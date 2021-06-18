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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7327732873297330 Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:00 — Владимир Солоухин писал: “Александр Македонский прошел со своими войсками всю Азию и создал огромнейшую империю от Нила до Инда. Зачем? Если ради ограбления народов, то где теперь все эти сокровища и богатства? Если ради создания огромного государства, то где теперь это государство? Ради чего реки крови и слез, страдания и муки, пожары и насилие, гибель детей и сотен тысяч людей? Мучились и гибли не только побеждаемые народы, но и воины самого Александра. Добро, если бы он нес народам какую-то идею, просвещение, хотя бы религию. Но нет, просто так, воевал, покорял — и все. Зачем?”



— Вот именно, зачем? — многозначительно спросила бабушка. И сама ответила:



— Он создавал земные царства, чтобы испытать радость, получить наслаждение. Но все это “суета сует и томление духа”.

Козак-характерник 2 Повідомлень: 29324 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2062 раз. Подякували: 2166 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:01 Re: Політичні дискусії

новини американської толерастії.

Схоже все йде до швидкого самознищення США. unicdima

Повідомлень: 1578 З нами з: 10.06.19 Подякував: 61 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:02 Ukrainian написав: unicdima написав: Цілком допускаю, що Байден є антиросійським, але це ліберасти-толерасти Цілком допускаю, що Байден є антиросійським, але це ліберасти-толерасти

Трамп не з ліберальної партіі демократів. Багато санкцій він особисто без тиску парламенту на рашу наклав? Раша і Кремль за трампа і проти байдена. Чому так якщо байден їм вигідний? Трамп не з ліберальної партіі демократів. Багато санкцій він особисто без тиску парламенту на рашу наклав? Раша і Кремль за трампа і проти байдена. Чому так якщо байден їм вигідний?

На Трампа у русскіх є компромат, тому він і не рипався.

Хоча і на Байдена можуть тиснути через компромат на його сина наркошу. На Трампа у русскіх є компромат, тому він і не рипався.Хоча і на Байдена можуть тиснути через компромат на його сина наркошу. unicdima

Повідомлень: 1578 З нами з: 10.06.19 Подякував: 61 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:51 Tegularius написав: Starikan написав: Реально "ДНР" и "ЛНР" никогда не вернутся в состав Украины.

Зачем им это надо? Тем более их "можновладцам". Зачем "президенту ДНР" становиться каким-нибудь депутатом облсовета (цитирую Охри)?

И куда денутся донецкие пацаны из двух армейских корпусов, сформированных РФ? Реально "ДНР" и "ЛНР" никогда не вернутся в состав Украины.Зачем им это надо? Тем более их "можновладцам". Зачем "президенту ДНР" становиться каким-нибудь депутатом облсовета (цитирую Охри)?И куда денутся донецкие пацаны из двух армейских корпусов, сформированных РФ? Вернутся или нет - решится на переговорах Вашингтона и Москвы. Если решат, что вернутся - не будут спрашивать на Украину ни тем более "народные республики". И все якобы сложные вопросы порешают в два счета. Вернутся или нет - решится на переговорах Вашингтона и Москвы. Если решат, что вернутся - не будут спрашивать на Украину ни тем более "народные республики". И все якобы сложные вопросы

Спрашивать действительно не будут.

Но как вы это "порешают" себе представляете?

Израиль-Палестина, Северный Кипр, да тот же Афган давно "порешали", а толку?



Сейчас не времена Ялты-Потсдама, где победители делили мир.

И даже тогда та же Турция регулярно посылала большую тройку нах. Спрашивать действительно не будут.Но как вы это "порешают" себе представляете?Израиль-Палестина, Северный Кипр, да тот же Афган давно "порешали", а толку?Сейчас не времена Ялты-Потсдама, где победители делили мир.И даже тогда та же Турция регулярно посылала большую тройку нах. Starikan 2 Повідомлень: 18180 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2175 раз. Подякували: 2970 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 чер, 2021 23:14 Будівельник

А ви читаєте про що я наголошував?



Я ж підкреслював, що проблема подальшого розвитку не стільки в пасивних, а саме в активних (в оцих 10-15%).

І їм, саме їм теж необхідні сприятливі умови для подальшого розвитку.

І саме в них повинна бути мета подальшого розвитку свого бізнесу.

Не банального особистого збагачення, а саме розвитку бізнесу.



Бо від того, що пан підприємець Пупкін і Ко тупо підняли ціни (на електрику, пальне і т.д.) вони особисто збагатяться, але якщо вони не вкладуть ці гроші в розвиток модернізацію, то що з того ринку-то?!



