Краще переживай, що в Україні відбувається, бо нам тут жити, а не в США.
На шоу г+г "право на владу" такі теми не піднімають, а по три години обговорюють папередників.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 19 чер, 2021 12:37
Краще переживай, що в Україні відбувається, бо нам тут жити, а не в США.
На шоу г+г "право на владу" такі теми не піднімають, а по три години обговорюють папередників.
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