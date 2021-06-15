Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:unicdima, сколько городов освободил Зеленский ?
И сколько потерял, не забывай спрашивать. Освободить 5% от захваченного - не слишком большое достижение. Важнее не дать захватить. На заре войны на Донбассе ликвидировать гиркинских террористов можно было силами МВД. Даже СБУ не понадобись бы, не говоря об армии. Но кто-то был слишком увлечен легитимизацией свалившейся на них по итогам майдана власти...
Типа захват Мариуполя боевиками это был натуральный цирк, там было всего несколько десятков боевиков, в основном местный криминал, а ВСУ и НГ которые сидели в основном в аэропорту более 500, это не считая Азова, Омеги, ментов, СБУ и погранцов. И по всему Донбассу в основном такие были "захваты", поэтому сказки порохоботов про освобождения катят только для тех кто совершенно не в теме.
zRadio
Освободить 5% от захваченного
Ты где был в 2014 году ?
Хід звільнення території України від осередків терористів протягом 1 липня — 5 вересня 2014 року
Освобождено было почти всё, но потом зашли российские войска и захватили территорию И факт захода российских войск ни ты zRadio, ни unicdima - не осуждают
Также ни zRadio, ни unicdima не смогли ответить на простой вопрос. Сколько населенных пунктов было освобожденно при Зеленском ?
Ответ на такой простой вопрос, оказался сложным для этих двух. Ответ у них застрял в горле и они не смогли выдавить из себя правильный ответ
А правильный ответ - НИ ОДНОГО населённого пункта не было освобождено при Зеленском
Согласно одному из вариантов, по информации журналистов, в "серую зону" могут войти: Широкино, Пески, Гранитное и другие подконтрольные Киеву населенные пункты. Также в демилитаризованной зоне окажутся Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Катериновка, Луганское. Частично демилитаризованными будут Талаковка и Бердянское
Отданы подконтрольные населенные пункты в серую зону
Как потом показали события - в серой зоне орки гуляют как у себя дома. Обустраивают снайперские гнёзда
detroytred написав:Наголошував і наголошую: посадовцям треба не тільки говорити (до речі, як правило, правильне-то говорять), а виконувати. Мати РЕАЛЬНЕ бажання виконувати.
Я пам'ятаю Ваш контраргумент - про те, де взяти цих виконавців. Валом, їх валом. Достатньо. Тільки ліфти їх не підіймають. Ліфти повністю в руках можновладців.
Якщо на вході в ліфт перукарі з фотографами і блогерами відтіснили професійних політиків...то як швидку чи високо ліфт не підніметься..на верхньому поверсі вийдуть перкарі з фотографами,бо саме знаходження в ліфті чи навіть на трьохденних курортних курсах не перетворили фотографа/перукаря/блогера/безробітного на професіонала в сфері Державного керування.. Тому Як писав Старікан...других олігархів у нас для Вас не має.. так само і з середовища в 97% примітивів вийде тільки 97% примітивів...
Таким чином Поки примітиви,рухаючись драбиною еволюції не перетворяться в шведів..доти жоден олігарх чи можновладець не буде спроможний збудувати Швецію... По тій простій причині,що в племені в Африці, головне кількість голів худоби...тому вождь там буде не айтішником а найбагатшим худобовласником.. В Колумбії до влади будуть приходити наркоторговці...доти поки торгівля наркотиками буде вигіднішими від інших видів діяльності.
Ключове -- на мою думку не перукарі з фотографами на вході в ліфти витіснили професіоналів!!!!!!!!!! Ні!!!!!!!!!!!!
Коло входу в ліфт стоять усі: й перукарі, й фотографи, й блогери, й гробовщики, повії, ... й професіонали. Вони всі бажають, мають мету піднятися ліфтом вище. Це нормальна ситуація.
Головне - це, що відбувається далі. Як працює ліфт. А він працює так -- хто потрібен ліфтеру (можновладцям. Які саме й визначають процес в різний спосіб -- від банального прямого призначення на посаду (вирішив начальник або "комісія" що таког-то призначити й призначив-підняв на посаду. Потрібна йому на посаді повія, буде повія. Потрібні гроші за посаду, призначить за гроші. Потрібен кум, буде кум. Потрібен спеціаліст, професіонал, то його й підніме). До допомоги призначитися на посаду. Від прямого впливу на призначення до непрямої допомоги -- фільм про Слугу, заява дипломата США, що буде антиросійським будь-який, свої канали з гостями, що співають підтримку. І т.д.
