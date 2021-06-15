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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 15 чер, 2021 22:48
detroytred написав:
Далі другого речення й не став читати.
Бо вже не раз казав особисто вам, що буржуазія вже! була! при владі!
Вже була серед можновладців.
Не читав - але осуджую - це по нашому,по рабоче крестьнскі...
Тільки от питання
Хто побудував ліф для появи першого рабовласника в первіснообщинному світі
Першого феодала в рабовласницькому
А хто створив закон для появи першого буржуа серед монархічної влади?
Хто створив для нього ліфт і хто потім притримував відкритими дверки ліфта для другого/третього і так далі буржуа-можновладця?
Чому в Швеції капіталізм здався без бою на користь соціалізму..
а в СРСР соціалізм здався без бою на користь капіталізму..а подекуди ,
наприклад в Таджикістані на користь феодалізму
Востаннє редагувалось budivelnik
в Вів 15 чер, 2021 22:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 22:52
Будівельник
Прочитав останній абзац.
))))))
Невже не зрозуміло, що в сьогоднішній Німеччині йде банальна конкуренція між самими можновладцями ... територій ФРН і колишньої ГДР.
І взяти їх до ФРН звісно узяли, але підтягувати в свій рівень -- нема жодної достатньох причини.
Так, як і нема, причин, щоб гдр-івці витягли самі себе на рівень фрн-ців.
Про що мова-то?
В багатьох країнах території нерівномірно економічно розвинуті.
Не з причини свідомості мешканців)))))
Ви в якості обгрунтування підігнали об'єктивну реальність під свою думку.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 22:55
detroytred написав:
Прочитав останній абзац.
А тепер почитай між першим і останнім - може порозумнішаєш..
а спілкуватись з впертими поверххапайками.які навіть 10 разів прочитавши не в стані зрозуміти,але читають два абзаци і вважають що це адекватне спілкування - мені якось западло.
Ти хоч сам читаєш тобою написане?
В Україні немає можновладців
В Німеччині є конкуруючі можновладці..
При цьому Німці боряться за перші місця впливу на світову економіку,ми пасемо задніх..
А люди виходить що в німців що у нас однаково професійно підготовлені.
Тільки нашим закони заважають
а за німців хороші закони все роблять
, при чому закони в німців одні
,але на різних територіях
при однакових людях - працюють по різному
....
ПС
Тільки дочитав
В тебе виявляється що ще й території впливають..
Я якось думав що більше люди..
Якось саудити з ізраїльтянамина голімій пустелі вирощують хліб - а в Криму просто води попити не вистарчає..
То це виявляється наприклад в москалів їх територія прокляте місце..а в саудитів з ізраїльтянами - рай на землі...
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Додано: Вів 15 чер, 2021 23:07
budivelnik написав: detroytred написав:
Далі другого речення й не став читати.
Бо вже не раз казав особисто вам, що буржуазія вже! була! при владі!
Вже була серед можновладців.
Не читав - але осуджую - це по нашому,по рабоче крестьнскі...
Тільки от питання
Хто побудував ліф для появи першого рабовласника в первіснообщинному світі
Першого феодала в рабовласницькому
А хто створив закон для появи першого буржуа серед монархічної влади?
Хто створив для нього ліфт і хто потім притримував відкритими дверки ліфта для другого/третього і так далі буржуа-можновладця?
Чому в Швеції капіталізм здався без бою на користь соціалізму..
а в СРСР соціалізм здався без бою на користь капіталізму..а подекуди ,
наприклад в Таджикістані на користь феодалізму
Да ми про різне ведемо мову.
Я про роль пересічних і можновладців.
Хто такий можновладець-то?
Буржуа -- це й дрібний власник цеховик і потужний власник фабрики з виходом на владу.
Скільки з буржуа залишилось дрібними і скільки стає можновладцями?
3% - 97%.
Навіщо ви намагаєтеся мене на маячі упіймати, знов трактуючі мою думку неправильно?
