Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Зрозуміли тепер про що мова? Про те, щоб ваш працівник заробляв на мереседес. На вашому!!! підприємстві. А не тільки ви.
Я також за все хороше і проти всього поганого Я також підтримую думку що краще бути багатим/здоровим/розумним/щасливим, а не хворим/бідним/дурним/нещасним От тільки досвід світовою єволюції показав Не створювали мамонти тепличних умов для савців Так само не створювали самодержавці умов для демократії
Все йшло своїм шляхом І рухали зміни цих умов, одиниці..але голосували з часом за законодавче закріплення - мільйони.. При чому голосували тільки тоді, коли бачили що їм від цього стане краще. А колди їм(мільонам) різні фантазери заявляють що мільйонам погано і має прийти з марсу можновладець,а завдання мільйонів не створити цього можновладця з свого середовища, а просто дочекатись..от вони й чекають.. В той час коли я і мої діти відриваються від цих мільйонів на повній швидкості навчаючи себе не чекати поки рак на горі свисне..
А ви чекайте, я від цього тільки виграю І єдина причина по якій я тут з тугодумом сперичаюсь - це те що його фантазії зменшують середню швидкість змін в Державі і я переживаю,що мої діти вийшовши в лідери Держави - стануть лузерами в порівнянні з іншими Державами, в яких фантазерів вже давно змела Історія.
ПС Мої продавці,якраз не збираються нікуди їхати,бо чітко бачать що їх зарплата не відповідає їх кваліфікаційному рівню(зарплата вища) і їх спроби заробити десь більше( в тому числі і за кордоном) привели до того що вони стараються без зайвої необхідності зі мною не прощатись. ППС фантазії про найкращих інженерів і працівників - залиште для своїх прихильників а - наші інженери застрягли десь в 1990-тих б - наші робітники (тих 5% від загальної кількості робітників які є в Україні і які виїхали на заробітки) в основній своїй масі працюють різноробами або працівниками які не потребують високої кваліфікації А те що в масах гуляє думка що їх недооцінили - це якраз заслуга таких зашорених совковиків як ви.
Сам себе випоров і почалося - тугодум, совки, фантазери, лузери, зашорені.
Казки про велику кваліфікацію та рівнорукясть будете дітям на ніч розповідати. А реальність, факти інші -- на конвеєрі Форда і т.д., за баранками машин, працюють такі ж роботяги.
Тобто проблема саме в криворуких НАШИХ власниках підприємств-бізнесів, можновладцях, які не здатні або не бажають сучасний бізнес створювати, розвивати ринок далі. Заробили собі та дують щоки))
Прикол у тому, бо ви вже кілька разів теорію свою пхали на цілі сторінки --- що на Заході роботяга крутить баранку, перукар стриже і т.д., що в нас. Тільки отримують по-різному. А тепер он як заспівали -- криворукі працівники, не можуть заробляти.
З.И. питання-то було не про від'їзд ваших робітників, а на мерседеси вони не заробляють у вас? У вашому бізнесі.
Не треба вкотре перекручувати-то мою думку. Які *фантазії про найкращих інженерів і працівників*? Де це в мене? Навпаки я вже декілька раз вам нагадав, що навіть селюки корейці, китайці, якщо їм НЕКРИВОРУКІ власники створюють підприємства, цілком справляються з роботою.
Зміни й не йдуть, бо такі))))))) активні (мільйонери підприжмці, посадовці-можновладці) заробили на мереседес і пофіг далі. Як Азіров дають кумедні поради масам -- беріть самі збагачуйтесь.
Мабуть різницю між порадою Кіосакі збагатитися окремій людині і державною справою розвитку ринку держави не розуміють.
До речі, реформи завжди, як правило, йдуть із незадоволенням мас. Їх реалізація. А у вас якісь казки -- мільйои побачили, голосували за законодавче закріплення. Ага)) за підняття цін мільйони прям голосували.
Народный депутат Украины от "Слуги народа" и глава Комитета ВРУ по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что украинцам "на физиологическом уровне" достаточно заработной платы в 5-5,5 тысяч гривен. Об этом она сказала в комментарии изданию "Страна".
"На физиологическом уровне, я считаю, что этот уровень должен быть 5-5,5 тыс. грн", — отметила Галина Третьякова.
