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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7327732873297330> Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:13 Вкладчик1234 написав: Американское издание Politico сообщает, что Белый дом США временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн. Эхо саммита? Не прошло и нескольких дней после встречи Байдена и Путина, а последствия для Украины уже начались.

Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн, сообщает издание Politico.

Кучно пошло. Сначала Нуланд об автономии Донбасса сказала.

Типичная манипуляция.



Речь шла о дополнительной помощи в связи с развертыванием ВС РФ вблизи границ, которое впоследствии было свернуто.



Высказывание Нуланд было в контексте обсуждения Минских соглашений, которые действительно предусматривает широкую автономию. "Мы посмотрим, есть ли потенциальные основания для нас быть задействованными. Если мы действительно почувствуем, что есть основания увидеть реализацию Минских соглашений в безопасный и приемлемый для Украины способ – способ, который восстановит ее суверенитет и территориальную целостность на Донбассе – взамен какого-то типа политической автономии для Донбасса , и это приведет к выводу российских сил и поддерживаемых ею марионеток – мы были бы готовы работать над этим" (ссылка из вашей любимой "Сегодня" которая вполне объективно описала ситуацию)

Журналюги, естественно, уцепились за слово "автономия".



Реально "ДНР" и "ЛНР" никогда не вернутся в состав Украины.

Зачем им это надо? Тем более их "можновладцам". Зачем "президенту ДНР" становиться каким-нибудь депутатом облсовета (цитирую Охри)?

И куда денутся донецкие пацаны из двух армейских корпусов, сформированных РФ? Типичная манипуляция.Речь шла о дополнительной помощи в связи с развертыванием ВС РФ вблизи границ, которое впоследствии было свернуто.Высказывание Нуланд было в контексте обсуждения Минских соглашений, которые действительно предусматривает широкую автономию.(ссылка из вашей любимой "Сегодня"которая вполне объективно описала ситуацию)Журналюги, естественно, уцепились за слово "автономия".Реально "ДНР" и "ЛНР" никогда не вернутся в состав Украины.Зачем им это надо? Тем более их "можновладцам". Зачем "президенту ДНР" становиться каким-нибудь депутатом облсовета (цитирую Охри)?И куда денутся донецкие пацаны из двух армейских корпусов, сформированных РФ? Starikan 2 Повідомлень: 18180 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2175 раз. Подякували: 2970 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:17 Вкладчик1234 написав: Американское издание Politico сообщает, что Белый дом США временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн. Эхо саммита?



Не прошло и нескольких дней после встречи Байдена и Путина, а последствия для Украины уже начались.



Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн, сообщает издание Politico.



Кучно пошло. Сначала Нуланд об автономии Донбасса сказала.



Обычная политика кнута и пряника. На этот раз в Вашингтоне решили дать Москве пряник.

А Украина - просто инструмент, на интересы которого можно не обращать никакого внимания. Обычная политика кнута и пряника. На этот раз в Вашингтоне решили дать Москве пряник.А Украина - просто инструмент, на интересы которого можно не обращать никакого внимания. Tegularius Повідомлень: 1554 З нами з: 11.02.14 Подякував: 207 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:27 Tegularius написав: Вкладчик1234 написав: Американское издание Politico сообщает, что Белый дом США временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн. Эхо саммита?



Не прошло и нескольких дней после встречи Байдена и Путина, а последствия для Украины уже начались.



Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн, сообщает издание Politico.



Кучно пошло. Сначала Нуланд об автономии Донбасса сказала.



Обычная политика кнута и пряника. На этот раз в Вашингтоне решили дать Москве пряник.

А Украина - просто инструмент, на интересы которого можно не обращать никакого внимания. Обычная политика кнута и пряника. На этот раз в Вашингтоне решили дать Москве пряник.А Украина - просто инструмент, на интересы которого можно не обращать никакого внимания.

