерії. Власні. detroytred

Повідомлень: 24323 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 22:11 tumos написав: detroytred написав: Капіталізм - це ринок. Обмін. В умовах перевищення пропозиції над попитом. Тобто конкуренція -- це невід'ємний елемент капіталізму.

Капіталізм-то і з'явився на базі підняття виробничості, приватної власності на капітал, доступності товарів.

Монополія ж по суті -- це та ж сама роздача по карткам товару. Тільки прикрита красивіше.



В умовах недоброї (чи як там) конкуренції можуть утворюватися монополії. З часом. З розвитком ринку.

Так на те і регуляція ринку на відміну від "невидимой руки рынка". Капіталізм - це ринок. Обмін. В умовах перевищення пропозиції над попитом. Тобто конкуренція -- це невід'ємний елемент капіталізму.Капіталізм-то і з'явився на базі підняття виробничості, приватної власності на капітал, доступності товарів.Монополія ж по суті -- це та ж сама роздача по карткам товару. Тільки прикрита красивіше.В умовах недоброї (чи як там) конкуренції можуть утворюватися монополії. З часом. З розвитком ринку.Так на те і регуляція ринку на відміну від "невидимой руки рынка".



Тиль полагает, что конкуренция и капитализм противоположны друг другу. Конкуренция лишает бизнес прибыли, а монополист может заработать по-настоящему большие деньги. В условиях рыночной конкуренции компания вынуждена постоянно думать о краткосрочной прибыли, из-за чего страдает долгосрочное планирование. А монополист может не беспокоиться о том, как избежать убытков. Монополии являются основным двигателем прогресса, поскольку перспектива получения огромной прибыли в течение длительного времени стимулирует инновационную деятельность. Тиль полагает, что конкуренция и капитализм противоположны друг другу. Конкуренция лишает бизнес прибыли, а монополист может заработать по-настоящему большие деньги. В условиях рыночной конкуренции компания вынуждена постоянно думать о краткосрочной прибыли, из-за чего страдает долгосрочное планирование. А монополист может не беспокоиться о том, как избежать убытков. Монополии являются основным двигателем прогресса, поскольку перспектива получения огромной прибыли в течение длительного времени стимулирует инновационную деятельность.

З іншого боку монополія й так має суттєвий прибуток. Тому не має стимулу напружуватися для розвитку.

Так би мовити, "огромные прибыли в будущем" её не прельщают.



Сучасні великі ТНК конкурують між собою, саме тому вкладають великі кошти в розробки. З іншого боку монополія й так має суттєвий прибуток. Тому не має стимулу напружуватися для розвитку.Так би мовити, "огромные прибыли в будущем" её не прельщают.Сучасні великі ТНК конкурують між собою, саме тому вкладають великі кошти в розробки. detroytred

Повідомлень: 24323 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 22:14 detroytred написав: Ззи.Ви досить прикольно 97% (тобто ті, хто не мільенери) записуєте в примітиви.

Прикольні у Вас критерії. Власні. Ззи.Ви досить прикольно 97% (тобто ті, хто не мільенери) записуєте в примітиви.Прикольні у Вас критерії. Власні.

Но это же и ваш тезис: пересични = работа, футбол, бейсбол, пиво



И вообще вся эта дискуссия стремительно теряет смысл: все стороны согласны, что радикальных перемен в ближайшее время ожидать не стОит, и надо приспосабливаться к существующей ситуации. Возмущаться, конечно, можно сколько угодно. Но это же и ваш тезис: пересични = работа, футбол, бейсбол, пивоИ вообще вся эта дискуссия стремительно теряет смысл: все стороны согласны, что радикальных перемен в ближайшее время ожидать не стОит, и надо приспосабливаться к существующей ситуации. Возмущаться, конечно, можно сколько угодно. Starikan 2 Повідомлень: 18177 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2175 раз. Подякували: 2970 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7321732273237324 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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