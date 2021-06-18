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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7326732773287329 Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:13 Вкладчик1234 написав: Американское издание Politico сообщает, что Белый дом США временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн. Эхо саммита? Не прошло и нескольких дней после встречи Байдена и Путина, а последствия для Украины уже начались.

Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн, сообщает издание Politico.

Кучно пошло. Сначала Нуланд об автономии Донбасса сказала.

Типичная манипуляция.



Речь шла о дополнительной помощи в связи с развертыванием ВС РФ вблизи границ, которое впоследствии было свернуто.



Высказывание Нуланд было в контексте обсуждения Минских соглашений, которые действительно предусматривает широкую автономию. "Мы посмотрим, есть ли потенциальные основания для нас быть задействованными. Если мы действительно почувствуем, что есть основания увидеть реализацию Минских соглашений в безопасный и приемлемый для Украины способ – способ, который восстановит ее суверенитет и территориальную целостность на Донбассе – взамен какого-то типа политической автономии для Донбасса , и это приведет к выводу российских сил и поддерживаемых ею марионеток – мы были бы готовы работать над этим" (ссылка из вашей любимой "Сегодня" которая вполне объективно описала ситуацию)

Журналюги, естественно, уцепились за слово "автономия".



Реально "ДНР" и "ЛНР" никогда не вернутся в состав Украины.

Зачем им это надо? Тем более их "можновладцам". Зачем "президенту ДНР" становиться каким-нибудь депутатом облсовета (цитирую Охри)?

И куда денутся донецкие пацаны из двух армейских корпусов, сформированных РФ? Типичная манипуляция.Речь шла о дополнительной помощи в связи с развертыванием ВС РФ вблизи границ, которое впоследствии было свернуто.Высказывание Нуланд было в контексте обсуждения Минских соглашений, которые действительно предусматривает широкую автономию.(ссылка из вашей любимой "Сегодня"которая вполне объективно описала ситуацию)Журналюги, естественно, уцепились за слово "автономия".Реально "ДНР" и "ЛНР" никогда не вернутся в состав Украины.Зачем им это надо? Тем более их "можновладцам". Зачем "президенту ДНР" становиться каким-нибудь депутатом облсовета (цитирую Охри)?И куда денутся донецкие пацаны из двух армейских корпусов, сформированных РФ? Starikan 2 Повідомлень: 18179 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2175 раз. Подякували: 2970 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:17 Вкладчик1234 написав: Американское издание Politico сообщает, что Белый дом США временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн. Эхо саммита?



Не прошло и нескольких дней после встречи Байдена и Путина, а последствия для Украины уже начались.



Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн, сообщает издание Politico.



Кучно пошло. Сначала Нуланд об автономии Донбасса сказала.



Обычная политика кнута и пряника. На этот раз в Вашингтоне решили дать Москве пряник.

А Украина - просто инструмент, на интересы которого можно не обращать никакого внимания. Обычная политика кнута и пряника. На этот раз в Вашингтоне решили дать Москве пряник.А Украина - просто инструмент, на интересы которого можно не обращать никакого внимания. Tegularius Повідомлень: 1553 З нами з: 11.02.14 Подякував: 207 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7326732773287329 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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