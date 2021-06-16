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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 16 чер, 2021 20:59
Инсайдеры поговаривают, что на первую фразу Байдена:"Слава Украине!", Путин тут же среагировал:"Героям слава!"
Додано: Сер 16 чер, 2021 22:37
Re: Політичні дискусії
І що?
Якщо ви криворукі рівно настільки що заробляєте на таврію виключно тому що краще таврії у вас нічого зробити не виходить...то де я помилився?
Висновок
Є дві думку
Одна думка дейтройта і танцюристів яким щось заважає
Друга думка моя - роби сам те що вважаєш за потрібне...
Мої послідовники завжди будуть багатші і успішніші від послідовників дейтройта і танцюристів, при чому завжди і всюди не залежно від того зявляться в світі правильні можновладці чи не зявляться.
Додано: Чет 17 чер, 2021 09:29
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:07
Обязательства из Омана начинают обростать реальностью:
Жаль где-то потерял основную - резюмирующую ссылку от АП.
И что за "разводом" стоит АП Президента Украины.
В живую РФ не проиграет "Новый Минск" по Карабахскому сценарию.(То же Минские соглашения)
К определённому моменту там не останется граждан Украины - только граждане РФ.
И как это делается :
Официально за этим стоит не просто ОПЗЖ, "пятая колонна", а самый лютый Враг Украины и её населения
- Администрация Президента Украины.
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:12
Re: Політичні дискусії
Пост вчерашний, за что получил бан. Но сегодняшние события в Раде тому "в Руку"
Вам, вчера давал ссылки.
Что по факту это "Закон" против населения, что пострадало в финансовом плане в пользу организованного криминала крышуемого всеми ветвями государственной Власти Украины.
С этой целью Воры отбуцнули Прецедентное Окончательное Решение ЕСПЧ 2017года против Украины.
Приняли "Новое Законодательство"
По РФскому аналогу.
Где можешь просить все что хочешь но не отобранных средств более, чем за 2 года
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