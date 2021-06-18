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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7326732773287329> Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:03 Re: Політичні дискусії unicdima написав: Цілком допускаю, що Байден є антиросійським, але це ліберасти-толерасти Цілком допускаю, що Байден є антиросійським, але це ліберасти-толерасти

Трамп не з ліберальної партіі демократів. Багато санкцій він особисто без тиску парламенту на рашу наклав? Раша і Кремль за трампа і проти байдена. Чому так якщо байден їм вигідний? Трамп не з ліберальної партіі демократів. Багато санкцій він особисто без тиску парламенту на рашу наклав? Раша і Кремль за трампа і проти байдена. Чому так якщо байден їм вигідний? Ukrainian

Повідомлень: 9898 З нами з: 18.06.08 Подякував: 34 раз. Подякували: 683 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:37 budivelnik написав: detroytred написав: Зрозуміли тепер про що мова?

Про те, щоб ваш працівник заробляв на мереседес. На вашому!!! підприємстві.

А не тільки ви. Зрозуміли тепер про що мова?Про те, щоб ваш працівник заробляв на мереседес. На вашому!!! підприємстві.А не тільки ви. Я також за все хороше і проти всього поганого

Я також підтримую думку що

краще бути

багатим/здоровим/розумним/щасливим, а не хворим/бідним/дурним/нещасним

От тільки досвід світовою єволюції показав

Не створювали мамонти тепличних умов для савців

Так само не створювали самодержавці умов для демократії



Все йшло своїм шляхом

І рухали зміни цих умов, одиниці..але голосували з часом за законодавче закріплення - мільйони..

При чому голосували тільки тоді, коли бачили що їм від цього стане краще.

А колди їм(мільонам) різні фантазери заявляють що мільйонам погано і має прийти з марсу можновладець,а завдання мільйонів не створити цього можновладця з свого середовища, а просто дочекатись..от вони й чекають..

В той час коли я і мої діти відриваються від цих мільйонів на повній швидкості навчаючи себе не чекати поки рак на горі свисне..



А ви чекайте, я від цього тільки виграю

І єдина причина по якій я тут з тугодумом сперичаюсь - це те що його фантазії зменшують середню швидкість змін в Державі і я переживаю,що мої діти вийшовши в лідери Держави - стануть лузерами в порівнянні з іншими Державами, в яких фантазерів вже давно змела Історія.



ПС

Мої продавці,якраз не збираються нікуди їхати,бо чітко бачать що їх зарплата не відповідає їх кваліфікаційному рівню(зарплата вища) і їх спроби заробити десь більше( в тому числі і за кордоном) привели до того що вони стараються без зайвої необхідності зі мною не прощатись.

ППС

фантазії про найкращих інженерів і працівників - залиште для своїх прихильників

а - наші інженери застрягли десь в 1990-тих

б - наші робітники (тих 5% від загальної кількості робітників які є в Україні і які виїхали на заробітки) в основній своїй масі працюють різноробами або працівниками які не потребують високої кваліфікації

А те що в масах гуляє думка що їх недооцінили - це якраз заслуга таких зашорених совковиків як ви. Я також за все хороше і проти всього поганогоЯ також підтримую думку щокраще бутиОт тільки досвід світовою єволюції показавНе створювали мамонти тепличних умов для савцівТак само не створювали самодержавці умов для демократіїВсе йшло своїм шляхомІ рухали зміни цих умов, одиниці..але голосували з часом за законодавче закріплення - мільйони..При чому голосували тільки тоді, коли бачили що їм від цього стане краще.А колди їм(мільонам) різні фантазери заявляють що мільйонам погано і має прийти з марсу можновладець,а завдання мільйонів не створити цього можновладця з свого середовища, а просто дочекатись..от вони й чекають..В той час коли я і мої діти відриваються від цих мільйонів на повній швидкості навчаючи себе не чекати поки рак на горі свисне..А ви чекайте, я від цього тільки виграюІ єдина причина по якій я тут з тугодумом сперичаюсь - це те що його фантазії зменшують середню швидкість змін в Державі і я переживаю,що мої діти вийшовши в лідери Держави - стануть лузерами в порівнянні з іншими Державами, в яких фантазерів вже давно змела Історія.ПСМої продавці,якраз не збираються нікуди їхати,бо чітко бачать що їх зарплата не відповідає їх кваліфікаційному рівню(зарплата вища) і їх спроби заробити десь більше( в тому числі і за кордоном) привели до того що вони стараються без зайвої необхідності зі мною не прощатись.ППСфантазії про найкращих інженерів і працівників - залиште для своїх прихильниківа - наші інженери застрягли десь в 1990-тихб - наші робітники (тих 5% від загальної кількості робітників які є в Україні і які виїхали на заробітки) в основній своїй масі працюють різноробами або працівниками які не потребують високої кваліфікаціїА те що в масах гуляє думка що їх недооцінили - це якраз заслуга таких зашорених совковиків як ви.

