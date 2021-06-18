Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав: новини американської толерастії. Схоже все йде до швидкого самознищення США.
Це реальне відео?? Якось дуже на постановочне смахує. Особливо дивує реакція поліцейського(чи це не поліцейський). Про поліцейських США я чув зовсім інше. Може хтось хто "в тємі" прокоментує це відео. Я в розмовній англійській не дуже.
То охорона мережі магазинів, а поліція на таке вже не приїзджає, бо в Каліфорнії прийняли закон чи поправку, що якщо сума вкраденого не перевищує 950долл то це не кримінал. Йде нищення правоохоронної системи під гаслами за демократію. Вангую розпад США на всілякі незалежні Бандустани.
andrijk777 написав:Якщо Україна десяте, то яке питання перше, друге... дев'яте? Уважно слухаю. Росія не є ніяким противником США, тому що США це слон, а Росія моська. Кібератаки - це прямий наслідок українського питання(грузинського, білоруського і т.д.). Путін таким чином мстить(шкодить) США, тому що ті втручаються в українське питання(грузинське, білоруське). Ось і все. Проблема США в тому що вони намагаються про щось говорити(домовлятись) з Росією. Не розуміючи, що зараз це вже абсолютно безперспективно. Але така політика США за останні сотні років і вона майже завжди була успішна. І наслідок демократії, звичайно. Наприклад щоб напасти на Ірак в 2003 потрібно було перед тим вбити 3000 своїх громадян.
Ця моська в усіх сучасних конфліктах подвинула США, на Близькому Сході, Африці, Європі, Південній Америці, США всюди просто зливає. США на світовій арені вже ніхто, з ними не рахуються навіть найближчі союзники в ЄС.
unicdima написав:То охорона мережі магазинів, а поліція на таке вже не приїзджає, бо в Каліфорнії прийняли закон чи поправку, що якщо сума вкраденого не перевищує 950долл то це не кримінал. Йде нищення правоохоронної системи під гаслами за демократію. Вангую розпад США на всілякі незалежні Бандустани.
По-перше це не "не кримінал", а проступок. В даному випадку кримінальний проступок. По-друге це більше схоже на розбій ніж на крадіжку. Крадіжка це цитую вікі: "полягає у таємному викраденні чужого майна". Тут нічого таємного немає. І по-третє - а що будь-хто може так просто зайти і "вкрасти до $950"? Кінці-кінців $950 це не така вже і маленька сума навіть для США. Прошу відповісти людей хто "в темі". *І ніякого розвалу США не буде. Що за фантазії? США вже є федерацією. Кожен штат приймає свої закони. І на відміну від Російської федерації, де федерація тільки на папері, в США це все працює.
unicdima написав:Ця моська в усіх сучасних конфліктах подвинула США, на Близькому Сході, Африці, Європі, Південній Америці, США всюди просто зливає. США на світовій арені вже ніхто, з ними не рахуються навіть найближчі союзники в ЄС.
Це все фантазії. У США є 10 найкращих, найсучасніших авіаносців(+їх підтримка), а Росія навіть одного старого авіаносця перемонтувати не може. І це в воєнній сфері. А економічно - подивись своє ж відео. 950$ - це дрібна крадіжка. А в Росії 950$ - це зарплата багатої людини! Нагадаю, офіційна медіанна зарплата в РФ(тобто середнього класу) - 400$. А щодо "рахуються". Маленька Литва веде відкриту політику проти Росії вже десятиліттями і зовсім її не боїться. То по твоїй логіці ми Литву і РФ ставимо в один ряд?
detroytred написав:Добре. От я не підприємець і я маю бажання взнати, що заважає розвитку бізнесу. Що гуглю, що знайомі підприємці, що банальний підручник чітко однозначно вказуть, що на розвиток бізнесу впливає цілий цілий ряд факторів. І податки тільки один з них. А от вас чую отаку відсеб'ятіну - "Бізнес(його розвиток) обмежують тільки податки". (с). Тільки))
Да підручник-то відкрийте...
Складно пояснювати людині смак бананів,коли він і картоплю бачив по телевізору.... По податкам Якщо існує поняття податки..значить існує орган який забезпечує їх збирання...значить існує проблема силового втручання у бізнес.. А якщо податки=35-40% від створеної доданої вартості - то ясно що репресивний орган ще той Тому податки=проблеми з силовиками=проблеми з судами=рейдерство і так далі Тому вислів Бізнес обмежують податки вірний на 90% Тепер наступних 10%..це не конкуренція(конкуренція якраз розвиває) , це заздрість люмпенів..які вибрали люмпенів з дипломами у владу..щоб влада не давала спекулянтам жити.... Простий приклад Всі хочуть жити в центрі..але щоб там школа і магазин..але щоб житло дешеве..але якщо поселились то нехай всі інші будови будуються за кілометри....
Тепер про первинне накопичення капіталу.. Воно пройшло,... в США.Англії,Швеції..і так далі,при чому пройшло років 200 тому, а у нас ще йде і буде йти довго... Запитайтесь в зрадіо як визначається вартість підприємства....він скаже що факторів море..але найпростіше це - підприємство коштує 0,5-3 річних обороти... У нас ВВП=4000млрд грн=150 млрд доларів Хочете сказати що Україна коштує 75-450 млрд доларів?
І останнє У Вас явний синдром голодного... Тільки голодний думає,що всі хочуть мати більше.... Насправді розмір власних досягнень в кожної людини індивідуальний.. А тому Якщо б мені дали можливість заробити сьогоднішні 6-8 млн+/- грн десять років тому...яб їх заробив...і далі не пхався,а розуміючи що життя коротке - починав би їх витрачати Левова частка підприємців мислить так само. Тому навіть якщо припустити реальність фантазії що закони допомагають легше заробляти...більше б ніж йому треба ніхто б не заробляв..Він би просто працював менше - відпочивав більше.