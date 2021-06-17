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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 16 чер, 2021 20:59
Инсайдеры поговаривают, что на первую фразу Байдена:"Слава Украине!", Путин тут же среагировал:"Героям слава!"
Додано: Сер 16 чер, 2021 22:37
Re: Політичні дискусії
І що?
Якщо ви криворукі рівно настільки що заробляєте на таврію виключно тому що краще таврії у вас нічого зробити не виходить...то де я помилився?
Висновок
Є дві думку
Одна думка дейтройта і танцюристів яким щось заважає
Друга думка моя - роби сам те що вважаєш за потрібне...
Мої послідовники завжди будуть багатші і успішніші від послідовників дейтройта і танцюристів, при чому завжди і всюди не залежно від того зявляться в світі правильні можновладці чи не зявляться.
Додано: Чет 17 чер, 2021 09:29
Додано: Чет 17 чер, 2021 17:41
Кино про украинских "петрова и боширова" будет?
Додано: Чет 17 чер, 2021 19:34
Додано: Чет 17 чер, 2021 20:20
Самого себе прочитайте, побачите, де помилились. Вказали дві причини: не вміємо мерседеси і таврії також перевозять задовольняють наші потреби.
Після моєї пісказки про платоспроможність тільки тепер пригадали.
Хто криворукий-то???)))
Хто виробництвом "авто" і т.д. займається-то?
Хто не може мати такий бізнес, щоб ЙОГО роботяги (роботяги його підприємства), заробляли на Мерседес???
))))
Ваші робітники заробляють чи ні?)))
Самі себе випороли...
Так дайте тоді відповідь на СВОЄ твердження -- чому такі криворукі НАШІ підприємці, що краще "таврії" не можуть зробити.
Тому у західних підприємців та навіть бувші селюки-корейці, китайці, робітники заробляють більше.
Бо! В нас! Аби власник собі! На Мерседес заробив! І пофіг на весь ринок, на розвиток!
Про те я вам і вже котрий рік кажу.
2. Не така в мене думка. Не треба перекручувати.
Моя думка не про те, що щось заважає, а про те, що для розвитку ринку (а доходи у всіх, а не у окремих шустриків, ростуть саме з розвитком усього ринку), треба покращувати умови на ринку.
Ваша думка -- це дикий ринок, 90-ті. Період якого вже давно скінчився і ресурс розвитку на цій базі вичерпано.
3. Взагалі-то, ви наявне помиляєтесь. Ті ринки, де можновладці реформують, створюють сприятливі для розвитку ринку умови, ЗАВЖДИ багатші за тих, де ваші послідовники застрягли в дикому капіталізмі.
Якщо ж ви за конкретних осіб, то капітаночевидне -- власник багатше робітника, а також, як правило, то і службовця (вчителя, лікаря, всл і т.д.).
Ні суспільств, ні ринків де тільки самі власники бізнесів, не існує))
Зи. Зрозуміли тепер про що мова?
Про те, щоб ваш працівник заробляв на мереседес. На вашому!!! підприємстві.
А не тільки ви.
Ви ж заробили собі і хвалитесь, повчаєте...))
Ринку ж треба розвиватись далі.
Вашим підприємствам розвиватись
І звісно, що це в левовій! мірі ВАША робота. Власника, організатора, керівника, топ-менеджмента.
Працівники ж працівники, вони виконавці. Пасивні.
Вам же сприяти повинні влада, чиновники. Це першонеобхідний елемент.
Ви ж хочете, щоб роботяга (тобто 70% пасивних) самі себе за вуха витягли.
Да вони від вас, з ринку нашого, тікають... де зможуть більше заробити, як такіж виконавці.
І не треба від них очікувати більшого.
Також частина активних тікає туди, де умови кращі і зможуть заробити більше.
Де саме можновладці сприяли активним в розвитку ринку. Завдяки чому ринок активніше далі розвивався.
Додано: Чет 17 чер, 2021 21:58
Re: Політичні дискусії
В ходе саммита президентов США и Российской Федерации озвучили ключевые секторы, на которые недопустимы кибератаки. Всего их 16.
Об этом сообщает корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.
По ее словам, президент США Джо Байден заявил российского коллега Владимиру Путину о недопустимости хакерских атак на:
объекты химической промышленности;
торговые объекты;
систему коммуникации;
жизненно важные производства;
плотины;
оборонные объекты;
систему срочной медпомощи;
сферу здравоохранения в целом;
объекты энергетики;
финансовые объекты;
объекты сельского хозяйства и продовольственной сферы;
информационные технологии;
ядерные объекты;
правительственные учреждения;
транспорт;
все объекты водоснабжения.
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Байден та його помічники дійсно де.біли.
Все, Америці з цими ліберастами-толерастами та прочімі пєдіками кирдик.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 00:21
Ближайшие месяцы все покажут, сказал Байден по итогам саммита.
Вот это и есть главный итог: Путину дали несколько месяцев, чтобы взять себя в руки. Поставили ультиматум. Оттуда и отказ Байдена от совместной пресс-конференции, нервозность и агрессивность Путина.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 01:08
Додано: П'ят 18 чер, 2021 01:13
Вот помните, как радовались россияне и антимайдановцы избранию Трампа в 2016 году? Все считали его пророссийским. Жириновский даже шампанское пил в эфире Соловьева.
А потом оказалось - ничего подобного, санкции против РФ продолжены, а военная помощь Украине даже увеличилась. Зрада.
А теперь - зеркальный случай. Все наши "патриоты" очень болели за Байдена, надеялись, что вот он-то враг России, и в НАТО нас примет, и всякие ужасные кары против России введет, навроде отключения от свифта, а то и пошлет шестой флот США отвоевывать нам Крым.
Что по итогу? Зрада, теперь и у вас
Круговорот зрад в природе
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