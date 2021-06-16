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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7323732473257326
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:59

Инсайдеры поговаривают, что на первую фразу Байдена:"Слава Украине!", Путин тут же среагировал:"Героям слава!" :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 22:37

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Є така річ, як платоспроможність...
Ось вона є головним фактором серед ще інших, який визначає, який товар купує покупець.

За віконцем ринок. Пропозиція визначається попитом. Попит -- це платоспроможне бажання придбати.
І що?
Якщо ви криворукі рівно настільки що заробляєте на таврію виключно тому що краще таврії у вас нічого зробити не виходить...то де я помилився?

Висновок
Є дві думку
Одна думка дейтройта і танцюристів яким щось заважає
Друга думка моя - роби сам те що вважаєш за потрібне...

Мої послідовники завжди будуть багатші і успішніші від послідовників дейтройта і танцюристів, при чому завжди і всюди не залежно від того зявляться в світі правильні можновладці чи не зявляться.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:29

Трамп крайне резко отреагировал на итоги встречи Байдена и Путина.

Фактически, он обвинил Байдена в измене родине и сдаче национальных интересов США в пользу России.

"Это был хороший день для России. Мы ничего не получили, мы предоставили сцену и при этом ничего не получили",- заявил Дональд Трамп в эфире Sean Hannity show на канале Fox News.

Вспомнил он и «Северный поток-2», против которого не стал вводить санкции Байден, фактически давая его достроить.

«Никто не слышал о "Северном потоке - 2", пока я не начал этот разговор, и что этот трубопровод необходимо остановить. И я его остановил».

Ведущий спросил его: «Байден не дает Украине присоединиться к НАТО из-за коррупции, и при этом его сын заработал миллионы на коррупции в Украине».

Ответ Трампа прозвучал так: «Я был очень удивлён, когда услышал это от Джо Байдена. Меня интересовала коррупция в Украине. Но когда я начал поднимать этот вопрос, мне объявили импичмент. Помните как я на дебатах спросил у Джо Байдена: "Почему твой сын получил 3,5 миллиона долларов от жены мэра Москвы?" И модератор тогда начал защищать Джо Байдена, перебивал меня, и не давать ему ответить на этот вопрос».

Дональд Трамп в заключение дал мрачный прогноз для США.

«Шок. То, что происходит сейчас в Америке, это настоящий шок В экономике, в политике, в иностранной политике, в энергетике. Мы больше не будем энергетически независимыми. Теперь мы будем зависеть от Саудовской Аравии и от России. Байден делает Россию очень богатой», - заявил экс-президент.

Интересно, насколько тема «Байден - русский шпион» теперь будет подхвачена с США? Или для американского истеблишмента и СМИ был, есть и будет вовеки веков только один «русский шпион» - Трамп.
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:07

  pesikot написав:
Вакханалия на российском ТВ. Призывы к захвату Украины на федеральном канале РФ


Обязательства из Омана начинают обростать реальностью:
https://gordonua.com/news/war/putin-utv ... 58272.html
https://ua24ua.net/isterika-obosr-vsheg ... sentyabre/
https://news.dialog.ua/231277_1623829747
Жаль где-то потерял основную - резюмирующую ссылку от АП.
И что за "разводом" стоит АП Президента Украины.
В живую РФ не проиграет "Новый Минск" по Карабахскому сценарию.(То же Минские соглашения)
К определённому моменту там не останется граждан Украины - только граждане РФ.
И как это делается : https://v-variant.com.ua/article/ordlo- ... t-donbass/
Официально за этим стоит не просто ОПЗЖ, "пятая колонна", а самый лютый Враг Украины и её населения
- Администрация Президента Украины.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:12

Re: Політичні дискусії

Пост вчерашний, за что получил бан. Но сегодняшние события в Раде тому "в Руку"

  Schmit написав:Закон проти олігархів - розвод для лохів.

:mrgreen:
Вам, вчера давал ссылки.
Что по факту это "Закон" против населения, что пострадало в финансовом плане в пользу организованного криминала крышуемого всеми ветвями государственной Власти Украины.
С этой целью Воры отбуцнули Прецедентное Окончательное Решение ЕСПЧ 2017года против Украины.
Приняли "Новое Законодательство"
По РФскому аналогу.
Где можешь просить все что хочешь но не отобранных средств более, чем за 2 года
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