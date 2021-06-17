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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 01:34
unicdima написав:
Байден та його помічники дійсно де.біли.
Все, Америці з цими ліберастами-толерастами та прочімі пєдіками кирдик.
принимаю доляры по 8
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:35
tumos написав: Ukrainian написав:
Ближайшие месяцы все покажут, сказал Байден по итогам саммита.
Вот это и есть главный итог: Путину дали несколько месяцев, чтобы взять себя в руки. Поставили ультиматум. Оттуда и отказ Байдена от совместной пресс-конференции, нервозность и агрессивность Путина.
Иначе что ?
Іначе глибоке занепокоєння
Уявляю як у Путіна ржали з цього старого маразматика.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:51
detroytred написав:
Зрозуміли тепер про що мова?
Про те, щоб ваш працівник заробляв на мереседес. На вашому!!! підприємстві.
А не тільки ви.
Я також за все хороше і проти всього поганого
Я також підтримую думку що
краще бути багатим/здоровим/розумним/щасливим, а не хворим/бідним/дурним/нещасним
От тільки досвід світовою єволюції показав
Не створювали мамонти тепличних умов для савців
Так само не створювали самодержавці умов для демократії
Все йшло своїм шляхом
І рухали зміни цих умов, одиниці..але голосували з часом за законодавче закріплення - мільйони..
При чому голосували тільки тоді, коли бачили що їм від цього стане краще.
А колди їм(мільонам) різні фантазери заявляють що мільйонам погано і має прийти з марсу можновладець,а завдання мільйонів не створити цього можновладця з свого середовища, а просто дочекатись..от вони й чекають..
В той час коли я і мої діти відриваються від цих мільйонів на повній швидкості навчаючи себе не чекати поки рак на горі свисне..
А ви чекайте, я від цього тільки виграю
І єдина причина по якій я тут з тугодумом сперичаюсь - це те що його фантазії зменшують середню швидкість змін в Державі і я переживаю,що мої діти вийшовши в лідери Держави - стануть лузерами в порівнянні з іншими Державами, в яких фантазерів вже давно змела Історія.
ПС
Мої продавці,якраз не збираються нікуди їхати,бо чітко бачать що їх зарплата не відповідає їх кваліфікаційному рівню(зарплата вища) і їх спроби заробити десь більше( в тому числі і за кордоном) привели до того що вони стараються без зайвої необхідності зі мною не прощатись.
ППС
фантазії про найкращих інженерів і працівників - залиште для своїх прихильників
а - наші інженери застрягли десь в 1990-тих
б - наші робітники (тих 5% від загальної кількості робітників які є в Україні і які виїхали на заробітки) в основній своїй масі працюють різноробами або працівниками які не потребують високої кваліфікації
А те що в масах гуляє думка що їх недооцінили - це якраз заслуга таких зашорених совковиків як ви.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:57
Tegularius написав: unicdima написав:
Байден та його помічники дійсно де.біли.
Все, Америці з цими ліберастами-толерастами та прочімі пєдіками кирдик.
Вот помните, как радовались россияне и антимайдановцы избранию Трампа в 2016 году? Все считали его пророссийским. Жириновский даже шампанское пил в эфире Соловьева.
А потом оказалось - ничего подобного, санкции против РФ продолжены, а военная помощь Украине даже увеличилась. Зрада.
А теперь - зеркальный случай. Все наши "патриоты" очень болели за Байдена, надеялись, что вот он-то враг России, и в НАТО нас примет, и всякие ужасные кары против России введет, навроде отключения от свифта, а то и пошлет шестой флот США отвоевывать нам Крым.
Что по итогу? Зрада, теперь и у вас
Круговорот зрад в природе
Цілком допускаю, що Байден є антиросійським, але це ліберасти-толерасти і діють вони вмовляннями, перемовинами, погрозами червоних ліній та прочєю ліберастичною лабудою, а у русскіх менталітет гопника і вони відповідно себе ведуть, будуть давати обіцянки, погоджуватися, але при цьому вести свої брудні діла. А якщо лох почне рипатися то йому можна влаштувати масовані протести БЛМ та прочіх пєдіков, масовані кібератаки тощо, а байдени будуть втиратися і казати, що так не можна.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:45
unicdima написав: tumos написав: Ukrainian написав:
Ближайшие месяцы все покажут, сказал Байден по итогам саммита.
Вот это и есть главный итог: Путину дали несколько месяцев, чтобы взять себя в руки. Поставили ультиматум. Оттуда и отказ Байдена от совместной пресс-конференции, нервозность и агрессивность Путина.
