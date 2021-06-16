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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 16 чер, 2021 22:37
detroytred написав:
Є така річ, як платоспроможність...
Ось вона є головним фактором серед ще інших, який визначає, який товар купує покупець.
За віконцем ринок. Пропозиція визначається попитом. Попит -- це платоспроможне бажання придбати.
І що?
Якщо ви криворукі рівно настільки що заробляєте на таврію виключно тому що краще таврії у вас нічого зробити не виходить...то де я помилився?
Висновок
Є дві думку
Одна думка дейтройта і танцюристів яким щось заважає
Друга думка моя - роби сам те що вважаєш за потрібне...
Мої послідовники завжди будуть багатші і успішніші від послідовників дейтройта і танцюристів, при чому завжди і всюди не залежно від того зявляться в світі правильні можновладці чи не зявляться.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 09:29
Трамп крайне резко отреагировал на итоги встречи Байдена и Путина.
Фактически, он обвинил Байдена в измене родине и сдаче национальных интересов США в пользу России.
"Это был хороший день для России. Мы ничего не получили, мы предоставили сцену и при этом ничего не получили",- заявил Дональд Трамп в эфире Sean Hannity show на канале Fox News.
Вспомнил он и «Северный поток-2», против которого не стал вводить санкции Байден, фактически давая его достроить.
«Никто не слышал о "Северном потоке - 2", пока я не начал этот разговор, и что этот трубопровод необходимо остановить. И я его остановил».
Ведущий спросил его: «Байден не дает Украине присоединиться к НАТО из-за коррупции, и при этом его сын заработал миллионы на коррупции в Украине».
Ответ Трампа прозвучал так: «Я был очень удивлён, когда услышал это от Джо Байдена. Меня интересовала коррупция в Украине. Но когда я начал поднимать этот вопрос, мне объявили импичмент. Помните как я на дебатах спросил у Джо Байдена: "Почему твой сын получил 3,5 миллиона долларов от жены мэра Москвы?" И модератор тогда начал защищать Джо Байдена, перебивал меня, и не давать ему ответить на этот вопрос».
Дональд Трамп в заключение дал мрачный прогноз для США.
«Шок. То, что происходит сейчас в Америке, это настоящий шок В экономике, в политике, в иностранной политике, в энергетике. Мы больше не будем энергетически независимыми. Теперь мы будем зависеть от Саудовской Аравии и от России. Байден делает Россию очень богатой», - заявил экс-президент.
Интересно, насколько тема «Байден - русский шпион» теперь будет подхвачена с США? Или для американского истеблишмента и СМИ был, есть и будет вовеки веков только один «русский шпион» - Трамп.
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