Тоже считаю, что Байден пасанул. А Украину бросили кремлю в качестве сорри-бонуса (или наживки - но єто слишком сложно для демократов)



Так же как и отдали Крым при предыдущем демократе Обаме. "Наблюдаем, не провоцируем" Тоже считаю, что Байден пасанул. А Украину бросили кремлю в качестве сорри-бонуса (или наживки - но єто слишком сложно для демократов)Так же как и отдали Крым при предыдущем демократе Обаме. "Наблюдаем, не провоцируем" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14754 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8022 раз. Подякували: 3890 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:34 Starikan написав: Вкладчик1234 написав: Американское издание Politico сообщает, что Белый дом США временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн. Эхо саммита? Не прошло и нескольких дней после встречи Байдена и Путина, а последствия для Украины уже начались.

Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн, сообщает издание Politico.

Кучно пошло. Сначала Нуланд об автономии Донбасса сказала.

Типичная манипуляция.



Речь шла о дополнительной помощи в связи с развертыванием ВС РФ вблизи границ, которое впоследствии было свернуто.



Высказывание Нуланд было в контексте обсуждения Минских соглашений, которые действительно предусматривает широкую автономию. "Мы посмотрим, есть ли потенциальные основания для нас быть задействованными. Если мы действительно почувствуем, что есть основания увидеть реализацию Минских соглашений в безопасный и приемлемый для Украины способ – способ, который восстановит ее суверенитет и территориальную целостность на Донбассе – взамен какого-то типа политической автономии для Донбасса , и это приведет к выводу российских сил и поддерживаемых ею марионеток – мы были бы готовы работать над этим" (ссылка из вашей любимой "Сегодня" которая вполне объективно описала ситуацию)

Журналюги, естественно, уцепились за слово "автономия".



Реально "ДНР" и "ЛНР" никогда не вернутся в состав Украины.

Зачем им это надо? Тем более их "можновладцам". Зачем "президенту ДНР" становиться каким-нибудь депутатом облсовета (цитирую Охри)?

И куда денутся донецкие пацаны из двух армейских корпусов, сформированных РФ? Типичная манипуляция.Речь шла о дополнительной помощи в связи с развертыванием ВС РФ вблизи границ, которое впоследствии было свернуто.Высказывание Нуланд было в контексте обсуждения Минских соглашений, которые действительно предусматривает широкую автономию.(ссылка из вашей любимой "Сегодня"которая вполне объективно описала ситуацию)Журналюги, естественно, уцепились за слово "автономия".Реально "ДНР" и "ЛНР" никогда не вернутся в состав Украины.Зачем им это надо? Тем более их "можновладцам". Зачем "президенту ДНР" становиться каким-нибудь депутатом облсовета (цитирую Охри)?И куда денутся донецкие пацаны из двух армейских корпусов, сформированных РФ?

Вопросы не к мне, а к "стратегам" и "полководцам".

А вот американцы могли бы обозначить свою позицию иначе: дать хотя бы надувных лодок, и иначе высказаться по Донбасу. Но они выбрали "другой путь". А то, что это произошло после торгов с питуном - "просто совпадение", ага Вопросы не к мне, а к "стратегам" и "полководцам".А вот американцы могли бы обозначить свою позицию иначе: дать хотя бы надувных лодок, и иначе высказаться по Донбасу. Но они выбрали "другой путь". А то, что это произошло после торгов с питуном - "просто совпадение", ага Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14754 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8022 раз. Подякували: 3890 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:34 Starikan написав: Реально "ДНР" и "ЛНР" никогда не вернутся в состав Украины.

Зачем им это надо? Тем более их "можновладцам". Зачем "президенту ДНР" становиться каким-нибудь депутатом облсовета (цитирую Охри)?

И куда денутся донецкие пацаны из двух армейских корпусов, сформированных РФ? Реально "ДНР" и "ЛНР" никогда не вернутся в состав Украины.Зачем им это надо? Тем более их "можновладцам". Зачем "президенту ДНР" становиться каким-нибудь депутатом облсовета (цитирую Охри)?И куда денутся донецкие пацаны из двух армейских корпусов, сформированных РФ?



Вернутся или нет - решится на переговорах Вашингтона и Москвы. Если решат, что вернутся - не будут спрашивать на Украину ни тем более "народные республики". И все якобы сложные вопросы порешают в два счета. Вернутся или нет - решится на переговорах Вашингтона и Москвы. Если решат, что вернутся - не будут спрашивать на Украину ни тем более "народные республики". И все якобы сложные вопросы порешают в два счета. Tegularius Повідомлень: 1554 З нами з: 11.02.14 Подякував: 207 раз. Подякували: 231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:45 detroytred написав: Стільки букв історії навіщо?

