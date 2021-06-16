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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7323732473257326> Додано: Вів 15 чер, 2021 23:32 budivelnik написав: detroytred написав: Я не кажу, що нові прогресивні піднімаються виключно за допомогою консерваторів. Я не кажу, що нові прогресивні піднімаються виключно за допомогою консерваторів. 1 Ви однозначно - взагалі нічого не кажете,відчувається совкове виховання де головне чего ізволіте...

Ми не пашем не сеєм не строим

ми гордимся общественним стороєм

ми бумажниє важниє люди

ми и били ми єсть ми и будем

2 Є суть дискусії

Моя точка зору(спрощено)

-спочатку якась людина знаходить якісь нові більш ефективні в порівнянні з іншими способи/методи заробітку

-потім інші люди ,бачачи успішність першого - копіюють його алгоритми

-після того,як кількість однодумців збільшується до якоїсь межі(наприклад 5%...може тому у нас такий прохідний бал на виборах для партій)-ця група потребує політичної підтримки і висовує з своїх лав політиків які будуть лобіювати інтереси цієї групи в політичній системі держави

Чим більше людей потребують такої підтримки їх інтересів - тим більше політиків вони просувають у владу

Ваша точка зору

Існують якісь міфічні можновладці,які повинні самостійно прийти до влади і які повинні покласти свою карєру на підтримку життя тих ,хто сам не знає чого хоче..а тому є не успішним в цій існуючій системі, тільки на тій підставі що таких більшість..

А як і що буде балансувати економічну систему - ви відповіді не даєте.

Адже по вашому закони замінять в головах лінивих лінь і пасивність 1 Ви однозначно - взагалі нічого не кажете,відчувається совкове виховання де головнеМи не пашем не сеєм не строимми гордимся общественним стороємми бумажниє важниє людими и били ми єсть ми и будем2 Є суть дискусіїзнаходить якісь нові більш ефективні в порівнянні з іншими способи/методи заробітку,бачачи успішність першого - копіюють його алгоритмидо якоїсь межі(наприклад 5%...може тому у нас такий прохідний бал на виборах для партій)-ця група потребує політичної підтримки і висовує з своїх лав політиків які будуть лобіювати інтереси цієї групи в політичній системі державиЧим більше людей потребують такої підтримки їх інтересів - тим більше політиків вони просувають у владуІснують якісь міфічні можновладці,які повинні самостійно прийти до влади і які повинні покласти свою карєру на підтримку життя тих ,хто сам не знає чого хоче..а тому є не успішним в цій існуючій системі, тільки на тій підставі що таких більшість..А як і що буде балансувати економічну систему - ви відповіді не даєте.Адже по вашому закони замінять в головах лінивих лінь і пасивність

Мені розписати ваше виховання?)))

Знов проблеми з вичерпанням аргументів? Без підсилення ніяк?





Ви предмет, про який йде мова, не розумієте. Або навмисно підміняєте.



Яка успішність, яке копіювання.

Треба щоб підвищилася виробничість, щоб підвищилася якість, щоб зникли негативи корупції та тещо.

В капіталізмі, який в нас вже є.

Це подальший його розвиток.

Від майже печерного, який вже вичерпався.



Для цього треба, щоб можновладці реально, а не халатно, виконували настанови мвфів, бальцеровичів, Каладзе і т.д.

Тобто створювали приємні умови для подальшого розвитку. Реформували.



А ви про якійсь примітив - роби, як я. Сам пробивайся. Бо я ж зміг.

І пофіг, що активних в суспільстві було й буде!!! - 10-15%.

Все! Вже вичерпано. Ці 10-15% таких, як ви, в ІСНУЮЧИХ умовах досягли максимуму.



Тепер треба покращити умови, щоб такі, як ви, давали більший вихлоп, і пасивні.

Це абетка...



Хто умови в ринку змінює одним Указом, Постановою, Законом, розпорядженням, інструкцією і т.д.?

Як приклад від оподаткування, нормального суду і до пожежної перевірки.

Можновладці.



Звісно, що щоб реально вдало виконати укази, постанови і т.д. потрібні на посадах не красуні, куми та тещо, а фахівці.

