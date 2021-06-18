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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7325732673277328
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:03

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Цілком допускаю, що Байден є антиросійським, але це ліберасти-толерасти

Трамп не з ліберальної партіі демократів. Багато санкцій він особисто без тиску парламенту на рашу наклав? Раша і Кремль за трампа і проти байдена. Чому так якщо байден їм вигідний?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:37

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Зрозуміли тепер про що мова?
Про те, щоб ваш працівник заробляв на мереседес. На вашому!!! підприємстві.
А не тільки ви.
Я також за все хороше і проти всього поганого
Я також підтримую думку що
краще бути
багатим/здоровим/розумним/щасливим, а не хворим/бідним/дурним/нещасним
От тільки досвід світовою єволюції показав
Не створювали мамонти тепличних умов для савців
Так само не створювали самодержавці умов для демократії

Все йшло своїм шляхом
І рухали зміни цих умов, одиниці..але голосували з часом за законодавче закріплення - мільйони..
При чому голосували тільки тоді, коли бачили що їм від цього стане краще.
А колди їм(мільонам) різні фантазери заявляють що мільйонам погано і має прийти з марсу можновладець,а завдання мільйонів не створити цього можновладця з свого середовища, а просто дочекатись..от вони й чекають..
В той час коли я і мої діти відриваються від цих мільйонів на повній швидкості навчаючи себе не чекати поки рак на горі свисне..

А ви чекайте, я від цього тільки виграю
І єдина причина по якій я тут з тугодумом сперичаюсь - це те що його фантазії зменшують середню швидкість змін в Державі і я переживаю,що мої діти вийшовши в лідери Держави - стануть лузерами в порівнянні з іншими Державами, в яких фантазерів вже давно змела Історія.

ПС
Мої продавці,якраз не збираються нікуди їхати,бо чітко бачать що їх зарплата не відповідає їх кваліфікаційному рівню(зарплата вища) і їх спроби заробити десь більше( в тому числі і за кордоном) привели до того що вони стараються без зайвої необхідності зі мною не прощатись.
ППС
фантазії про найкращих інженерів і працівників - залиште для своїх прихильників
а - наші інженери застрягли десь в 1990-тих
б - наші робітники (тих 5% від загальної кількості робітників які є в Україні і які виїхали на заробітки) в основній своїй масі працюють різноробами або працівниками які не потребують високої кваліфікації
А те що в масах гуляє думка що їх недооцінили - це якраз заслуга таких зашорених совковиків як ви.

Сам себе випоров і почалося - тугодум, совки, фантазери, лузери, зашорені.

Казки про велику кваліфікацію та рівнорукясть будете дітям на ніч розповідати.
А реальність, факти інші -- на конвеєрі Форда і т.д., за баранками машин, працюють такі ж роботяги.

Тобто проблема саме в криворуких НАШИХ власниках підприємств-бізнесів, можновладцях, які не здатні або не бажають сучасний бізнес створювати, розвивати ринок далі.
Заробили собі та дують щоки))

Прикол у тому, бо ви вже кілька разів теорію свою пхали на цілі сторінки --- що на Заході роботяга крутить баранку, перукар стриже і т.д., що в нас. Тільки отримують по-різному.
А тепер он як заспівали -- криворукі працівники, не можуть заробляти.

З.И. питання-то було не про від'їзд ваших робітників, а на мерседеси вони не заробляють у вас? У вашому бізнесі.

Не треба вкотре перекручувати-то мою думку.
Які *фантазії про найкращих інженерів і працівників*? Де це в мене?
Навпаки я вже декілька раз вам нагадав, що навіть селюки корейці, китайці, якщо їм НЕКРИВОРУКІ власники створюють підприємства, цілком справляються з роботою.

Зміни й не йдуть, бо такі))))))) активні (мільйонери підприжмці, посадовці-можновладці) заробили на мереседес і пофіг далі.
Як Азіров дають кумедні поради масам -- беріть самі збагачуйтесь.

Мабуть різницю між порадою Кіосакі збагатитися окремій людині і державною справою розвитку ринку держави не розуміють.
detroytred
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