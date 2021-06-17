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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7324732573267327
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 01:34

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Байден та його помічники дійсно де.біли.
Все, Америці з цими ліберастами-толерастами та прочімі пєдіками кирдик.


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  #<1 ... 7324732573267327
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