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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7322732373247325 Додано: Вів 15 чер, 2021 22:48 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Далі другого речення й не став читати.

Бо вже не раз казав особисто вам, що буржуазія вже! була! при владі!

Вже була серед можновладців. Далі другого речення й не став читати.Бо вже не раз казав особисто вам, що буржуазія вже! була! при владі!Вже була серед можновладців. Не читав - але осуджую - це по нашому,по рабоче крестьнскі...

Тільки от питання

Хто побудував ліф для появи першого рабовласника в первіснообщинному світі

Першого феодала в рабовласницькому

А хто створив закон для появи першого буржуа серед монархічної влади?

Хто створив для нього ліфт і хто потім притримував відкритими дверки ліфта для другого/третього і так далі буржуа-можновладця?

Чому в Швеції капіталізм здався без бою на користь соціалізму..

а в СРСР соціалізм здався без бою на користь капіталізму..а подекуди ,

наприклад в Таджикістані на користь феодалізму Не читав - але осуджую - це по нашому,по рабоче крестьнскі...Тільки от питанняХто побудував ліф для появи першого рабовласника в первіснообщинному світіПершого феодала в рабовласницькомуА хто створив закон для появи першого буржуа серед монархічної влади?Хто створив для нього ліфт і хто потім притримував відкритими дверки ліфта для другого/третього і так далі буржуа-можновладця?Чому в Швеції капіталізм здався без бою на користь соціалізму..а в СРСР соціалізм здався без бою на користь капіталізму..а подекуди ,наприклад в Таджикістані на користь феодалізму Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 15 чер, 2021 22:53, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Повідомлень: 24531 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 22:52 Будівельник

Прочитав останній абзац.

))))))

Невже не зрозуміло, що в сьогоднішній Німеччині йде банальна конкуренція між самими можновладцями ... територій ФРН і колишньої ГДР.

І взяти їх до ФРН звісно узяли, але підтягувати в свій рівень -- нема жодної достатньох причини.

Так, як і нема, причин, щоб гдр-івці витягли самі себе на рівень фрн-ців.



Про що мова-то?

В багатьох країнах території нерівномірно економічно розвинуті.

Не з причини свідомості мешканців)))))

Ви в якості обгрунтування підігнали об'єктивну реальність під свою думку. detroytred

Повідомлень: 24329 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 22:55 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Прочитав останній абзац. Прочитав останній абзац. А тепер почитай між першим і останнім - може порозумнішаєш..

а спілкуватись з впертими поверххапайками.які навіть 10 разів прочитавши не в стані зрозуміти,але читають два абзаци і вважають що це адекватне спілкування - мені якось западло.

Ти хоч сам читаєш тобою написане?

В Україні немає можновладців

В Німеччині є конкуруючі можновладці..

При цьому Німці боряться за перші місця впливу на світову економіку,ми пасемо задніх..



А люди виходить що в німців що у нас однаково професійно підготовлені.

Тільки нашим закони заважають

а за німців хороші закони все роблять, при чому закони в німців одні,але на різних територіях при однакових людях - працюють по різному....

ПС

Тільки дочитав

В тебе виявляється що ще й території впливають..

Я якось думав що більше люди..

Якось саудити з ізраїльтянамина голімій пустелі вирощують хліб - а в Криму просто води попити не вистарчає..

То це виявляється наприклад в москалів їх територія прокляте місце..а в саудитів з ізраїльтянами - рай на землі... А тепер почитай між першим і останнім - може порозумнішаєш..а спілкуватись з впертими поверххапайками.які навіть 10 разів прочитавши не в стані зрозуміти,але читають два абзаци і вважають що це адекватне спілкування - мені якось западло.Ти хоч сам читаєш тобою написане?В Україні немає можновладцівВ Німеччині є конкуруючі можновладці..При цьому Німці боряться за перші місця впливу на світову економіку,ми пасемо задніх..А люди виходить що в німців що у нас однаково професійно підготовлені.Тільки нашима за німців, при чому,але напри однакових людях -....ПСТільки дочитавВ тебе виявляється що ще й території впливають..Я якось думав що більше люди..Якось саудити з ізраїльтянамина голімій пустелі вирощують хліб - а в Криму просто води попити не вистарчає..То це виявляється наприклад в москалів їх територія прокляте місце..а в саудитів з ізраїльтянами - рай на землі... budivelnik

Повідомлень: 24531 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 23:07 budivelnik написав: detroytred написав: Далі другого речення й не став читати.

