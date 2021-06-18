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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7326732773287329>
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:03

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Цілком допускаю, що Байден є антиросійським, але це ліберасти-толерасти

Трамп не з ліберальної партіі демократів. Багато санкцій він особисто без тиску парламенту на рашу наклав? Раша і Кремль за трампа і проти байдена. Чому так якщо байден їм вигідний?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:37

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Зрозуміли тепер про що мова?
Про те, щоб ваш працівник заробляв на мереседес. На вашому!!! підприємстві.
А не тільки ви.
Я також за все хороше і проти всього поганого
Я також підтримую думку що
краще бути
багатим/здоровим/розумним/щасливим, а не хворим/бідним/дурним/нещасним
От тільки досвід світовою єволюції показав
Не створювали мамонти тепличних умов для савців
Так само не створювали самодержавці умов для демократії

Все йшло своїм шляхом
І рухали зміни цих умов, одиниці..але голосували з часом за законодавче закріплення - мільйони..
При чому голосували тільки тоді, коли бачили що їм від цього стане краще.
А колди їм(мільонам) різні фантазери заявляють що мільйонам погано і має прийти з марсу можновладець,а завдання мільйонів не створити цього можновладця з свого середовища, а просто дочекатись..от вони й чекають..
В той час коли я і мої діти відриваються від цих мільйонів на повній швидкості навчаючи себе не чекати поки рак на горі свисне..

А ви чекайте, я від цього тільки виграю
І єдина причина по якій я тут з тугодумом сперичаюсь - це те що його фантазії зменшують середню швидкість змін в Державі і я переживаю,що мої діти вийшовши в лідери Держави - стануть лузерами в порівнянні з іншими Державами, в яких фантазерів вже давно змела Історія.

ПС
Мої продавці,якраз не збираються нікуди їхати,бо чітко бачать що їх зарплата не відповідає їх кваліфікаційному рівню(зарплата вища) і їх спроби заробити десь більше( в тому числі і за кордоном) привели до того що вони стараються без зайвої необхідності зі мною не прощатись.
ППС
фантазії про найкращих інженерів і працівників - залиште для своїх прихильників
а - наші інженери застрягли десь в 1990-тих
б - наші робітники (тих 5% від загальної кількості робітників які є в Україні і які виїхали на заробітки) в основній своїй масі працюють різноробами або працівниками які не потребують високої кваліфікації
А те що в масах гуляє думка що їх недооцінили - це якраз заслуга таких зашорених совковиків як ви.

Сам себе випоров і почалося - тугодум, совки, фантазери, лузери, зашорені.

Казки про велику кваліфікацію та рівнорукясть будете дітям на ніч розповідати.
А реальність, факти інші -- на конвеєрі Форда і т.д., за баранками машин, працюють такі ж роботяги.

Тобто проблема саме в криворуких НАШИХ власниках підприємств-бізнесів, можновладцях, які не здатні або не бажають сучасний бізнес створювати, розвивати ринок далі.
Заробили собі та дують щоки))

Прикол у тому, бо ви вже кілька разів теорію свою пхали на цілі сторінки --- що на Заході роботяга крутить баранку, перукар стриже і т.д., що в нас. Тільки отримують по-різному.
А тепер он як заспівали -- криворукі працівники, не можуть заробляти.

З.И. питання-то було не про від'їзд ваших робітників, а на мерседеси вони не заробляють у вас? У вашому бізнесі.

Не треба вкотре перекручувати-то мою думку.
Які *фантазії про найкращих інженерів і працівників*? Де це в мене?
Навпаки я вже декілька раз вам нагадав, що навіть селюки корейці, китайці, якщо їм НЕКРИВОРУКІ власники створюють підприємства, цілком справляються з роботою.

Зміни й не йдуть, бо такі))))))) активні (мільйонери підприжмці, посадовці-можновладці) заробили на мереседес і пофіг далі.
Як Азіров дають кумедні поради масам -- беріть самі збагачуйтесь.

