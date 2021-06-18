Вкладчик1234 написав:Американское издание Politico сообщает, что Белый дом США временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн. Эхо саммита?Не прошло и нескольких дней после встречи Байдена и Путина, а последствия для Украины уже начались.
Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн, сообщает издание Politico.
Кучно пошло. Сначала Нуланд об автономии Донбасса сказала.
Типичная манипуляция.
Речь шла о дополнительной помощи в связи с развертыванием ВС РФ вблизи границ, которое впоследствии было свернуто.
Высказывание Нуланд было в контексте обсуждения Минских соглашений, которые действительно предусматривает широкую автономию.
(ссылка из вашей любимой "Сегодня" которая вполне объективно описала ситуацию)"Мы посмотрим, есть ли потенциальные основания для нас быть задействованными. Если мы действительно почувствуем, что есть основания увидеть реализацию Минских соглашений в безопасный и приемлемый для Украины способ – способ, который восстановит ее суверенитет и территориальную целостность на Донбассе – взамен какого-то типа политической автономии для Донбасса, и это приведет к выводу российских сил и поддерживаемых ею марионеток – мы были бы готовы работать над этим"
Журналюги, естественно, уцепились за слово "автономия".
Реально "ДНР" и "ЛНР" никогда не вернутся в состав Украины.
Зачем им это надо? Тем более их "можновладцам". Зачем "президенту ДНР" становиться каким-нибудь депутатом облсовета (цитирую Охри)?
И куда денутся донецкие пацаны из двух армейских корпусов, сформированных РФ?