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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:03
unicdima написав:
Цілком допускаю, що Байден є антиросійським, але це ліберасти-толерасти
Трамп не з ліберальної партіі демократів. Багато санкцій він особисто без тиску парламенту на рашу наклав? Раша і Кремль за трампа і проти байдена. Чому так якщо байден їм вигідний?
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