Бо вже не раз казав особисто вам, що буржуазія вже! була! при владі!

Вже була серед можновладців. Далі другого речення й не став читати.Бо вже не раз казав особисто вам, що буржуазія вже! була! при владі!Вже була серед можновладців. Не читав - але осуджую - це по нашому,по рабоче крестьнскі...

Тільки от питання

Хто побудував ліф для появи першого рабовласника в первіснообщинному світі

Першого феодала в рабовласницькому

А хто створив закон для появи першого буржуа серед монархічної влади?

Хто створив для нього ліфт і хто потім притримував відкритими дверки ліфта для другого/третього і так далі буржуа-можновладця?

Чому в Швеції капіталізм здався без бою на користь соціалізму..

а в СРСР соціалізм здався без бою на користь капіталізму..а подекуди ,

наприклад в Таджикістані на користь феодалізму Не читав - але осуджую - це по нашому,по рабоче крестьнскі...Тільки от питанняХто побудував ліф для появи першого рабовласника в первіснообщинному світіПершого феодала в рабовласницькомуА хто створив закон для появи першого буржуа серед монархічної влади?Хто створив для нього ліфт і хто потім притримував відкритими дверки ліфта для другого/третього і так далі буржуа-можновладця?Чому в Швеції капіталізм здався без бою на користь соціалізму..а в СРСР соціалізм здався без бою на користь капіталізму..а подекуди ,наприклад в Таджикістані на користь феодалізму

Да ми про різне ведемо мову.



Я про роль пересічних і можновладців.

Хто такий можновладець-то?

Буржуа -- це й дрібний власник цеховик і потужний власник фабрики з виходом на владу.



Скільки з буржуа залишилось дрібними і скільки стає можновладцями?

3% - 97%.



Навіщо ви намагаєтеся мене на маячі упіймати, знов трактуючі мою думку неправильно?

Я не кажу, що нові прогресивні піднімаються виключно за допомогою консерваторів. Що вони самі не пробиваються наверх у владу.



Але ж це меншість. Можновладці.

Які потім, особливо після приходу до повної своєї влади, вже створюють умови для пересічних (тих же буржуа) для подальшого розвитку.





Але й тут. Про який перехід формацій мова!

Якщо капіталізм за віконцем. Вже. Є.

І мова про його удосконалення.

Змішались коні й люди заради аргументів. Да ми про різне ведемо мову.Я про роль пересічних і можновладців.Хто такий можновладець-то?Буржуа -- це й дрібний власник цеховик і потужний власник фабрики з виходом на владу.Скільки з буржуа залишилось дрібними і скільки стає можновладцями?3% - 97%.Навіщо ви намагаєтеся мене на маячі упіймати, знов трактуючі мою думку неправильно?Я не кажу, що нові прогресивні піднімаються виключно за допомогою консерваторів. Що вони самі не пробиваються наверх у владу.Але ж це меншість. Можновладці.Які потім, особливо після приходу до повної своєї влади, вже створюють умови для пересічних (тих же буржуа) для подальшого розвитку.Але й тут. Про який перехід формацій мова!Якщо капіталізм за віконцем. Вже. Є.І мова про його удосконалення.Змішались коні й люди заради аргументів. detroytred

Повідомлень: 24329 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 23:13 budivelnik написав: detroytred написав: Прочитав останній абзац. Прочитав останній абзац. А тепер почитай між першим і останнім - може порозумнішаєш..

а спілкуватись з впертими поверххапайками.які навіть 10 разів прочитавши не в стані зрозуміти,але читають два абзаци і вважають що це адекватне спілкування - мені якось западло.

Ти хоч сам читаєш тобою написане?

В Україні немає можновладців

В Німеччині є конкуруючі можновладці..

При цьому Німці боряться за перші місця впливу на світову економіку,ми пасемо задніх..



А люди виходить що в німців що у нас однаково професійно підготовлені.

Тільки нашим закони заважають

а за німців хороші закони все роблять, при чому закони в німців одні,але на різних територіях при однакових людях - працюють по різному....

ПС

Тільки дочитав

В тебе виявляється що ще й території впливають..

Я якось думав що більше люди..