Впрочем, парламентарий подчеркнула, что она ориентируется не на "физиологический уровень прожиточного уровня, а на социальный или национальный".
"И считаю, что он сейчас должен составлять не меньше, чем 43-50% от средней зарплаты, что означает, что он должен быть на уровне 6-7 тыс. грн", — резюмировала "слуга".
Отметим, в последней декларации Третьякова указала, что ее заработная плата за 2020 год составляла 510 тыс. грн. Из этого следует, что ее средняя месячная зарплата в прошлом году составляла около 42,5 тыс. грн.
А летом 2020 года Третьякова же жаловалась, что ей недостаточно этой суммы.
detroytred написав:Казки про велику кваліфікацію та рівнорукясть будете дітям на ніч розповідати. А реальність, факти інші -- на конвеєрі Форда і т.д., за баранками машин, працюють такі ж роботяги.
Застав дурня богу молитись - він і голову поб'є...ТМ(с) Народна Мудрість 1 По геному свиня відрізняється від людини на 1% Люмпен(криворукий) від Єйнштейна не відрізняється взагалі. 2 Розвиток суспільства(а значить і людей в цьому суспільстві) -штука тривала і може йти в різні сторони в залежності від того в яких умовах проживає все суспільство... Йшли ми 70 років від капіталізму,(1921-1991) , потім йшли 30 років до капіталізму=нам ще 40 років йти до капіталізму зразка 1920 року в головах основної маси наших мешканців 3 Цей рух можна прискорити... Це проходили різні суспільства в різні часи... Наприклад Петро1 в 1700 році перемігши шведів спробував підтягнути татаромонголів до рівня шведів. Чисто візуально-в нього це вийшло. Московський улус забрав в Швеції їх землі... Але далі, нащадки монголів зупинились в своєму розвитку і до 1905( виправлено після зауважень дуже нудного дописувача) року прийшли програвшими навіть напівфеодальній(на той час) Японії і втративши те що захопили в Китаї... Так само Ленін/Сталін пробував наздогнати, це привело до громадянської(-10 млн житті), парочки голодів(-10 млн життів) ,Другої світової(-20 млн життів), Холодної війни(-30 років розвитку) і привело назад в 1900 3 Всі інші (з тих кого прийнято називати Розвинутими) йшли еволюційно, а тому різні плани Маршала...тільки прискорювали рух,заторможений війною..але не міняли напрямок цього руху. А напрямок був один Кожен в першу чергу дбає про себе.. Держава як надбудова,дбає тільки про тих хто на грані голоду,за рахунок 10-15% грощей зібраних з лідерів...
Висновок Можна фантазувати що завтра закон і можновладці,перетворять совка дейтройта і його сусіда алканавта васю..в німецького бюргера... Фантазувати - можна..от тільки дочекатись реалізації цієї фантазії не вдасться ще наступних...тисячі років Бо ні дейтройта ні його сусіда алканавта вже не змінити Ба більше Не змінити навіть їх дітей(якщо вони живуть в одному помешканні і слухають своїх батьків) А от внуків змінити можна буде, та й то після того,як органи соціального захисту відберуть в цих фантазерів їх внуків...
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 18 чер, 2021 20:33, всього редагувалось 1 раз.
yanyura написав:Батенька, чтобы в очередной раз не садиться в лужу при начинающемся склерозе, перед написанием поста нужно тщательнee проверять даты!
Я обовязково врахую вашу висококваліфіковану думку. Тільки і ви погодьтесь Зміна 1900 рік на 1905 рік в 2021 році - якось по барабану.. З іншого боку мене радує,що саме найстрашніше в тому повідомленні - був рік А з усім іншим,особливо з цим
budivelnik написав:3 Цей рух можна прискорити... Це проходили різні суспільства в різні часи... Наприклад Петро1 в 1700 році перемігши шведів спробував підтягнути татаромонголів до рівня шведів. Чисто візуально-в нього це вийшло. Московський улус забрав в Швеції їх землі... Але далі, нащадки монголів зупинились в своєму розвитку і до 1905( виправлено після зауважень дуже нудного дописувача) року прийшли програвшими навіть напівфеодальній(на той час) Японії і втративши те що захопили в Китаї... Так само Ленін/Сталін пробував наздогнати, це привело до громадянської(-10 млн житті), парочки голодів(-10 млн життів) ,Другої світової(-20 млн життів), Холодної війни(-30 років розвитку) і привело назад в 1900
detroytred написав:Казки про велику кваліфікацію та рівнорукясть будете дітям на ніч розповідати. А реальність, факти інші -- на конвеєрі Форда і т.д., за баранками машин, працюють такі ж роботяги.