Мабуть різницю між порадою Кіосакі збагатитися окремій людині і державною справою розвитку ринку держави не розуміють.

До речі, реформи завжди, як правило, йдуть із незадоволенням мас. Їх реалізація.
А у вас якісь казки -- мільйои побачили, голосували за законодавче закріплення.
Ага)) за підняття цін мільйони прям голосували.

Бальцеровичу чучело кози під вікнами палили...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:06

17 июня 2021

Народный депутат Украины от "Слуги народа" и глава Комитета ВРУ по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что украинцам "на физиологическом уровне" достаточно заработной платы в 5-5,5 тысяч гривен. Об этом она сказала в комментарии изданию "Страна".

"На физиологическом уровне, я считаю, что этот уровень должен быть 5-5,5 тыс. грн", — отметила Галина Третьякова.

Впрочем, парламентарий подчеркнула, что она ориентируется не на "физиологический уровень прожиточного уровня, а на социальный или национальный".

"И считаю, что он сейчас должен составлять не меньше, чем 43-50% от средней зарплаты, что означает, что он должен быть на уровне 6-7 тыс. грн", — резюмировала "слуга".

Отметим, в последней декларации Третьякова указала, что ее заработная плата за 2020 год составляла 510 тыс. грн. Из этого следует, что ее средняя месячная зарплата в прошлом году составляла около 42,5 тыс. грн.

А летом 2020 года Третьякова же жаловалась, что ей недостаточно этой суммы.

https://focus.ua/politics/485810-ukrain ... kova-video

Там же приведено и видео, где она на 0:38-0:57 говорит об этом.

Может Третьякова на собственном примере покажет, как она проживет на 6-7 тыс. грн :?:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:07

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Казки про велику кваліфікацію та рівнорукясть будете дітям на ніч розповідати.
А реальність, факти інші -- на конвеєрі Форда і т.д., за баранками машин, працюють такі ж роботяги.
Застав дурня богу молитись - він і голову поб'є...ТМ(с) Народна Мудрість
1 По геному свиня відрізняється від людини на 1%
Люмпен(криворукий) від Єйнштейна не відрізняється взагалі.
2 Розвиток суспільства(а значить і людей в цьому суспільстві) -штука тривала і може йти в різні сторони в залежності від того в яких умовах проживає все суспільство...
Йшли ми 70 років від капіталізму,(1921-1991) ,
потім йшли 30 років до капіталізму=нам ще 40 років йти до капіталізму зразка 1920 року в головах основної маси наших мешканців
3 Цей рух можна прискорити...
Це проходили різні суспільства в різні часи...
Наприклад Петро1 в 1700 році перемігши шведів спробував підтягнути татаромонголів до рівня шведів.
Чисто візуально-в нього це вийшло. Московський улус забрав в Швеції їх землі...
Але далі, нащадки монголів зупинились в своєму розвитку і до 1905( виправлено після зауважень дуже нудного дописувача) року прийшли програвшими навіть напівфеодальній(на той час) Японії і втративши те що захопили в Китаї...
Так само Ленін/Сталін пробував наздогнати, це привело до громадянської(-10 млн житті), парочки голодів(-10 млн життів) ,Другої світової(-20 млн життів), Холодної війни(-30 років розвитку) і привело назад в 1900
3 Всі інші (з тих кого прийнято називати Розвинутими) йшли еволюційно, а тому різні плани Маршала...тільки прискорювали рух,заторможений війною..але не міняли напрямок цього руху.
А напрямок був один
Кожен в першу чергу дбає про себе..
Держава як надбудова,дбає тільки про тих хто на грані голоду,за рахунок 10-15% грощей зібраних з лідерів...

