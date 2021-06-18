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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7326732773287329
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:13

  Вкладчик1234 написав:
Американское издание Politico сообщает, что Белый дом США временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн. Эхо саммита?
Не прошло и нескольких дней после встречи Байдена и Путина, а последствия для Украины уже начались.
Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн, сообщает издание Politico.
Кучно пошло. Сначала Нуланд об автономии Донбасса сказала.

Типичная манипуляция.

Речь шла о дополнительной помощи в связи с развертыванием ВС РФ вблизи границ, которое впоследствии было свернуто.

Высказывание Нуланд было в контексте обсуждения Минских соглашений, которые действительно предусматривает широкую автономию.
"Мы посмотрим, есть ли потенциальные основания для нас быть задействованными. Если мы действительно почувствуем, что есть основания увидеть реализацию Минских соглашений в безопасный и приемлемый для Украины способ – способ, который восстановит ее суверенитет и территориальную целостность на Донбассе – взамен какого-то типа политической автономии для Донбасса, и это приведет к выводу российских сил и поддерживаемых ею марионеток – мы были бы готовы работать над этим"
(ссылка из вашей любимой "Сегодня" :wink: которая вполне объективно описала ситуацию)
Журналюги, естественно, уцепились за слово "автономия".

Реально "ДНР" и "ЛНР" никогда не вернутся в состав Украины.
Зачем им это надо? Тем более их "можновладцам". Зачем "президенту ДНР" становиться каким-нибудь депутатом облсовета (цитирую Охри)?
И куда денутся донецкие пацаны из двух армейских корпусов, сформированных РФ?
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:17

  Вкладчик1234 написав:
Американское издание Politico сообщает, что Белый дом США временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн. Эхо саммита?


Не прошло и нескольких дней после встречи Байдена и Путина, а последствия для Украины уже начались.

Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн, сообщает издание Politico.

Кучно пошло. Сначала Нуланд об автономии Донбасса сказала.


Обычная политика кнута и пряника. На этот раз в Вашингтоне решили дать Москве пряник.
А Украина - просто инструмент, на интересы которого можно не обращать никакого внимания.
Tegularius
 
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  #<1 ... 7326732773287329
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