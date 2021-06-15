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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7322732373247325 Додано: Вів 15 чер, 2021 23:32 budivelnik написав: detroytred написав: Я не кажу, що нові прогресивні піднімаються виключно за допомогою консерваторів. Я не кажу, що нові прогресивні піднімаються виключно за допомогою консерваторів. 1 Ви однозначно - взагалі нічого не кажете,відчувається совкове виховання де головне чего ізволіте...

Ми не пашем не сеєм не строим

ми гордимся общественним стороєм

ми бумажниє важниє люди

ми и били ми єсть ми и будем

2 Є суть дискусії

Моя точка зору(спрощено)

-спочатку якась людина знаходить якісь нові більш ефективні в порівнянні з іншими способи/методи заробітку

-потім інші люди ,бачачи успішність першого - копіюють його алгоритми

-після того,як кількість однодумців збільшується до якоїсь межі(наприклад 5%...може тому у нас такий прохідний бал на виборах для партій)-ця група потребує політичної підтримки і висовує з своїх лав політиків які будуть лобіювати інтереси цієї групи в політичній системі держави

Чим більше людей потребують такої підтримки їх інтересів - тим більше політиків вони просувають у владу

Ваша точка зору

Існують якісь міфічні можновладці,які повинні самостійно прийти до влади і які повинні покласти свою карєру на підтримку життя тих ,хто сам не знає чого хоче..а тому є не успішним в цій існуючій системі, тільки на тій підставі що таких більшість..

А як і що буде балансувати економічну систему - ви відповіді не даєте.

Адже по вашому закони замінять в головах лінивих лінь і пасивність 1 Ви однозначно - взагалі нічого не кажете,відчувається совкове виховання де головнеМи не пашем не сеєм не строимми гордимся общественним стороємми бумажниє важниє людими и били ми єсть ми и будем2 Є суть дискусіїзнаходить якісь нові більш ефективні в порівнянні з іншими способи/методи заробітку,бачачи успішність першого - копіюють його алгоритмидо якоїсь межі(наприклад 5%...може тому у нас такий прохідний бал на виборах для партій)-ця група потребує політичної підтримки і висовує з своїх лав політиків які будуть лобіювати інтереси цієї групи в політичній системі державиЧим більше людей потребують такої підтримки їх інтересів - тим більше політиків вони просувають у владуІснують якісь міфічні можновладці,які повинні самостійно прийти до влади і які повинні покласти свою карєру на підтримку життя тих ,хто сам не знає чого хоче..а тому є не успішним в цій існуючій системі, тільки на тій підставі що таких більшість..А як і що буде балансувати економічну систему - ви відповіді не даєте.Адже по вашому закони замінять в головах лінивих лінь і пасивність

Мені розписати ваше виховання?)))

Знов проблеми з вичерпанням аргументів? Без підсилення ніяк?





Ви предмет, про який йде мова, не розумієте. Або навмисно підміняєте.



Яка успішність, яке копіювання.

Треба щоб підвищилася виробничість, щоб підвищилася якість, щоб зникли негативи корупції та тещо.

В капіталізмі, який в нас вже є.

Це подальший його розвиток.

Від майже печерного, який вже вичерпався.



Для цього треба, щоб можновладці реально, а не халатно, виконували настанови мвфів, бальцеровичів, Каладзе і т.д.

Тобто створювали приємні умови для подальшого розвитку. Реформували.



А ви про якійсь примітив - роби, як я. Сам пробивайся. Бо я ж зміг.

І пофіг, що активних в суспільстві було й буде!!! - 10-15%.

Все! Вже вичерпано. Ці 10-15% таких, як ви, в ІСНУЮЧИХ умовах досягли максимуму.



Тепер треба покращити умови, щоб такі, як ви, давали більший вихлоп, і пасивні.

Це абетка...



Хто умови в ринку змінює одним Указом, Постановою, Законом, розпорядженням, інструкцією і т.д.?

Як приклад від оподаткування, нормального суду і до пожежної перевірки.

Можновладці.



Звісно, що щоб реально вдало виконати укази, постанови і т.д. потрібні на посадах не красуні, куми та тещо, а фахівці.

От тоді їх і будуть призначати, піднімати ліфтами.



З.и.

От уявляєте, один і той же двірник при різних начальниках ЖЕКу по різному мете. І один і той же роботягам при різних менеджерах з по різному працює. При одних умовах в ринок йдуть інвестори, при інших менше. І т.д.

В залежності від умов змінюється багато що. Мені розписати ваше виховання?)))Знов проблеми з вичерпанням аргументів? Без підсилення ніяк?Ви предмет, про який йде мова, не розумієте. Або навмисно підміняєте.Яка успішність, яке копіювання.Треба щоб підвищилася виробничість, щоб підвищилася якість, щоб зникли негативи корупції та тещо.В капіталізмі, який в нас вже є.Це подальший його розвиток.Від майже печерного, який вже вичерпався.Для цього треба, щоб можновладці реально, а не халатно, виконували настанови мвфів, бальцеровичів, Каладзе і т.д.Тобто створювали приємні умови для подальшого розвитку. Реформували.А ви про якійсь примітив - роби, як я. Сам пробивайся. Бо я ж зміг.І пофіг, що активних в суспільстві було й буде!!! - 10-15%.Все! Вже вичерпано. Ці 10-15% таких, як ви, в ІСНУЮЧИХ умовах досягли максимуму.Тепер треба покращити умови, щоб такі, як ви, давали більший вихлоп, і пасивні.Це абетка...Хто умови в ринку змінює одним Указом, Постановою, Законом, розпорядженням, інструкцією і т.д.?Як приклад від оподаткування, нормального суду і до пожежної перевірки.Можновладці.Звісно, що щоб реально вдало виконати укази, постанови і т.д. потрібні на посадах не красуні, куми та тещо, а фахівці.От тоді їх і будуть призначати, піднімати ліфтами.З.и.От уявляєте, один і той же двірник при різних начальниках ЖЕКу по різному мете. І один і той же роботягам при різних менеджерах з по різному працює. При одних умовах в ринок йдуть інвестори, при інших менше. І т.д.В залежності від умов змінюється багато що. detroytred

Повідомлень: 24329 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 чер, 2021 10:26

Закон проти олігархів - розвод для лохів. Schmit

Повідомлень: 2209 З нами з: 08.09.09 Подякував: 31 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7322732373247325 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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