А от якщо потрібен спеціаліст-професіонал, то ... фотографи навіть коло ліфту не стоять, бо чудово знають, що НЕ ПОТРІБНІ ВОНИ на посадах тим, хто призначає, піднімає, допомагає. От коли потрібні спеціалісти, то тоді тільки спеціалісти конкурують між собою. І призначають, піднімають вище дійсно кращого за фахом.
З.и. да мізер залежить від нижчестоячих коло ліфту. В пивній або університеті, міністерстві (на якійсь посаді) постійно є аля фюрер, аля Голобородько, аля Рузвельт, аля на будь-який смак, який має фашистську ідеологію, популістичну народну, державо-творчу, націоналістичну, соціалістичну і т.д.
А от хто буде потрібен узагальненому Круппу та тещо, от той і буде підніматися. І ліфти так налаштують -- або на спеціалістів (бо той же фашизм треба побудувати міцним...), або на фотографів (бо вони чудово не мішають збагачення. Потрібні саме такі).
Звісно, що мінімум повинен бути. Але! Навіть фотографи його забезпечують! Тому й кажу що -- по мінімуму...
Звісно, що є ризики ... з фотографами)). Да й взагалі цей принцип по мінімуму є ризиковим. Але тих, хто замовляє музику, ліфтерів-можновладців, хіба це бентежить?!
Якщо в армії в умовах, коли армія дійсно потрібна, на посаду інструктора призначають випускника лейтенанта (от чому він навчить на цій посаді, коли сам тільки диплом отримав), то фотограф -- з тієї ж опери. Хто потрібен, тих і піднімають ліфти. А спеціалісти ... рибалять, обслуговують Аербаси-Боїнги у парижах, охоронцями підпрацьовують. Тому що потреби держави-суспільства і потреби ліфтерів-можновладців дуже різні.
Ну це ж пипець, коли посадовець в розквіті сил учора відмінно керував в навчаннях з НАТО бригадного рівня, а сьогодні охоронником звичайнісіньким. А на його місці ...
Ззи.Ви досить прикольно 97% (тобто ті, хто не мільенери) записуєте в примітиви. Прикольні у Вас критерії. Власні.
detroytred написав: Капіталізм - це ринок. Обмін. В умовах перевищення пропозиції над попитом. Тобто конкуренція -- це невід'ємний елемент капіталізму. Капіталізм-то і з'явився на базі підняття виробничості, приватної власності на капітал, доступності товарів. Монополія ж по суті -- це та ж сама роздача по карткам товару. Тільки прикрита красивіше.
В умовах недоброї (чи як там) конкуренції можуть утворюватися монополії. З часом. З розвитком ринку. Так на те і регуляція ринку на відміну від "невидимой руки рынка".
Тиль полагает, что конкуренция и капитализм противоположны друг другу. Конкуренция лишает бизнес прибыли, а монополист может заработать по-настоящему большие деньги. В условиях рыночной конкуренции компания вынуждена постоянно думать о краткосрочной прибыли, из-за чего страдает долгосрочное планирование. А монополист может не беспокоиться о том, как избежать убытков. Монополии являются основным двигателем прогресса, поскольку перспектива получения огромной прибыли в течение длительного времени стимулирует инновационную деятельность.
З іншого боку монополія й так має суттєвий прибуток. Тому не має стимулу напружуватися для розвитку. Так би мовити, "огромные прибыли в будущем" её не прельщают.
Сучасні великі ТНК конкурують між собою, саме тому вкладають великі кошти в розробки.
detroytred написав: Ззи.Ви досить прикольно 97% (тобто ті, хто не мільенери) записуєте в примітиви. Прикольні у Вас критерії. Власні.
Но это же и ваш тезис: пересични = работа, футбол, бейсбол, пиво
И вообще вся эта дискуссия стремительно теряет смысл: все стороны согласны, что радикальных перемен в ближайшее время ожидать не стОит, и надо приспосабливаться к существующей ситуации. Возмущаться, конечно, можно сколько угодно.
detroytred написав: Ззи.Ви досить прикольно 97% (тобто ті, хто не мільенери) записуєте в примітиви. Прикольні у Вас критерії. Власні.
Но это же и ваш тезис: пересични = работа, футбол, бейсбол, пиво
И вообще вся эта дискуссия стремительно теряет смысл: все стороны согласны, что радикальных перемен в ближайшее время ожидать не стОит, и надо приспосабливаться к существующей ситуации. Возмущаться, конечно, можно сколько угодно.
Якщо навіть не звертати уваги, що в ці 97% немільйенерів входять доктори наук, спеціалісти фанати вчителі, військові, лікарі, агрономи і т.д., які і після роботи, займаються роботою)), то, звиняйте, я не вважаю нормальних роботяг-обивателів (тобто які фахово відпрацювали, а потім пиво-футбол) примітивами, люмпенами.