Застав дурня богу молитись - він і голову поб'є...ТМ(с) Народна Мудрість 1 По геному свиня відрізняється від людини на 1% Люмпен(криворукий) від Єйнштейна не відрізняється взагалі. 2 Розвиток суспільства(а значить і людей в цьому суспільстві) -штука тривала і може йти в різні сторони в залежності від того в яких умовах проживає все суспільство... Йшли ми 70 років від капіталізму,(1921-1991) , потім йшли 30 років до капіталізму=нам ще 40 років йти до капіталізму зразка 1920 року в головах основної маси наших мешканців 3 Цей рух можна прискорити... Це проходили різні суспільства в різні часи... Наприклад Петро1 в 1700 році перемігши шведів спробував підтягнути татаромонголів до рівня шведів. Чисто візуально-в нього це вийшло. Московський улус забрав в Швеції їх землі... Але далі, нащадки монголів зупинились в своєму розвитку і до 1905( виправлено після зауважень дуже нудного дописувача) року прийшли програвшими навіть напівфеодальній(на той час) Японії і втративши те що захопили в Китаї... Так само Ленін/Сталін пробував наздогнати, це привело до громадянської(-10 млн житті), парочки голодів(-10 млн життів) ,Другої світової(-20 млн життів), Холодної війни(-30 років розвитку) і привело назад в 1900 3 Всі інші (з тих кого прийнято називати Розвинутими) йшли еволюційно, а тому різні плани Маршала...тільки прискорювали рух,заторможений війною..але не міняли напрямок цього руху. А напрямок був один Кожен в першу чергу дбає про себе.. Держава як надбудова,дбає тільки про тих хто на грані голоду,за рахунок 10-15% грощей зібраних з лідерів...
Висновок Можна фантазувати що завтра закон і можновладці,перетворять совка дейтройта і його сусіда алканавта васю..в німецького бюргера... Фантазувати - можна..от тільки дочекатись реалізації цієї фантазії не вдасться ще наступних...тисячі років Бо ні дейтройта ні його сусіда алканавта вже не змінити Ба більше Не змінити навіть їх дітей(якщо вони живуть в одному помешканні і слухають своїх батьків) А от внуків змінити можна буде, та й то після того,як органи соціального захисту відберуть в цих фантазерів їх внуків...
Стільки букв історії навіщо? Китай показав приклад, що не те що при наявності рухів в соціалізм колись, а навіть з тими же коммі і совками при наявності мети (бажанні) можновладців можна розвивати ринок.
Поляки хильнули в совок і теж нічого, реформуватися. Грузини реформувалися. Прибалти. болгари, німці. А ви казки розказуєте.
Замість того, щоб відповісти -- чому власники підмриємці бізнеси не створили, щоб на мерси працівники заробляли? І як бути з вашими отими оповіданням про однаково крутять баранку та стригуть, що там, що тут? Тільки отримують по-різному.
Замість цього купа хфілософії)) До речі, нагадую - з порадами-закликами працювати на себе, заробити мільйони, не залежати від чужих рішень, йдіть в 80 бригаду. Попрактикуйте в реалі))
Бо в вас, як в справжнього совка, теорія одна, а практика інша; а також маячнева ідея змінити громадянина-обивателя на будівельника комунізму-капіталізму.
З.и. ви знов плутаєте часне і загальне. Дбання про своє збагачення - це аля Кіосакі. Проблема розвитку ринку держави -- це справа можновладців держави.
За віконце гляньте -- 90- ті скінчилися. Кожен дбає в першу чергу про себе -- вже вичерпано. Для розвитку далі треба інші підходи.
І проблема стоїть перетворити наших можновладців та отаких, як ви, підприємців (тобто активних) в меркелів, фордів. Бо ви заробили на мерс і пофіг усе... Самі ж кажете, що рухають уперед активні.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 18 чер, 2021 21:14, всього редагувалось 1 раз.