Сам себе випоров і почалося - тугодум, совки, фантазери, лузери, зашорені.



Казки про велику кваліфікацію та рівнорукясть будете дітям на ніч розповідати.

А реальність, факти інші -- на конвеєрі Форда і т.д., за баранками машин, працюють такі ж роботяги.



Тобто проблема саме в криворуких НАШИХ власниках підприємств-бізнесів, можновладцях, які не здатні або не бажають сучасний бізнес створювати, розвивати ринок далі.

Заробили собі та дують щоки))



Прикол у тому, бо ви вже кілька разів теорію свою пхали на цілі сторінки --- що на Заході роботяга крутить баранку, перукар стриже і т.д., що в нас. Тільки отримують по-різному.

А тепер он як заспівали -- криворукі працівники, не можуть заробляти.



З.И. питання-то було не про від'їзд ваших робітників, а на мерседеси вони не заробляють у вас? У вашому бізнесі.



Не треба вкотре перекручувати-то мою думку.

Які *фантазії про найкращих інженерів і працівників*? Де це в мене?

Навпаки я вже декілька раз вам нагадав, що навіть селюки корейці, китайці, якщо їм НЕКРИВОРУКІ власники створюють підприємства, цілком справляються з роботою.



Зміни й не йдуть, бо такі))))))) активні (мільйонери підприжмці, посадовці-можновладці) заробили на мереседес і пофіг далі.

Як Азіров дають кумедні поради масам -- беріть самі збагачуйтесь.



Мабуть різницю між порадою Кіосакі збагатитися окремій людині і державною справою розвитку ринку держави не розуміють.



До речі, реформи завжди, як правило, йдуть із незадоволенням мас. Їх реалізація.

А у вас якісь казки -- мільйои побачили, голосували за законодавче закріплення.

Ага)) за підняття цін мільйони прям голосували.



Бальцеровичу чучело кози під вікнами палили... Сам себе випоров і почалося - тугодум, совки, фантазери, лузери, зашорені.Казки про велику кваліфікацію та рівнорукясть будете дітям на ніч розповідати.А реальність, факти інші -- на конвеєрі Форда і т.д., за баранками машин, працюють такі ж роботяги.Тобто проблема саме в криворуких НАШИХ власниках підприємств-бізнесів, можновладцях, які не здатні або не бажають сучасний бізнес створювати, розвивати ринок далі.Заробили собі та дують щоки))Прикол у тому, бо ви вже кілька разів теорію свою пхали на цілі сторінки --- що на Заході роботяга крутить баранку, перукар стриже і т.д., що в нас. Тільки отримують по-різному.А тепер он як заспівали -- криворукі працівники, не можуть заробляти.З.И. питання-то було не про від'їзд ваших робітників, а на мерседеси вони не заробляють у вас? У вашому бізнесі.Не треба вкотре перекручувати-то мою думку.Які *фантазії про найкращих інженерів і працівників*? Де це в мене?Навпаки я вже декілька раз вам нагадав, що навіть селюки корейці, китайці, якщо їм НЕКРИВОРУКІ власники створюють підприємства, цілком справляються з роботою.Зміни й не йдуть, бо такі))))))) активні (мільйонери підприжмці, посадовці-можновладці) заробили на мереседес і пофіг далі.Як Азіров дають кумедні поради масам -- беріть самі збагачуйтесь.Мабуть різницю між порадою Кіосакі збагатитися окремій людині і державною справою розвитку ринку держави не розуміють.До речі, реформи завжди, як правило, йдуть із незадоволенням мас. Їх реалізація.А у вас якісь казки -- мільйои побачили, голосували за законодавче закріплення.Ага)) за підняття цін мільйони прям голосували.Бальцеровичу чучело кози під вікнами палили... detroytred

