Трамп не з ліберальної партіі демократів. Багато санкцій він особисто без тиску парламенту на рашу наклав? Раша і Кремль за трампа і проти байдена. Чому так якщо байден їм вигідний?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:03
Re: Політичні дискусії
Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:37
Сам себе випоров і почалося - тугодум, совки, фантазери, лузери, зашорені.
Казки про велику кваліфікацію та рівнорукясть будете дітям на ніч розповідати.
А реальність, факти інші -- на конвеєрі Форда і т.д., за баранками машин, працюють такі ж роботяги.
Тобто проблема саме в криворуких НАШИХ власниках підприємств-бізнесів, можновладцях, які не здатні або не бажають сучасний бізнес створювати, розвивати ринок далі.
Заробили собі та дують щоки))
Прикол у тому, бо ви вже кілька разів теорію свою пхали на цілі сторінки --- що на Заході роботяга крутить баранку, перукар стриже і т.д., що в нас. Тільки отримують по-різному.
А тепер он як заспівали -- криворукі працівники, не можуть заробляти.
З.И. питання-то було не про від'їзд ваших робітників, а на мерседеси вони не заробляють у вас? У вашому бізнесі.
Не треба вкотре перекручувати-то мою думку.
Які *фантазії про найкращих інженерів і працівників*? Де це в мене?
Навпаки я вже декілька раз вам нагадав, що навіть селюки корейці, китайці, якщо їм НЕКРИВОРУКІ власники створюють підприємства, цілком справляються з роботою.
Зміни й не йдуть, бо такі))))))) активні (мільйонери підприжмці, посадовці-можновладці) заробили на мереседес і пофіг далі.
Як Азіров дають кумедні поради масам -- беріть самі збагачуйтесь.
Мабуть різницю між порадою Кіосакі збагатитися окремій людині і державною справою розвитку ринку держави не розуміють.
|