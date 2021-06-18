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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7328732973307331
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 12:37

  unicdima написав:новини американської толерастії.
Схоже все йде до швидкого самознищення США.

Краще переживай, що в Україні відбувається, бо нам тут жити, а не в США.
https://www.youtube.com/watch?v=RL6UDe0s_yM&t=60s
На шоу г+г "право на владу" такі теми не піднімають, а по три години обговорюють папередників.
Schmit
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