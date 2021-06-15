budivelnik написав:1 Ви однозначно - взагалі нічого не кажете,відчувається совкове виховання де головне чего ізволіте...
Ми не пашем не сеєм не строим
ми гордимся общественним стороєм
ми бумажниє важниє люди
ми и били ми єсть ми и будем
2 Є суть дискусії
Моя точка зору(спрощено)
-спочатку якась людина знаходить якісь нові більш ефективні в порівнянні з іншими способи/методи заробітку
-потім інші люди ,бачачи успішність першого - копіюють його алгоритми
-після того,як кількість однодумців збільшується до якоїсь межі(наприклад 5%...може тому у нас такий прохідний бал на виборах для партій)-ця група потребує політичної підтримки і висовує з своїх лав політиків які будуть лобіювати інтереси цієї групи в політичній системі держави
Чим більше людей потребують такої підтримки їх інтересів - тим більше політиків вони просувають у владу
Ваша точка зору
Існують якісь міфічні можновладці,які повинні самостійно прийти до влади і які повинні покласти свою карєру на підтримку життя тих ,хто сам не знає чого хоче..а тому є не успішним в цій існуючій системі, тільки на тій підставі що таких більшість..
А як і що буде балансувати економічну систему - ви відповіді не даєте.
Адже по вашому закони замінять в головах лінивих лінь і пасивність
Мені розписати ваше виховання?)))
Знов проблеми з вичерпанням аргументів? Без підсилення ніяк?
Ви предмет, про який йде мова, не розумієте. Або навмисно підміняєте.
Яка успішність, яке копіювання.
Треба щоб підвищилася виробничість, щоб підвищилася якість, щоб зникли негативи корупції та тещо.
В капіталізмі, який в нас вже є.
Це подальший його розвиток.
Від майже печерного, який вже вичерпався.
Для цього треба, щоб можновладці реально, а не халатно, виконували настанови мвфів, бальцеровичів, Каладзе і т.д.
Тобто створювали приємні умови для подальшого розвитку. Реформували.
А ви про якійсь примітив - роби, як я. Сам пробивайся. Бо я ж зміг.
І пофіг, що активних в суспільстві було й буде!!! - 10-15%.
Все! Вже вичерпано. Ці 10-15% таких, як ви, в ІСНУЮЧИХ умовах досягли максимуму.
Тепер треба покращити умови, щоб такі, як ви, давали більший вихлоп, і пасивні.
Це абетка...
Хто умови в ринку змінює одним Указом, Постановою, Законом, розпорядженням, інструкцією і т.д.?
Як приклад від оподаткування, нормального суду і до пожежної перевірки.
Можновладці.
Звісно, що щоб реально вдало виконати укази, постанови і т.д. потрібні на посадах не красуні, куми та тещо, а фахівці.
От тоді їх і будуть призначати, піднімати ліфтами.
З.и.
От уявляєте, один і той же двірник при різних начальниках ЖЕКу по різному мете. І один і той же роботягам при різних менеджерах з по різному працює. При одних умовах в ринок йдуть інвестори, при інших менше. І т.д.
В залежності від умов змінюється багато що.