В будь якому суспільстві активних 10-15%. Це у коммі було про високосвідомість масс, як фундамент.
97% немільенерів роблять США розвинутим суспільством, розвинутою державою. Які ж вони примітиви-то?! Нормальні громадяни. Працюють. В міру цикавляться і приймають участь в політичному житті (на вибори ходять, обговорюють, приймають участь у зібраннях і т.д.).
Примітиви - це люмпени. Див. визначення.
Обиватель - це стовп суспільства. Інертна маса. Яка не дає активним колихати його занадто. Бо активні вони такі))) Можуть, як в позитивний бік затягти, так і в негативний.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 15 чер, 2021 22:34, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:А він працює так -- хто потрібен ліфтеру (можновладцям.
Ще раз для тих хто на бронепоїзді... Людовику французському не вдалось відтіснити від ліфта буржуазію,хоча на момент він мав всю повноту влади. Чому? Відповідь проста Закони самодержавства не могли працювати ефективно в суспільстві буржуазії.. Але спочатку ті 3% буржуа, захопили економічну владу(як більш ефективні працівники) ,потім їх кількість почала зростати ( бо ті хто працюють ефективніше ті розвиваються швидше)...і тільки після досягнення ними 10 і більше % вони стали силою,яка відтерла від ліфта королівську владу.
Для вас на хлопський розум Ринок створюють люди , а не закони... Спочатку примітив навчився ловити зайця...для того щоб община не померла - вона(община) створила закон,по якому найсильніший ловить зайця,наїдаїться,а те що залишилось ділить між усіма.... І цей закон діяв до моменту поки...в общині не зявився хлібопашець , чи виготовлювач силків для зайця.... Вийшло що не відомо тепер хто краще годує всю общину,найсильніший чи розумні.... Але чим більше ставало розумних - тим краще змінювались правила...бо чим більше самостійних індивідуальностей - тим правило повинно бути складнішим.бо воно повинно врахувати більше різних змінних...
От і виходить Поки є олігархи і плебс.. Буде два правила Олігархам (диктаторам/вождям/провідникам/пояснювачам/батькам нації..і так далі) - все Плебсу тільки частинка того що він сам заробить... І ніякий можновладець не буде ризикувати своєю політичноюкарєрою заради лінивого/пасивного.... А от як тільки ліниві/пасивні зрозуміють що все в їх руках,і почнуть самі себе удосконалювати...відразу зявляться потреби у складних виробах з високою доданою вартістю.. Вже приводив приклад Африки - в якій головне кількість голів скота в стаді..тому жоден айтішник,навіть чудом потрапивши на вершину не зможе пояснити що компютери краще..і наступні вибори(або внаслідок перевороту) програє пастуху(бо той краще розуміє потреби в корівнику).
Тому або диктура на крові(приклад леніна/сталіна, їх ліфт вивіз , ви будете стверджувати що це можновлдадці з кабінету Миколи2 це зробили? Чи все таки люди без принципів і з психічними відхиленнями заради власних амбіцій залили кровью власного населення 1/6 суші? і все одно не змогли нічого добитись.. мали все,владу,терор,армію..і просрали...
Або еволюційний розвиток..в складі своєї Держави(якщо суспільство саме себе витягує з швидкістю якою рухаються навколишні суспільства) , або в складі іншої Держави(ГДР розвалилась..і стала частиною ФРН..і все одно через 30 років після обєднання,будучи під керівництвом тих самих німецьких можновладців - осі бідніші від вессі... Там що ліфти працюють по різному? чи можновладці різні? чи все таки населення ФРН виховане по іншому ніж населення НДР?)
detroytred написав:Якщо навіть не звертати уваги, що в ці 97% немільйенерів входять доктори наук, спеціалісти фанати вчителі, військові, лікарі, агрономи і т.д., які і після роботи, займаються роботою)), то, звиняйте, я не вважаю нормальних роботяг-обивателів (тобто які фахово відпрацювали, а потім пиво-футбол) примітивами, люмпенами.
В будь якому суспільстві активних 10-15%.
Ви не чіпляйтесь до термінів... Напишу я замість примітиви - люди які менш освідчені і мають гірші професійні навики...і що..
Мій тренер колись казав Якщо скажеш поцілуйте мене в дупу - відразу нарвешся на відповідь у вигляді удару по фейсу... А скажеш поцілуйте мене нижче спини,вище колін і ззаду... Суть залишиться та сама, а по фейсу не отримаєш,якийсь час поки противник буде переварювати...
