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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7328732973307331 Додано: Суб 19 чер, 2021 14:59 Schmit написав: unicdima написав: новини американської толерастії.

Схоже все йде до швидкого самознищення США. новини американської толерастії.Схоже все йде до швидкого самознищення США.

Краще переживай, що в Україні відбувається, бо нам тут жити, а не в США.

https://www.youtube.com/watch?v=RL6UDe0s_yM&t=60s

На шоу г+г "право на владу" такі теми не піднімають, а по три години обговорюють папередників. Краще переживай, що в Україні відбувається, бо нам тут жити, а не в США.На шоу г+г "право на владу" такі теми не піднімають, а по три години обговорюють папередників.

Пєдік Олєшко готував висер про допомогу США, а як виявилося, що то фейк то не міняючи заголовка запостив черговий висер про ЗСУ?

Таким як ця тварь Олєшко треба писки бити в кров. Пєдік Олєшко готував висер про допомогу США, а як виявилося, що то фейк то не міняючи заголовка запостив черговий висер про ЗСУ?Таким як ця тварь Олєшко треба писки бити в кров. unicdima

Повідомлень: 1581 З нами з: 10.06.19 Подякував: 62 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 15:17 andrijk777 написав: unicdima написав:

новини американської толерастії.

Схоже все йде до швидкого самознищення США. новини американської толерастії.Схоже все йде до швидкого самознищення США.

Це реальне відео?? Якось дуже на постановочне смахує. Особливо дивує реакція поліцейського(чи це не поліцейський). Про поліцейських США я чув зовсім інше.

Може хтось хто "в тємі" прокоментує це відео. Я в розмовній англійській не дуже. Це реальне відео?? Якось дуже на постановочне смахує. Особливо дивує реакція поліцейського(чи це не поліцейський). Про поліцейських США я чув зовсім інше.Може хтось хто "в тємі" прокоментує це відео. Я в розмовній англійській не дуже.

То охорона мережі магазинів, а поліція на таке вже не приїзджає, бо в Каліфорнії прийняли закон чи поправку, що якщо сума вкраденого не перевищує 950долл то це не кримінал.

Йде нищення правоохоронної системи під гаслами за демократію.

Вангую розпад США на всілякі незалежні Бандустани. То охорона мережі магазинів, а поліція на таке вже не приїзджає, бо в Каліфорнії прийняли закон чи поправку, що якщо сума вкраденого не перевищує 950долл то це не кримінал.Йде нищення правоохоронної системи під гаслами за демократію.Вангую розпад США на всілякі незалежні Бандустани. unicdima

Повідомлень: 1581 З нами з: 10.06.19 Подякував: 62 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 15:32 andrijk777 написав: Якщо Україна десяте, то яке питання перше, друге... дев'яте? Уважно слухаю.

Росія не є ніяким противником США, тому що США це слон, а Росія моська.

Кібератаки - це прямий наслідок українського питання(грузинського, білоруського і т.д.). Путін таким чином мстить(шкодить) США, тому що ті втручаються в українське питання(грузинське, білоруське). Ось і все.

Проблема США в тому що вони намагаються про щось говорити(домовлятись) з Росією. Не розуміючи, що зараз це вже абсолютно безперспективно. Але така політика США за останні сотні років і вона майже завжди була успішна. І наслідок демократії, звичайно.

Наприклад щоб напасти на Ірак в 2003 потрібно було перед тим вбити 3000 своїх громадян. Якщо Україна десяте, то яке питання перше, друге... дев'яте? Уважно слухаю.Росія не є ніяким противником США, тому що США це слон, а Росія моська.Кібератаки - це прямий наслідок українського питання(грузинського, білоруського і т.д.). Путін таким чином мстить(шкодить) США, тому що ті втручаються в українське питання(грузинське, білоруське). Ось і все.Проблема США в тому що вони намагаються про щось говорити(домовлятись) з Росією. Не розуміючи, що зараз це вже абсолютно безперспективно. Але така політика США за останні сотні років і вона майже завжди була успішна. І наслідок демократії, звичайно.Наприклад щоб напасти на Ірак в 2003 потрібно було перед тим вбити 3000 своїх громадян.