Увесь розвиток ринку тримається не на тому, щоб власники ТІЛЬКИ більше заробляли, а на - більше заробляли ЧЕРЕЗ розвиток! свого бізнесу.



Розвитку сприяють реформи, умови в ринку.

Оцим ось регулятори ринку впливають а ринок.

Різними заходами (від % податків, ставки ЦБ і до інструкцій, законів, які регулюють відносини на ринку) стимулюють РОЗВИТОК. Бажання й можливість розвивати бізнес.



Ну нема іншого. Нічого більше іншого нема. Зокрема цього. Я взагалі не розумію про що ви сперечаєтесь.



За віконцем ринок (який є ринок, а не совок). Печерні ринкові відносини пройдені ще в 90-ті. Вже розподілилися: хто в великі бізнеси, хто в середні, дрібні; хто в наймані робітники; хто в алкаші.



Залишається розвивати те, що є.

Іншого шляху, крім через створення сприятливих умов, нема.

Умови в ринку створюють можновладці.

Впритул, що закриють або покращать освіту; звільнять всл купу - і купа чоловіків (не алкашів) опиняться на ринку; сприяють західним інвестиціям; прижмуть облгази; реформують судову; і т.д. або навпаки.



От чого ви очікуєте від пасивних (які всюди складають більшість)?

Щоб підняв дупу й став конкретно з вами конкурувати?

І що з того? Один з вас вилетить з ринку. Втратяться ресурси. І що, розвиток де з цього?

В вас і так є достатній рівень конкуренції.



Це в вас мільйони. Це ви можете, будучі активним (тобто входячи до 15% активних в суспільстві), здаті замахнутися на більше. На вище рівень.

Ви активний й маєте досвід, ресурси.



Зрозумійте, що етап первинного накопичування капіталу давно пройдений.

СтвОрите ви, активний, новий бізнес або розширите старий до більший зарплат, то дасте змогу пасивному найманому робітникові більше заробляти.

Звісно, що самі більше доходу отримаєте.





Простіше: це вас, підприємців, треба питати, що вам заважає розвиватися далі???!!!

З ваших аргументів напрошується тільки -- велике соціальне навантаження.



Тобто грошей не вистачає на розвиток чи вистачає, але недоцільно розвиватися (тоді визначте чому саме)?

Чи що?



З.И. Зароби собі сам (більше заробити собі самому) -- це вирішення проблеми особи. А не суспільства. detroytred

Повідомлень: 24336 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 08:15 detroytred написав: Зрозумійте, що етап первинного накопичування капіталу давно пройдений.

СтвОрите ви, активний, новий бізнес або розширите старий до більший зарплат, то дасте змогу пасивному найманому робітникові більше заробляти.

Звісно, що самі більше доходу отримаєте. Зрозумійте, що етап первинного накопичування капіталу давно пройдений.СтвОрите ви, активний, новий бізнес або розширите старий до більший зарплат, то дасте змогу пасивному найманому робітникові більше заробляти.Звісно, що самі більше доходу отримаєте. Дурень думкою багатіє...ТМ(с)Народна Мудрість

1 Бізнес(його розвиток) обмежують тільки податки.

Саме тому корупційні бізнеси розвиваються швидше.

2 Чим вище піднімаєєшся - тим сильніший спротив оточення.

І саме цей спротив і є тим що тормозить розвиток

3 Держава це механізм який стабілізує систему і ця стабілізація досягається всього одним механізмом

Забрати в багатих ,перерозподіливши на користь бідних+під час перерорзподілу і їм перепаде.

Те що вам видається справедливим законом - на хлопський розум можна озвучити наступним чином

Забрати в поганих багатих,віддати забране хорошим багатим..які зроблять стільки що й неробам вистарчить.

4 Тепер про хороших можновладців

У світі близько 200 Держав

У скількох Державах по Вашому - хороші можновладці,а в скількох погані?

Що приходимо до тієї ж пропорції

10-15% Держав - хороші можновладці

85-90% - погані....

