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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7327732873297330>
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:13

  Вкладчик1234 написав:
Американское издание Politico сообщает, что Белый дом США временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн. Эхо саммита?
Не прошло и нескольких дней после встречи Байдена и Путина, а последствия для Украины уже начались.
Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн, сообщает издание Politico.
Кучно пошло. Сначала Нуланд об автономии Донбасса сказала.

Типичная манипуляция.

Речь шла о дополнительной помощи в связи с развертыванием ВС РФ вблизи границ, которое впоследствии было свернуто.

Высказывание Нуланд было в контексте обсуждения Минских соглашений, которые действительно предусматривает широкую автономию.
"Мы посмотрим, есть ли потенциальные основания для нас быть задействованными. Если мы действительно почувствуем, что есть основания увидеть реализацию Минских соглашений в безопасный и приемлемый для Украины способ – способ, который восстановит ее суверенитет и территориальную целостность на Донбассе – взамен какого-то типа политической автономии для Донбасса, и это приведет к выводу российских сил и поддерживаемых ею марионеток – мы были бы готовы работать над этим"
(ссылка из вашей любимой "Сегодня" :wink: которая вполне объективно описала ситуацию)
Журналюги, естественно, уцепились за слово "автономия".

Реально "ДНР" и "ЛНР" никогда не вернутся в состав Украины.
Зачем им это надо? Тем более их "можновладцам". Зачем "президенту ДНР" становиться каким-нибудь депутатом облсовета (цитирую Охри)?
И куда денутся донецкие пацаны из двух армейских корпусов, сформированных РФ?
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:17

  Вкладчик1234 написав:
Американское издание Politico сообщает, что Белый дом США временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн. Эхо саммита?


Не прошло и нескольких дней после встречи Байдена и Путина, а последствия для Украины уже начались.

Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн, сообщает издание Politico.

Кучно пошло. Сначала Нуланд об автономии Донбасса сказала.


Обычная политика кнута и пряника. На этот раз в Вашингтоне решили дать Москве пряник.
А Украина - просто инструмент, на интересы которого можно не обращать никакого внимания.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:27

  Tegularius написав:
  Вкладчик1234 написав:
Американское издание Politico сообщает, что Белый дом США временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн. Эхо саммита?


Не прошло и нескольких дней после встречи Байдена и Путина, а последствия для Украины уже начались.

Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн, сообщает издание Politico.

Кучно пошло. Сначала Нуланд об автономии Донбасса сказала.


Обычная политика кнута и пряника. На этот раз в Вашингтоне решили дать Москве пряник.
А Украина - просто инструмент, на интересы которого можно не обращать никакого внимания.

Тоже считаю, что Байден пасанул. А Украину бросили кремлю в качестве сорри-бонуса (или наживки - но єто слишком сложно для демократов)

Так же как и отдали Крым при предыдущем демократе Обаме. "Наблюдаем, не провоцируем"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:34

  Starikan написав:
  Вкладчик1234 написав:
Американское издание Politico сообщает, что Белый дом США временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн. Эхо саммита?
Не прошло и нескольких дней после встречи Байдена и Путина, а последствия для Украины уже начались.
Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн, сообщает издание Politico.
Кучно пошло. Сначала Нуланд об автономии Донбасса сказала.

Типичная манипуляция.

Речь шла о дополнительной помощи в связи с развертыванием ВС РФ вблизи границ, которое впоследствии было свернуто.

Высказывание Нуланд было в контексте обсуждения Минских соглашений, которые действительно предусматривает широкую автономию.
"Мы посмотрим, есть ли потенциальные основания для нас быть задействованными. Если мы действительно почувствуем, что есть основания увидеть реализацию Минских соглашений в безопасный и приемлемый для Украины способ – способ, который восстановит ее суверенитет и территориальную целостность на Донбассе – взамен какого-то типа политической автономии для Донбасса, и это приведет к выводу российских сил и поддерживаемых ею марионеток – мы были бы готовы работать над этим"
(ссылка из вашей любимой "Сегодня" :wink: которая вполне объективно описала ситуацию)
Журналюги, естественно, уцепились за слово "автономия".