От тоді їх і будуть призначати, піднімати ліфтами.



З.и.

От уявляєте, один і той же двірник при різних начальниках ЖЕКу по різному мете. І один і той же роботягам при різних менеджерах з по різному працює. При одних умовах в ринок йдуть інвестори, при інших менше. І т.д.

В залежності від умов змінюється багато що. Мені розписати ваше виховання?)))Знов проблеми з вичерпанням аргументів? Без підсилення ніяк?Ви предмет, про який йде мова, не розумієте. Або навмисно підміняєте.Яка успішність, яке копіювання.Треба щоб підвищилася виробничість, щоб підвищилася якість, щоб зникли негативи корупції та тещо.В капіталізмі, який в нас вже є.Це подальший його розвиток.Від майже печерного, який вже вичерпався.Для цього треба, щоб можновладці реально, а не халатно, виконували настанови мвфів, бальцеровичів, Каладзе і т.д.Тобто створювали приємні умови для подальшого розвитку. Реформували.А ви про якійсь примітив - роби, як я. Сам пробивайся. Бо я ж зміг.І пофіг, що активних в суспільстві було й буде!!! - 10-15%.Все! Вже вичерпано. Ці 10-15% таких, як ви, в ІСНУЮЧИХ умовах досягли максимуму.Тепер треба покращити умови, щоб такі, як ви, давали більший вихлоп, і пасивні.Це абетка...Хто умови в ринку змінює одним Указом, Постановою, Законом, розпорядженням, інструкцією і т.д.?Як приклад від оподаткування, нормального суду і до пожежної перевірки.Можновладці.Звісно, що щоб реально вдало виконати укази, постанови і т.д. потрібні на посадах не красуні, куми та тещо, а фахівці.От тоді їх і будуть призначати, піднімати ліфтами.З.и.От уявляєте, один і той же двірник при різних начальниках ЖЕКу по різному мете. І один і той же роботягам при різних менеджерах з по різному працює. При одних умовах в ринок йдуть інвестори, при інших менше. І т.д.В залежності від умов змінюється багато що. detroytred

Повідомлень: 24331 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 чер, 2021 10:26

Закон проти олігархів - розвод для лохів. Schmit

Повідомлень: 2209 З нами з: 08.09.09 Подякував: 31 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 чер, 2021 12:47



Всей Украине стали известны номера - АА9669СС, который сознательно переехал утят в пробке, которые переходили улицу, но оказались официально это номера Лилии Подкопаевой, которая не имеет никакого отношения к происшествию.



Страшно, когда в стране кто угодно может сделать дубликат номера и разъезжать по городу, творя беспредел. Нам уже написали, что это номера прикрытия семьи заместителя министра МВД Антона Геращенко.

Кстати никто не нашёл виновных...



По данным Bihus.info ( https://youtu.be/gMhBF7DV39E ,), ряд госчиновников, народных депутатов и приближенных к ним лиц используют номера прикрытия, хотя такое право есть только у оперативных сотрудников правоохранительных органов и госохраны, которая работает с высшими должностными лицами.



В частности, в расследовании говорится, что помощник президента Сергей Шефир, глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, сын главы МВД Александр Аваков, экс-нардеп и бизнес-партнер семьи Авакова Игорь Котвицкий, а также слуга народа Андрей Клочко используют "ненастоящие" номера.