Китай показав приклад, що не те що при наявності рухів в соціалізм колись, а навіть з тими же коммі і совками при наявності мети (бажанні) можновладців можна розвивати ринок.



Поляки хильнули в совок і теж нічого, реформуватися. Грузини реформувалися. Прибалти. болгари, німці.

А ви казки розказуєте.



Замість того, щоб відповісти -- чому власники підмриємці бізнеси не створили, щоб на мерси працівники заробляли? Стільки букв історії навіщо?Китай показав приклад, що не те що при наявності рухів в соціалізм колись, а навіть з тими же коммі і совками при наявності мети (бажанні) можновладців можна розвивати ринок.Поляки хильнули в совок і теж нічого, реформуватися. Грузини реформувалися. Прибалти. болгари, німці.А ви казки розказуєте.Замість того, щоб відповісти -- чому власники підмриємці бізнеси не створили, щоб на мерси працівники заробляли? 1 Не дай бог нам китайського шляху.

Хочете сидіти в гулагу(чи отримати палицею по голові від хунвейбінів, чи бути розчавленим танком на площі - вперед)+70% китайців( а це 25 Україн) - живуть в Китаї гірше ніж ми в Україні

2 Поляки,прибалти,болгари ,німці - це не про нас, ці нації ніколи не були в 300 річній кабалі азійської системи.

3 Тепер про те що хто зобовязаний..а що хто повинен...



Почнемо здалеку

Людина розвивається під впливом двох чинників

а - амбіцій

б - необхідностей

Амбіціями підкріпленими фізіологічно/психологічними можливостями - володіє тих самих 10-15% , яким не потрібні закони.Вони самі ,йдучи під тиском своїх амбіцій створюють поле,яке потім називають ринком і для стабільного функціонування якого приймаються закони

Необхідність - це грубо голод , цей параметр впливає навіть на останнього бомжа,який будучи антисоціальним елементом..все одно працює без жодного зовнішнього тиску чи підтримки жодного закону і працює до того моменту поки не забезпечить свої базові властивості.



Так от

Чим вищі амбіції - тим вища ймовірність досягнення вершин ,при цьому ви самі писали

Для того щоб вибігти з 10 секунд 100 метрів, роками виконується титанічна робота,яка є оправданою для одиниць(тих хто переміг олімпіаду/світ) і не оправданою для всіх інших..І що рухає цими людьми? -непомірні амбіції.

І саме ці люди піднімають планку людських потреб/можливостей.

Цих людей не цікавлять закони(закон забороняє допінг,вони ж притримуються принципу ..все що прямо не заборонено - допінгом не вважаєтья)

ці люди йдуть на прямі збитки своєму здоровью приймаючи різні фармокологічні препарати(свідомо)..але вони розширюють наші можливості.

Ніхто з тих в кого амбіцій не має - не буде цього робити,навіть під примусом смерті...Постав ззаду вас автоматника..ви все одно не побіжите швидше ніж 15секунд 100м.



Тепер поясню навіщо цей екскурс в світ спорту

Люди в своїй масі в залежності від своїх амбіцій/можливостей/бажань - ранжируються..при чому не примусово- а самостійно

Людина без амбіцій звикає що вона краща івана ,гірша від петра...

Тому якщо іван/петро вміють збирати тільки таврію - то й їздять вони тільки на таврії..звичайно хочуть їздити на мерседесі..але усвідомлюють дві речі -

- мерседес їм не подарують

- заробити на нього вони не вміють..



Якби не мінялись правила-поки сама людина не захоче підняти свою кваліфікацію - доти нічого не зміниться.

Якщо у Африці завтра примусово ввести правила США..вона не перетвориться в США на протязі сотні років...

Так,через 100 років функціонування правил США в Африці,африканці (суспільство) перетвориться в суспільство США..от тільки одна проблемка це буде суспільство США зразка 100 річної давності...



Тому турки приїзжаючи в Німеччину

Чи алжірці приїзжаючі у Францію

Чи мексіканці/домініканці/кубинці приїзжаючи в США - стають носіями сьогоднішніх ринкових правил

В той самий час , ні Алжір,ні Турція,ні Мексика, ні Куба,ні Китай - не перетворились в США,Францію,Німеччину,Швецію.



