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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7325732673277328 Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:03 Re: Політичні дискусії unicdima написав: Цілком допускаю, що Байден є антиросійським, але це ліберасти-толерасти Цілком допускаю, що Байден є антиросійським, але це ліберасти-толерасти

Трамп не з ліберальної партіі демократів. Багато санкцій він особисто без тиску парламенту на рашу наклав? Раша і Кремль за трампа і проти байдена. Чому так якщо байден їм вигідний? Трамп не з ліберальної партіі демократів. Багато санкцій він особисто без тиску парламенту на рашу наклав? Раша і Кремль за трампа і проти байдена. Чому так якщо байден їм вигідний? Ukrainian

Повідомлень: 9898 З нами з: 18.06.08 Подякував: 34 раз. Подякували: 683 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:37 budivelnik написав: detroytred написав: Зрозуміли тепер про що мова?

Про те, щоб ваш працівник заробляв на мереседес. На вашому!!! підприємстві.

А не тільки ви. Зрозуміли тепер про що мова?Про те, щоб ваш працівник заробляв на мереседес. На вашому!!! підприємстві.А не тільки ви. Я також за все хороше і проти всього поганого

Я також підтримую думку що

краще бути

багатим/здоровим/розумним/щасливим, а не хворим/бідним/дурним/нещасним

От тільки досвід світовою єволюції показав

Не створювали мамонти тепличних умов для савців

Так само не створювали самодержавці умов для демократії



Все йшло своїм шляхом

І рухали зміни цих умов, одиниці..але голосували з часом за законодавче закріплення - мільйони..

При чому голосували тільки тоді, коли бачили що їм від цього стане краще.

А колди їм(мільонам) різні фантазери заявляють що мільйонам погано і має прийти з марсу можновладець,а завдання мільйонів не створити цього можновладця з свого середовища, а просто дочекатись..от вони й чекають..

В той час коли я і мої діти відриваються від цих мільйонів на повній швидкості навчаючи себе не чекати поки рак на горі свисне..



А ви чекайте, я від цього тільки виграю

І єдина причина по якій я тут з тугодумом сперичаюсь - це те що його фантазії зменшують середню швидкість змін в Державі і я переживаю,що мої діти вийшовши в лідери Держави - стануть лузерами в порівнянні з іншими Державами, в яких фантазерів вже давно змела Історія.



ПС

Мої продавці,якраз не збираються нікуди їхати,бо чітко бачать що їх зарплата не відповідає їх кваліфікаційному рівню(зарплата вища) і їх спроби заробити десь більше( в тому числі і за кордоном) привели до того що вони стараються без зайвої необхідності зі мною не прощатись.

ППС

фантазії про найкращих інженерів і працівників - залиште для своїх прихильників

а - наші інженери застрягли десь в 1990-тих

б - наші робітники (тих 5% від загальної кількості робітників які є в Україні і які виїхали на заробітки) в основній своїй масі працюють різноробами або працівниками які не потребують високої кваліфікації

А те що в масах гуляє думка що їх недооцінили - це якраз заслуга таких зашорених совковиків як ви. Я також за все хороше і проти всього поганогоЯ також підтримую думку щокраще бутиОт тільки досвід світовою єволюції показавНе створювали мамонти тепличних умов для савцівТак само не створювали самодержавці умов для демократіїВсе йшло своїм шляхомІ рухали зміни цих умов, одиниці..але голосували з часом за законодавче закріплення - мільйони..При чому голосували тільки тоді, коли бачили що їм від цього стане краще.А колди їм(мільонам) різні фантазери заявляють що мільйонам погано і має прийти з марсу можновладець,а завдання мільйонів не створити цього можновладця з свого середовища, а просто дочекатись..от вони й чекають..В той час коли я і мої діти відриваються від цих мільйонів на повній швидкості навчаючи себе не чекати поки рак на горі свисне..А ви чекайте, я від цього тільки виграюІ єдина причина по якій я тут з тугодумом сперичаюсь - це те що його фантазії зменшують середню швидкість змін в Державі і я переживаю,що мої діти вийшовши в лідери Держави - стануть лузерами в порівнянні з іншими Державами, в яких фантазерів вже давно змела Історія.ПСМої продавці,якраз не збираються нікуди їхати,бо чітко бачать що їх зарплата не відповідає їх кваліфікаційному рівню(зарплата вища) і їх спроби заробити десь більше( в тому числі і за кордоном) привели до того що вони стараються без зайвої необхідності зі мною не прощатись.ППСфантазії про найкращих інженерів і працівників - залиште для своїх прихильниківа - наші інженери застрягли десь в 1990-тихб - наші робітники (тих 5% від загальної кількості робітників які є в Україні і які виїхали на заробітки) в основній своїй масі працюють різноробами або працівниками які не потребують високої кваліфікаціїА те що в масах гуляє думка що їх недооцінили - це якраз заслуга таких зашорених совковиків як ви.

