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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7323732473257326 Додано: Сер 16 чер, 2021 20:59 Инсайдеры поговаривают, что на первую фразу Байдена:"Слава Украине!", Путин тут же среагировал:"Героям слава!" Ukrainian

Повідомлень: 9894 З нами з: 18.06.08 Подякував: 33 раз. Подякували: 682 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 чер, 2021 22:37 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Є така річ, як платоспроможність...

Ось вона є головним фактором серед ще інших, який визначає, який товар купує покупець.



За віконцем ринок. Пропозиція визначається попитом. Попит -- це платоспроможне бажання придбати. Є така річ, як платоспроможність...Ось вона є головним фактором серед ще інших, який визначає, який товар купує покупець.За віконцем ринок. Пропозиція визначається попитом. Попит -- це платоспроможне бажання придбати. І що?

Якщо ви криворукі рівно настільки що заробляєте на таврію виключно тому що краще таврії у вас нічого зробити не виходить...то де я помилився?



Висновок

Є дві думку

Одна думка дейтройта і танцюристів яким щось заважає

Друга думка моя - роби сам те що вважаєш за потрібне...



Мої послідовники завжди будуть багатші і успішніші від послідовників дейтройта і танцюристів, при чому завжди і всюди не залежно від того зявляться в світі правильні можновладці чи не зявляться. І що?Якщо ви криворукі рівно настільки що заробляєте на таврію виключно тому що краще таврії у вас нічого зробити не виходить...то де я помилився?ВисновокЄ дві думкуОдна думка дейтройта і танцюристів яким щось заважаєДруга думка моя - роби сам те що вважаєш за потрібне...Мої послідовники завжди будуть багатші і успішніші від послідовників дейтройта і танцюристів, при чому завжди і всюди не залежно від того зявляться в світі правильні можновладці чи не зявляться. budivelnik

Повідомлень: 24535 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 чер, 2021 09:29 Трамп крайне резко отреагировал на итоги встречи Байдена и Путина.



Фактически, он обвинил Байдена в измене родине и сдаче национальных интересов США в пользу России.



"Это был хороший день для России. Мы ничего не получили, мы предоставили сцену и при этом ничего не получили",- заявил Дональд Трамп в эфире Sean Hannity show на канале Fox News.



Вспомнил он и «Северный поток-2», против которого не стал вводить санкции Байден, фактически давая его достроить.



«Никто не слышал о "Северном потоке - 2", пока я не начал этот разговор, и что этот трубопровод необходимо остановить. И я его остановил».



Ведущий спросил его: «Байден не дает Украине присоединиться к НАТО из-за коррупции, и при этом его сын заработал миллионы на коррупции в Украине».



Ответ Трампа прозвучал так: «Я был очень удивлён, когда услышал это от Джо Байдена. Меня интересовала коррупция в Украине. Но когда я начал поднимать этот вопрос, мне объявили импичмент. Помните как я на дебатах спросил у Джо Байдена: "Почему твой сын получил 3,5 миллиона долларов от жены мэра Москвы?" И модератор тогда начал защищать Джо Байдена, перебивал меня, и не давать ему ответить на этот вопрос».



Дональд Трамп в заключение дал мрачный прогноз для США.



«Шок. То, что происходит сейчас в Америке, это настоящий шок В экономике, в политике, в иностранной политике, в энергетике. Мы больше не будем энергетически независимыми. Теперь мы будем зависеть от Саудовской Аравии и от России. Байден делает Россию очень богатой», - заявил экс-президент.



Интересно, насколько тема «Байден - русский шпион» теперь будет подхвачена с США? Или для американского истеблишмента и СМИ был, есть и будет вовеки веков только один «русский шпион» - Трамп. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14741 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8020 раз. Подякували: 3891 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 чер, 2021 17:41 По данным источников в силовых структурах Молдовы, следственные органы установили всех участников похищения судьи Чауса, часть из которых, по предварительным данным, являются сотрудниками

украинской разведки.



