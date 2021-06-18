Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав: новини американської толерастії. Схоже все йде до швидкого самознищення США.
Це реальне відео?? Якось дуже на постановочне смахує. Особливо дивує реакція поліцейського(чи це не поліцейський). Про поліцейських США я чув зовсім інше. Може хтось хто "в тємі" прокоментує це відео. Я в розмовній англійській не дуже.
То охорона мережі магазинів, а поліція на таке вже не приїзджає, бо в Каліфорнії прийняли закон чи поправку, що якщо сума вкраденого не перевищує 950долл то це не кримінал. Йде нищення правоохоронної системи під гаслами за демократію. Вангую розпад США на всілякі незалежні Бандустани.
andrijk777 написав:Якщо Україна десяте, то яке питання перше, друге... дев'яте? Уважно слухаю. Росія не є ніяким противником США, тому що США це слон, а Росія моська. Кібератаки - це прямий наслідок українського питання(грузинського, білоруського і т.д.). Путін таким чином мстить(шкодить) США, тому що ті втручаються в українське питання(грузинське, білоруське). Ось і все. Проблема США в тому що вони намагаються про щось говорити(домовлятись) з Росією. Не розуміючи, що зараз це вже абсолютно безперспективно. Але така політика США за останні сотні років і вона майже завжди була успішна. І наслідок демократії, звичайно. Наприклад щоб напасти на Ірак в 2003 потрібно було перед тим вбити 3000 своїх громадян.
Ця моська в усіх сучасних конфліктах подвинула США, на Близькому Сході, Африці, Європі, Південній Америці, США всюди просто зливає. США на світовій арені вже ніхто, з ними не рахуються навіть найближчі союзники в ЄС.
unicdima написав:То охорона мережі магазинів, а поліція на таке вже не приїзджає, бо в Каліфорнії прийняли закон чи поправку, що якщо сума вкраденого не перевищує 950долл то це не кримінал. Йде нищення правоохоронної системи під гаслами за демократію. Вангую розпад США на всілякі незалежні Бандустани.
По-перше це не "не кримінал", а проступок. В даному випадку кримінальний проступок. По-друге це більше схоже на розбій ніж на крадіжку. Крадіжка це цитую вікі: "полягає у таємному викраденні чужого майна". Тут нічого таємного немає. І по-третє - а що будь-хто може так просто зайти і "вкрасти до $950"? Кінці-кінців $950 це не така вже і маленька сума навіть для США. Прошу відповісти людей хто "в темі". *І ніякого розвалу США не буде. Що за фантазії? США вже є федерацією. Кожен штат приймає свої закони. І на відміну від Російської федерації, де федерація тільки на папері, в США це все працює.
unicdima написав:Ця моська в усіх сучасних конфліктах подвинула США, на Близькому Сході, Африці, Європі, Південній Америці, США всюди просто зливає. США на світовій арені вже ніхто, з ними не рахуються навіть найближчі союзники в ЄС.
Це все фантазії. У США є 10 найкращих, найсучасніших авіаносців(+їх підтримка), а Росія навіть одного старого авіаносця перемонтувати не може. І це в воєнній сфері. А економічно - подивись своє ж відео. 950$ - це дрібна крадіжка. А в Росії 950$ - це зарплата багатої людини! Нагадаю, офіційна медіанна зарплата в РФ(тобто середнього класу) - 400$. А щодо "рахуються". Маленька Литва веде відкриту політику проти Росії вже десятиліттями і зовсім її не боїться. То по твоїй логіці ми Литву і РФ ставимо в один ряд?
detroytred написав:Добре. От я не підприємець і я маю бажання взнати, що заважає розвитку бізнесу. Що гуглю, що знайомі підприємці, що банальний підручник чітко однозначно вказуть, що на розвиток бізнесу впливає цілий цілий ряд факторів. І податки тільки один з них. А от вас чую отаку відсеб'ятіну - "Бізнес(його розвиток) обмежують тільки податки". (с). Тільки))
Да підручник-то відкрийте...
Складно пояснювати людині смак бананів,коли він і картоплю бачив по телевізору.... По податкам Якщо існує поняття податки..значить існує орган який забезпечує їх збирання...значить існує проблема силового втручання у бізнес.. А якщо податки=35-40% від створеної доданої вартості - то ясно що репресивний орган ще той Тому податки=проблеми з силовиками=проблеми з судами=рейдерство і так далі Тому вислів Бізнес обмежують податки вірний на 90% Тепер наступних 10%..це не конкуренція(конкуренція якраз розвиває) , це заздрість люмпенів..які вибрали люмпенів з дипломами у владу..щоб влада не давала спекулянтам жити.... Простий приклад Всі хочуть жити в центрі..але щоб там школа і магазин..але щоб житло дешеве..але якщо поселились то нехай всі інші будови будуються за кілометри....