Я не кажу, що нові прогресивні піднімаються виключно за допомогою консерваторів. Що вони самі не пробиваються наверх у владу.
Але ж це меншість. Можновладці.
Які потім, особливо після приходу до повної своєї влади, вже створюють умови для пересічних (тих же буржуа) для подальшого розвитку.
Але й тут. Про який перехід формацій мова!
Якщо капіталізм за віконцем. Вже. Є.
І мова про його удосконалення.
Змішались коні й люди заради аргументів.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 23:13
budivelnik написав: detroytred написав:
Прочитав останній абзац.
А тепер почитай між першим і останнім - може порозумнішаєш..
а спілкуватись з впертими поверххапайками.які навіть 10 разів прочитавши не в стані зрозуміти,але читають два абзаци і вважають що це адекватне спілкування - мені якось западло.
Ти хоч сам читаєш тобою написане?
В Україні немає можновладців
В Німеччині є конкуруючі можновладці..
При цьому Німці боряться за перші місця впливу на світову економіку,ми пасемо задніх..
А люди виходить що в німців що у нас однаково професійно підготовлені.
Тільки нашим закони заважають
а за німців хороші закони все роблять
, при чому закони в німців одні
,але на різних територіях
при однакових людях - працюють по різному
....
ПС
Тільки дочитав
В тебе виявляється що ще й території впливають..
Я якось думав що більше люди..
Якось саудити з ізраїльтянамина голімій пустелі вирощують хліб - а в Криму просто води попити не вистарчає..
То це виявляється наприклад в москалів їх територія прокляте місце..а в саудитів з ізраїльтянами - рай на землі...
Шкільний курс географії тема "ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ СТАНОВИЩЕ" (ЭГП) в допомогу.
Да й зрозумійте нарешті, що навіть один єдиний фактор може спаплюжити потужні інші. Як ложка дьогтю ..
Може бути, що й один позитивний перекриває купу негативних. Комбінації різні існують.
Тому й така різноманітність..
А ви все якось по-простому у лоб.
Про занадто важливе значення фактору людей (ключове слово - занадто) --- це до лишнєхромосомних. Вони любителі завищувати в цьому плані.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 23:19
detroytred написав:
Я не кажу, що нові прогресивні піднімаються виключно за допомогою консерваторів.
1 Ви однозначно - взагалі нічого не кажете,відчувається совкове виховання де головне чего ізволіте...Ми не пашем не сеєм не строим
ми гордимся общественним стороєм
ми бумажниє важниє люди
ми и били ми єсть ми и будем
2 Є суть дискусіїМоя точка зору(спрощено)
-спочатку якась людина
знаходить якісь нові більш ефективні в порівнянні з іншими способи/методи заробітку
-потім інші люди
,бачачи успішність першого - копіюють його алгоритми
-після того,як кількість однодумців збільшується
до якоїсь межі(наприклад 5%...може тому у нас такий прохідний бал на виборах для партій)-ця група потребує політичної підтримки і висовує з своїх лав політиків які будуть лобіювати інтереси цієї групи в політичній системі держави
Чим більше людей потребують такої підтримки їх інтересів - тим більше політиків вони просувають у владуВаша точка зору
Існують якісь міфічні можновладці,які повинні самостійно прийти до влади і які повинні покласти свою карєру на підтримку життя тих ,хто сам не знає чого хоче..а тому є не успішним в цій існуючій системі, тільки на тій підставі що таких більшість..
А як і що буде балансувати економічну систему - ви відповіді не даєте.
Адже по вашому закони замінять в головах лінивих лінь і пасивність
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Додано: Вів 15 чер, 2021 23:27
detroytred написав:
Да й зрозумійте нарешті, що навіть один єдиний фактор може спаплюжити потужні інші. Як ложка дьогтю ..