Генпрокуратура Молдовы уже готовит объявление их в розыск через Интерпол.



Кино про украинских "петрова и боширова" будет? Кино про украинских "петрова и боширова" будет? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14741 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8020 раз. Подякували: 3891 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 чер, 2021 19:34 Хто тільки на ремонті "Охматдит" – не піарився!



Минулого року, Володимир Зеленський переплюнув своїх попередників, відкривши нове відділення, яке ремонтувалося надцять років до нього.



Складовою нового відділення є апарат ОФЕТ / ПЕТ-КТ, що може точно діагностувати захворювання на ранніх етапах. При Януковичі його придбали, при Супрун витратили гроші на встановлення, а Гройсман називав справою честі його запуск



При Зеленському про апарат мовчать, хоча дане обладнання є складовою відділення, яке минулого року відкривав наш президент



Мовчать, бо як з'ясувалося сам апарат - не працює.

Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14741 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8020 раз. Подякували: 3891 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 чер, 2021 20:20 budivelnik написав: detroytred написав: Є така річ, як платоспроможність...

Ось вона є головним фактором серед ще інших, який визначає, який товар купує покупець.



За віконцем ринок. Пропозиція визначається попитом. Попит -- це платоспроможне бажання придбати. Є така річ, як платоспроможність...Ось вона є головним фактором серед ще інших, який визначає, який товар купує покупець.За віконцем ринок. Пропозиція визначається попитом. Попит -- це платоспроможне бажання придбати. І що?

Якщо ви криворукі рівно настільки що заробляєте на таврію виключно тому що краще таврії у вас нічого зробити не виходить...то де я помилився?



Висновок

Є дві думку

Одна думка дейтройта і танцюристів яким щось заважає

Друга думка моя - роби сам те що вважаєш за потрібне...



Мої послідовники завжди будуть багатші і успішніші від послідовників дейтройта і танцюристів, при чому завжди і всюди не залежно від того зявляться в світі правильні можновладці чи не зявляться. І що?Якщо ви криворукі рівно настільки що заробляєте на таврію виключно тому що краще таврії у вас нічого зробити не виходить...то де я помилився?ВисновокЄ дві думкуОдна думка дейтройта і танцюристів яким щось заважаєДруга думка моя - роби сам те що вважаєш за потрібне...Мої послідовники завжди будуть багатші і успішніші від послідовників дейтройта і танцюристів, при чому завжди і всюди не залежно від того зявляться в світі правильні можновладці чи не зявляться.

Самого себе прочитайте, побачите, де помилились. Вказали дві причини: не вміємо мерседеси і таврії також перевозять задовольняють наші потреби.

Після моєї пісказки про платоспроможність тільки тепер пригадали.



Хто криворукий-то???)))

Хто виробництвом "авто" і т.д. займається-то?

Хто не може мати такий бізнес, щоб ЙОГО роботяги (роботяги його підприємства), заробляли на Мерседес???

))))

Ваші робітники заробляють чи ні?)))

Самі себе випороли...

Так дайте тоді відповідь на СВОЄ твердження -- чому такі криворукі НАШІ підприємці, що краще "таврії" не можуть зробити.

Тому у західних підприємців та навіть бувші селюки-корейці, китайці, робітники заробляють більше.



Бо! В нас! Аби власник собі! На Мерседес заробив! І пофіг на весь ринок, на розвиток!

Про те я вам і вже котрий рік кажу.



2. Не така в мене думка. Не треба перекручувати.

Моя думка не про те, що щось заважає, а про те, що для розвитку ринку (а доходи у всіх, а не у окремих шустриків, ростуть саме з розвитком усього ринку), треба покращувати умови на ринку.



Ваша думка -- це дикий ринок, 90-ті. Період якого вже давно скінчився і ресурс розвитку на цій базі вичерпано.