Повідомлень: 24334 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:06 17 июня 2021



Народный депутат Украины от "Слуги народа" и глава Комитета ВРУ по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что украинцам "на физиологическом уровне" достаточно заработной платы в 5-5,5 тысяч гривен. Об этом она сказала в комментарии изданию "Страна".



"На физиологическом уровне, я считаю, что этот уровень должен быть 5-5,5 тыс. грн", — отметила Галина Третьякова.



Впрочем, парламентарий подчеркнула, что она ориентируется не на "физиологический уровень прожиточного уровня, а на социальный или национальный".



"И считаю, что он сейчас должен составлять не меньше, чем 43-50% от средней зарплаты, что означает, что он должен быть на уровне 6-7 тыс. грн", — резюмировала "слуга".



Отметим, в последней декларации Третьякова указала, что ее заработная плата за 2020 год составляла 510 тыс. грн. Из этого следует, что ее средняя месячная зарплата в прошлом году составляла около 42,5 тыс. грн.



А летом 2020 года Третьякова же жаловалась, что ей недостаточно этой суммы.

https://focus.ua/politics/485810-ukrain ... kova-video



Там же приведено и видео, где она на 0:38-0:57 говорит об этом.



Может Третьякова на собственном примере покажет, как она проживет на 6-7 тыс. грн Там же приведено и видео, где она на 0:38-0:57 говорит об этом.Может Третьякова на собственном примере покажет, как она проживет на 6-7 тыс. грн yanyura Повідомлень: 5963 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1914 раз. Подякували: 1380 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:07 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Казки про велику кваліфікацію та рівнорукясть будете дітям на ніч розповідати.

А реальність, факти інші -- на конвеєрі Форда і т.д., за баранками машин, працюють такі ж роботяги. Казки про велику кваліфікацію та рівнорукясть будете дітям на ніч розповідати.А реальність, факти інші -- на конвеєрі Форда і т.д., за баранками машин, працюють такі ж роботяги. Застав дурня богу молитись - він і голову поб'є...ТМ(с) Народна Мудрість

1 По геному свиня відрізняється від людини на 1%

Люмпен(криворукий) від Єйнштейна не відрізняється взагалі.

2 Розвиток суспільства(а значить і людей в цьому суспільстві) -штука тривала і може йти в різні сторони в залежності від того в яких умовах проживає все суспільство...

Йшли ми 70 років від капіталізму,(1921-1991) ,

потім йшли 30 років до капіталізму=нам ще 40 років йти до капіталізму зразка 1920 року в головах основної маси наших мешканців

3 Цей рух можна прискорити...

Це проходили різні суспільства в різні часи...

Наприклад Петро1 в 1700 році перемігши шведів спробував підтягнути татаромонголів до рівня шведів.

Чисто візуально-в нього це вийшло. Московський улус забрав в Швеції їх землі...

Але далі, нащадки монголів зупинились в своєму розвитку і до 1905 ( виправлено після зауважень дуже нудного дописувача) року прийшли програвшими навіть напівфеодальній(на той час) Японії і втративши те що захопили в Китаї...

Так само Ленін/Сталін пробував наздогнати, це привело до громадянської(-10 млн житті), парочки голодів(-10 млн життів) ,Другої світової(-20 млн життів), Холодної війни(-30 років розвитку) і привело назад в 1900

3 Всі інші (з тих кого прийнято називати Розвинутими) йшли еволюційно, а тому різні плани Маршала...тільки прискорювали рух,заторможений війною..але не міняли напрямок цього руху.

А напрямок був один

Кожен в першу чергу дбає про себе..

Держава як надбудова,дбає тільки про тих хто на грані голоду,за рахунок 10-15% грощей зібраних з лідерів...



Висновок

Можна фантазувати що завтра закон і можновладці,перетворять совка дейтройта і його сусіда алканавта васю..в німецького бюргера...