Ти коли зрозумієшПасивний, малокваліфікований
, якому розповідають що він не винуватий а тому в нього відсутні стимули ставати ефективним і кваліфікованим - найбільше зло, при чому більше ніж територія(з якої можна переміститись ,приклад 50% виїхали з ОРДЛО, 50% залишились - які закони допоможуть краще жити тим хто залишився).Дурень може й мягке зломати.
.ТМ(с) Народна Мудрість
А той хто в головах і так дурних (бо бідних) підтримує думку що винуваті міфічні можновладці, чим підтримує в цих нещасних бажання нічого не змінювати
Той просто або дурень
Або проплачений ворогом агент
Вибирай сам що для тебе краще.
ПС
Тобі тут жити,якщо строчиш не з педерації, якого милого демотивуєш дурних та бідних,адже те що вони бідні - це їх горе..а не досягнення.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 23:32
budivelnik написав: detroytred написав:
Я не кажу, що нові прогресивні піднімаються виключно за допомогою консерваторів.
1 Ви однозначно - взагалі нічого не кажете,відчувається совкове виховання де головне чего ізволіте...Ми не пашем не сеєм не строим
ми гордимся общественним стороєм
ми бумажниє важниє люди
ми и били ми єсть ми и будем
2 Є суть дискусіїМоя точка зору(спрощено)
-спочатку якась людина
знаходить якісь нові більш ефективні в порівнянні з іншими способи/методи заробітку
-потім інші люди
,бачачи успішність першого - копіюють його алгоритми
-після того,як кількість однодумців збільшується
до якоїсь межі(наприклад 5%...може тому у нас такий прохідний бал на виборах для партій)-ця група потребує політичної підтримки і висовує з своїх лав політиків які будуть лобіювати інтереси цієї групи в політичній системі держави
Чим більше людей потребують такої підтримки їх інтересів - тим більше політиків вони просувають у владуВаша точка зору
Існують якісь міфічні можновладці,які повинні самостійно прийти до влади і які повинні покласти свою карєру на підтримку життя тих ,хто сам не знає чого хоче..а тому є не успішним в цій існуючій системі, тільки на тій підставі що таких більшість..
А як і що буде балансувати економічну систему - ви відповіді не даєте.
Адже по вашому закони замінять в головах лінивих лінь і пасивність
Мені розписати ваше виховання?)))
Знов проблеми з вичерпанням аргументів? Без підсилення ніяк?
Ви предмет, про який йде мова, не розумієте. Або навмисно підміняєте.
Яка успішність, яке копіювання.
Треба щоб підвищилася виробничість, щоб підвищилася якість, щоб зникли негативи корупції та тещо.
В капіталізмі, який в нас вже є.
Це подальший його розвиток.
Від майже печерного, який вже вичерпався.
Для цього треба, щоб можновладці реально, а не халатно, виконували настанови мвфів, бальцеровичів, Каладзе і т.д.
Тобто створювали приємні умови для подальшого розвитку. Реформували.
А ви про якійсь примітив - роби, як я. Сам пробивайся. Бо я ж зміг.
І пофіг, що активних в суспільстві було й буде!!! - 10-15%.
Все! Вже вичерпано. Ці 10-15% таких, як ви, в ІСНУЮЧИХ умовах досягли максимуму.
Тепер треба покращити умови, щоб такі, як ви, давали більший вихлоп, і пасивні.
Це абетка...
Хто умови в ринку змінює одним Указом, Постановою, Законом, розпорядженням, інструкцією і т.д.?
Як приклад від оподаткування, нормального суду і до пожежної перевірки.
Можновладці.
Звісно, що щоб реально вдало виконати укази, постанови і т.д. потрібні на посадах не красуні, куми та тещо, а фахівці.
От тоді їх і будуть призначати, піднімати ліфтами.
З.и.
От уявляєте, один і той же двірник при різних начальниках ЖЕКу по різному мете. І один і той же роботягам при різних менеджерах з по різному працює. При одних умовах в ринок йдуть інвестори, при інших менше. І т.д.
В залежності від умов змінюється багато що.
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detroytred
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