Якось саудити з ізраїльтянамина голімій пустелі вирощують хліб - а в Криму просто води попити не вистарчає..

То це виявляється наприклад в москалів їх територія прокляте місце..а в саудитів з ізраїльтянами - рай на землі... А тепер почитай між першим і останнім - може порозумнішаєш..а спілкуватись з впертими поверххапайками.які навіть 10 разів прочитавши не в стані зрозуміти,але читають два абзаци і вважають що це адекватне спілкування - мені якось западло.Ти хоч сам читаєш тобою написане?В Україні немає можновладцівВ Німеччині є конкуруючі можновладці..При цьому Німці боряться за перші місця впливу на світову економіку,ми пасемо задніх..А люди виходить що в німців що у нас однаково професійно підготовлені.Тільки нашима за німців, при чому,але напри однакових людях -....ПСТільки дочитавВ тебе виявляється що ще й території впливають..Я якось думав що більше люди..Якось саудити з ізраїльтянамина голімій пустелі вирощують хліб - а в Криму просто води попити не вистарчає..То це виявляється наприклад в москалів їх територія прокляте місце..а в саудитів з ізраїльтянами - рай на землі...

Шкільний курс географії тема "ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ СТАНОВИЩЕ" (ЭГП) в допомогу.



Да й зрозумійте нарешті, що навіть один єдиний фактор може спаплюжити потужні інші. Як ложка дьогтю ..

Може бути, що й один позитивний перекриває купу негативних. Комбінації різні існують.

Тому й така різноманітність..



А ви все якось по-простому у лоб.



Про занадто важливе значення фактору людей (ключове слово - занадто) --- це до лишнєхромосомних. Вони любителі завищувати в цьому плані. Шкільний курс географії тема "ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ СТАНОВИЩЕ" (ЭГП) в допомогу.Да й зрозумійте нарешті, що навіть один єдиний фактор може спаплюжити потужні інші. Як ложка дьогтю ..Може бути, що й один позитивний перекриває купу негативних. Комбінації різні існують.Тому й така різноманітність..А ви все якось по-простому у лоб.Про занадто важливе значення фактору людей (ключове слово - занадто) --- це до лишнєхромосомних. Вони любителі завищувати в цьому плані. detroytred

Повідомлень: 24329 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 23:19 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Я не кажу, що нові прогресивні піднімаються виключно за допомогою консерваторів. Я не кажу, що нові прогресивні піднімаються виключно за допомогою консерваторів. 1 Ви однозначно - взагалі нічого не кажете,відчувається совкове виховання де головне чего ізволіте...

Ми не пашем не сеєм не строим

ми гордимся общественним стороєм

ми бумажниє важниє люди

ми и били ми єсть ми и будем

2 Є суть дискусії

Моя точка зору(спрощено)

-спочатку якась людина знаходить якісь нові більш ефективні в порівнянні з іншими способи/методи заробітку

-потім інші люди ,бачачи успішність першого - копіюють його алгоритми

-після того,як кількість однодумців збільшується до якоїсь межі(наприклад 5%...може тому у нас такий прохідний бал на виборах для партій)-ця група потребує політичної підтримки і висовує з своїх лав політиків які будуть лобіювати інтереси цієї групи в політичній системі держави

Чим більше людей потребують такої підтримки їх інтересів - тим більше політиків вони просувають у владу

Ваша точка зору

Існують якісь міфічні можновладці,які повинні самостійно прийти до влади і які повинні покласти свою карєру на підтримку життя тих ,хто сам не знає чого хоче..а тому є не успішним в цій існуючій системі, тільки на тій підставі що таких більшість..

А як і що буде балансувати економічну систему - ви відповіді не даєте.

Адже по вашому закони замінять в головах лінивих лінь і пасивність 1 Ви однозначно - взагалі нічого не кажете,відчувається совкове виховання де головнеМи не пашем не сеєм не строимми гордимся общественним стороємми бумажниє важниє людими и били ми єсть ми и будем2 Є суть дискусіїзнаходить якісь нові більш ефективні в порівнянні з іншими способи/методи заробітку,бачачи успішність першого - копіюють його алгоритмидо якоїсь межі(наприклад 5%...може тому у нас такий прохідний бал на виборах для партій)-ця група потребує політичної підтримки і висовує з своїх лав політиків які будуть лобіювати інтереси цієї групи в політичній системі державиЧим більше людей потребують такої підтримки їх інтересів - тим більше політиків вони просувають у владуІснують якісь міфічні можновладці,які повинні самостійно прийти до влади і які повинні покласти свою карєру на підтримку життя тих ,хто сам не знає чого хоче..а тому є не успішним в цій існуючій системі, тільки на тій підставі що таких більшість..А як і що буде балансувати економічну систему - ви відповіді не даєте.Адже по вашому закони замінять в головах лінивих лінь і пасивність budivelnik