То може в негараздах винуваті не можновладці? а суспільства тих держав,які ще не пройшли певні етапи розвитку? ...ТМ(с)Народна Мудрість1 Бізнес(його розвиток) обмежують тільки податки.Саме тому корупційні бізнеси розвиваються швидше.2 Чим вище піднімаєєшся - тим сильніший спротив оточення.І саме цей спротив і є тим що тормозить розвиток3 Держава це механізм який стабілізує систему і ця стабілізація досягається всього одним механізмомЗабрати в багатих ,перерозподіливши на користь бідних+під час перерорзподілу і їм перепаде.Те що вам видається справедливим законом - на хлопський розум можна озвучити наступним чиномЗабрати в поганих багатих,віддати забране хорошим багатим..які зроблять стільки що й неробам вистарчить.4 Тепер про хороших можновладцівУ світі близько 200 ДержавУ скількох Державах по Вашому - хороші можновладці,а в скількох погані?Що приходимо до тієї ж пропорції10-15% Держав - хороші можновладці85-90% - погані....То може в негараздах винуваті не можновладці? а суспільства тих держав,які ще не пройшли певні етапи розвитку? budivelnik

Повідомлень: 24544 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 09:56 Будівельник

"Сам дурень!" (С) -- крилате висловлювання з кінофільму.



1. Добре. От я не підприємець і я маю бажання взнати, що заважає розвитку бізнесу.

Що гуглю, що знайомі підприємці, що банальний підручник чітко однозначно вказуть, що на розвиток бізнесу впливає цілий цілий ряд факторів. І податки тільки один з них.

А от вас чую отаку відсеб'ятіну - "Бізнес(його розвиток) обмежують тільки податки". (с).

Тільки))



Да підручник-то відкрийте...



2. Більший спротив оточення (тобто конкуренція) -- як головний фактор, при збільшенні бізнесу?

Ну дуже сумнівно.

Конкуренція, як стримувавч розвитку бізнесу.

Ви про що?



3. Да скільки ви будете мусолити перерозподіл від багатих до бідних?

Мова про інше.

Ви ж самі процитували моє твердження -- при розвитку вашого! бізнесу ростуть зарплати ваших працівників.



4. Ну що в вас за смішна помилкова звичка у лоб переносити що завгодно, бо вам зручно для аргументації.

Захотілося і перенесли розподіл в суспільстві активних-пасивних на всесвітню спільноту держав, на хороших-паганих можновладців.

От звідки ви оце взяли? Цифри сподобалися, бо підходять?



Да навіть якщо так, то мова не про розвиток усіх держав, а про нашу конкретну державу. Тобто одноосібні. І тут підходить варіант можливості для одного -- тобто піднятися одній державі, одному ринку.

Як по Кіосакі чи вашим порадам може збагатіти окрема (-мі) особи, а не прошарок, суспільство.

Воно так і відбувається.

Ривки в розвитку роблять окремі держави.

Так про окрему державу, ринок і мова. Щоб Україна розвинулася завдяки реформам від можновладців, а рашка, Сябрія, Конго, Бразилія і т.д. хай і далі, як хочуть. Бовтаються тими ж темпами.

Як Грузію реформували, а Арменію ні.





За віконце вигляньте - етап первинного накопичення капіталу наш ринок, суспільство вже давно пройшли. Вкотре нагадую.



З.и. ТАК ЯК ВАМ І Ко заважають тільки!!! податки розвивати бізнес???

В ваше кафе-магазин більше людей прийде чи страви-асортимент, якість зросте, товарообіг, чи ще що?



І погляньте на п.1 та 2.

В першому -- обмежують розвиток бізнесу тільки!!)) податки.

У другому -- чим вище, тим більше спротив оточення,який тормозить розвиток.

Вам не смішно з таких формулювань?

Тільки податки і тут же слідом ще спротив оточення. Востаннє редагувалось detroytred в Суб 19 чер, 2021 10:15, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24336 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 10:14 unicdima написав: Ukrainian написав: unicdima написав: Цілком допускаю, що Байден є антиросійським, але це ліберасти-толерасти Цілком допускаю, що Байден є антиросійським, але це ліберасти-толерасти

Трамп не з ліберальної партіі демократів. Багато санкцій він особисто без тиску парламенту на рашу наклав? Раша і Кремль за трампа і проти байдена. Чому так якщо байден їм вигідний? Трамп не з ліберальної партіі демократів. Багато санкцій він особисто без тиску парламенту на рашу наклав? Раша і Кремль за трампа і проти байдена. Чому так якщо байден їм вигідний?

На Трампа у русскіх є компромат, тому він і не рипався.

Хоча і на Байдена можуть тиснути через компромат на його сина наркошу. На Трампа у русскіх є компромат, тому він і не рипався.Хоча і на Байдена можуть тиснути через компромат на його сина наркошу.

Завжди було зрозуміло, що республіканці - дещо кращий варіант для України, ніж демократи з їх надмірною ліберальністю. Це видно і зараз, коли повернення санкцій проти північного потоку ініціюють саме республіканці.