Реально "ДНР" и "ЛНР" никогда не вернутся в состав Украины.
Зачем им это надо? Тем более их "можновладцам". Зачем "президенту ДНР" становиться каким-нибудь депутатом облсовета (цитирую Охри)?
И куда денутся донецкие пацаны из двух армейских корпусов, сформированных РФ?

Вопросы не к мне, а к "стратегам" и "полководцам".
А вот американцы могли бы обозначить свою позицию иначе: дать хотя бы надувных лодок, и иначе высказаться по Донбасу. Но они выбрали "другой путь". А то, что это произошло после торгов с питуном - "просто совпадение", ага
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:34

  Starikan написав:Реально "ДНР" и "ЛНР" никогда не вернутся в состав Украины.
Зачем им это надо? Тем более их "можновладцам". Зачем "президенту ДНР" становиться каким-нибудь депутатом облсовета (цитирую Охри)?
И куда денутся донецкие пацаны из двух армейских корпусов, сформированных РФ?


Вернутся или нет - решится на переговорах Вашингтона и Москвы. Если решат, что вернутся - не будут спрашивать на Украину ни тем более "народные республики". И все якобы сложные вопросы порешают в два счета.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:45

  detroytred написав:Стільки букв історії навіщо?
Китай показав приклад, що не те що при наявності рухів в соціалізм колись, а навіть з тими же коммі і совками при наявності мети (бажанні) можновладців можна розвивати ринок.

Поляки хильнули в совок і теж нічого, реформуватися. Грузини реформувалися. Прибалти. болгари, німці.
А ви казки розказуєте.

Замість того, щоб відповісти -- чому власники підмриємці бізнеси не створили, щоб на мерси працівники заробляли?
1 Не дай бог нам китайського шляху.
Хочете сидіти в гулагу(чи отримати палицею по голові від хунвейбінів, чи бути розчавленим танком на площі - вперед)+70% китайців( а це 25 Україн) - живуть в Китаї гірше ніж ми в Україні
2 Поляки,прибалти,болгари ,німці - це не про нас, ці нації ніколи не були в 300 річній кабалі азійської системи.
3 Тепер про те що хто зобовязаний..а що хто повинен...

Почнемо здалеку
Людина розвивається під впливом двох чинників
а - амбіцій
б - необхідностей
Амбіціями підкріпленими фізіологічно/психологічними можливостями - володіє тих самих 10-15% , яким не потрібні закони.Вони самі ,йдучи під тиском своїх амбіцій створюють поле,яке потім називають ринком і для стабільного функціонування якого приймаються закони
Необхідність - це грубо голод , цей параметр впливає навіть на останнього бомжа,який будучи антисоціальним елементом..все одно працює без жодного зовнішнього тиску чи підтримки жодного закону і працює до того моменту поки не забезпечить свої базові властивості.

Так от
Чим вищі амбіції - тим вища ймовірність досягнення вершин ,при цьому ви самі писали
Для того щоб вибігти з 10 секунд 100 метрів, роками виконується титанічна робота,яка є оправданою для одиниць(тих хто переміг олімпіаду/світ) і не оправданою для всіх інших..І що рухає цими людьми? -непомірні амбіції.
І саме ці люди піднімають планку людських потреб/можливостей.
Цих людей не цікавлять закони(закон забороняє допінг,вони ж притримуються принципу ..все що прямо не заборонено - допінгом не вважаєтья)
ці люди йдуть на прямі збитки своєму здоровью приймаючи різні фармокологічні препарати(свідомо)..але вони розширюють наші можливості.
Ніхто з тих в кого амбіцій не має - не буде цього робити,навіть під примусом смерті...Постав ззаду вас автоматника..ви все одно не побіжите швидше ніж 15секунд 100м.

