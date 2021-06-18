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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:00
— Владимир Солоухин писал: “Александр Македонский прошел со своими войсками всю Азию и создал огромнейшую империю от Нила до Инда. Зачем? Если ради ограбления народов, то где теперь все эти сокровища и богатства? Если ради создания огромного государства, то где теперь это государство? Ради чего реки крови и слез, страдания и муки, пожары и насилие, гибель детей и сотен тысяч людей? Мучились и гибли не только побеждаемые народы, но и воины самого Александра. Добро, если бы он нес народам какую-то идею, просвещение, хотя бы религию. Но нет, просто так, воевал, покорял — и все. Зачем?”
— Вот именно, зачем? — многозначительно спросила бабушка. И сама ответила:
— Он создавал земные царства, чтобы испытать радость, получить наслаждение. Но все это “суета сует и томление духа”.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:01
новини американської толерастії.
Схоже все йде до швидкого самознищення США.
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unicdima
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:02
Ukrainian написав: unicdima написав:
Цілком допускаю, що Байден є антиросійським, але це ліберасти-толерасти
Трамп не з ліберальної партіі демократів. Багато санкцій він особисто без тиску парламенту на рашу наклав? Раша і Кремль за трампа і проти байдена. Чому так якщо байден їм вигідний?
На Трампа у русскіх є компромат, тому він і не рипався.
Хоча і на Байдена можуть тиснути через компромат на його сина наркошу.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:51
Tegularius написав: Starikan написав:
Реально "ДНР" и "ЛНР" никогда не вернутся в состав Украины.
Зачем им это надо? Тем более их "можновладцам". Зачем "президенту ДНР" становиться каким-нибудь депутатом облсовета (цитирую Охри)?
И куда денутся донецкие пацаны из двух армейских корпусов, сформированных РФ?
Вернутся или нет - решится на переговорах Вашингтона и Москвы. Если решат, что вернутся - не будут спрашивать на Украину ни тем более "народные республики". И все якобы сложные вопросы порешают в два счета
.
Спрашивать действительно не будут.
Но как вы это "порешают" себе представляете?
Израиль-Палестина, Северный Кипр, да тот же Афган давно "порешали", а толку?
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