Более того, если видеокамеры зафиксируют превышение скорости автомобилей с фейковыми номерами, то таких водителей не оштрафуют, потому что номера не привязаны к владельцам. итуация сбитыми уточками и скандал с номерами перекрытия набирает обороты, оказывается в нашей стране поставили на поток эту систему, а вместо уточек могут быть дети и никто не найдёт виновного.Всей Украине стали известны номера - АА9669СС, который сознательно переехал утят в пробке, которые переходили улицу, но оказались официально это номера Лилии Подкопаевой, которая не имеет никакого отношения к происшествию.Страшно, когда в стране кто угодно может сделать дубликат номера и разъезжать по городу, творя беспредел. Нам уже написали, что это номера прикрытия семьи заместителя министра МВД Антона Геращенко.Кстати никто не нашёл виновных...По данным Bihus.info (,), ряд госчиновников, народных депутатов и приближенных к ним лиц используют номера прикрытия, хотя такое право есть только у оперативных сотрудников правоохранительных органов и госохраны, которая работает с высшими должностными лицами.В частности, в расследовании говорится, что помощник президента Сергей Шефир, глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, сын главы МВД Александр Аваков, экс-нардеп и бизнес-партнер семьи Авакова Игорь Котвицкий, а также слуга народа Андрей Клочко используют "ненастоящие" номера.Более того, если видеокамеры зафиксируют превышение скорости автомобилей с фейковыми номерами, то таких водителей не оштрафуют, потому что номера не привязаны к владельцам. "Все животные равны, но некоторые равнее": Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14735 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8018 раз. Подякували: 3891 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 чер, 2021 14:34 detroytred написав: Для цього треба, щоб можновладці реально, а не халатно, виконували настанови мвфів, бальцеровичів, Каладзе і т.д.

Тобто створювали приємні умови для подальшого розвитку. Реформували.



А ви про якійсь примітив - роби, як я. Сам пробивайся. Бо я ж зміг.

І пофіг, що активних в суспільстві було й буде!!! - 10-15%.

Все! Вже вичерпано. Ці 10-15% таких, як ви, в ІСНУЮЧИХ умовах досягли максимуму. Для цього треба, щоб можновладці реально, а не халатно, виконували настанови мвфів, бальцеровичів, Каладзе і т.д.Тобто створювали приємні умови для подальшого розвитку. Реформували.А ви про якійсь примітив - роби, як я. Сам пробивайся. Бо я ж зміг.І пофіг, що активних в суспільстві було й буде!!! - 10-15%.Все! Вже вичерпано. Ці 10-15% таких, як ви, в ІСНУЮЧИХ умовах досягли максимуму. Я бачу повне не розуміння суті суспільних процесів

1 Суспільство розвивається так само як розвивається кожен окремий його член

2 В суспільстві на будь-якій стадії розвитку є (цифри приблизні)

- 3% настільки сильних,що їм взагалі не потрібні закони,бо їх діяльність йде за межами законів - цих 3% показують(випробовують)нові напрямки руху

- 10% тих ,хто на підставі досвіду отриманого3%- приміняє тільки ті шляхи ,які довели свою економічну доцільність ,також ця група формує(оплачує) лобістів для закріплення в законодавчому полі тих законів/правил ,які довели свою ефективність і дозволили накопичити капіталістичний жирок

-30% тих, хто може працювати (в плюс,тобто відносно ефективно) в тому полі,яке вже законодавчо описане і затверджене

-40% тих ,хто як гімно в ополонці не можуть визначитись куди їм

до розумних чи красивих

-17% - відвертих люмпенів,яким вже нічого не допоможе...





Тому в залежності від середнього рівня члена суспільства - суспільство висовує ті закони і тих лідерів..яких підтримує більшість

І поки більшість не перестане слухати популістів..доти у владі будуть всі хто хочеш крім бальцеровичів

Як тільки популістичні лозунги програють всередині суспільства(програли ж лозунги про безумовний дохід у Швейцарії)-так відразу й почнеться активний рух.



Політик посада виборна,тому він завжди буде казати те що хочуть почути виборці..

Якщо виборці по своїй суті популісти - виграють популістичні політики

якщо фашисти - виграють гітлери

якщо комуністи - виграють сталіни,мао-цзе-дуни,полпоти...



Коли комуність Ленін побачив що його політика військового комунізму зазанає краху бо її не підтримують маси..він легко мімікрував під капіталістичну ідею НовоїЕкономічноїПолітики...