Висновок
Можна фантазувати що завтра закон і можновладці,перетворять совка дейтройта і його сусіда алканавта васю..в німецького бюргера...
Фантазувати - можна..от тільки дочекатись реалізації цієї фантазії не вдасться ще наступних...тисячі років
Бо ні дейтройта ні його сусіда алканавта вже не змінити
Ба більше
Не змінити навіть їх дітей(якщо вони живуть в одному помешканні і слухають своїх батьків)
А от внуків змінити можна буде, та й то після того,як органи соціального захисту відберуть в цих фантазерів їх внуків...
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 18 чер, 2021 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:22

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Але далі, нащадки монголів зупинились в своєму розвитку і до 1900 року прийшли програвшими навіть напівфеодальній(на той час) Японії і втративши те що захопили в Китаї...


Дурний як чогось не зрозуміє - обовязково збреше.


Может все-таки не стоит подменять настоящую историю своими придумками? До 1900 года Россия абсолютно ничего не проиграла Японии, тем более захваченное ранее в Китае.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:32

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:До 1900 года Россия абсолютно ничего не проиграла Японии, тем более захваченное ранее в Китае.
Поміняв на 1905
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
Росі́йсько-япо́нська війна́ (рос. Ру́сско-япóнская войнá, яп. 日露戦争 Nichiro sensō "Японсько-російська війна"; 6 лютого 1904 — 14 жовтня 1905) — війна між Російською і Японською імперіями за контроль над Маньчжурією і Кореєю, в якій Росія зазнала нищівної поразки.
і все стало на свої місця
То як
зрозуміли?
збрехали?
спробували маніпульнути?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:49

Американское издание Politico сообщает, что Белый дом США временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн. Эхо саммита?


Не прошло и нескольких дней после встречи Байдена и Путина, а последствия для Украины уже начались.

Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн, сообщает издание Politico.

Кучно пошло. Сначала Нуланд об автономии Донбасса сказала.
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 18 чер, 2021 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:51

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:То як
зрозуміли?
збрехали?
спробували маніпульнути?

И это пишет человек, который написал
Поміняв на 1905

Так кто же все-таки в своем первоначальном посте и "збрехал", и "спробувал маніпульнути"?


виправлено після зауважень дуже нудного дописувача

Батенька, чтобы в очередной раз не садиться в лужу при начинающемся склерозе, перед написанием поста нужно тщательнee проверять даты!

Иначе
“Маємо те, що маємо” (с)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:55

  yanyura написав:Батенька, чтобы в очередной раз не садиться в лужу при начинающемся склерозе, перед написанием поста нужно тщательнee проверять даты!
Я обовязково врахую вашу висококваліфіковану думку.
Тільки і ви погодьтесь
Зміна 1900 рік на 1905 рік в 2021 році - якось по барабану..
З іншого боку мене радує,що саме найстрашніше в тому повідомленні - був рік
А з усім іншим,особливо з цим
  budivelnik написав:3 Цей рух можна прискорити...
Це проходили різні суспільства в різні часи...
Наприклад Петро1 в 1700 році перемігши шведів спробував підтягнути татаромонголів до рівня шведів.
Чисто візуально-в нього це вийшло. Московський улус забрав в Швеції їх землі...
Але далі, нащадки монголів зупинились в своєму розвитку і до 1905( виправлено після зауважень дуже нудного дописувача) року прийшли програвшими навіть напівфеодальній(на той час) Японії і втративши те що захопили в Китаї...
Так само Ленін/Сталін пробував наздогнати, це привело до громадянської(-10 млн житті), парочки голодів(-10 млн життів) ,Другої світової(-20 млн життів), Холодної війни(-30 років розвитку) і привело назад в 1900
ви зауважень не дали - а значить погодились.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:09