Ця моська в усіх сучасних конфліктах подвинула США, на Близькому Сході, Африці, Європі, Південній Америці, США всюди просто зливає. США на світовій арені вже ніхто, з ними не рахуються навіть найближчі союзники в ЄС. Ця моська в усіх сучасних конфліктах подвинула США, на Близькому Сході, Африці, Європі, Південній Америці, США всюди просто зливає. США на світовій арені вже ніхто, з ними не рахуються навіть найближчі союзники в ЄС. unicdima

Повідомлень: 1581 З нами з: 10.06.19 Подякував: 62 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 16:00 Re: Політичні дискусії Schmit написав: Краще переживай, що в Україні відбувається, бо нам тут жити, а не в США.

https://www.youtube.com/watch?v=RL6UDe0s_yM&t=60s

На шоу г+г "право на владу" такі теми не піднімають, а по три години обговорюють папередників. Краще переживай, що в Україні відбувається, бо нам тут жити, а не в США.На шоу г+г "право на владу" такі теми не піднімають, а по три години обговорюють папередників.



Це точно якесь дивне в нас "населеніє" - то майдан, то мовчать, як риби



Росіянський ГазПром платить за транзит газу по нашій ГТС ~8 коп./м3



Громадянам України начислюють ~ 1.7 грн./м3 це приблизно в 20 разів більше !!!



УкрГазВидобування сьогодні добуває бідьше 15 млрд. м3 газу при собівартості газу ~2.5грн. з урахуванням прибутку 30% для компанії ,



але ... нам розповідають казки про закупівлю газу по найдорожчим цінам ...



І "мудрий гордий волелюбний народ" мовчить і "хаває" все це ... Це точно якесь дивне в нас "населеніє" - то майдан, то мовчать, як рибиРосіянський ГазПром платить за транзит газу по нашій ГТС ~8 коп./м3Громадянам України начислюють ~ 1.7 грн./м3 це приблизно в 20 разів більше !!!УкрГазВидобування сьогодні добуває бідьше 15 млрд. м3 газу при собівартості газу ~2.5грн. з урахуванням прибутку 30% для компанії ,але ... нам розповідають казки про закупівлю газу по найдорожчим цінам ...І "мудрий гордий волелюбний народ" мовчить і "хаває" все це ... pavilion_dv

Повідомлень: 50 З нами з: 23.05.16 Подякував: 71 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 16:02 unicdima написав: Йде нищення правоохоронної системи під гаслами за демократію.

Вангую розпад США на всілякі незалежні Бандустани. Йде нищення правоохоронної системи під гаслами за демократію.Вангую розпад США на всілякі незалежні Бандустани.



То что наперёд прогнозируется не сбывается. Всё на нежданчиках в мире построено. То что наперёд прогнозируется не сбывается. Всё на нежданчиках в мире построено. Yuri_61 Повідомлень: 2223 З нами з: 30.09.15 Подякував: 237 раз. Подякували: 380 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 16:13 unicdima написав: То охорона мережі магазинів, а поліція на таке вже не приїзджає, бо в Каліфорнії прийняли закон чи поправку, що якщо сума вкраденого не перевищує 950долл то це не кримінал.

Йде нищення правоохоронної системи під гаслами за демократію.

Вангую розпад США на всілякі незалежні Бандустани. То охорона мережі магазинів, а поліція на таке вже не приїзджає, бо в Каліфорнії прийняли закон чи поправку, що якщо сума вкраденого не перевищує 950долл то це не кримінал.Йде нищення правоохоронної системи під гаслами за демократію.Вангую розпад США на всілякі незалежні Бандустани.

По-перше це не "не кримінал", а проступок. В даному випадку кримінальний проступок.

По-друге це більше схоже на розбій ніж на крадіжку. Крадіжка це цитую вікі: "полягає у таємному викраденні чужого майна". Тут нічого таємного немає.

І по-третє - а що будь-хто може так просто зайти і "вкрасти до $950"? Кінці-кінців $950 це не така вже і маленька сума навіть для США.

Прошу відповісти людей хто "в темі".