Фантазувати - можна..от тільки дочекатись реалізації цієї фантазії не вдасться ще наступних...тисячі років

Бо ні дейтройта ні його сусіда алканавта вже не змінити

Ба більше

Не змінити навіть їх дітей(якщо вони живуть в одному помешканні і слухають своїх батьків)

А от внуків змінити можна буде, та й то після того,як органи соціального захисту відберуть в цих фантазерів їх внуків... ...ТМ(с) Народна Мудрість1 По геному свиня відрізняється від людини на 1%Люмпен(криворукий) від Єйнштейна не відрізняється взагалі.2 Розвиток суспільства(а значить і людей в цьому суспільстві) -штука тривала і може йти в різні сторони в залежності від того в яких умовах проживає все суспільство...Йшли ми 70 років від капіталізму,(1921-1991) ,потім йшли 30 років до капіталізму=нам ще 40 років йти до капіталізму зразка 1920 року в головах основної маси наших мешканців3 Цей рух можна прискорити...Це проходили різні суспільства в різні часи...Наприклад Петро1 в 1700 році перемігши шведів спробував підтягнути татаромонголів до рівня шведів.Чисто візуально-в нього це вийшло. Московський улус забрав в Швеції їх землі...Але далі, нащадки монголів зупинились в своєму розвитку і до( виправлено після зауважень дуже нудного дописувача) року прийшли програвшими навіть напівфеодальній(на той час) Японії і втративши те що захопили в Китаї...Так само Ленін/Сталін пробував наздогнати, це привело до громадянської(-10 млн житті), парочки голодів(-10 млн життів) ,Другої світової(-20 млн життів), Холодної війни(-30 років розвитку) і привело назад в 19003 Всі інші (з тих кого прийнято називати Розвинутими) йшли еволюційно, а тому різні плани Маршала...тільки прискорювали рух,заторможений війною..але не міняли напрямок цього руху.А напрямок був одинДержава як надбудова,дбає тільки про тих хто на грані голоду,за рахунок 10-15% грощей зібраних з лідерів...ВисновокМожна фантазувати що завтра закон і можновладці,перетворять совка дейтройта і його сусіда алканавта васю..в німецького бюргера...Фантазувати - можна..от тільки дочекатись реалізації цієї фантазії не вдасться ще наступних...тисячі роківБо ні дейтройта ні його сусіда алканавта вже не змінитиБа більшеНе змінити навіть їх дітей(якщо вони живуть в одному помешканні і слухають своїх батьків)А от внуків змінити можна буде, та й то після того,як органи соціального захисту відберуть в цих фантазерів їх внуків... Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 18 чер, 2021 20:33, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Повідомлень: 24540 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:22 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: Але далі, нащадки монголів зупинились в своєму розвитку і до 1900 року прийшли програвшими навіть напівфеодальній(на той час) Японії і втративши те що захопили в Китаї... Але далі, нащадки монголів зупинились в своєму розвитку і...



Дурний як чогось не зрозуміє - обовязково збреше.



Может все-таки не стоит подменять настоящую историю своими придумками? До 1900 года Россия абсолютно ничего не проиграла Японии, тем более захваченное ранее в Китае. Может все-таки не стоит подменять настоящую историю своими придумками? До 1900 года Россия абсолютно ничего не проиграла Японии, тем более захваченное ранее в Китае. yanyura Повідомлень: 5963 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1914 раз. Подякували: 1380 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:32 Re: Політичні дискусії yanyura написав: До 1900 года Россия абсолютно ничего не проиграла Японии, тем более захваченное ранее в Китае. До 1900 года Россия абсолютно ничего не проиграла Японии, тем более захваченное ранее в Китае. Поміняв на 1905

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0

Росі́йсько-япо́нська війна́ (рос. Ру́сско-япóнская войнá, яп. 日露戦争 Nichiro sensō "Японсько-російська війна"; 6 лютого 1904 — 14 жовтня 1905) — війна між Російською і Японською імперіями за контроль над Маньчжурією і Кореєю, в якій Росія зазнала нищівної поразки . Росі́йсько-япо́нська війна́ (рос. Ру́сско-япóнская войнá, яп. 日露戦争 Nichiro sensō "Японсько-російська війна"; 6 лютого 1904 — 14 жовтня 1905) — війна між Російською і Японською імперіями за контроль над Маньчжурією і Кореєю, і все стало на свої місця

То як

зрозуміли?