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Казки про велику кваліфікацію та рівнорукясть будете дітям на ніч розповідати.
А реальність, факти інші -- на конвеєрі Форда і т.д., за баранками машин, працюють такі ж роботяги.
Застав дурня богу молитись - він і голову поб'є...ТМ(с) Народна Мудрість
1 По геному свиня відрізняється від людини на 1%
Люмпен(криворукий) від Єйнштейна не відрізняється взагалі.
2 Розвиток суспільства(а значить і людей в цьому суспільстві) -штука тривала і може йти в різні сторони в залежності від того в яких умовах проживає все суспільство...
Йшли ми 70 років від капіталізму,(1921-1991) ,
потім йшли 30 років до капіталізму=нам ще 40 років йти до капіталізму зразка 1920 року в головах основної маси наших мешканців
3 Цей рух можна прискорити...
Це проходили різні суспільства в різні часи...
Наприклад Петро1 в 1700 році перемігши шведів спробував підтягнути татаромонголів до рівня шведів.
Чисто візуально-в нього це вийшло. Московський улус забрав в Швеції їх землі...
Але далі, нащадки монголів зупинились в своєму розвитку і до 1905( виправлено після зауважень дуже нудного дописувача) року прийшли програвшими навіть напівфеодальній(на той час) Японії і втративши те що захопили в Китаї...
Так само Ленін/Сталін пробував наздогнати, це привело до громадянської(-10 млн житті), парочки голодів(-10 млн життів) ,Другої світової(-20 млн життів), Холодної війни(-30 років розвитку) і привело назад в 1900
3 Всі інші (з тих кого прийнято називати Розвинутими) йшли еволюційно, а тому різні плани Маршала...тільки прискорювали рух,заторможений війною..але не міняли напрямок цього руху.
А напрямок був один
Кожен в першу чергу дбає про себе..
Держава як надбудова,дбає тільки про тих хто на грані голоду,за рахунок 10-15% грощей зібраних з лідерів...

Висновок
Можна фантазувати що завтра закон і можновладці,перетворять совка дейтройта і його сусіда алканавта васю..в німецького бюргера...
Фантазувати - можна..от тільки дочекатись реалізації цієї фантазії не вдасться ще наступних...тисячі років
Бо ні дейтройта ні його сусіда алканавта вже не змінити
Ба більше
Не змінити навіть їх дітей(якщо вони живуть в одному помешканні і слухають своїх батьків)
А от внуків змінити можна буде, та й то після того,як органи соціального захисту відберуть в цих фантазерів їх внуків...

Стільки букв історії навіщо?
Китай показав приклад, що не те що при наявності рухів в соціалізм колись, а навіть з тими же коммі і совками при наявності мети (бажанні) можновладців можна розвивати ринок.

Поляки хильнули в совок і теж нічого, реформуватися. Грузини реформувалися. Прибалти. болгари, німці.
А ви казки розказуєте.

Замість того, щоб відповісти -- чому власники підмриємці бізнеси не створили, щоб на мерси працівники заробляли?
І як бути з вашими отими оповіданням про однаково крутять баранку та стригуть, що там, що тут?
Тільки отримують по-різному.

Замість цього купа хфілософії))
До речі, нагадую - з порадами-закликами працювати на себе, заробити мільйони, не залежати від чужих рішень, йдіть в 80 бригаду.
Попрактикуйте в реалі))

Бо в вас, як в справжнього совка, теорія одна, а практика інша; а також маячнева ідея змінити громадянина-обивателя на будівельника комунізму-капіталізму.

З.и. ви знов плутаєте часне і загальне. Дбання про своє збагачення - це аля Кіосакі.
Проблема розвитку ринку держави -- це справа можновладців держави.

За віконце гляньте -- 90- ті скінчилися. Кожен дбає в першу чергу про себе -- вже вичерпано.
Для розвитку далі треба інші підходи.

І проблема стоїть перетворити наших можновладців та отаких, як ви, підприємців (тобто активних) в меркелів, фордів.
Бо ви заробили на мерс і пофіг усе...
Самі ж кажете, що рухають уперед активні.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 18 чер, 2021 21:14, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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