Иначе что ?
Іначе глибоке занепокоєння
Уявляю як у Путіна ржали з цього старого маразматика.
Глибоке занепокоєння вже було.
Іначе - дуже глибоке занепокоєння. А якщо серйозно - то який зміст США сваритись(воювати) з Росією?
Який змість вводити санкції, які не вигідні самій США? Ну не робіть з американців ідіотів.
Чи вони мають втикатись за Україну на шкоду собі.
Самим не смішно?
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:37
unicdima написав:
Байден та його помічники дійсно де.біли.
Все, Америці з цими ліберастами-толерастами та прочімі пєдіками кирдик.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:43
Tegularius написав: unicdima написав:
Байден та його помічники дійсно де.біли.
Все, Америці з цими ліберастами-толерастами та прочімі пєдіками кирдик.
Вот помните, как радовались россияне и антимайдановцы избранию Трампа в 2016 году? Все считали его пророссийским. Жириновский даже шампанское пил в эфире Соловьева.
А потом оказалось - ничего подобного, санкции против РФ продолжены, а военная помощь Украине даже увеличилась. Зрада.
А теперь - зеркальный случай. Все наши "патриоты" очень болели за Байдена, надеялись, что вот он-то враг России, и в НАТО нас примет, и всякие ужасные кары против России введет, навроде отключения от свифта, а то и пошлет шестой флот США отвоевывать нам Крым.
Что по итогу? Зрада, теперь и у вас
Круговорот зрад в природе
Кто оплачивает "патриотов" и "реформаторов" - тот их и танцует.
Я думаю, они не просто так топят за "демократов", а не по тупости.
Хотя может и по тупости
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:45
unicdima написав:
Уявляю як у Путіна ржали з цього старого маразматика.
Но виду не подали
А чего им жаловаться - такой "оппонент" их полностью устраивает, и конечно они его будут толерантно "поддерживать"
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:47
Вчера комитет Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС отправил на доработку поданный президентом проект закона об олигархах.
Что произошло? В Раде в принципе нет комитетов, в которых не было бы большинства у "слуг народа". А евроинтеграционный комитет и вовсе переполнен "слугами-соросятами". И вот этот комитет не просто провалил рассмотрение ключевой президентской инициативы – он записал, что она не соответствует Соглашению об ассоциации с ЕС и требует "доработки".
И ведь это был не единственный сигнал, свидетельствующий о, мягко говоря, прохладном отношении Запада к проекту закона об олигархах. Вчера появилось интервью одного из самых видных представителей «соросят» – экс-секретаря СНБО Александра Данилюка, – который заявил, что Украине специальный закон об олигархах не нужен.
Конечно, на фоне постоянных заявлений западных посольств о вреде олигархов для нашей страны все это выглядит странно. Видимо, просто борьба с олигархами в том виде, в каком ее проводит Владимир Зеленский, не устраивает "семипосольщину". Или их не устраивает, что вместе с Игорем Коломойским "значок олигарха" получит и Виктор Пинчук. А возможно даже и младоолигарх Томаш Фиала, который сейчас фактически контролирует руководство партии и фракции "Голос" и постепенно создает свою медиа-империю.
Запад хотел бы, чтоб борьбу с олигархами (а также присвоение этого статуса) контролировал он или близкие к нему структуры.
А не Банковая (через СНБО), которая намерена использовать этот инструмент для усиления зависимости крупного бизнеса от президента.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:58
andrijk777 написав:
Глибоке занепокоєння вже було.
Іначе - дуже глибоке занепокоєння. А якщо серйозно - то який зміст США сваритись(воювати) з Росією?
Який змість вводити санкції, які не вигідні самій США? Ну не робіть з американців ідіотів.
Чи вони мають втикатись за Україну на шкоду собі.
Самим не смішно?
А при чому тут Україна?
Зустріч відбувалася не через Україну, питання України в зустрічі було десяте.
Росія є противником США по всьому світу, будь де інтереси США наштовхуються на протидію росіян і саме через це була зустріч.
Я спеціально привів байденовський список об`єктів проти яких не можна робити кібератаки, хоча будь яка атака проти американських об`єктів має бути табу. Це величезна дурість та поразка байденовської команди. В очах русскіх це рівнозначно транспаранту на грудях Байдена - Я лох! І я впевнений, що вони зрозуміли хто він такий і будуть його давити як лоха.
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