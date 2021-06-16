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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7323732473257326
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:59

Инсайдеры поговаривают, что на первую фразу Байдена:"Слава Украине!", Путин тут же среагировал:"Героям слава!" :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 22:37

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Є така річ, як платоспроможність...
Ось вона є головним фактором серед ще інших, який визначає, який товар купує покупець.

За віконцем ринок. Пропозиція визначається попитом. Попит -- це платоспроможне бажання придбати.
І що?
Якщо ви криворукі рівно настільки що заробляєте на таврію виключно тому що краще таврії у вас нічого зробити не виходить...то де я помилився?

Висновок
Є дві думку
Одна думка дейтройта і танцюристів яким щось заважає
Друга думка моя - роби сам те що вважаєш за потрібне...

Мої послідовники завжди будуть багатші і успішніші від послідовників дейтройта і танцюристів, при чому завжди і всюди не залежно від того зявляться в світі правильні можновладці чи не зявляться.
budivelnik
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