3. Взагалі-то, ви наявне помиляєтесь. Ті ринки, де можновладці реформують, створюють сприятливі для розвитку ринку умови, ЗАВЖДИ багатші за тих, де ваші послідовники застрягли в дикому капіталізмі.



Якщо ж ви за конкретних осіб, то капітаночевидне -- власник багатше робітника, а також, як правило, то і службовця (вчителя, лікаря, всл і т.д.).

Ні суспільств, ні ринків де тільки самі власники бізнесів, не існує))



Зи. Зрозуміли тепер про що мова?

Про те, щоб ваш працівник заробляв на мереседес. На вашому!!! підприємстві.

А не тільки ви.



Ви ж заробили собі і хвалитесь, повчаєте...))

Ринку треба розвиватись далі.

Вашим підприємствам розвиватись

І звісно, що це в левовій! мірі ВАША робота.

Працівники ж працівники, вони виконавці.

Вам же сприяти повинні влада, чиновники. Це першонеобхідний елемент.



Ви ж хочете, щоб роботяга (тобто 70% пасивних) самі себе за вуха витягли.

Да вони від вас, з ринку нашого, тікають... де зможуть більше заробити. Як тіж виконавці.

І не треба від них очікувати більшого.

Також частина активних тікає туди, де умови кращі і зможуть заробити більше. Самого себе прочитайте, побачите, де помилились. Вказали дві причини: не вміємо мерседеси і таврії також перевозять задовольняють наші потреби.Після моєї пісказки про платоспроможність тільки тепер пригадали.Хто криворукий-то???)))Хто виробництвом "авто" і т.д. займається-то?Хто не може мати такий бізнес, щоб ЙОГО роботяги (роботяги його підприємства), заробляли на Мерседес???))))Ваші робітники заробляють чи ні?)))Самі себе випороли...Так дайте тоді відповідь на СВОЄ твердження -- чому такі криворукі НАШІ підприємці, що краще "таврії" не можуть зробити.Тому у західних підприємців та навіть бувші селюки-корейці, китайці, робітники заробляють більше.Бо! В нас! Аби власник собі! На Мерседес заробив! І пофіг на весь ринок, на розвиток!Про те я вам і вже котрий рік кажу.2. Не така в мене думка. Не треба перекручувати.Моя думка не про те, що щось заважає, а про те, що для розвитку ринку (а доходи у всіх, а не у окремих шустриків, ростуть саме з розвитком усього ринку), треба покращувати умови на ринку.Ваша думка -- це дикий ринок, 90-ті. Період якого вже давно скінчився і ресурс розвитку на цій базі вичерпано.3. Взагалі-то, ви наявне помиляєтесь. Ті ринки, де можновладці реформують, створюють сприятливі для розвитку ринку умови, ЗАВЖДИ багатші за тих, де ваші послідовники застрягли в дикому капіталізмі.Якщо ж ви за конкретних осіб, то капітаночевидне -- власник багатше робітника, а також, як правило, то і службовця (вчителя, лікаря, всл і т.д.).Ні суспільств, ні ринків де тільки самі власники бізнесів, не існує))Зи. Зрозуміли тепер про що мова?Про те, щоб ваш працівник заробляв на мереседес. На вашому!!! підприємстві.А не тільки ви.Ви ж заробили собі і хвалитесь, повчаєте...))Ринку треба розвиватись далі.Вашим підприємствам розвиватисьІ звісно, що це в левовій! мірі ВАША робота.Працівники ж працівники, вони виконавці.Вам же сприяти повинні влада, чиновники. Це першонеобхідний елемент.Ви ж хочете, щоб роботяга (тобто 70% пасивних) самі себе за вуха витягли.Да вони від вас, з ринку нашого, тікають... де зможуть більше заробити. Як тіж виконавці.І не треба від них очікувати більшого.Також частина активних тікає туди, де умови кращі і зможуть заробити більше. detroytred

Повідомлень: 24332 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7323732473257326 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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