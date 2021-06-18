detroytred написав:
Стільки букв історії навіщо?
Китай показав приклад, що не те що при наявності рухів в соціалізм колись, а навіть з тими же коммі і совками при наявності мети (бажанні) можновладців можна розвивати ринок.
Поляки хильнули в совок і теж нічого, реформуватися. Грузини реформувалися. Прибалти. болгари, німці.
А ви казки розказуєте.
Замість того, щоб відповісти -- чому власники підмриємці бізнеси не створили, щоб на мерси працівники заробляли?
1 Не дай бог нам китайського шляху.
Хочете сидіти в гулагу(чи отримати палицею по голові від хунвейбінів, чи бути розчавленим танком на площі - вперед)+70% китайців( а це 25 Україн) - живуть в Китаї гірше ніж ми в Україні
2 Поляки,прибалти,болгари ,німці - це не про нас, ці нації ніколи не були в 300 річній кабалі азійської системи.
3 Тепер про те що хто зобовязаний..а що хто повинен...
Почнемо здалеку
Людина розвивається під впливом двох чинників
а - амбіцій
б - необхідностей
Амбіціями підкріпленими фізіологічно/психологічними можливостями - володіє тих самих 10-15% , яким не потрібні закони.Вони самі ,йдучи під тиском своїх амбіцій створюють поле,яке потім називають ринком і для стабільного функціонування якого приймаються закони
Необхідність - це грубо голод , цей параметр впливає навіть на останнього бомжа,який будучи антисоціальним елементом..все одно працює без жодного зовнішнього тиску чи підтримки жодного закону і працює до того моменту поки не забезпечить свої базові властивості.
Так от
Чим вищі амбіції - тим вища ймовірність досягнення вершин ,при цьому ви самі писали
Для того щоб вибігти з 10 секунд 100 метрів, роками виконується титанічна робота,яка є оправданою для одиниць(тих хто переміг олімпіаду/світ) і не оправданою для всіх інших..І що рухає цими людьми? -непомірні амбіції.
І саме ці люди піднімають планку людських потреб/можливостей.
Цих людей не цікавлять закони(закон забороняє допінг,вони ж притримуються принципу ..все що прямо не заборонено - допінгом не вважаєтья)
ці люди йдуть на прямі збитки своєму здоровью приймаючи різні фармокологічні препарати(свідомо)..але вони розширюють наші можливості.
Ніхто з тих в кого амбіцій не має - не буде цього робити,навіть під примусом смерті...Постав ззаду вас автоматника..ви все одно не побіжите швидше ніж 15секунд 100м.
Тепер поясню навіщо цей екскурс в світ спорту
Люди в своїй масі в залежності від своїх амбіцій/можливостей/бажань - ранжируються..при чому не примусово- а самостійно
Людина без амбіцій звикає що вона краща івана ,гірша від петра...
Тому якщо іван/петро вміють збирати тільки таврію - то й їздять вони тільки на таврії..звичайно хочуть їздити на мерседесі..але усвідомлюють дві речі -
- мерседес їм не подарують
- заробити на нього вони не вміють..
Якби не мінялись правила-поки сама людина не захоче підняти свою кваліфікацію - доти нічого не зміниться.
Якщо у Африці завтра примусово ввести правила США..вона не перетвориться в США на протязі сотні років...
Так,через 100 років функціонування правил США в Африці,африканці (суспільство) перетвориться в суспільство США..от тільки одна проблемка це буде суспільство США зразка 100 річної давності...
Тому турки приїзжаючи в Німеччину
Чи алжірці приїзжаючі у Францію
Чи мексіканці/домініканці/кубинці приїзжаючи в США - стають носіями сьогоднішніх ринкових правил
В той самий час , ні Алжір,ні Турція,ні Мексика, ні Куба,ні Китай - не перетворились в США,Францію,Німеччину,Швецію.
Чому - а дуже просто
10-15% тих кому не потрібні правила,бо вони ці правила створюють - постійно розширюють зайняті ділянки..чим створюють умови для найнятих працівників займати ті ніші,які пару рокі назад займали ці 10-15%...
Якщо зупинити рух цих 10-15% надмірним податковим навантаженням...зменшиться кількість вільних місць куди зможуть потрапити не амбіційні..і це стагнація.