Але усі памятають, як адміністрація Трампа гальмувала ініціативи законотворців США щодо санкцій проти русні чи допомоги Україні. Компромат - хороше пояснення його поведінки. Завжди було зрозуміло, що республіканці - дещо кращий варіант для України, ніж демократи з їх надмірною ліберальністю. Це видно і зараз, коли повернення санкцій проти північного потоку ініціюють саме республіканці.Але усі памятають, як адміністрація Трампа гальмувала ініціативи законотворців США щодо санкцій проти русні чи допомоги Україні. Компромат - хороше пояснення його поведінки. Schmit

Повідомлень: 2211 З нами з: 08.09.09 Подякував: 31 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 11:37 unicdima написав: andrijk777 написав: Глибоке занепокоєння вже було.

Іначе - дуже глибоке занепокоєння.

А якщо серйозно - то який зміст США сваритись(воювати) з Росією? Який змість вводити санкції, які не вигідні самій США? Ну не робіть з американців ідіотів.

Чи вони мають втикатись за Україну на шкоду собі. Самим не смішно? Глибоке занепокоєння вже було.Іначе - дуже глибоке занепокоєння.Який змість вводити санкції, які не вигідні самій США? Ну не робіть з американців ідіотів.Чи вони мають втикатись за Україну на шкоду собі.Самим не смішно?

А при чому тут Україна?

Зустріч відбувалася не через Україну, питання України в зустрічі було десяте.

Росія є противником США по всьому світу, будь де інтереси США наштовхуються на протидію росіян і саме через це була зустріч.

Я спеціально привів байденовський список об`єктів проти яких не можна робити кібератаки, хоча будь яка атака проти американських об`єктів має бути табу. Це величезна дурість та поразка байденовської команди. В очах русскіх це рівнозначно транспаранту на грудях Байдена - Я лох! І я впевнений, що вони зрозуміли хто він такий і будуть його давити як лоха. А при чому тут Україна?Зустріч відбувалася не через Україну, питання України в зустрічі було десяте.Росія є противником США по всьому світу, будь де інтереси США наштовхуються на протидію росіян і саме через це була зустріч.Я спеціально привів байденовський список об`єктів проти яких не можна робити кібератаки, хоча будь яка атака проти американських об`єктів має бути табу. Це величезна дурість та поразка байденовської команди. В очах русскіх це рівнозначно транспаранту на грудях Байдена - Я лох! І я впевнений, що вони зрозуміли хто він такий і будуть його давити як лоха.

Якщо Україна десяте, то яке питання перше, друге... дев'яте? Уважно слухаю.

Росія не є ніяким противником США, тому що США це слон, а Росія моська.

Кібератаки - це прямий наслідок українського питання(грузинського, білоруського і т.д.). Путін таким чином мстить(шкодить) США, тому що ті втручаються в українське питання(грузинське, білоруське). Ось і все.

Проблема США в тому що вони намагаються про щось говорити(домовлятись) з Росією. Не розуміючи, що зараз це вже абсолютно безперспективно. Але така політика США за останні сотні років і вона майже завжди була успішна. І наслідок демократії, звичайно.

Наприклад щоб напасти на Ірак в 2003 потрібно було перед тим вбити 3000 своїх громадян. Якщо Україна десяте, то яке питання перше, друге... дев'яте? Уважно слухаю.Росія не є ніяким противником США, тому що США це слон, а Росія моська.Кібератаки - це прямий наслідок українського питання(грузинського, білоруського і т.д.). Путін таким чином мстить(шкодить) США, тому що ті втручаються в українське питання(грузинське, білоруське). Ось і все.Проблема США в тому що вони намагаються про щось говорити(домовлятись) з Росією. Не розуміючи, що зараз це вже абсолютно безперспективно. Але така політика США за останні сотні років і вона майже завжди була успішна. І наслідок демократії, звичайно.Наприклад щоб напасти на Ірак в 2003 потрібно було перед тим вбити 3000 своїх громадян. andrijk777

Повідомлень: 3099 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 11:41 unicdima написав:

новини американської толерастії.

Схоже все йде до швидкого самознищення США. новини американської толерастії.Схоже все йде до швидкого самознищення США.

Це реальне відео?? Якось дуже на постановочне смахує. Особливо дивує реакція поліцейського(чи це не поліцейський). Про поліцейських США я чув зовсім інше.

Може хтось хто "в тємі" прокоментує це відео. Я в розмовній англійській не дуже. Це реальне відео?? Якось дуже на постановочне смахує. Особливо дивує реакція поліцейського(чи це не поліцейський). Про поліцейських США я чув зовсім інше.Може хтось хто "в тємі" прокоментує це відео. Я в розмовній англійській не дуже. andrijk777

Повідомлень: 3099 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7327732873297330 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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