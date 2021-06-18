Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:00

— Владимир Солоухин писал: “Александр Македонский прошел со своими войсками всю Азию и создал огромнейшую империю от Нила до Инда. Зачем? Если ради ограбления народов, то где теперь все эти сокровища и богатства? Если ради создания огромного государства, то где теперь это государство? Ради чего реки крови и слез, страдания и муки, пожары и насилие, гибель детей и сотен тысяч людей? Мучились и гибли не только побеждаемые народы, но и воины самого Александра. Добро, если бы он нес народам какую-то идею, просвещение, хотя бы религию. Но нет, просто так, воевал, покорял — и все. Зачем?”



— Вот именно, зачем? — многозначительно спросила бабушка. И сама ответила:



— Он создавал земные царства, чтобы испытать радость, получить наслаждение. Но все это “суета сует и томление духа”.