Чому - а дуже просто

10-15% тих кому не потрібні правила,бо вони ці правила створюють - постійно розширюють зайняті ділянки..чим створюють умови для найнятих працівників займати ті ніші,які пару рокі назад займали ці 10-15%...

Якщо зупинити рух цих 10-15% надмірним податковим навантаженням...зменшиться кількість вільних місць куди зможуть потрапити не амбіційні..і це стагнація. 1 Не дай бог нам китайського шляху.Хочете сидіти в гулагу(чи отримати палицею по голові від хунвейбінів, чи бути розчавленим танком на площі - вперед)+70% китайців( а це 25 Україн) - живуть в Китаї гірше ніж ми в Україні2 Поляки,прибалти,болгари ,німці - це не про нас, ці нації ніколи не були в 300 річній кабалі азійської системи.3 Тепер про те що хто зобовязаний..а що хто повинен...Почнемо здалекуЛюдина розвивається під впливом двох чинниківа - амбіційб - необхідностейАмбіціями підкріпленими фізіологічно/психологічними можливостями - володіє тих самих 10-15% , яким не потрібні закони.Вони самі ,йдучи під тиском своїх амбіцій створюють поле,яке потім називають ринком і для стабільного функціонування якого приймаються закониНеобхідність - це грубо голод , цей параметр впливає навіть на останнього бомжа,який будучи антисоціальним елементом..все одно працює без жодного зовнішнього тиску чи підтримки жодного закону і працює до того моменту поки не забезпечить свої базові властивості.Так отЧим вищі амбіції - тим вища ймовірність досягнення вершин ,при цьому ви самі писалиДля того щоб вибігти з 10 секунд 100 метрів, роками виконується титанічна робота,яка є оправданою для одиниць(тих хто переміг олімпіаду/світ) і не оправданою для всіх інших..І що рухає цими людьми? -непомірні амбіції.І саме ці люди піднімають планку людських потреб/можливостей.Цих людей не цікавлять закони(закон забороняє допінг,вони ж притримуються принципу ..все що прямо не заборонено - допінгом не вважаєтья)ці люди йдуть на прямі збитки своєму здоровью приймаючи різні фармокологічні препарати(свідомо)..але вони розширюють наші можливості.Ніхто з тих в кого амбіцій не має - не буде цього робити,навіть під примусом смерті...Постав ззаду вас автоматника..ви все одно не побіжите швидше ніж 15секунд 100м.Тепер поясню навіщо цей екскурс в світ спортуЛюди в своїй масі в залежності від своїх амбіцій/можливостей/бажань - ранжируються..при чому не примусово- а самостійноЛюдина без амбіцій звикає що вона краща івана ,гірша від петра...Тому якщо іван/петро вміють збирати тільки таврію - то й їздять вони тільки на таврії..звичайно хочуть їздити на мерседесі..але усвідомлюють дві речі -- мерседес їм не подарують- заробити на нього вони не вміють..Якби не мінялись правила-поки сама людина не захоче підняти свою кваліфікацію - доти нічого не зміниться.Якщо у Африці завтра примусово ввести правила США..вона не перетвориться в США на протязі сотні років...Так,через 100 років функціонування правил США в Африці,африканці (суспільство) перетвориться в суспільство США..от тільки одна проблемка це буде суспільство США зразка 100 річної давності...Тому турки приїзжаючи в НімеччинуЧи алжірці приїзжаючі у ФранціюЧи мексіканці/домініканці/кубинці приїзжаючи в США - стають носіями сьогоднішніх ринкових правилВ той самий час , ні Алжір,ні Турція,ні Мексика, ні Куба,ні Китай - не перетворились в США,Францію,Німеччину,Швецію.Чому - а дуже просто10-15% тих кому не потрібні правила,бо вони ці правила створюють - постійно розширюють зайняті ділянки..чим створюють умови для найнятих працівників займати ті ніші,які пару рокі назад займали ці 10-15%...Якщо зупинити рух цих 10-15% надмірним податковим навантаженням...зменшиться кількість вільних місць куди зможуть потрапити не амбіційні..і це стагнація. budivelnik