*І ніякого розвалу США не буде. Що за фантазії? США вже є федерацією. Кожен штат приймає свої закони. І на відміну від Російської федерації, де федерація тільки на папері, в США це все працює. По-перше це не "не кримінал", а проступок. В даному випадку кримінальний проступок.По-друге це більше схоже на розбій ніж на крадіжку. Крадіжка це цитую вікі: "полягає у таємному викраденні чужого майна". Тут нічого таємного немає.І по-третє - а що будь-хто може так просто зайти і "вкрасти до $950"? Кінці-кінців $950 це не така вже і маленька сума навіть для США.Прошу відповісти людей хто "в темі".*І ніякого розвалу США не буде. Що за фантазії? США вже є федерацією. Кожен штат приймає свої закони. І на відміну від Російської федерації, де федерація тільки на папері, в США це все працює. andrijk777

Повідомлень: 3101 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 16:39 unicdima написав: Ця моська в усіх сучасних конфліктах подвинула США, на Близькому Сході, Африці, Європі, Південній Америці, США всюди просто зливає. США на світовій арені вже ніхто, з ними не рахуються навіть найближчі союзники в ЄС. Ця моська в усіх сучасних конфліктах подвинула США, на Близькому Сході, Африці, Європі, Південній Америці, США всюди просто зливає. США на світовій арені вже ніхто, з ними не рахуються навіть найближчі союзники в ЄС.

Це все фантазії.

У США є 10 найкращих, найсучасніших авіаносців(+їх підтримка), а Росія навіть одного старого авіаносця перемонтувати не може. І це в воєнній сфері.

А економічно - подивись своє ж відео. 950$ - це дрібна крадіжка. А в Росії 950$ - це зарплата багатої людини! Нагадаю, офіційна медіанна зарплата в РФ(тобто середнього класу) - 400$.

А щодо "рахуються". Маленька Литва веде відкриту політику проти Росії вже десятиліттями і зовсім її не боїться. То по твоїй логіці ми Литву і РФ ставимо в один ряд? Це все фантазії.У США є 10 найкращих, найсучасніших авіаносців(+їх підтримка), а Росія навіть одного старого авіаносця перемонтувати не може. І це в воєнній сфері.А економічно - подивись своє ж відео.950$ - це дрібна крадіжка. А в Росії 950$ - це зарплата багатої людини! Нагадаю, офіційна медіанна зарплата в РФ(тобто середнього класу) - 400$.А щодо "рахуються". Маленька Литва веде відкриту політику проти Росії вже десятиліттями і зовсім її не боїться. То по твоїй логіці ми Литву і РФ ставимо в один ряд? andrijk777

Повідомлень: 3101 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 16:51 Re: Політичні дискусії pavilion_dv написав: Росіянський ГазПром платить за транзит газу по нашій ГТС ~8 коп./м3

Громадянам України начислюють ~ 1.7 грн./м3 це приблизно в 20 разів більше !!! Росіянський ГазПром платить за транзит газу по нашій ГТС ~8 коп./м3Громадянам України начислюють ~ 1.7 грн./м3 це приблизно в 20 разів більше !!! Патріот - це добре

Брехло - це погано

За транспортування 60 млрд м3 - нам платять 3 млрд доларів

3 млрд доларів*27,5 грн/долар/60 млрд м3=1,375 грн/м3 Патріот - це добреБрехло - це поганоЗа транспортування 60 млрд м3 - нам платять 3 млрд доларів3 млрд доларів*27,5 грн/долар/60 млрд м3=1,375 грн/м3 budivelnik

Повідомлень: 24546 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 17:04 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Добре. От я не підприємець і я маю бажання взнати, що заважає розвитку бізнесу.

Що гуглю, що знайомі підприємці, що банальний підручник чітко однозначно вказуть, що на розвиток бізнесу впливає цілий цілий ряд факторів. І податки тільки один з них.

А от вас чую отаку відсеб'ятіну - "Бізнес(його розвиток) обмежують тільки податки". (с).