збрехали?

спробували маніпульнути? Поміняв на 1905і все стало на свої місцяТо якзрозуміли?збрехали?спробували маніпульнути? budivelnik

Повідомлень: 24540 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:49 Американское издание Politico сообщает, что Белый дом США временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн. Эхо саммита?



Не прошло и нескольких дней после встречи Байдена и Путина, а последствия для Украины уже начались.



Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн, сообщает издание Politico.



Кучно пошло. Сначала Нуланд об автономии Донбасса сказала. Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 18 чер, 2021 20:52, всього редагувалось 1 раз. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14750 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8022 раз. Подякували: 3891 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:51 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: То як

зрозуміли?

збрехали?

спробували маніпульнути? То якзрозуміли?збрехали?спробували маніпульнути?

И это пишет человек, который написал

Поміняв на 1905

Так кто же все-таки в своем первоначальном посте и "збрехал", и "спробувал маніпульнути"?





виправлено після зауважень дуже нудного дописувача

Батенька, чтобы в очередной раз не садиться в лужу при начинающемся склерозе, перед написанием поста нужно тщательнee проверять даты!



Иначе

“Маємо те, що маємо” (с) И это пишет человек, который написалТак кто же все-таки в своем первоначальном посте и "збрехал", и "спробувал маніпульнути"?Батенька, чтобы в очередной раз не садиться в лужу при начинающемся склерозе, перед написанием поста нужно тщательнee проверять даты!Иначе yanyura Повідомлень: 5963 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1914 раз. Подякували: 1380 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:55 yanyura написав: Батенька, чтобы в очередной раз не садиться в лужу при начинающемся склерозе, перед написанием поста нужно тщательнee проверять даты! Батенька, чтобы в очередной раз не садиться в лужу при начинающемся склерозе, перед написанием поста нужно тщательнee проверять даты! Я обовязково врахую вашу висококваліфіковану думку.

Тільки і ви погодьтесь

Зміна 1900 рік на 1905 рік в 2021 році - якось по барабану..

З іншого боку мене радує,що саме найстрашніше в тому повідомленні - був рік

А з усім іншим,особливо з цим

budivelnik написав: 3 Цей рух можна прискорити...

Це проходили різні суспільства в різні часи...

Наприклад Петро1 в 1700 році перемігши шведів спробував підтягнути татаромонголів до рівня шведів.

Чисто візуально-в нього це вийшло. Московський улус забрав в Швеції їх землі...

Але далі, нащадки монголів зупинились в своєму розвитку і до 1905( виправлено після зауважень дуже нудного дописувача) року прийшли програвшими навіть напівфеодальній(на той час) Японії і втративши те що захопили в Китаї...

Так само Ленін/Сталін пробував наздогнати, це привело до громадянської(-10 млн житті), парочки голодів(-10 млн життів) ,Другої світової(-20 млн життів), Холодної війни(-30 років розвитку) і привело назад в 1900 3 Цей рух можна прискорити...Це проходили різні суспільства в різні часи...Наприклад Петро1 в 1700 році перемігши шведів спробував підтягнути татаромонголів до рівня шведів.Чисто візуально-в нього це вийшло. Московський улус забрав в Швеції їх землі...Але далі, нащадки монголів зупинились в своєму розвитку і до 1905( виправлено після зауважень дуже нудного дописувача) року прийшли програвшими навіть напівфеодальній(на той час) Японії і втративши те що захопили в Китаї...Так само Ленін/Сталін пробував наздогнати, це привело до громадянської(-10 млн житті), парочки голодів(-10 млн життів) ,Другої світової(-20 млн життів), Холодної війни(-30 років розвитку) і привело назад в 1900 ви зауважень не дали - а значить погодились. Я обовязково врахую вашу висококваліфіковану думку.Тільки і ви погодьтесьЗміна 1900 рік на 1905 рік в 2021 році - якось по барабану..З іншого боку мене радує,що саме найстрашніше в тому повідомленні - був рікА з усім іншим,особливо з цимви зауважень не дали - а значить погодились. budivelnik

Повідомлень: 24540 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:09 budivelnik написав: detroytred написав: Казки про велику кваліфікацію та рівнорукясть будете дітям на ніч розповідати.