Тому Є успішні,які не обовязково мільйонери...але обовязково не ниють що їм чогось не вистарчає Є лузери..деякі з них багатші від частини успішних - але яким постійно щось заважає.. Є лузери в квадраті - це ті які постійно захищають простих лузерів..чим завдають лузерам непоправної шкоди ,бо створюють в лузерів враження,що в їх бідах винуваті всі навколо..але не самі лузери.
Ви до якої категорії відноситесь? до успішних?, лузерів? чи лузерів2 ?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 15 чер, 2021 22:46, всього редагувалось 1 раз.
Согласно одному из вариантов, по информации журналистов, в "серую зону" могут войти: Широкино, Пески, Гранитное и другие подконтрольные Киеву населенные пункты. Также в демилитаризованной зоне окажутся Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Катериновка, Луганское. Частично демилитаризованными будут Талаковка и Бердянское
Отданы подконтрольные населенные пункты в серую зону
Как потом показали события - в серой зоне орки гуляют как у себя дома. Обустраивают снайперские гнёзда
Если в Мариуполе было пятьдесят вооруженных боевиков, а только ВСУ и НГ более 500 то он захвачен или нет? Пустобрех, Украина связана Минскими соглашениями, которые твой Порох и Путин навязали. Пустобрех, нас.пункты в серой зоне или демилитаризированные не есть сданные врагу, они остаются подконтрольные Украине.
detroytred написав:А він працює так -- хто потрібен ліфтеру (можновладцям.
Ще раз для тих хто на бронепоїзді... Людовику французському не вдалось відтіснити від ліфта буржуазію,хоча на момент він мав всю повноту влади. Чому? Відповідь проста Закони самодержавства не могли працювати ефективно в суспільстві буржуазії.. Але спочатку ті 3% буржуа, захопили економічну владу(як більш ефективні працівники) ,потім їх кількість почала зростати ( бо ті хто працюють ефективніше ті розвиваються швидше)...і тільки після досягнення ними 10 і більше % вони стали силою,яка відтерла від ліфта королівську владу.
Для вас на хлопський розум Ринок створюють люди , а не закони... Спочатку примітив навчився ловити зайця...для того щоб община не померла - вона(община) створила закон,по якому найсильніший ловить зайця,наїдаїться,а те що залишилось ділить між усіма.... І цей закон діяв до моменту поки...в общині не зявився хлібопашець , чи виготовлювач силків для зайця.... Вийшло що не відомо тепер хто краще годує всю общину,найсильніший чи розумні.... Але чим більше ставало розумних - тим краще змінювались правила...бо чим більше самостійних індивідуальностей - тим правило повинно бути складнішим.бо воно повинно врахувати більше різних змінних...
От і виходить Поки є олігархи і плебс.. Буде два правила Олігархам (диктаторам/вождям/провідникам/пояснювачам/батькам нації..і так далі) - все Плебсу тільки частинка того що він сам заробить... І ніякий можновладець не буде ризикувати своєю політичноюкарєрою заради лінивого/пасивного.... А от як тільки ліниві/пасивні зрозуміють що все в їх руках,і почнуть самі себе удосконалювати...відразу зявляться потреби у складних виробах з високою доданою вартістю.. Вже приводив приклад Африки - в якій головне кількість голів скота в стаді..тому жоден айтішник,навіть чудом потрапивши на вершину не зможе пояснити що компютери краще..і наступні вибори(або внаслідок перевороту) програє пастуху(бо той краще розуміє потреби в корівнику).
Тому або диктура на крові(приклад леніна/сталіна, їх ліфт вивіз , ви будете стверджувати що це можновлдадці з кабінету Миколи2 це зробили? Чи все таки люди без принципів і з психічними відхиленнями заради власних амбіцій залили кровью власного населення 1/6 суші? і все одно не змогли нічого добитись.. мали все,владу,терор,армію..і просрали...
Або еволюційний розвиток..в складі своєї Держави(якщо суспільство саме себе витягує з швидкістю якою рухаються навколишні суспільства) , або в складі іншої Держави(ГДР розвалилась..і стала частиною ФРН..і все одно через 30 років після обєднання,будучи під керівництвом тих самих німецьких можновладців - осі бідніші від вессі... Там що ліфти працюють по різному? чи можновладці різні? чи все таки населення ФРН виховане по іншому ніж населення НДР?)
Далі другого речення й не став читати. Бо вже не раз казав особисто вам, що буржуазія вже! була! при владі! Вже була серед можновладців.
Нема про що говорити, бо ви ну дуже прямолінійно)), точніше формально, розумієте поняття можновладець.
Одні можновладці (від буржуа) перемогли інших (Людовіка і Ко, монархію).
А що ж тоді, по-вашему, в Росії було? Крестьяни й робітники перемогли монархію???)))