Тепер про первинне накопичення капіталу.. Воно пройшло,... в США.Англії,Швеції..і так далі,при чому пройшло років 200 тому, а у нас ще йде і буде йти довго... Запитайтесь в зрадіо як визначається вартість підприємства....він скаже що факторів море..але найпростіше це - підприємство коштує 0,5-3 річних обороти... У нас ВВП=4000млрд грн=150 млрд доларів Хочете сказати що Україна коштує 75-450 млрд доларів?
І останнє У Вас явний синдром голодного... Тільки голодний думає,що всі хочуть мати більше.... Насправді розмір власних досягнень в кожної людини індивідуальний.. А тому Якщо б мені дали можливість заробити сьогоднішні 6-8 млн+/- грн десять років тому...яб їх заробив...і далі не пхався,а розуміючи що життя коротке - починав би їх витрачати Левова частка підприємців мислить так само. Тому навіть якщо припустити реальність фантазії що закони допомагають легше заробляти...більше б ніж йому треба ніхто б не заробляв..Він би просто працював менше - відпочивав більше.
Будівельник Я вам відкрию велику для вас тайну -- з дитячого садочка, школи, університету і т.д. людині без проблем пояснюють те, що вона ніколи не бачила і може не побачить. І уявляєте вона розуміє.
А ви не щось безмежно складне, а підприємництво-бвзнес-економіку намагаєтеся подати, як тільки вам, підприємцю, доступне.
Ви знов по тому ж сценарію... Не треба мати сім пядей во лбу та досвід підприємництва, щоб побачити, як ви до податків (до величини податків) тепер додали проблеми з силовиками, судами, рейдерство.
До речі, дивіться, як ви себе знов посадили у калюжу: ви прямо вказали, що розвитку бізнесу заважають силовики, суди, рейдерство. Це повністю сфера, функція, задача, проблема МОЖНОВЛАДЦІВ. До того ж це і є умовами в ринку -- нормально працюючі силовики, суди. Так я вам про це сільки талдичу. А ви?))) Нагадати вам пісні ваші, що з владою, силовиками, судами людина (підприємець) майже не зіштовхується?!
В Вікі гляньте визначення люмпенів. Вони не цікавляться овсім, а ви заявляєте, що вони вам вибрали владу. І заздрість їх підприємцям заважає))
Ну це навіть н смішно. Владу обирає бізнес, самі можновладці. За віконцем капіталізм. І вплив на владу капіталу. А у вас люмпени обирають. І знов -- я вам що доказую-то? Що? Те, що саме влада (можновладці) не створюють сприятливих умов для розвитку бізнесу. І тут ви самі вказуєте -- влада не дає розвиватися "то нехай всі інші будови (бізнесу) будуть за кілометри".
Ну і а останок: знов перекрутили. Який синдром голодного? Яке всі хочуть мати більше? Я вже вкотре нагадую, що мова про розвиток бізнесу, а не про банальне збагачення (мати більше).
Про те й мова, що бізнесмени ринків зі сприятливими для розвитку умовами набагато більше вас заробили, але розвивали й розвивають свої підприємства, ринок країни. А в вас якийсь синдром ..., заробив і мені досить. Такі ж і наші можновладці -- заробив або відхопив собі, й досить. Нафіг напружуватися, працювати на посаді.
Зате нехай військовослужбовці, лікарі, вчителі за копійки працюють на державу. Захищають наші мільйони)) А вам на себе працювати продовжувати розвивати свій!!! бізнес влом. Бо достатньо, не витрачу.
От тільки забули, що на сучасне достатнє фінансування армії, лікарень, навчальних закладів НЕ ДОСТАТНЬО. Рівня розвитку вашого бізнесу. Уявляєте -- треба розвивати. Бо це при капіталізмі, ринку джерело фінансування усього іншого, що складає державу, суспільство. Не працівники госпідприємств, колхозів, а приватні підприємці. З жагою розвивати свій! бізнес. З метою накопичення капіталу. Не для прожирання потім))
А в нас при капіталізмі власнику капіталу влом..., не витратить. "більше б ніж йому треба ніхто б не заробляв..Він би просто працював менше - відпочивав більше.* Бізнесмени України)))
І як же тоді особисто ви (активний, успішний) чогось очікуєте від пасивних? Уж для них цілком природньо бути пасивними обивателями.
Капіталізм відкрив двері, надав можливості саме активним (10-15% суспільства). А ви хочете довести, що вони в нас самі себе обмежують.