А реальність, факти інші -- на конвеєрі Форда і т.д., за баранками машин, працюють такі ж роботяги. Казки про велику кваліфікацію та рівнорукясть будете дітям на ніч розповідати.А реальність, факти інші -- на конвеєрі Форда і т.д., за баранками машин, працюють такі ж роботяги. Застав дурня богу молитись - він і голову поб'є...ТМ(с) Народна Мудрість

1 По геному свиня відрізняється від людини на 1%

Люмпен(криворукий) від Єйнштейна не відрізняється взагалі.

2 Розвиток суспільства(а значить і людей в цьому суспільстві) -штука тривала і може йти в різні сторони в залежності від того в яких умовах проживає все суспільство...

Йшли ми 70 років від капіталізму,(1921-1991) ,

потім йшли 30 років до капіталізму=нам ще 40 років йти до капіталізму зразка 1920 року в головах основної маси наших мешканців

3 Цей рух можна прискорити...

Це проходили різні суспільства в різні часи...

Наприклад Петро1 в 1700 році перемігши шведів спробував підтягнути татаромонголів до рівня шведів.

Чисто візуально-в нього це вийшло. Московський улус забрав в Швеції їх землі...

Але далі, нащадки монголів зупинились в своєму розвитку і до 1905 ( виправлено після зауважень дуже нудного дописувача) року прийшли програвшими навіть напівфеодальній(на той час) Японії і втративши те що захопили в Китаї...

Так само Ленін/Сталін пробував наздогнати, це привело до громадянської(-10 млн житті), парочки голодів(-10 млн життів) ,Другої світової(-20 млн життів), Холодної війни(-30 років розвитку) і привело назад в 1900

3 Всі інші (з тих кого прийнято називати Розвинутими) йшли еволюційно, а тому різні плани Маршала...тільки прискорювали рух,заторможений війною..але не міняли напрямок цього руху.

А напрямок був один

Кожен в першу чергу дбає про себе..

Держава як надбудова,дбає тільки про тих хто на грані голоду,за рахунок 10-15% грощей зібраних з лідерів...



Висновок

Можна фантазувати що завтра закон і можновладці,перетворять совка дейтройта і його сусіда алканавта васю..в німецького бюргера...

Фантазувати - можна..от тільки дочекатись реалізації цієї фантазії не вдасться ще наступних...тисячі років

Бо ні дейтройта ні його сусіда алканавта вже не змінити

Ба більше

Не змінити навіть їх дітей(якщо вони живуть в одному помешканні і слухають своїх батьків)

А от внуків змінити можна буде, та й то після того,як органи соціального захисту відберуть в цих фантазерів їх внуків... ...ТМ(с) Народна Мудрість1 По геному свиня відрізняється від людини на 1%Люмпен(криворукий) від Єйнштейна не відрізняється взагалі.2 Розвиток суспільства(а значить і людей в цьому суспільстві) -штука тривала і може йти в різні сторони в залежності від того в яких умовах проживає все суспільство...Йшли ми 70 років від капіталізму,(1921-1991) ,потім йшли 30 років до капіталізму=нам ще 40 років йти до капіталізму зразка 1920 року в головах основної маси наших мешканців3 Цей рух можна прискорити...Це проходили різні суспільства в різні часи...Наприклад Петро1 в 1700 році перемігши шведів спробував підтягнути татаромонголів до рівня шведів.Чисто візуально-в нього це вийшло. Московський улус забрав в Швеції їх землі...Але далі, нащадки монголів зупинились в своєму розвитку і до( виправлено після зауважень дуже нудного дописувача) року прийшли програвшими навіть напівфеодальній(на той час) Японії і втративши те що захопили в Китаї...Так само Ленін/Сталін пробував наздогнати, це привело до громадянської(-10 млн житті), парочки голодів(-10 млн життів) ,Другої світової(-20 млн життів), Холодної війни(-30 років розвитку) і привело назад в 19003 Всі інші (з тих кого прийнято називати Розвинутими) йшли еволюційно, а тому різні плани Маршала...тільки прискорювали рух,заторможений війною..але не міняли напрямок цього руху.А напрямок був одинДержава як надбудова,дбає тільки про тих хто на грані голоду,за рахунок 10-15% грощей зібраних з лідерів...ВисновокМожна фантазувати що завтра закон і можновладці,перетворять совка дейтройта і його сусіда алканавта васю..в німецького бюргера...Фантазувати - можна..от тільки дочекатись реалізації цієї фантазії не вдасться ще наступних...тисячі роківБо ні дейтройта ні його сусіда алканавта вже не змінитиБа більшеНе змінити навіть їх дітей(якщо вони живуть в одному помешканні і слухають своїх батьків)А от внуків змінити можна буде, та й то після того,як органи соціального захисту відберуть в цих фантазерів їх внуків...