Тільки))



Да підручник-то відкрийте... Добре. От я не підприємець і я маю бажання взнати, що заважає розвитку бізнесу.Що гуглю, що знайомі підприємці, що банальний підручник чітко однозначно вказуть, що на розвиток бізнесу впливає цілий цілий ряд факторів. І податки тільки один з них.А от вас чую отаку відсеб'ятіну - "Бізнес(його розвиток) обмежують тільки податки". (с).Тільки))Да підручник-то відкрийте... Складно пояснювати людині смак бананів,коли він і картоплю бачив по телевізору....

По податкам

Якщо існує поняття податки..значить існує орган який забезпечує їх збирання...значить існує проблема силового втручання у бізнес..

А якщо податки=35-40% від створеної доданої вартості - то ясно що репресивний орган ще той

Тому податки=проблеми з силовиками=проблеми з судами=рейдерство і так далі

Тому вислів

Бізнес обмежують податки вірний на 90%

Тепер наступних 10%..це не конкуренція(конкуренція якраз розвиває) , це заздрість люмпенів..які вибрали люмпенів з дипломами у владу..щоб влада не давала спекулянтам жити....

Простий приклад

Всі хочуть жити в центрі..але щоб там школа і магазин..але щоб житло дешеве..але якщо поселились то нехай всі інші будови будуються за кілометри....



Тепер про первинне накопичення капіталу..

Воно пройшло,... в США.Англії,Швеції..і так далі,при чому пройшло років 200 тому, а у нас ще йде і буде йти довго...

Запитайтесь в зрадіо як визначається вартість підприємства....він скаже що факторів море..але найпростіше це - підприємство коштує 0,5-3 річних обороти...

У нас ВВП=4000млрд грн=150 млрд доларів

Хочете сказати що Україна коштує 75-450 млрд доларів?



І останнє

У Вас явний синдром голодного...

Тільки голодний думає,що всі хочуть мати більше....

Насправді розмір власних досягнень в кожної людини індивідуальний..

А тому

Якщо б мені дали можливість заробити сьогоднішні 6-8 млн+/- грн десять років тому...яб їх заробив...і далі не пхався,а розуміючи що життя коротке - починав би їх витрачати

Левова частка підприємців мислить так само.

Тому навіть якщо припустити реальність фантазії що закони допомагають легше заробляти...більше б ніж йому треба ніхто б не заробляв..Він би просто працював менше - відпочивав більше. Складно пояснювати людині смак бананів,коли він і картоплю бачив по телевізору....По податкамЯкщо існує поняття податки..значить існує орган який забезпечує їх збирання...значить існує проблема силового втручання у бізнес..А якщо податки=35-40% від створеної доданої вартості - то ясно що репресивний орган ще тойТому податки=проблеми з силовиками=проблеми з судами=рейдерство і так даліТому вислівБізнес обмежують податки вірний на 90%Тепер наступних 10%..це не конкуренція(конкуренція якраз розвиває) , це заздрість люмпенів..які вибрали люмпенів з дипломами у владу..щоб влада не давала спекулянтам жити....Простий прикладВсі хочуть жити в центрі..але щоб там школа і магазин..але щоб житло дешеве..але якщо поселились то нехай всі інші будови будуються за кілометри....Тепер про первинне накопичення капіталу..Воно пройшло,... в США.Англії,Швеції..і так далі,при чому пройшло років 200 тому, а у нас ще йде і буде йти довго...Запитайтесь в зрадіо як визначається вартість підприємства....він скаже що факторів море..але найпростіше це - підприємство коштує 0,5-3 річних обороти...У нас ВВП=4000млрд грн=150 млрд доларівХочете сказати що Україна коштує 75-450 млрд доларів?І останнєУ Вас явний синдром голодного...Тільки голодний думає,що всі хочуть мати більше....Насправді розмір власних досягнень в кожної людини індивідуальний..А томуЯкщо б мені дали можливість заробити сьогоднішні 6-8 млн+/- грн десять років тому...яб їх заробив...і далі не пхався,а розуміючи що життя коротке - починав би їх витрачатиЛевова частка підприємців мислить так само.Тому навіть якщо припустити реальність фантазії що закони допомагають легше заробляти...більше б ніж йому треба ніхто б не заробляв..Він би просто працював менше - відпочивав більше. budivelnik

Повідомлень: 24546 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7328732973307331 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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