Коли Броз-Тіто,побачив що населенню Югославії не подобаються обмеження які є в СРСР..він різко поміняв друзів і замість Сталіна почав дружити з Мао Я бачу повне не розуміння суті суспільних процесів1 Суспільство розвивається так само як розвивається кожен окремий його член2 В суспільстві на будь-якій стадії розвитку є (цифри приблизні)- 3% настільки сильних,що їм взагалі не потрібні закони,бо їх діяльність йде за межами законів - цих 3% показують(випробовують)нові напрямки руху- 10% тих ,хто на підставі досвіду отриманого3%- приміняє тільки ті шляхи ,які довели свою економічну доцільність ,також ця група формує(оплачує) лобістів для закріплення в законодавчому полі тих законів/правил ,які довели свою ефективність і дозволили накопичити капіталістичний жирок-30% тих, хто може працювати (в плюс,тобто відносно ефективно) в тому полі,яке вже законодавчо описане і затверджене-40% тих ,хто як гімно в ополонці не можуть визначитись куди їмдо розумних чи красивих-17% - відвертих люмпенів,яким вже нічого не допоможе...Тому в залежності від середнього рівня члена суспільства - суспільство висовує ті закони і тих лідерів..яких підтримує більшістьІ поки більшість не перестане слухати популістів..доти у владі будуть всі хто хочеш крім бальцеровичівЯк тільки популістичні лозунги програють всередині суспільства(програли ж лозунги про безумовний дохід у Швейцарії)-так відразу й почнеться активний рух.Політик посада виборна,тому він завжди буде казати те що хочуть почути виборці..Якщо виборці по своїй суті популісти - виграють популістичні політикиякщо фашисти - виграють гітлериякщо комуністи - виграють сталіни,мао-цзе-дуни,полпоти...Коли комуність Ленін побачив що його політика військового комунізму зазанає краху бо її не підтримують маси..він легко мімікрував під капіталістичну ідею НовоїЕкономічноїПолітики...Коли Броз-Тіто,побачив що населенню Югославії не подобаються обмеження які є в СРСР..він різко поміняв друзів і замість Сталіна почав дружити з Мао budivelnik

Повідомлень: 24534 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 чер, 2021 15:49 Будівельник

Ну і що ви в мене заперечували отими цифрами відсотків?

3+10=13% активних. Я ж вказав 10-15% активних.



П 1. овсім далекий від реалій. Бо закони розвитку суспільства відрізняються від законів розвитку "окремого члена".

Апроксімація тут також само недоречна, як із законами для мікрочастиць та макро-.





40+30=70% -- ота більшість, яка підлягає впливу. Біжить туди, куди женуть.



В вас прикольно получається -- оці активні в вас тільки одного напрямку, позитивні. А те, що серед цих активних є багато корупціонерів, схемщиків, просто грабіжників і т.д. -- які довели і показують економічну доцільність свого напрямку -- про це ви забуваєте.



А воно он за віконцем: 70% бачать, що доцільно не тільки, як ви вкалувати, а й махінарити, корупціонувати, дурити, грабувати.



Тому ще раз -- оцей ваш підхід роби, як я працюй..., вичерпано.

Просто чекати можна століття.

Треба змінювати, впливати.



Безумовний дохід програв, тому що самим можновладцям (більшості їх) він був й не потрібен. Тільки слабій частині, яка й запропонувала.

Головне -- це те, що серед самих можновладців не було достатньо таких, хто бажав цього введення.



Не читайте радянських газет. НЕП можновладці ввели, щоб вижити, щоб зберегти свою владу, більшовизм.

А не тому, що " ... бо її не підтримують маси.", як ви вказали.



Да плювати було владі на підтримку мас. Підтримку. Підтримка їм до фені.

Оголошено було про диктатуру. Диктатуру. Про яку підтримку мова-то ... при диктатурі (коммі і умовно пролетаріату)?))

Проти кого диктатура догадаєтесь?

Хто був більшостю населення отоді...

Є підтримка, нейтралітет і боротьба проти. Яка до біса підтримка від селян... Яких диктатурять в усі отвіри.

При повній узурпації влади коммі, до того ж леніним з сотовариші, владі достатньо аби дуже сильно проти неї не виступали.





Оцей радянський соціалізм є яскравішим прикладом роли мас.

Як можновладці забажали, так і завернули. І 70 років керували, поки САМІ можновладці не забажали жити по іншому. Як на Заході.

Той соцрежим ще довго б розвалювався.



Якщо не зрозуміли, поясню -- мова про розвиток. Тобто покращення. Існуючого.

А більшовики надали своїм "воєнним комунізмом" погіршення, до того ж значне погіршення.

