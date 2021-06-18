Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав: новини американської толерастії. Схоже все йде до швидкого самознищення США.
Це реальне відео?? Якось дуже на постановочне смахує. Особливо дивує реакція поліцейського(чи це не поліцейський). Про поліцейських США я чув зовсім інше. Може хтось хто "в тємі" прокоментує це відео. Я в розмовній англійській не дуже.
То охорона мережі магазинів, а поліція на таке вже не приїзджає, бо в Каліфорнії прийняли закон чи поправку, що якщо сума вкраденого не перевищує 950долл то це не кримінал. Йде нищення правоохоронної системи під гаслами за демократію. Вангую розпад США на всілякі незалежні Бандустани.