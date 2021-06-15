Додано: Вів 15 чер, 2021 21:50

budivelnik написав: detroytred написав: Наголошував і наголошую: посадовцям треба не тільки говорити (до речі, як правило, правильне-то говорять), а виконувати.

Мати РЕАЛЬНЕ бажання виконувати.



Я пам'ятаю Ваш контраргумент - про те, де взяти цих виконавців.

Валом, їх валом. Достатньо.

Тільки ліфти їх не підіймають.

Ліфти повністю в руках можновладців. Наголошував і наголошую: посадовцям треба не тільки говорити (до речі, як правило, правильне-то говорять), а виконувати.Мати РЕАЛЬНЕ бажання виконувати.Я пам'ятаю Ваш контраргумент - про те, де взяти цих виконавців.Валом, їх валом. Достатньо.Тільки ліфти їх не підіймають.Ліфти повністю в руках можновладців. Якщо на вході в ліфт перукарі з фотографами і блогерами відтіснили професійних політиків...то як швидку чи високо ліфт не підніметься..на верхньому поверсі вийдуть перкарі з фотографами,бо саме знаходження в ліфті чи навіть на трьохденних курортних курсах не перетворили фотографа/перукаря/блогера/безробітного на професіонала в сфері Державного керування..

Тому

Як писав Старікан...других олігархів у нас для Вас не має..

так само і з середовища в 97% примітивів вийде тільки 97% примітивів...



Таким чином

Поки примітиви,рухаючись драбиною еволюції не перетворяться в шведів..доти жоден олігарх чи можновладець не буде спроможний збудувати Швецію...

По тій простій причині,що в племені в Африці, головне кількість голів худоби...тому вождь там буде не айтішником а найбагатшим худобовласником..

В Колумбії до влади будуть приходити наркоторговці...доти поки торгівля наркотиками буде вигіднішими від інших видів діяльності. Якщо на вході в ліфт перукарі з фотографами і блогерами відтіснили професійних політиків...то як швидку чи високо ліфт не підніметься..на верхньому поверсі вийдуть перкарі з фотографами,бо саме знаходження в ліфті чи навіть на трьохденних курортних курсах не перетворили фотографа/перукаря/блогера/безробітного на професіонала в сфері Державного керування..ТомуЯк писав Старікан...других олігархів у нас для Вас не має..так само і з середовища в 97% примітивів вийде тільки 97% примітивів...Таким чиномПоки примітиви,рухаючись драбиною еволюції не перетворяться в шведів..доти жоден олігарх чи можновладець не буде спроможний збудувати Швецію...По тій простій причині,що в племені в Африці, головне кількість голів худоби...тому вождь там буде не айтішником а найбагатшим худобовласником..В Колумбії до влади будуть приходити наркоторговці...доти поки торгівля наркотиками буде вигіднішими від інших видів діяльності.

Ключове -- на мою думку не перукарі з фотографами на вході в ліфти витіснили професіоналів!!!!!!!!!!Ні!!!!!!!!!!!!Коло входу в ліфт стоять усі: й перукарі, й фотографи, й блогери, й гробовщики, повії, ... й професіонали.Вони всі бажають, мають мету піднятися ліфтом вище.Це нормальна ситуація.Головне - це, що відбувається далі. Як працює ліфт.А він працює так -- хто потрібен ліфтеру (можновладцям. Які саме й визначають процес в різний спосіб -- від банального прямого призначення на посаду (вирішив начальник або "комісія" що таког-то призначити й призначив-підняв на посаду. Потрібна йому на посаді повія, буде повія. Потрібні гроші за посаду, призначить за гроші. Потрібен кум, буде кум. Потрібен спеціаліст, професіонал, то його й підніме).До допомоги призначитися на посаду. Від прямого впливу на призначення до непрямої допомоги -- фільм про Слугу, заява дипломата США, що буде антиросійським будь-який, свої канали з гостями, що співають підтримку. І т.д.А от якщо потрібен спеціаліст-професіонал, то ... фотографи навіть коло ліфту не стоять, бо чудово знають, що НЕ ПОТРІБНІ ВОНИ на посадах тим, хто призначає, піднімає, допомагає.От коли потрібні спеціалісти, то тоді тільки спеціалісти конкурують між собою. І призначають, піднімають вище дійсно кращого за фахом.З.и. да мізер залежить від нижчестоячих коло ліфту.В пивній або університеті, міністерстві (на якійсь посаді) постійно є аля фюрер, аля Голобородько, аля Рузвельт, аля на будь-який смак, який має фашистську ідеологію, популістичну народну, державо-творчу, націоналістичну, соціалістичну і т.д.А от хто буде потрібен узагальненому Круппу та тещо, от той і буде підніматися.І ліфти так налаштують -- або на спеціалістів (бо той же фашизм треба побудувати міцним...), або на фотографів (бо вони чудово не мішають збагачення. Потрібні саме такі).Звісно, що мінімум повинен бути. Але! Навіть фотографи його забезпечують!Тому й кажу що -- по мінімуму...Звісно, що є ризики ... з фотографами)). Да й взагалі цей принцип по мінімуму є ризиковим.Але тих, хто замовляє музику, ліфтерів-можновладців, хіба це бентежить?!Якщо в армії в умовах, коли армія дійсно потрібна, на посаду інструктора призначають випускника лейтенанта (от чому він навчить на цій посаді, коли сам тільки диплом отримав), то фотограф -- з тієї ж опери.Хто потрібен, тих і піднімають ліфти. А спеціалісти ... рибалять, обслуговують Аербаси-Боїнги у парижах, охоронцями підпрацьовують.Тому що потреби держави-суспільства і потреби ліфтерів-можновладців дуже різні.Ну це ж пипець, коли посадовець в розквіті сил учора відмінно керував в навчаннях з НАТО бригадного рівня, а сьогодні охоронником звичайнісіньким.А на його місці ...Ззи.Ви досить прикольно 97% (тобто ті, хто не мільенери) записуєте в примітиви.Прикольні у Вас критерії. Власні.