Звісно, що відмовлення було ділом тільки часу.



В нас мова йде про покращення, про подальший розвиток.

Оті НЕПи, Тіто абсолютно недоречні.

Це приклад погіршення (помилкового або умисного -- не має значення).



Зи. Реальність побачите -- замість ваших очікувань, що будуть дивитися на вас, збільшать кількість таких, сформують потужну політпартію, громадяни що роблять-то?

Їдуть за кордон, лізуть в корупціонери, бюрократи, падають на диван до тв, починають бухати.



А от для того, щоб в них з'явився стимул працювати краще в нашому ринку, треба робити оті реформи. Покращувати умови в ринку.

Кому?

Можновладцям. Важелі-то всі в них. detroytred

Повідомлень: 24331 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 чер, 2021 17:39 pesikot написав: И факт захода российских войск ни ты zRadio, ни unicdima - не осуждают И факт захода российских войск ни ты, ни- не осуждают



C какого дуба ты упал? Интересует высота дуба и плотность грунта под ним - оценить тяжесть необратимых повреждений мозга в результате падения C какого дуба ты упал? Интересует высота дуба и плотность грунта под ним - оценить тяжесть необратимых повреждений мозга в результате падения zРадио

Повідомлень: 10218 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2210 раз. Подякували: 4791 раз. Профіль 16 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 чер, 2021 18:24 Re: Політичні дискусії detroytred написав: оці активні в вас тільки одного напрямку, позитивні. А те, що серед цих активних є багато корупціонерів, схемщиків, просто грабіжників і т.д. -- які довели і показують економічну доцільність свого напрямку -- про це ви забуваєте. оці активні в вас тільки одного напрямку, позитивні. А те, що серед цих активних є багато корупціонерів, схемщиків, просто грабіжників і т.д. -- які довели і показують економічну доцільність свого напрямку -- про це ви забуваєте. Відірваність від економічних процесів - це наслідок совкового виховання....

1 Сама по собі корупція може створювати( і створює) прогрес.

Не завжди і не у всьому - але створює

2 Складність наших законів - нівелюється необовязковістю їх виконання

3 По особі в суспільстві

Кумир совків колись казав

Комунізм це від кожного по можливостям - кожному по потребам..

Якщо розкласти цей вислів то виявиться наступне

а - можливості в людей різні

б - потреби в людей різні

в - для того,щоб в людини збільшились потреби - в неї спочатку повинні вирости можливості,бо в противному разі формула не спрацює...

4 Ринок не створюється і не насаджується законами

Ринок врегульовується законами,але при цьому

Чим більше законів - тим гірше ринку(бо він обмежений в своєму розвитку)

5 Шведський соціалізм можливий тільки там,де висока частка доданої вартості створюється самими Шведами....

Не можна законодавчо змусити працівника підняти свою кваліфікацію,а раз так..то все по класикам марксизму..

низька кваліфікація населення=низьке споживання товарів з високою доданою вартістю..бо їх створення потребує

а - високої кваліфікації створювачів

б - потребу в таких складних товарах...

Але маса населення не бачить потреби наприклад у вивченні мов програмування,бо не знає мов і не має потреби їх знати...

маса населення не вміє керувати станками з ЧПУ...бо простий токарний ДІПамерику- задовільняє як їх кваліфікаційні можливості, так і попит на товари які можуть бути виготовлені подібним станком..

