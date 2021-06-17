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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7324732573267327 Додано: П'ят 18 чер, 2021 01:34 Re: Політичні дискусії unicdima написав: Байден та його помічники дійсно де.біли.

Все, Америці з цими ліберастами-толерастами та прочімі пєдіками кирдик. Байден та його помічники дійсно де.біли.Все, Америці з цими ліберастами-толерастами та прочімі пєдіками кирдик.



принимаю доляры по 8 принимаю доляры по 8 Alex2007 1

Повідомлень: 3000 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1482 раз. Подякували: 1290 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:35 tumos написав: Ukrainian написав: Ближайшие месяцы все покажут, сказал Байден по итогам саммита.

Вот это и есть главный итог: Путину дали несколько месяцев, чтобы взять себя в руки. Поставили ультиматум. Оттуда и отказ Байдена от совместной пресс-конференции, нервозность и агрессивность Путина. Ближайшие месяцы все покажут, сказал Байден по итогам саммита.Вот это и есть главный итог: Путину дали несколько месяцев, чтобы взять себя в руки. Поставили ультиматум. Оттуда и отказ Байдена от совместной пресс-конференции, нервозность и агрессивность Путина.



Иначе что ? Иначе что ?

Іначе глибоке занепокоєння

Уявляю як у Путіна ржали з цього старого маразматика. Іначе глибоке занепокоєнняУявляю як у Путіна ржали з цього старого маразматика. unicdima

Повідомлень: 1575 З нами з: 10.06.19 Подякував: 61 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:51 detroytred написав: Зрозуміли тепер про що мова?

Про те, щоб ваш працівник заробляв на мереседес. На вашому!!! підприємстві.

А не тільки ви. Зрозуміли тепер про що мова?Про те, щоб ваш працівник заробляв на мереседес. На вашому!!! підприємстві.А не тільки ви. Я також за все хороше і проти всього поганого

Я також підтримую думку що

краще бути

багатим/здоровим/розумним/щасливим, а не хворим/бідним/дурним/нещасним

От тільки досвід світовою єволюції показав

Не створювали мамонти тепличних умов для савців

Так само не створювали самодержавці умов для демократії



Все йшло своїм шляхом

І рухали зміни цих умов, одиниці..але голосували з часом за законодавче закріплення - мільйони..

При чому голосували тільки тоді, коли бачили що їм від цього стане краще.

А колди їм(мільонам) різні фантазери заявляють що мільйонам погано і має прийти з марсу можновладець,а завдання мільйонів не створити цього можновладця з свого середовища, а просто дочекатись..от вони й чекають..

В той час коли я і мої діти відриваються від цих мільйонів на повній швидкості навчаючи себе не чекати поки рак на горі свисне..



А ви чекайте, я від цього тільки виграю

І єдина причина по якій я тут з тугодумом сперичаюсь - це те що його фантазії зменшують середню швидкість змін в Державі і я переживаю,що мої діти вийшовши в лідери Держави - стануть лузерами в порівнянні з іншими Державами, в яких фантазерів вже давно змела Історія.



ПС

Мої продавці,якраз не збираються нікуди їхати,бо чітко бачать що їх зарплата не відповідає їх кваліфікаційному рівню(зарплата вища) і їх спроби заробити десь більше( в тому числі і за кордоном) привели до того що вони стараються без зайвої необхідності зі мною не прощатись.

ППС

фантазії про найкращих інженерів і працівників - залиште для своїх прихильників

а - наші інженери застрягли десь в 1990-тих

б - наші робітники (тих 5% від загальної кількості робітників які є в Україні і які виїхали на заробітки) в основній своїй масі працюють різноробами або працівниками які не потребують високої кваліфікації

А те що в масах гуляє думка що їх недооцінили - це якраз заслуга таких зашорених совковиків як ви. Я також за все хороше і проти всього поганогоЯ також підтримую думку щокраще бутиОт тільки досвід світовою єволюції показавНе створювали мамонти тепличних умов для савцівТак само не створювали самодержавці умов для демократіїВсе йшло своїм шляхомІ рухали зміни цих умов, одиниці..але голосували з часом за законодавче закріплення - мільйони..При чому голосували тільки тоді, коли бачили що їм від цього стане краще.А колди їм(мільонам) різні фантазери заявляють що мільйонам погано і має прийти з марсу можновладець,а завдання мільйонів не створити цього можновладця з свого середовища, а просто дочекатись..от вони й чекають..В той час коли я і мої діти відриваються від цих мільйонів на повній швидкості навчаючи себе не чекати поки рак на горі свисне..А ви чекайте, я від цього тільки виграюІ єдина причина по якій я тут з тугодумом сперичаюсь - це те що його фантазії зменшують середню швидкість змін в Державі і я переживаю,що мої діти вийшовши в лідери Держави - стануть лузерами в порівнянні з іншими Державами, в яких фантазерів вже давно змела Історія.ПСМої продавці,якраз не збираються нікуди їхати,бо чітко бачать що їх зарплата не відповідає їх кваліфікаційному рівню(зарплата вища) і їх спроби заробити десь більше( в тому числі і за кордоном) привели до того що вони стараються без зайвої необхідності зі мною не прощатись.ППСфантазії про найкращих інженерів і працівників - залиште для своїх прихильниківа - наші інженери застрягли десь в 1990-тихб - наші робітники (тих 5% від загальної кількості робітників які є в Україні і які виїхали на заробітки) в основній своїй масі працюють різноробами або працівниками які не потребують високої кваліфікаціїА те що в масах гуляє думка що їх недооцінили - це якраз заслуга таких зашорених совковиків як ви. budivelnik