Стільки букв історії навіщо?

Китай показав приклад, що не те що при наявності рухів в соціалізм колись, а навіть з тими же коммі і совками при наявності мети (бажанні) можновладців можна розвивати ринок.



Поляки хильнули в совок і теж нічого, реформуватися. Грузини реформувалися. Прибалти. болгари, німці.

А ви казки розказуєте.



Замість того, щоб відповісти -- чому власники підмриємці бізнеси не створили, щоб на мерси працівники заробляли?

І як бути з вашими отими оповіданням про однаково крутять баранку та стригуть, що там, що тут?

Тільки отримують по-різному.



Замість цього купа хфілософії))

До речі, нагадую - з порадами-закликами працювати на себе, заробити мільйони, не залежати від чужих рішень, йдіть в 80 бригаду.

Попрактикуйте в реалі))



Бо в вас, як в справжнього совка, теорія одна, а практика інша; а також маячнева ідея змінити громадянина-обивателя на будівельника комунізму-капіталізму.



З.и. ви знов плутаєте часне і загальне. Дбання про своє збагачення - це аля Кіосакі.

Проблема розвитку ринку держави -- це справа можновладців держави.



За віконце гляньте -- 90- ті скінчилися. Кожен дбає в першу чергу про себе -- вже вичерпано.

Для розвитку далі треба інші підходи.



І проблема стоїть перетворити наших можновладців та отаких, як ви, підприємців (тобто активних) в меркелів, фордів.

Бо ви заробили на мерс і пофіг усе...

Самі ж кажете, що рухають уперед активні. Стільки букв історії навіщо?Китай показав приклад, що не те що при наявності рухів в соціалізм колись, а навіть з тими же коммі і совками при наявності мети (бажанні) можновладців можна розвивати ринок.Поляки хильнули в совок і теж нічого, реформуватися. Грузини реформувалися. Прибалти. болгари, німці.А ви казки розказуєте.Замість того, щоб відповісти -- чому власники підмриємці бізнеси не створили, щоб на мерси працівники заробляли?І як бути з вашими отими оповіданням про однаково крутять баранку та стригуть, що там, що тут?Тільки отримують по-різному.Замість цього купа хфілософії))До речі, нагадую - з порадами-закликами працювати на себе, заробити мільйони, не залежати від чужих рішень, йдіть в 80 бригаду.Попрактикуйте в реалі))Бо в вас, як в справжнього совка, теорія одна, а практика інша; а також маячнева ідея змінити громадянина-обивателя на будівельника комунізму-капіталізму.З.и. ви знов плутаєте часне і загальне. Дбання про своє збагачення - це аля Кіосакі.Проблема розвитку ринку держави -- це справа можновладців держави.За віконце гляньте -- 90- ті скінчилися. Кожен дбає в першу чергу про себе -- вже вичерпано.Для розвитку далі треба інші підходи.І проблема стоїть перетворити наших можновладців та отаких, як ви, підприємців (тобто активних) в меркелів, фордів.Бо ви заробили на мерс і пофіг усе...Самі ж кажете, що рухають уперед активні. Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 18 чер, 2021 21:14, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24334 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7326732773287329> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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