Повідомлень: 24531 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 23:27 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Да й зрозумійте нарешті, що навіть один єдиний фактор може спаплюжити потужні інші. Як ложка дьогтю .. Да й зрозумійте нарешті, що навіть один єдиний фактор може спаплюжити потужні інші. Як ложка дьогтю .. Ти коли зрозумієш

Пасивний, малокваліфікований , якому розповідають що він не винуватий а тому в нього відсутні стимули ставати ефективним і кваліфікованим - найбільше зло, при чому більше ніж територія(з якої можна переміститись ,приклад 50% виїхали з ОРДЛО, 50% залишились - які закони допоможуть краще жити тим хто залишився).

Дурень може й мягке зломати..ТМ(с) Народна Мудрість



А той хто в головах і так дурних (бо бідних) підтримує думку що винуваті міфічні можновладці, чим підтримує в цих нещасних бажання нічого не змінювати

Той просто або дурень

Або проплачений ворогом агент

Вибирай сам що для тебе краще.

ПС

Тобі тут жити,якщо строчиш не з педерації, якого милого демотивуєш дурних та бідних,адже те що вони бідні - це їх горе..а не досягнення. Ти коли зрозумієш, якому розповідають що він не винуватий а тому в нього відсутні стимули ставати ефективним і кваліфікованим - найбільше зло, при чому більше ніж територія(з якої можна переміститись ,приклад 50% виїхали з ОРДЛО, 50% залишились - які закони допоможуть краще жити тим хто залишився)..ТМ(с) Народна МудрістьА той хто в головах і так дурних (бо бідних) підтримує думку що винуваті міфічні можновладці, чим підтримує в цих нещасних бажання нічого не змінюватиТой просто або дуреньАбо проплачений ворогом агентВибирай сам що для тебе краще.ПСТобі тут жити,якщо строчиш не з педерації, якого милого демотивуєш дурних та бідних,адже те що вони бідні - це їх горе..а не досягнення. budivelnik

Повідомлень: 24531 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 23:32 budivelnik написав: detroytred написав: Я не кажу, що нові прогресивні піднімаються виключно за допомогою консерваторів. Я не кажу, що нові прогресивні піднімаються виключно за допомогою консерваторів. 1 Ви однозначно - взагалі нічого не кажете,відчувається совкове виховання де головне чего ізволіте...

Ми не пашем не сеєм не строим

ми гордимся общественним стороєм

ми бумажниє важниє люди

ми и били ми єсть ми и будем

2 Є суть дискусії

Моя точка зору(спрощено)

-спочатку якась людина знаходить якісь нові більш ефективні в порівнянні з іншими способи/методи заробітку

-потім інші люди ,бачачи успішність першого - копіюють його алгоритми

-після того,як кількість однодумців збільшується до якоїсь межі(наприклад 5%...може тому у нас такий прохідний бал на виборах для партій)-ця група потребує політичної підтримки і висовує з своїх лав політиків які будуть лобіювати інтереси цієї групи в політичній системі держави

Чим більше людей потребують такої підтримки їх інтересів - тим більше політиків вони просувають у владу

Ваша точка зору

Існують якісь міфічні можновладці,які повинні самостійно прийти до влади і які повинні покласти свою карєру на підтримку життя тих ,хто сам не знає чого хоче..а тому є не успішним в цій існуючій системі, тільки на тій підставі що таких більшість..

А як і що буде балансувати економічну систему - ви відповіді не даєте.

