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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7328732973307331
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 14:59

  Schmit написав:
  unicdima написав:новини американської толерастії.
Схоже все йде до швидкого самознищення США.

Краще переживай, що в Україні відбувається, бо нам тут жити, а не в США.
https://www.youtube.com/watch?v=RL6UDe0s_yM&t=60s
На шоу г+г "право на владу" такі теми не піднімають, а по три години обговорюють папередників.

Пєдік Олєшко готував висер про допомогу США, а як виявилося, що то фейк то не міняючи заголовка запостив черговий висер про ЗСУ? :D
Таким як ця тварь Олєшко треба писки бити в кров.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:17

  andrijk777 написав:
  unicdima написав:
новини американської толерастії.
Схоже все йде до швидкого самознищення США.

Це реальне відео?? Якось дуже на постановочне смахує. Особливо дивує реакція поліцейського(чи це не поліцейський). Про поліцейських США я чув зовсім інше.
Може хтось хто "в тємі" прокоментує це відео. Я в розмовній англійській не дуже.

То охорона мережі магазинів, а поліція на таке вже не приїзджає, бо в Каліфорнії прийняли закон чи поправку, що якщо сума вкраденого не перевищує 950долл то це не кримінал.
Йде нищення правоохоронної системи під гаслами за демократію.
Вангую розпад США на всілякі незалежні Бандустани.
unicdima
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Повідомлень: 1580
З нами з: 10.06.19
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Подякували: 120 раз.
 
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  #<1 ... 7328732973307331
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