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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7327732873297330 Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:00 — Владимир Солоухин писал: “Александр Македонский прошел со своими войсками всю Азию и создал огромнейшую империю от Нила до Инда. Зачем? Если ради ограбления народов, то где теперь все эти сокровища и богатства? Если ради создания огромного государства, то где теперь это государство? Ради чего реки крови и слез, страдания и муки, пожары и насилие, гибель детей и сотен тысяч людей? Мучились и гибли не только побеждаемые народы, но и воины самого Александра. Добро, если бы он нес народам какую-то идею, просвещение, хотя бы религию. Но нет, просто так, воевал, покорял — и все. Зачем?”



— Вот именно, зачем? — многозначительно спросила бабушка. И сама ответила:



— Он создавал земные царства, чтобы испытать радость, получить наслаждение. Но все это “суета сует и томление духа”.

Козак-характерник 2 Повідомлень: 29323 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2062 раз. Подякували: 2166 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:01 Re: Політичні дискусії

новини американської толерастії.

Схоже все йде до швидкого самознищення США. unicdima

Повідомлень: 1578 З нами з: 10.06.19 Подякував: 61 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:02 Ukrainian написав: unicdima написав: Цілком допускаю, що Байден є антиросійським, але це ліберасти-толерасти Цілком допускаю, що Байден є антиросійським, але це ліберасти-толерасти

Трамп не з ліберальної партіі демократів. Багато санкцій він особисто без тиску парламенту на рашу наклав? Раша і Кремль за трампа і проти байдена. Чому так якщо байден їм вигідний? Трамп не з ліберальної партіі демократів. Багато санкцій він особисто без тиску парламенту на рашу наклав? Раша і Кремль за трампа і проти байдена. Чому так якщо байден їм вигідний?

На Трампа у русскіх є компромат, тому він і не рипався.

Хоча і на Байдена можуть тиснути через компромат на його сина наркошу. На Трампа у русскіх є компромат, тому він і не рипався.Хоча і на Байдена можуть тиснути через компромат на його сина наркошу. unicdima

Повідомлень: 1578 З нами з: 10.06.19 Подякував: 61 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:51 Tegularius написав: Starikan написав: Реально "ДНР" и "ЛНР" никогда не вернутся в состав Украины.

Зачем им это надо? Тем более их "можновладцам". Зачем "президенту ДНР" становиться каким-нибудь депутатом облсовета (цитирую Охри)?

И куда денутся донецкие пацаны из двух армейских корпусов, сформированных РФ? Реально "ДНР" и "ЛНР" никогда не вернутся в состав Украины.Зачем им это надо? Тем более их "можновладцам". Зачем "президенту ДНР" становиться каким-нибудь депутатом облсовета (цитирую Охри)?И куда денутся донецкие пацаны из двух армейских корпусов, сформированных РФ? Вернутся или нет - решится на переговорах Вашингтона и Москвы. Если решат, что вернутся - не будут спрашивать на Украину ни тем более "народные республики". И все якобы сложные вопросы порешают в два счета. Вернутся или нет - решится на переговорах Вашингтона и Москвы. Если решат, что вернутся - не будут спрашивать на Украину ни тем более "народные республики". И все якобы сложные вопросы

Спрашивать действительно не будут.

Но как вы это "порешают" себе представляете?

Израиль-Палестина, Северный Кипр, да тот же Афган давно "порешали", а толку?



Сейчас не времена Ялты-Потсдама, где победители делили мир.

И даже тогда та же Турция регулярно посылала большую тройку нах. Спрашивать действительно не будут.Но как вы это "порешают" себе представляете?Израиль-Палестина, Северный Кипр, да тот же Афган давно "порешали", а толку?Сейчас не времена Ялты-Потсдама, где победители делили мир.И даже тогда та же Турция регулярно посылала большую тройку нах. Starikan 2 Повідомлень: 18180 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2175 раз. Подякували: 2970 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 23:14 Будівельник

А ви читаєте про що я наголошував?



Я ж підкреслював, що проблема подальшого розвитку не стільки в пасивних, а саме в активних (в оцих 10-15%).

І їм, саме їм теж необхідні сприятливі умови для подальшого розвитку.

І саме в них повинна бути мета подальшого розвитку свого бізнесу.

Не банального особистого збагачення, а саме розвитку бізнесу.



Бо від того, що пан підприємець Пупкін і Ко тупо підняли ціни (на електрику, пальне і т.д.) вони особисто збагатяться, але якщо вони не вкладуть ці гроші в розвиток модернізацію, то що з того ринку-то?!



Увесь розвиток ринку тримається не на тому, щоб власники ТІЛЬКИ більше заробляли, а на - більше заробляли ЧЕРЕЗ розвиток! свого бізнесу.



Розвитку сприяють реформи, умови в ринку.

Оцим ось регулятори ринку впливають а ринок.

Різними заходами (від % податків, ставки ЦБ і до інструкцій, законів, які регулюють відносини на ринку) стимулюють РОЗВИТОК. Бажання й можливість розвивати бізнес.



Ну нема іншого. Нічого більше іншого нема. Зокрема цього. Я взагалі не розумію про що ви сперечаєтсь.



За віконцем ринок (який є ринок, а не совок). Печерні ринкові відносини пройдені ще в 90-ті. Вже розподілилися: хто в великі бізнеси, хто в середні, дрібні.



Залишається розвивати те, що є.

Іншого шляху, крім через створення сприятливих умов, нема.

Умови в ринку створюють можновладці.

Впритул, що закриють або покращать освіту; звільнять всл купу - і купа чоловіків (не алкашів) опиняться на ринку; сприяють західним інвестиціям; прижмуть облгази; реформують судову; і т.д. або навпаки.



От чого ви очікуєте від пасивних (які всюди складають більшість)?

Щоб підняв дупу й став конкретно з вами конкурувати?

І що? Один з вас вилетить з ринку. Втратяться ресурси. І що, розвиток де з цього?

В вас і так є достатній рівень конкуренції.



Це в вас мільйони. Це ви можете, будучі активним, замахнутися на більше. На вище рівень.

Ви активний й маєте досвід, ресурси.



Зрозумійте, що етап первинного накопичування капіталу давно пройдений.

Створити ви, активний, новий бізнес або розширете старий до більший зарплат, то дасте змогу пасивному найманому робітникові більше заробляти.

Звісно, що самі більше доходу отримаєте.





Простіше: це вас, підприємців, треба питати, що вам заважає розвиватися далі???!!!

З ваших аргументів напрошується тільки -- велике соціальне навантаження.



Тобто грошей не вистачає на розвиток чи вистачає, але недоцільно розвиватися?

Чи що?



З.И. Зароби собі сам (більше заробити собі сам) -- це вирішення проблеми особи. А не суспільства. detroytred

Повідомлень: 24335 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7327732873297330 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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