Адже по вашому закони замінять в головах лінивих лінь і пасивність 1 Ви однозначно - взагалі нічого не кажете,відчувається совкове виховання де головнеМи не пашем не сеєм не строимми гордимся общественним стороємми бумажниє важниє людими и били ми єсть ми и будем2 Є суть дискусіїзнаходить якісь нові більш ефективні в порівнянні з іншими способи/методи заробітку,бачачи успішність першого - копіюють його алгоритмидо якоїсь межі(наприклад 5%...може тому у нас такий прохідний бал на виборах для партій)-ця група потребує політичної підтримки і висовує з своїх лав політиків які будуть лобіювати інтереси цієї групи в політичній системі державиЧим більше людей потребують такої підтримки їх інтересів - тим більше політиків вони просувають у владуІснують якісь міфічні можновладці,які повинні самостійно прийти до влади і які повинні покласти свою карєру на підтримку життя тих ,хто сам не знає чого хоче..а тому є не успішним в цій існуючій системі, тільки на тій підставі що таких більшість..А як і що буде балансувати економічну систему - ви відповіді не даєте.Адже по вашому закони замінять в головах лінивих лінь і пасивність

Мені розписати ваше виховання?)))

Знов проблеми з вичерпанням аргументів? Без підсилення ніяк?





Ви предмет, про який йде мова, не розумієте. Або навмисно підміняєте.



Яка успішність, яке копіювання.

Треба щоб підвищилася виробничість, щоб підвищилася якість, щоб зникли негативи корупції та тещо.

В капіталізмі, який в нас вже є.

Це подальший його розвиток.

Від майже печерного, який вже вичерпався.



Для цього треба, щоб можновладці реально, а не халатно, виконували настанови мвфів, бальцеровичів, Каладзе і т.д.

Тобто створювали приємні умови для подальшого розвитку. Реформували.



А ви про якійсь примітив - роби, як я. Сам пробивайся. Бо я ж зміг.

І пофіг, що активних в суспільстві було й буде!!! - 10-15%.

Все! Вже вичерпано. Ці 10-15% таких, як ви, в ІСНУЮЧИХ умовах досягли максимуму.



Тепер треба покращити умови, щоб такі, як ви, давали більший вихлоп, і пасивні.

Це абетка...



Хто умови в ринку змінює одним Указом, Постановою, Законом, розпорядженням, інструкцією і т.д.?

Як приклад від оподаткування, нормального суду і до пожежної перевірки.

Можновладці.



Звісно, що щоб реально вдало виконати укази, постанови і т.д. потрібні на посадах не красуні, куми та тещо, а фахівці.

От тоді їх і будуть призначати, піднімати ліфтами.



З.и.

От уявляєте, один і той же двірник при різних начальниках ЖЕКу по різному мете. І один і той же роботягам при різних менеджерах з по різному працює. При одних умовах в ринок йдуть інвестори, при інших менше. І т.д.

В залежності від умов змінюється багато що. Мені розписати ваше виховання?)))Знов проблеми з вичерпанням аргументів? Без підсилення ніяк?Ви предмет, про який йде мова, не розумієте. Або навмисно підміняєте.Яка успішність, яке копіювання.Треба щоб підвищилася виробничість, щоб підвищилася якість, щоб зникли негативи корупції та тещо.В капіталізмі, який в нас вже є.Це подальший його розвиток.Від майже печерного, який вже вичерпався.Для цього треба, щоб можновладці реально, а не халатно, виконували настанови мвфів, бальцеровичів, Каладзе і т.д.Тобто створювали приємні умови для подальшого розвитку. Реформували.А ви про якійсь примітив - роби, як я. Сам пробивайся. Бо я ж зміг.І пофіг, що активних в суспільстві було й буде!!! - 10-15%.Все! Вже вичерпано. Ці 10-15% таких, як ви, в ІСНУЮЧИХ умовах досягли максимуму.Тепер треба покращити умови, щоб такі, як ви, давали більший вихлоп, і пасивні.Це абетка...Хто умови в ринку змінює одним Указом, Постановою, Законом, розпорядженням, інструкцією і т.д.?Як приклад від оподаткування, нормального суду і до пожежної перевірки.Можновладці.Звісно, що щоб реально вдало виконати укази, постанови і т.д. потрібні на посадах не красуні, куми та тещо, а фахівці.От тоді їх і будуть призначати, піднімати ліфтами.З.и.От уявляєте, один і той же двірник при різних начальниках ЖЕКу по різному мете. І один і той же роботягам при різних менеджерах з по різному працює. При одних умовах в ринок йдуть інвестори, при інших менше. І т.д.В залежності від умов змінюється багато що. detroytred

Повідомлень: 24329 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7322732373247325 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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