Повідомлень: 24536 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:57 Tegularius написав: unicdima написав: Байден та його помічники дійсно де.біли.

Все, Америці з цими ліберастами-толерастами та прочімі пєдіками кирдик. Байден та його помічники дійсно де.біли.Все, Америці з цими ліберастами-толерастами та прочімі пєдіками кирдик.



Вот помните, как радовались россияне и антимайдановцы избранию Трампа в 2016 году? Все считали его пророссийским. Жириновский даже шампанское пил в эфире Соловьева.

А потом оказалось - ничего подобного, санкции против РФ продолжены, а военная помощь Украине даже увеличилась. Зрада.

А теперь - зеркальный случай. Все наши "патриоты" очень болели за Байдена, надеялись, что вот он-то враг России, и в НАТО нас примет, и всякие ужасные кары против России введет, навроде отключения от свифта, а то и пошлет шестой флот США отвоевывать нам Крым.

Что по итогу? Зрада, теперь и у вас

Круговорот зрад в природе Вот помните, как радовались россияне и антимайдановцы избранию Трампа в 2016 году? Все считали его пророссийским. Жириновский даже шампанское пил в эфире Соловьева.А потом оказалось - ничего подобного, санкции против РФ продолжены, а военная помощь Украине даже увеличилась. Зрада.А теперь - зеркальный случай. Все наши "патриоты" очень болели за Байдена, надеялись, что вот он-то враг России, и в НАТО нас примет, и всякие ужасные кары против России введет, навроде отключения от свифта, а то и пошлет шестой флот США отвоевывать нам Крым.Что по итогу? Зрада, теперь и у васКруговорот зрад в природе

Цілком допускаю, що Байден є антиросійським, але це ліберасти-толерасти і діють вони вмовляннями, перемовинами, погрозами червоних ліній та прочєю ліберастичною лабудою, а у русскіх менталітет гопника і вони відповідно себе ведуть, будуть давати обіцянки, погоджуватися, але при цьому вести свої брудні діла. А якщо лох почне рипатися то йому можна влаштувати масовані протести БЛМ та прочіх пєдіков, масовані кібератаки тощо, а байдени будуть втиратися і казати, що так не можна. Цілком допускаю, що Байден є антиросійським, але це ліберасти-толерасти і діють вони вмовляннями, перемовинами, погрозами червоних ліній та прочєю ліберастичною лабудою, а у русскіх менталітет гопника і вони відповідно себе ведуть, будуть давати обіцянки, погоджуватися, але при цьому вести свої брудні діла. А якщо лох почне рипатися то йому можна влаштувати масовані протести БЛМ та прочіх пєдіков, масовані кібератаки тощо, а байдени будуть втиратися і казати, що так не можна. unicdima

Повідомлень: 1575 З нами з: 10.06.19 Подякував: 61 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:45 unicdima написав: tumos написав: Ukrainian написав: Ближайшие месяцы все покажут, сказал Байден по итогам саммита.

Вот это и есть главный итог: Путину дали несколько месяцев, чтобы взять себя в руки. Поставили ультиматум. Оттуда и отказ Байдена от совместной пресс-конференции, нервозность и агрессивность Путина. Ближайшие месяцы все покажут, сказал Байден по итогам саммита.Вот это и есть главный итог: Путину дали несколько месяцев, чтобы взять себя в руки. Поставили ультиматум. Оттуда и отказ Байдена от совместной пресс-конференции, нервозность и агрессивность Путина.



Иначе что ? Иначе что ?

Іначе глибоке занепокоєння

Уявляю як у Путіна ржали з цього старого маразматика. Іначе глибоке занепокоєнняУявляю як у Путіна ржали з цього старого маразматика.

Глибоке занепокоєння вже було.

Іначе - дуже глибоке занепокоєння.

А якщо серйозно - то який зміст США сваритись(воювати) з Росією? Який змість вводити санкції, які не вигідні самій США? Ну не робіть з американців ідіотів.

Чи вони мають втикатись за Україну на шкоду собі. Самим не смішно? Глибоке занепокоєння вже було.Іначе - дуже глибоке занепокоєння.Який змість вводити санкції, які не вигідні самій США? Ну не робіть з американців ідіотів.Чи вони мають втикатись за Україну на шкоду собі.Самим не смішно? andrijk777

Повідомлень: 3097 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7324732573267327 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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