Повідомлень: 24543 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:50 Starikan написав: Реально "ДНР" и "ЛНР" никогда не вернутся в состав Украины. Реально "ДНР" и "ЛНР" никогда не вернутся в состав Украины. Ви і праві і не праві одночасно

1 Так ДНР і ЛНР - не вернуться в склад України , бо будуть знищені(вони нікому не потрібні як субєкти за виключенням кольки в боці України)

2 Частини Луганської і Донецької областей - будуть повернуті в Україну( і в історичних масштабах набагато швидше ніж німці чекали на обєднання),навіть у випадку якщо 100% тамтешніх жителів будуть мати паспорти педерації. Ви і праві і не праві одночасно1 Так ДНР і ЛНР - не вернуться в склад України , бо будуть знищені(вони нікому не потрібні як субєкти за виключенням кольки в боці України)2 Частини Луганської і Донецької областей - будуть повернуті в Україну( і в історичних масштабах набагато швидше ніж німці чекали на обєднання),навіть у випадку якщо 100% тамтешніх жителів будуть мати паспорти педерації. budivelnik

Повідомлень: 24543 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:50 Tegularius написав: Starikan написав: Реально "ДНР" и "ЛНР" никогда не вернутся в состав Украины.

Зачем им это надо? Тем более их "можновладцам". Зачем "президенту ДНР" становиться каким-нибудь депутатом облсовета (цитирую Охри)?

И куда денутся донецкие пацаны из двух армейских корпусов, сформированных РФ? Реально "ДНР" и "ЛНР" никогда не вернутся в состав Украины.Зачем им это надо? Тем более их "можновладцам". Зачем "президенту ДНР" становиться каким-нибудь депутатом облсовета (цитирую Охри)?И куда денутся донецкие пацаны из двух армейских корпусов, сформированных РФ?



Вернутся или нет - решится на переговорах Вашингтона и Москвы. Если решат, что вернутся - не будут спрашивать на Украину ни тем более "народные республики". И все якобы сложные вопросы порешают в два счета. Вернутся или нет - решится на переговорах Вашингтона и Москвы. Если решат, что вернутся - не будут спрашивать на Украину ни тем более "народные республики". И все якобы сложные вопросы порешают в два счета.

Или вопрос по Крыму.

Хотя постойте, про него и так уже никто не вспоминает (ни питун, ни байден). Для них этот вопрос уже похоже решен Или вопрос по Крыму.Хотя постойте, про него и так уже никто не вспоминает (ни питун, ни байден). Для них этот вопрос уже похоже решен Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14754 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8022 раз. Подякували: 3890 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:51 Re: Політичні дискусії Вкладчик1234 написав: Или вопрос по Крыму.

Хотя постойте, про него и так уже никто не вспоминает (ни питун, ни байден). Для них этот вопрос уже похоже решен Или вопрос по Крыму.Хотя постойте, про него и так уже никто не вспоминает (ни питун, ни байден). Для них этот вопрос уже похоже решен Що одному що другому на цьому світі залишилось не багато.

Після них подивимось. Що одному що другому на цьому світі залишилось не багато.Після них подивимось. budivelnik

Повідомлень: 24543 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:00 Вкладчик1234 написав: Кто оплачивает "патриотов" и "реформаторов" - тот их и танцует.



Я думаю, они не просто так топят за "демократов", а не по тупости.

Хотя может и по тупости Кто оплачивает "патриотов" и "реформаторов" - тот их и танцует.Я думаю, они не просто так топят за "демократов", а не по тупости.Хотя может и по тупости

++++++++++++++++++++++

Та же картинка и у нас.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/09/11/559357/

На поверку "поцреоты" вылезают ..... пожирая остатки Украины.

Нацарював тай втік!(чи кошти вивів)

В "дураках", по факту остаются истинные патриоты, и их семьи, что положили всё на плаху Государства. ++++++++++++++++++++++Та же картинка и у нас.На поверку "поцреоты" вылезают ..... пожирая остатки Украины.Нацарював тай втік!(чи кошти вивів)В "дураках", по факту остаются истинные патриоты, и их семьи, что положили всё на плаху Государства. Kudrjavuy

Повідомлень: 8817 З нами з: 20.09.12 Подякував: 709 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7327732873297330> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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