Грубо - ми купуємо таврії з двох причин

перша - не вміємо виготовляти мерседеси

друга - таврії нас також перевозять і задовільняють наші потреби. Відірваність від економічних процесів - це наслідок совкового виховання....1 Сама по собі корупція може створювати( і створює) прогрес.Не завжди і не у всьому - але створює2 Складність наших законів - нівелюється необовязковістю їх виконання3 По особі в суспільствіКумир совків колись казавКомунізм це від кожного по можливостям - кожному по потребам..Якщо розкласти цей вислів то виявиться наступнеа - можливості в людей різніб - потреби в людей різнів - для того,щоб в людини збільшились потреби - в неї спочатку повинні вирости можливості,бо в противному разі формула не спрацює...4 Ринок не створюється і не насаджується законамиРинок врегульовується законами,але при цьомуЧим більше законів - тим гірше ринку(бо він обмежений в своєму розвитку)5 Шведський соціалізм можливий тільки там,де висока частка доданої вартості створюється самими Шведами....Не можна законодавчо змусити працівника підняти свою кваліфікацію,а раз так..то все по класикам марксизму..низька кваліфікація населення=низьке споживання товарів з високою доданою вартістю..бо їх створення потребуєа - високої кваліфікації створювачівб - потребу в таких складних товарах...Але маса населення не бачить потреби наприклад у вивченні мов програмування,бо не знає мов і не має потреби їх знати...маса населення не вміє керувати станками з ЧПУ...бо простий токарний ДІПамерику- задовільняє як їх кваліфікаційні можливості, так і попит на товари які можуть бути виготовлені подібним станком..Грубо - ми купуємо таврії з двох причинперша - не вміємо виготовляти мерседесидруга - таврії нас також перевозять і задовільняють наші потреби. budivelnik

Повідомлень: 24534 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 чер, 2021 18:26 Таким чином

Поки більшість населення становлять ті хто не настільки занепокоєний своїми умовами життя,шоб відривати дупу з дивану - доти до влади будуть приходити такі самі дуподиванники. budivelnik

Повідомлень: 24534 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 чер, 2021 19:43 * Грубо - ми купуємо таврії з двох причин

перша - не вміємо виготовляти мерседеси

друга - таврії нас також перевозять і задовільняють наші потреби.* (С)



))) Давно так не сміявся.

Спробуйте подивитись на це з економічної точки зору, а не почуттів.



Є така річ, як платоспроможність...

Ось вона є головним фактором серед ще інших, який визначає, який товар купує покупець.



За віконцем ринок. Пропозиція визначається попитом. Попит -- це платоспроможне бажання придбати.



До чого тут кепочевидні твердження про те, що укрвиробники не здатні виготовляти мерседеси і те, що таврії (як і інші транспортні засоби) перевозять і (частково) задовольняють наші потреби --- не зрозуміло.





Де ви у владі бачили дуподиванників (не активних, обивателів)?

Де???

Одиниці. Зустрічаються. Але не грають ніякої роли у владі.



Обивателі у владі -- це, м'яко кажучи, помилка.

Да за владу борються найактивніші з найактивнішими...



Зи. Попит визначає. Попит.

Буде масовий попит на станочників з ЧПУ, знавців мов і тещо -- то й з'явиться їх до біса.

Як колись товпи вчилися на бухгалтерів, юристів.

Масовий обиватель в немасове явище не попреться. Залишиться на тому ж місці.

А активний й так вже прилаштувався.





Вся різниця мого та вашого погляду полягає тільки в тому, що ви вважаєте, що змінитися і почати по-новому повинні пересічні, а я -- що можновладці.

Чому я так вважаю?

Тому що порівняйте СТАН,РІВЕНЬ РОЗВИТКУ, МОЖЛИВОСТІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ можновладців (яких до речі значно менше, ніж пересічних) та пересічних.

Да навіть елементарне -- можновладці (аля президент, уряд, олігархи, Рада) можуть зібратися в залі і домовитись.

А як можуть домовитись десятки мільйонів пересічних???

Або щось запропонував суспільству президент, міністр, олігарх і ... десь у блозі написав блохер чи ви на хфорумі.



Одна річ, що ПОРОШЕНКО-президент-політик вищого рівня сказав, пообіцяв, може мав намір "започаткувати нові принципи у владі".

У владі на посаді. За яку він отримує ..., і яка є його прямою функцією, роботою.

І зовсім інша - пересічний роботяга. Від якого головне і пряма функція --- добре мети, лікуй, служи, працюй, годуй і т.д. detroytred

Повідомлень: 24331 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 чер, 2021 19:57 Re: Політичні дискусії Вакханалия на российском ТВ. Призывы к захвату Украины на федеральном канале РФ

pesikot

Повідомлень: 5920 З нами з: 31.08.09 Подякував: 404 раз. Подякували: 1146 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 7323732473257326> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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