Тепер поясню навіщо цей екскурс в світ спорту
Люди в своїй масі в залежності від своїх амбіцій/можливостей/бажань - ранжируються..при чому не примусово- а самостійно
Людина без амбіцій звикає що вона краща івана ,гірша від петра...
Тому якщо іван/петро вміють збирати тільки таврію - то й їздять вони тільки на таврії..звичайно хочуть їздити на мерседесі..але усвідомлюють дві речі -
- мерседес їм не подарують
- заробити на нього вони не вміють..

Якби не мінялись правила-поки сама людина не захоче підняти свою кваліфікацію - доти нічого не зміниться.
Якщо у Африці завтра примусово ввести правила США..вона не перетвориться в США на протязі сотні років...
Так,через 100 років функціонування правил США в Африці,африканці (суспільство) перетвориться в суспільство США..от тільки одна проблемка це буде суспільство США зразка 100 річної давності...

Тому турки приїзжаючи в Німеччину
Чи алжірці приїзжаючі у Францію
Чи мексіканці/домініканці/кубинці приїзжаючи в США - стають носіями сьогоднішніх ринкових правил
В той самий час , ні Алжір,ні Турція,ні Мексика, ні Куба,ні Китай - не перетворились в США,Францію,Німеччину,Швецію.

Чому - а дуже просто
10-15% тих кому не потрібні правила,бо вони ці правила створюють - постійно розширюють зайняті ділянки..чим створюють умови для найнятих працівників займати ті ніші,які пару рокі назад займали ці 10-15%...
Якщо зупинити рух цих 10-15% надмірним податковим навантаженням...зменшиться кількість вільних місць куди зможуть потрапити не амбіційні..і це стагнація.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:50

  Starikan написав:Реально "ДНР" и "ЛНР" никогда не вернутся в состав Украины.
Ви і праві і не праві одночасно
1 Так ДНР і ЛНР - не вернуться в склад України , бо будуть знищені(вони нікому не потрібні як субєкти за виключенням кольки в боці України)
2 Частини Луганської і Донецької областей - будуть повернуті в Україну( і в історичних масштабах набагато швидше ніж німці чекали на обєднання),навіть у випадку якщо 100% тамтешніх жителів будуть мати паспорти педерації.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:50

  Tegularius написав:
  Starikan написав:Реально "ДНР" и "ЛНР" никогда не вернутся в состав Украины.
Зачем им это надо? Тем более их "можновладцам". Зачем "президенту ДНР" становиться каким-нибудь депутатом облсовета (цитирую Охри)?
И куда денутся донецкие пацаны из двух армейских корпусов, сформированных РФ?


Вернутся или нет - решится на переговорах Вашингтона и Москвы. Если решат, что вернутся - не будут спрашивать на Украину ни тем более "народные республики". И все якобы сложные вопросы порешают в два счета.

Или вопрос по Крыму.
Хотя постойте, про него и так уже никто не вспоминает (ни питун, ни байден). Для них этот вопрос уже похоже решен
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:51

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Или вопрос по Крыму.
Хотя постойте, про него и так уже никто не вспоминает (ни питун, ни байден). Для них этот вопрос уже похоже решен
Що одному що другому на цьому світі залишилось не багато.
Після них подивимось.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:00

  Вкладчик1234 написав:Кто оплачивает "патриотов" и "реформаторов" - тот их и танцует.

Я думаю, они не просто так топят за "демократов", а не по тупости.
Хотя может и по тупости :)

++++++++++++++++++++++
Та же картинка и у нас.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/09/11/559357/
На поверку "поцреоты" вылезают ..... пожирая остатки Украины.
Нацарював тай втік!(чи кошти вивів)
В "дураках", по факту остаются истинные патриоты, и их семьи, что положили всё на плаху Государства.
Kudrjavuy
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