Сам себе випоров і почалося - тугодум, совки, фантазери, лузери, зашорені.



Казки про велику кваліфікацію та рівнорукясть будете дітям на ніч розповідати.

А реальність, факти інші -- на конвеєрі Форда і т.д., за баранками машин, працюють такі ж роботяги.



Тобто проблема саме в криворуких НАШИХ власниках підприємств-бізнесів, можновладцях, які не здатні або не бажають сучасний бізнес створювати, розвивати ринок далі.

Заробили собі та дують щоки))



Прикол у тому, бо ви вже кілька разів теорію свою пхали на цілі сторінки --- що на Заході роботяга крутить баранку, перукар стриже і т.д., що в нас. Тільки отримують по-різному.

А тепер он як заспівали -- криворукі працівники, не можуть заробляти.



З.И. питання-то було не про від'їзд ваших робітників, а на мерседеси вони не заробляють у вас? У вашому бізнесі.



Не треба вкотре перекручувати-то мою думку.

Які *фантазії про найкращих інженерів і працівників*? Де це в мене?

Навпаки я вже декілька раз вам нагадав, що навіть селюки корейці, китайці, якщо їм НЕКРИВОРУКІ власники створюють підприємства, цілком справляються з роботою.



Зміни й не йдуть, бо такі))))))) активні (мільйонери підприжмці, посадовці-можновладці) заробили на мереседес і пофіг далі.

Як Азіров дають кумедні поради масам -- беріть самі збагачуйтесь.



Мабуть різницю між порадою Кіосакі збагатитися окремій людині і державною справою розвитку ринку держави не розуміють. Сам себе випоров і почалося - тугодум, совки, фантазери, лузери, зашорені.Казки про велику кваліфікацію та рівнорукясть будете дітям на ніч розповідати.А реальність, факти інші -- на конвеєрі Форда і т.д., за баранками машин, працюють такі ж роботяги.Тобто проблема саме в криворуких НАШИХ власниках підприємств-бізнесів, можновладцях, які не здатні або не бажають сучасний бізнес створювати, розвивати ринок далі.Заробили собі та дують щоки))Прикол у тому, бо ви вже кілька разів теорію свою пхали на цілі сторінки --- що на Заході роботяга крутить баранку, перукар стриже і т.д., що в нас. Тільки отримують по-різному.А тепер он як заспівали -- криворукі працівники, не можуть заробляти.З.И. питання-то було не про від'їзд ваших робітників, а на мерседеси вони не заробляють у вас? У вашому бізнесі.Не треба вкотре перекручувати-то мою думку.Які *фантазії про найкращих інженерів і працівників*? Де це в мене?Навпаки я вже декілька раз вам нагадав, що навіть селюки корейці, китайці, якщо їм НЕКРИВОРУКІ власники створюють підприємства, цілком справляються з роботою.Зміни й не йдуть, бо такі))))))) активні (мільйонери підприжмці, посадовці-можновладці) заробили на мереседес і пофіг далі.Як Азіров дають кумедні поради масам -- беріть самі збагачуйтесь.Мабуть різницю між порадою Кіосакі збагатитися окремій людині і державною справою розвитку ринку держави не розуміють. detroytred

Повідомлень: 24333 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7325732673277328 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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